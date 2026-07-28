След катастрофата с рейс на „Цариградско шосе” в София: Каква е причината за инцидента

Как се е стигнало до катастрофата с автобус на градския транспорт в София? В понеделник рейсът премина през мантинелата и се озова в насрещното на „Цариградско шосе”. По първоначални данни водачът е загубил контрол над превозното средство и е заявил, че спирачките са отказали. Автобусът преминава през мантинелата и навлиза в насрещното движение, а при инцидента четирима пострадаха, припомня "Нова телевизия".

От „Столичен автотранспорт" заявиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли и техническо обслужване в края на юни, а причината за катастрофата ще стане ясна след предстоящата техническа експертиза.

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите обясни, че „Цариградско шосе” е забранено за товарни автомобили над 12 тона и вероятно мантинелата не е съобразена. „Може би се е смятало за мантинела, която да спре автомобил. Такъв автобус е над 20 тона, когато има хора в него”, коментира Георгиев.

„Автобусът е сложна система. Може да има технически проблем и той може да бъде в няколко случая. Може да има проблем в системата за налягането на въздуха, може да има проблем в спирачната система, може да има проблем в най-задния мост на полуремаркето, защото всички знаем, че той е завиващ. Ако се е случил някакъв блокаж и този мост е блокирал, оттам е променил траекторията и посоката на движение на автобуса”, коментира Георгиев.

Той призова за поставянето на пътни прегради тип „Ню Джърси“. „Крайно време е да се търси наказателна отговорност от тези, които отговарят за безопасността и организацията на движението”, каза Георгиев.