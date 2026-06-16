Консерваторите в Иран за сделката със САЩ: Унижение и капитулация!; Държавните медии: Исторически триумф!

Консервативните среди и поддръжниците на режима в Иран разглеждат споразумението като "национално унижение и капитулация" пред САЩ, предаде DW.

Демонстрациите започнаха в Техеран и свещения град Машхад, но продължават да се разпространяват. Протестиращите, състоящи се предимно от радикални фракции (като "Фронта на издръжливостта"), скандират лозунги против външния министър Абас Арагчи и главния преговарящ Мохамад Багер Галибаф. Тълпите ги наричат „предатели“ и „инфилтратори“ и издигат лозунги: „Галибаф, Арагчи, оставка! Какво стана с кръвта на нашия Лидер?“ (визирайки убития в началото на войната Али Хаменей). Вътре в Корпуса на стражите на ислямската революция има дълбоко разделение. Дисидентски източници съобщават за опасения от възможен опит за военен преврат от страна на хардлайнерите, които искат да саботират финалното подписване в Женева в петък.

Иранските държавни медии масово представят сделката със САЩ като исторически триумф, предава Bloomberg.

Телевизиите излъчват съобщения, че Ислямската република успешно е „принудила американско-израелския враг да прекрати войната“.

Външното министерство в Техеран, представлявано от Есмаил Багеи, подчерта, че финалните преговори ще зависят от пълното вдигане на блокадата, размразяването на ирански активи (между 12 и 24 милиарда долара) и спирането на израелските атаки в Ливан.

Говорители на правителството поясниха, че въпреки електронното парафиране на меморандума от лидерите, същинският договор ще бъде подписан официално на 19 юни в Женева, Швейцария, като предстои труден 60-дневен период на технически преговори. Ормузкият проток и корабоплаването.

Протокът, който Иран блокира по време на конфликта, в момента е в процес на разчистване от морски мини, предаде Al Jazeera.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че проливът е частично отворен и се очаква пълна свобода на корабоплаването до този петък.

Иран вече изяви претенции, че преминаващите кораби ще подлежат на регулация съвместно от Техеран и Оман, което предизвика скептицизъм сред международните корабни компании и застрахователи относно реалната сигурност на маршрута.

Веднага след съобщението за споразумението в неделя световните цени на петрола сорт „Брент“ паднаха с над 4% до около 83 долара за барел. Тази сутрин обаче се наблюдава лек ръст и предпазливост на борсите, тъй като инвеститорите осъзнават, че реалното възстановяване на доставките ще отнеме седмици.

Подкрепяната от Иран групировка обяви, че ще спазва договореното прекратяване на огъня. Израелските лидери Бенямин Нетаняху и Бен-Гвир категорично заявиха, че Израел не е страна по това споразумение и няма да се ангажира с него.

Военните операции на Тел Авив в Южен Ливан за ограничаване на „Хизбула“ продължават, което остава най-големият риск за провал на американско-иранското примирие.