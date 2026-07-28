След катастрофата с рейс на „Цариградско шосе” в София: Каква е причината за инцидента

Как се е стигнало до катастрофата с автобус на градския транспорт в София? В понеделник рейсът премина през мантинелата и се озова в насрещното на „Цариградско шосе”. По първоначални данни водачът е загубил контрол над превозното средство и е заявил, че спирачките са отказали. Автобусът преминава през мантинелата и навлиза в насрещното движение, а при инцидента четирима пострадаха, припомня "Нова телевизия".
От „Столичен автотранспорт" заявиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли и техническо обслужване в края на юни, а причината за катастрофата ще стане ясна след предстоящата техническа експертиза.
Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите обясни, че „Цариградско шосе” е забранено за товарни автомобили над 12 тона и вероятно мантинелата не е съобразена. „Може би се е смятало за мантинела, която да спре автомобил. Такъв автобус е над 20 тона, когато има хора в него”, коментира Георгиев.
„Автобусът е сложна система. Може да има технически проблем и той може да бъде в няколко случая. Може да има проблем в системата за налягането на въздуха, може да има проблем в спирачната система, може да има проблем в най-задния мост на полуремаркето, защото всички знаем, че той е завиващ. Ако се е случил някакъв блокаж и този мост е блокирал, оттам е променил траекторията и посоката на движение на автобуса”, коментира Георгиев.
Той призова за поставянето на пътни прегради тип „Ню Джърси“. „Крайно време е да се търси наказателна отговорност от тези, които отговарят за безопасността и организацията на движението”, каза Георгиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 въпросче
Коментиран от #15, #18
08:32 28.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кина
08:33 28.07.2026
4 Въй
08:33 28.07.2026
5 ман от о.гал
08:35 28.07.2026
6 От чужбина
Кака ви Мара пак си изсмуква от пръстите някакви новини, а такива в тази и статия няма.
Коментиран от #16
08:38 28.07.2026
7 Даниел
Всеки ден в София се движат десетки такива средства на градския транспорт изминаващи стотици километри в централната градска част,но имаме зелен обръч??
Какъв еко стандарт е този автобус??
Коментиран от #17
08:39 28.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цвете
08:45 28.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Знайко
У нас заради така наречения клас прослужето време навсякъде паботят дядки и бабки. Младите бягат да работят на Запад, където им пращат колкото са изработили, а не според трудовия стаж.
Ако у нас имаше синдикати или политици, тези уравнилонки трудов стаж и категория труд/ранно пенсиониране отдавна щяха да са ги махнали. Държавата на роботищите пенсионери, които на всичко отгоре взилат над 1,5 пъти по-високш заплати от младите си колегш и то за по-малко свършена работа.
Питам политици??? и синдиалисти??? откъде накъде за една и съща свършена работа 60 годишен шофьор на автобус, ще взима 2,5 пъти по-висока заплата от 30 годишен шофьор на автобус. Питам и 2,5 гласуващи бг ов. це къде блеете, когато гласувате?
Коментиран от #14
08:53 28.07.2026
13 Минаващ
08:57 28.07.2026
14 Какво питаш, бе?
До коментар #12 от "Знайко":Направѝ си фирма и давай каквито заплати искаш. Аз и за 5000 евро няма да стана шофьор в Градската мобилност на София.
09:04 28.07.2026
15 И този не знае
До коментар #1 от "въпросче":Рейс е изминат път от някакво превозно средство по определен маршрут. Рейсът може да бъде изпълнен с кораб, автомобил, камион, автобус. Това, че група неграмотници наричат автобуса рейс не променя българския език.
Коментиран от #21
09:07 28.07.2026
16 МиУен съм
До коментар #6 от "От чужбина":Казал съм и на кака Мара други неща да изсмуква но тя зорлем иска да се докаже като джорналис.
09:09 28.07.2026
17 градски мобилник
До коментар #7 от "Даниел":Евро 6 по програма Околна среда, проект от кметуването на Йорданка Фандъкова. Гори метан. Не изпуска сяра и твърди частици.
Коментиран от #19
09:15 28.07.2026
18 има разлика
До коментар #1 от "въпросче":автобус си използва за придвижване градска среда, рейс за междуселски превози.
09:25 28.07.2026
19 Даниел
До коментар #17 от "градски мобилник":Добра шега,получи ти се!
09:27 28.07.2026
20 Абе пишете го
09:27 28.07.2026
21 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "И този не знае":Ти пък откри топлата вода. Това са думи наложили се в българския език. Като ТИР . И Ксерокс се само една от фирмите , произвеждащи копирни машини, но навсякъде виждаш обяви за Ксерокс услуги. Откак се помня всички са му викали рейс и не са били неграмотни хората.
09:43 28.07.2026
22 висока скорост и свиване наляво
09:52 28.07.2026
23 Господ !
Каква !
10:34 28.07.2026
24 дядо дръмпир
10:40 28.07.2026