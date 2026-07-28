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След катастрофата с рейс на „Цариградско шосе” в София: Каква е причината за инцидента
  Тема: Войната на пътя

След катастрофата с рейс на „Цариградско шосе” в София: Каква е причината за инцидента

28 Юли, 2026 08:26 1 545 24

  • автобус-
  • цариградско шосе-
  • мантинела-
  • катастрофа

Автобусът, скъсал мантинела в София, минал технически преглед на 21 юли

След катастрофата с рейс на „Цариградско шосе” в София: Каква е причината за инцидента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Как се е стигнало до катастрофата с автобус на градския транспорт в София? В понеделник рейсът премина през мантинелата и се озова в насрещното на „Цариградско шосе”. По първоначални данни водачът е загубил контрол над превозното средство и е заявил, че спирачките са отказали. Автобусът преминава през мантинелата и навлиза в насрещното движение, а при инцидента четирима пострадаха, припомня "Нова телевизия".

От „Столичен автотранспорт" заявиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли и техническо обслужване в края на юни, а причината за катастрофата ще стане ясна след предстоящата техническа експертиза.

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите обясни, че „Цариградско шосе” е забранено за товарни автомобили над 12 тона и вероятно мантинелата не е съобразена. „Може би се е смятало за мантинела, която да спре автомобил. Такъв автобус е над 20 тона, когато има хора в него”, коментира Георгиев.

„Автобусът е сложна система. Може да има технически проблем и той може да бъде в няколко случая. Може да има проблем в системата за налягането на въздуха, може да има проблем в спирачната система, може да има проблем в най-задния мост на полуремаркето, защото всички знаем, че той е завиващ. Ако се е случил някакъв блокаж и този мост е блокирал, оттам е променил траекторията и посоката на движение на автобуса”, коментира Георгиев.

Той призова за поставянето на пътни прегради тип „Ню Джърси“. „Крайно време е да се търси наказателна отговорност от тези, които отговарят за безопасността и организацията на движението”, каза Георгиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    17 1 Отговор
    Автобус или рейс? Кое е от двете?

    Коментиран от #15, #18

    08:32 28.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кина

    5 0 Отговор
    Един орган започва да дава проблеми от СТАРОСТ..!

    08:33 28.07.2026

  • 4 Въй

    0 3 Отговор
    Взето е шосе от Цариград - „Цариградско шосе”.

    08:33 28.07.2026

  • 5 ман от о.гал

    5 3 Отговор
    блъхарска работа

    08:35 28.07.2026

  • 6 От чужбина

    24 0 Отговор
    Заглавието обещава да се каже ПРИЧИНАТА, а такава НЕ е казана. Няма и как това да стане преди експертизата, за която трябва време.
    Кака ви Мара пак си изсмуква от пръстите някакви новини, а такива в тази и статия няма.

    Коментиран от #16

    08:38 28.07.2026

  • 7 Даниел

    14 0 Отговор
    Най -вероятната причина е в техническото състояние на автобуса,произведен е около 2000 г и може би вече е на поне 5млн км пробег!?
    Всеки ден в София се движат десетки такива средства на градския транспорт изминаващи стотици километри в централната градска част,но имаме зелен обръч??
    Какъв еко стандарт е този автобус??

    Коментиран от #17

    08:39 28.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цвете

    5 0 Отговор
    ВЕХТИ АВТОБУСИ. И ХОРАТА СЕ ДОВЕРЯВАТ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ? А И ДОСТА МРЪСНИ.

    08:45 28.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Знайко

    7 5 Отговор
    Според мен или му е прилашало по време на движение на дядката шофьор или дядката монтьор е ремонтирал автобуса на шише ракия. А дядката на техническия преглед си е билзабравил очилага и слуховия апарат.

    У нас заради така наречения клас прослужето време навсякъде паботят дядки и бабки. Младите бягат да работят на Запад, където им пращат колкото са изработили, а не според трудовия стаж.
    Ако у нас имаше синдикати или политици, тези уравнилонки трудов стаж и категория труд/ранно пенсиониране отдавна щяха да са ги махнали. Държавата на роботищите пенсионери, които на всичко отгоре взилат над 1,5 пъти по-високш заплати от младите си колегш и то за по-малко свършена работа.

    Питам политици??? и синдиалисти??? откъде накъде за една и съща свършена работа 60 годишен шофьор на автобус, ще взима 2,5 пъти по-висока заплата от 30 годишен шофьор на автобус. Питам и 2,5 гласуващи бг ов. це къде блеете, когато гласувате?

    Коментиран от #14

    08:53 28.07.2026

  • 13 Минаващ

    5 0 Отговор
    Ако знаете каква дълбока дупка има там на моста точно в бус лентата! Всеки път като минавам от там се чудя дали няма да стане инцидент с автобус?!

    08:57 28.07.2026

  • 14 Какво питаш, бе?

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Знайко":

    Направѝ си фирма и давай каквито заплати искаш. Аз и за 5000 евро няма да стана шофьор в Градската мобилност на София.

    09:04 28.07.2026

  • 15 И този не знае

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "въпросче":

    Рейс е изминат път от някакво превозно средство по определен маршрут. Рейсът може да бъде изпълнен с кораб, автомобил, камион, автобус. Това, че група неграмотници наричат автобуса рейс не променя българския език.

    Коментиран от #21

    09:07 28.07.2026

  • 16 МиУен съм

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "От чужбина":

    Казал съм и на кака Мара други неща да изсмуква но тя зорлем иска да се докаже като джорналис.

    09:09 28.07.2026

  • 17 градски мобилник

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Даниел":

    Евро 6 по програма Околна среда, проект от кметуването на Йорданка Фандъкова. Гори метан. Не изпуска сяра и твърди частици.

    Коментиран от #19

    09:15 28.07.2026

  • 18 има разлика

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "въпросче":

    автобус си използва за придвижване градска среда, рейс за междуселски превози.

    09:25 28.07.2026

  • 19 Даниел

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "градски мобилник":

    Добра шега,получи ти се!

    09:27 28.07.2026

  • 20 Абе пишете го

    1 0 Отговор
    умрял от ковид.

    09:27 28.07.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "И този не знае":

    Ти пък откри топлата вода. Това са думи наложили се в българския език. Като ТИР . И Ксерокс се само една от фирмите , произвеждащи копирни машини, но навсякъде виждаш обяви за Ксерокс услуги. Откак се помня всички са му викали рейс и не са били неграмотни хората.

    09:43 28.07.2026

  • 22 висока скорост и свиване наляво

    0 0 Отговор
    до какво водят . до минаване през забранена зона и удър в бетоновата ограда . а това е доста рисково . ако е гондола камьон е още по лошо . от пръв поглед е спукана шофьорска гума . автоматични скоросто и каране на 80 води до това . скоро и трамваи ще има по подобен начин хвръкнали . у нас така се кара . затова са такива петепетата .

    09:52 28.07.2026

  • 23 Господ !

    1 0 Отговор
    Знае !

    Каква !

    10:34 28.07.2026

  • 24 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    пак добре ,че не е завъртял волана НА ДЯСНО.......

    10:40 28.07.2026

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