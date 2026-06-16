Новини
Спорт »
Световен футбол »
Голово шоу между Иран и Нова Зеландия завърши без победител – 2:2

Голово шоу между Иран и Нова Зеландия завърши без победител – 2:2

16 Юни, 2026 08:30 568 2

  • иран-
  • нова зеландия-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • футбол

Двата тима заличиха по две попадения и си разделиха точките, като така останаха равни в класирането с Белгия и Египет, които също завършиха 1:1

Голово шоу между Иран и Нова Зеландия завърши без победител – 2:2 - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2:2 в Ингълдууд в мач от Група G на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Двата тима заличиха по две попадения и си разделиха точките, като така останаха равни в класирането с Белгия и Египет, които също завършиха 1:1.

Двубоят започна на фона на малки, но видими протести от представители на иранската диаспора около стадиона в Лос Анджелис. До напрежение не се стигна, а срещата премина при отлична атмосфера.

Нова Зеландия откри резултата още в 7-ата минута чрез Илайджа Джъст, който завърши с воле от близка дистанция след подаване на Крис Ууд. Иран изравни в 32-ата минута, когато Рамин Резаеян се възползва от натиска на тима и върна паритета.

Втората част започна по идентичен начин – с гол на Джъст. Крилото на Мъдъруел прехвърли вратаря Алиреза Бейранванд след нова асистенция на Ууд и върна преднината на Нова Зеландия. Иран обаче отново намери отговор – в 64-ата минута Мохамед Мохеби вкара с глава за крайното 2:2.

Следващият мач на Иран е отново в Лос Анджелис – срещу Белгия, докато Нова Зеландия ще се изправи срещу Египет във Ванкувър.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Как ги заличиха тези две попадения, бе?

    08:35 16.06.2026

  • 2 заличиха

    0 0 Отговор
    И там плъзнаха модератори.

    08:37 16.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове