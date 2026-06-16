Лукашенко: Войната между Русия и Украйна не трябва да се пренася в Беларус

В обширно интервю за телевизионния канал „Ал Арабия“, цитирано от агенция БелТА, президентът на Беларус Александър Лукашенко категорично заяви, че разпространението на войната между Русия и Украйна върху територията на неговата страна е недопустимо. Повод за изявлението станаха обвинения от Киев, че Москва планира нова офанзива срещу Украйна именно от беларуска земя, предава News.bg.
По думите на Лукашенко, темата е била обсъдена с руския президент Владимир Путин, който също е изразил позицията, че включването на Беларус във войната би било по-скоро вредно, отколкото полезно. „Той ми каза дословно: разбираме, че влизането на Беларус във войната, в конфликта, под каквато и да е форма, е неприемливо. Това би причинило повече вреда, отколкото полза“, цитира Лукашенко думите на Путин.
Беларуският лидер изтъкна три основни причини за своята позиция. Първо, страната му е изключително уязвима към украински атаки, тъй като е „разстлана като отворена длан“. Второ, беларуският народ е дълбоко против войната, след като е преживял достатъчно страдания в историята си. Трето, включването на Беларус във войната би довело до значително разширяване на фронтовата линия с около 1500 километра по границата с Украйна, което би било непосилно за защита както от Русия, така и от самата Беларус.
Лукашенко предупреди още, че подобен сценарий би могъл да доведе до намеса на страните от НАТО, които подкрепят Украйна, и така конфликтът да прерасне в пряк сблъсък между Беларус и Русия от една страна и Алианса от друга. „Не изключвам, че това може да се случи и без това“, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хе хе
До коментар #1 от "бъдете готови":Живота на електрониката в една ядрена балистична ракета е 10 (ДЕСЕТ) години. Руските балистични ракети са украинско пройзводство. Оставени са на произвола на съдбата още преди 12 години след Крим наш 2014 година. Според пройзводителя, все още една ракета от 7-8 може някак си да излети. Кой разбрал разбрал.
Коментиран от #9, #18
07:31 16.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ФАКТ
Коментиран от #27
07:36 16.06.2026
5 Лукашенко
До коментар #1 от "бъдете готови":Не можем, Сорос ни забрани.
Коментиран от #20
07:37 16.06.2026
6 Лукашенко
До коментар #1 от "бъдете готови":Докато Путин караше такси в Ленинград и вдигаше чанти и куфари, аз бях агроном в селското стопанство. На полето.
Коментиран от #14
07:39 16.06.2026
7 Владимир Путин, президент
Инак за Русия и гламавия рушняк войната е чист плюс и благоденствие, така ли ? 😁
07:40 16.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Те вече се включиха
07:45 16.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ще има и още
До коментар #6 от "Лукашенко":....и нещо, което вещае промяна: нито веднъж не каза СВО !! Използваната дума беше "война", кой разбрал разбрал...
07:47 16.06.2026
15 Блатна подлога
До коментар #11 от "ЗА СЪЖАЛЕНИЕ":Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в Донбас.Ще ходя, ама друг път!Да ходят Волгата и копейкин!
07:48 16.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тодар Живков
07:49 16.06.2026
18 Механик
До коментар #2 от "хе хе":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
07:51 16.06.2026
19 МиZирки сър !
Лукашенко се извини на Зеленски и каза, че Беларус е много уязвим от украински атаки.
"Ако Украйна започне да атакува Беларус по същия начин, по който атакува Русия, ще бъдем много уязвими. Разбираме това и затова не искаме да се бием. Разбираме отлично, че нашата ключова инфраструктура – производство и логистика – ще бъде подложена на атака. Както заявиха, те вече имат 500 такива цели в Беларус", каза Лукашенко
08:13 16.06.2026
20 ФАКТ
До коментар #5 от "Лукашенко":Тя и Русия се управлява от Сорос. Пуслер много се страхува от Сорос и прекланя главичка над претенциите му как да води война.
08:17 16.06.2026
21 ма ДУРО
08:20 16.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Факти
08:36 16.06.2026
25 Въш.кар.ис.тан
08:45 16.06.2026
26 ФАКТИ
Коментиран от #28
08:54 16.06.2026
27 100
До коментар #4 от "ФАКТ":Развиващ се е силно казано за него. Яко деградира.
08:55 16.06.2026
28 много интересно
До коментар #26 от "ФАКТИ":Как пък преди 2014 на баба Европа изобщо не и се воюваше. А руснаци имаше навсякъде из Европа и бяха добре дошли?
09:04 16.06.2026