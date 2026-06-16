Великобритания ще доставя обогатен уран за атомните електроцентрали на Украйна

Великобритания планира да доставя на Украйна обогатен уран за поддръжка на нейните атомни електроцентрали в продължение на две години, съобщиха от кабинета на премиера Киър Стармър.
„Обединеното кралство ще подкрепя експлоатацията на украинските атомни електроцентрали през следващите две години чрез пакет за подкрепа на износа на Обединеното кралство на стойност 210 милиона британски лири, който ще позволи на британската компания Urenco да доставя обогатен уран на украинската фирма Енергоатом“, се посочва в съобщението.
През август 2023 г. страните вече сключиха сделка за закупуване на ядрено гориво на стойност 245 милиона долара, в която участва и Urenco.
Според Енергоатом, британската компания е подписала три договора за доставка на ядрени материали от 2010 г. насам, посочва РИА Новости.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факти
Коментиран от #14
06:22 16.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Мимо
Коментиран от #10
06:27 16.06.2026
6 И Киев е Руски
Коментиран от #11
06:27 16.06.2026
7 Достатъчно за
06:29 16.06.2026
8 В Киев за три дни
06:29 16.06.2026
9 така, така
Кого заблуждават? Енергоатом не е в състояние да произвежда ядрено гориво за АЕЦ, еле пък за ВВЕР. Колко години (и провали) им отне на Уестингхаус да произвеждат гориво за ВВЕР 1000, а за 440 още се чака да мине експерименталната фаза (после пак Украйна ще е полигона на реалните изпитания).
Малобритания май се натиска да бъде лишена от честта да се нарича ядрена държава.
06:31 16.06.2026
10 Сатана Z
До коментар #5 от "Мимо":Какво те интересува? Нали си хронично безработен скъсаняк
Ха-ха-ха
Коментиран от #13
06:31 16.06.2026
11 Без казармен пе е РАС ,да?..
До коментар #6 от "И Киев е Руски":Всички Я.бойни глави на земята ,взети заедно не могат да потопят острова, жен чо
Хихихихихи
06:34 16.06.2026
12 Борис Джонсън, премиер
06:36 16.06.2026
13 Мимо
До коментар #10 от "Сатана Z":Де недей да ми береш грижа на мен.... Ха ха
06:38 16.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Откъде
06:48 16.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мдаа
До коментар #17 от "Майор Деянов, на всеки километър":Фламинго може да носи ЯО.
06:52 16.06.2026
20 Пригожин
До коментар #18 от "Кая Калас":Став със всякакви.Русия няма ПВО.
06:53 16.06.2026
21 Смърфиета
Коментиран от #22
06:53 16.06.2026
22 Миролюб Войнов, историк
До коментар #21 от "Смърфиета":"...не може да се заяви като национална единица.. "
Спокойно таваришч......
България и Запада се погрижим Украйна да се изчисти от всичко руско, както се изчистихме ние. Остана само да бутнем Пасьола и направим детска площадка ☝️
07:01 16.06.2026
23 Може и да е така
07:03 16.06.2026
24 Механик
07:06 16.06.2026
25 Те и преди за толкова си стигаха
До коментар #17 от "Майор Деянов, на всеки километър":Даже Руските малко по - бързо до тях.
Та какво точно искаш да кажеш?
07:06 16.06.2026