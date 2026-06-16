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Консерваторите в Иран за сделката със САЩ: Унижение и капитулация!; Държавните медии: Исторически триумф!

Консерваторите в Иран за сделката със САЩ: Унижение и капитулация!; Държавните медии: Исторически триумф!

16 Юни, 2026 06:46, обновена 16 Юни, 2026 07:01 1 635 10

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Техеран разчиства Ормузкия проток от морски мини, предаде Al Jazeera

Консерваторите в Иран за сделката със САЩ: Унижение и капитулация!; Държавните медии: Исторически триумф! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Консервативните среди и поддръжниците на режима в Иран разглеждат споразумението като "национално унижение и капитулация" пред САЩ, предаде DW.

Демонстрациите започнаха в Техеран и свещения град Машхад, но продължават да се разпространяват. Протестиращите, състоящи се предимно от радикални фракции (като "Фронта на издръжливостта"), скандират лозунги против външния министър Абас Арагчи и главния преговарящ Мохамад Багер Галибаф. Тълпите ги наричат „предатели“ и „инфилтратори“ и издигат лозунги: „Галибаф, Арагчи, оставка! Какво стана с кръвта на нашия Лидер?“ (визирайки убития в началото на войната Али Хаменей). Вътре в Корпуса на стражите на ислямската революция има дълбоко разделение. Дисидентски източници съобщават за опасения от възможен опит за военен преврат от страна на хардлайнерите, които искат да саботират финалното подписване в Женева в петък.

Иранските държавни медии масово представят сделката със САЩ като исторически триумф, предава Bloomberg.

Телевизиите излъчват съобщения, че Ислямската република успешно е „принудила американско-израелския враг да прекрати войната“.

Външното министерство в Техеран, представлявано от Есмаил Багеи, подчерта, че финалните преговори ще зависят от пълното вдигане на блокадата, размразяването на ирански активи (между 12 и 24 милиарда долара) и спирането на израелските атаки в Ливан.

Говорители на правителството поясниха, че въпреки електронното парафиране на меморандума от лидерите, същинският договор ще бъде подписан официално на 19 юни в Женева, Швейцария, като предстои труден 60-дневен период на технически преговори. Ормузкият проток и корабоплаването.

Протокът, който Иран блокира по време на конфликта, в момента е в процес на разчистване от морски мини, предаде Al Jazeera.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че проливът е частично отворен и се очаква пълна свобода на корабоплаването до този петък.

Иран вече изяви претенции, че преминаващите кораби ще подлежат на регулация съвместно от Техеран и Оман, което предизвика скептицизъм сред международните корабни компании и застрахователи относно реалната сигурност на маршрута.

Веднага след съобщението за споразумението в неделя световните цени на петрола сорт „Брент“ паднаха с над 4% до около 83 долара за барел. Тази сутрин обаче се наблюдава лек ръст и предпазливост на борсите, тъй като инвеститорите осъзнават, че реалното възстановяване на доставките ще отнеме седмици.

Подкрепяната от Иран групировка обяви, че ще спазва договореното прекратяване на огъня. Израелските лидери Бенямин Нетаняху и Бен-Гвир категорично заявиха, че Израел не е страна по това споразумение и няма да се ангажира с него.

Военните операции на Тел Авив в Южен Ливан за ограничаване на „Хизбула“ продължават, което остава най-големият риск за провал на американско-иранското примирие.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Майор Деянов, на всеки километър

    1 19 Отговор
    300 млрд безвъзмездна американска помощ ( (Репарации), показва недвусмислено кой е победителя. Чакаме и 10 трл $ безвъзмездна помощ от Русия за братския украински народ ☝️

    07:04 16.06.2026

  • 2 едва началото

    4 0 Отговор
    на края

    07:08 16.06.2026

  • 3 Шопо

    20 2 Отговор
    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и затвориха затворения проток.

    07:13 16.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Град Козлодуй

    13 5 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    07:17 16.06.2026

  • 6 Пич

    5 1 Отговор
    Не бих се учудил, ако играят двойна игра, за да парират прекомерни изисквания от САЩ! "Вземайте бързо каквото ви се предлага, защото опозицията и на това не е съгласна"!

    Коментиран от #8

    07:47 16.06.2026

  • 7 Мда уе

    2 0 Отговор
    Консерватори в Иран.. Абе дет творят тия писания, някога дали са учили нещо??

    08:30 16.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 две мнения на конкуренти

    0 0 Отговор
    кои фирми намазаха от конфликта . повече близките до тръмпи и синът му . бадън беше със сина си в киев да намаже . освен пари и политика има и близко бъдеще . ако сметнем загубите на американските фирми в изтока . шейхове, разни близки до бизнес мутантите тогава и става ясно защо има унижение и жажда за печелби . вдигането на нафтата в ЮС показа 3 месечно ниво на безпомощност . изходът с краденето на обогатения уран и отварянето на ормуза е за кратко . световното по футбол няма да допринесе с нищо . Чарли замина .

    08:49 16.06.2026

  • 10 Аврам

    0 0 Отговор
    Аятоласите се нагъзиха. Сега е време и Зеления Мръш Ляк да се нагъ зи.

    09:11 16.06.2026

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