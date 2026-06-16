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Великобритания ще доставя обогатен уран за атомните електроцентрали на Украйна

Великобритания ще доставя обогатен уран за атомните електроцентрали на Украйна

16 Юни, 2026 06:14, обновена 16 Юни, 2026 06:20 626 25

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  • уран-
  • аец

Пакетът е на стойност 210 милиона британски лири

Великобритания ще доставя обогатен уран за атомните електроцентрали на Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания планира да доставя на Украйна обогатен уран за поддръжка на нейните атомни електроцентрали в продължение на две години, съобщиха от кабинета на премиера Киър Стармър.

„Обединеното кралство ще подкрепя експлоатацията на украинските атомни електроцентрали през следващите две години чрез пакет за подкрепа на износа на Обединеното кралство на стойност 210 милиона британски лири, който ще позволи на британската компания Urenco да доставя обогатен уран на украинската фирма Енергоатом“, се посочва в съобщението.

През август 2023 г. страните вече сключиха сделка за закупуване на ядрено гориво на стойност 245 милиона долара, в която участва и Urenco.

Според Енергоатом, британската компания е подписала три договора за доставка на ядрени материали от 2010 г. насам, посочва РИА Новости.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факти

    17 2 Отговор
    Великобритания НЯМА находища на уран. Значи, ще препродава на тройна цена!

    Коментиран от #14

    06:22 16.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мимо

    12 2 Отговор
    Тия па от кога имат уран , даже и да продават??? И друго - 210 милиона за две години. Уестингхаус "помага" на нас , ама за 200 милиона за една година, за ЕДИН енергоблок....

    Коментиран от #10

    06:27 16.06.2026

  • 6 И Киев е Руски

    14 1 Отговор
    Време е острова да стане дъно

    Коментиран от #11

    06:27 16.06.2026

  • 7 Достатъчно за

    8 0 Отговор
    Няколко ракети.

    06:29 16.06.2026

  • 8 В Киев за три дни

    3 15 Отговор
    Опа... Да не се сбъдне мечтата на Медведев и да види една голяма гъба в Кремъл!!!

    06:29 16.06.2026

  • 9 така, така

    12 0 Отговор
    Намирисва на мръсни бомби.

    Кого заблуждават? Енергоатом не е в състояние да произвежда ядрено гориво за АЕЦ, еле пък за ВВЕР. Колко години (и провали) им отне на Уестингхаус да произвеждат гориво за ВВЕР 1000, а за 440 още се чака да мине експерименталната фаза (после пак Украйна ще е полигона на реалните изпитания).
    Малобритания май се натиска да бъде лишена от честта да се нарича ядрена държава.

    06:31 16.06.2026

  • 10 Сатана Z

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мимо":

    Какво те интересува? Нали си хронично безработен скъсаняк
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #13

    06:31 16.06.2026

  • 11 Без казармен пе е РАС ,да?..

    3 13 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Всички Я.бойни глави на земята ,взети заедно не могат да потопят острова, жен чо
    Хихихихихи

    06:34 16.06.2026

  • 12 Борис Джонсън, премиер

    4 7 Отговор
    Не само ядрено гориво сър, не само ☝️😎

    06:36 16.06.2026

  • 13 Мимо

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Де недей да ми береш грижа на мен.... Ха ха

    06:38 16.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Откъде

    6 2 Отговор
    Ще го вземат ? Най - гадното мързеливо и лъжливо племе , за което ще се погрижат мигрантите , да бъде унищожено .

    06:48 16.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мдаа

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Фламинго може да носи ЯО.

    06:52 16.06.2026

  • 20 Пригожин

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Кая Калас":

    Став със всякакви.Русия няма ПВО.

    06:53 16.06.2026

  • 21 Смърфиета

    1 1 Отговор
    Ако гръмне, пак украинците ще ги ръси атома. Нация от средни техници, медицински сестри и енергетици с неясен диалектен континуум и говореща предимно руски не може да се заяви като национална единица. Историците й, ако са почтени, да питаме например Андрий от Харков, ще признаят, че при тях всичко опира до имперска Русия, а останалото е диалект, с този акцент, че западните са достатъчно дивергентни за да бъдат отделен регионален език, но в западния край на този континуум, от другата страна на границата, словаците викат на тези етнографски групи, чийто език е еднакво близък до южните славянски езици, до източните и до западните, "руснак". И това не е част от диалектен континуум, а регионът е люлката на славянските езици.

    Коментиран от #22

    06:53 16.06.2026

  • 22 Миролюб Войнов, историк

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Смърфиета":

    "...не може да се заяви като национална единица.. "

    Спокойно таваришч......
    България и Запада се погрижим Украйна да се изчисти от всичко руско, както се изчистихме ние. Остана само да бутнем Пасьола и направим детска площадка ☝️

    07:01 16.06.2026

  • 23 Може и да е така

    2 0 Отговор
    Сделка, а не подарък. Вероятно ядрено гориво срещу ток. Не зная как съветски се ще работи с друго гориво, освен с руско. Това не е печка "чудо" да ползва всякакъв кюмюр.

    07:03 16.06.2026

  • 24 Механик

    0 0 Отговор
    Ма това безплатно ли ще е? Щото заглавието опитва да внуши именно това.

    07:06 16.06.2026

  • 25 Те и преди за толкова си стигаха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Даже Руските малко по - бързо до тях.
    Та какво точно искаш да кажеш?

    07:06 16.06.2026

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