Лукашенко: Войната между Русия и Украйна не трябва да се пренася в Беларус

В обширно интервю за телевизионния канал „Ал Арабия“, цитирано от агенция БелТА, президентът на Беларус Александър Лукашенко категорично заяви, че разпространението на войната между Русия и Украйна върху територията на неговата страна е недопустимо. Повод за изявлението станаха обвинения от Киев, че Москва планира нова офанзива срещу Украйна именно от беларуска земя, предава News.bg.

По думите на Лукашенко, темата е била обсъдена с руския президент Владимир Путин, който също е изразил позицията, че включването на Беларус във войната би било по-скоро вредно, отколкото полезно. „Той ми каза дословно: разбираме, че влизането на Беларус във войната, в конфликта, под каквато и да е форма, е неприемливо. Това би причинило повече вреда, отколкото полза“, цитира Лукашенко думите на Путин.

Беларуският лидер изтъкна три основни причини за своята позиция. Първо, страната му е изключително уязвима към украински атаки, тъй като е „разстлана като отворена длан“. Второ, беларуският народ е дълбоко против войната, след като е преживял достатъчно страдания в историята си. Трето, включването на Беларус във войната би довело до значително разширяване на фронтовата линия с около 1500 километра по границата с Украйна, което би било непосилно за защита както от Русия, така и от самата Беларус.

Лукашенко предупреди още, че подобен сценарий би могъл да доведе до намеса на страните от НАТО, които подкрепят Украйна, и така конфликтът да прерасне в пряк сблъсък между Беларус и Русия от една страна и Алианса от друга. „Не изключвам, че това може да се случи и без това“, добави той.