Великобритания ще доставя обогатен уран за атомните електроцентрали на Украйна

Великобритания планира да доставя на Украйна обогатен уран за поддръжка на нейните атомни електроцентрали в продължение на две години, съобщиха от кабинета на премиера Киър Стармър.

„Обединеното кралство ще подкрепя експлоатацията на украинските атомни електроцентрали през следващите две години чрез пакет за подкрепа на износа на Обединеното кралство на стойност 210 милиона британски лири, който ще позволи на британската компания Urenco да доставя обогатен уран на украинската фирма Енергоатом“, се посочва в съобщението.

През август 2023 г. страните вече сключиха сделка за закупуване на ядрено гориво на стойност 245 милиона долара, в която участва и Urenco.

Според Енергоатом, британската компания е подписала три договора за доставка на ядрени материали от 2010 г. насам, посочва РИА Новости.