Голово шоу между Иран и Нова Зеландия завърши без победител – 2:2

Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2:2 в Ингълдууд в мач от Група G на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Двата тима заличиха по две попадения и си разделиха точките, като така останаха равни в класирането с Белгия и Египет, които също завършиха 1:1.

Двубоят започна на фона на малки, но видими протести от представители на иранската диаспора около стадиона в Лос Анджелис. До напрежение не се стигна, а срещата премина при отлична атмосфера.

Нова Зеландия откри резултата още в 7-ата минута чрез Илайджа Джъст, който завърши с воле от близка дистанция след подаване на Крис Ууд. Иран изравни в 32-ата минута, когато Рамин Резаеян се възползва от натиска на тима и върна паритета.

Втората част започна по идентичен начин – с гол на Джъст. Крилото на Мъдъруел прехвърли вратаря Алиреза Бейранванд след нова асистенция на Ууд и върна преднината на Нова Зеландия. Иран обаче отново намери отговор – в 64-ата минута Мохамед Мохеби вкара с глава за крайното 2:2.

Следващият мач на Иран е отново в Лос Анджелис – срещу Белгия, докато Нова Зеландия ще се изправи срещу Египет във Ванкувър.