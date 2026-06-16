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Лукашенко: Войната между Русия и Украйна не трябва да се пренася в Беларус

Лукашенко: Войната между Русия и Украйна не трябва да се пренася в Беларус

16 Юни, 2026 07:16 1 335 28

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Беларуският президент подчертава, че участието на страната му в конфликта е „абсолютно неприемливо

Лукашенко: Войната между Русия и Украйна не трябва да се пренася в Беларус - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В обширно интервю за телевизионния канал „Ал Арабия“, цитирано от агенция БелТА, президентът на Беларус Александър Лукашенко категорично заяви, че разпространението на войната между Русия и Украйна върху територията на неговата страна е недопустимо. Повод за изявлението станаха обвинения от Киев, че Москва планира нова офанзива срещу Украйна именно от беларуска земя, предава News.bg.

По думите на Лукашенко, темата е била обсъдена с руския президент Владимир Путин, който също е изразил позицията, че включването на Беларус във войната би било по-скоро вредно, отколкото полезно. „Той ми каза дословно: разбираме, че влизането на Беларус във войната, в конфликта, под каквато и да е форма, е неприемливо. Това би причинило повече вреда, отколкото полза“, цитира Лукашенко думите на Путин.

Беларуският лидер изтъкна три основни причини за своята позиция. Първо, страната му е изключително уязвима към украински атаки, тъй като е „разстлана като отворена длан“. Второ, беларуският народ е дълбоко против войната, след като е преживял достатъчно страдания в историята си. Трето, включването на Беларус във войната би довело до значително разширяване на фронтовата линия с около 1500 километра по границата с Украйна, което би било непосилно за защита както от Русия, така и от самата Беларус.

Лукашенко предупреди още, че подобен сценарий би могъл да доведе до намеса на страните от НАТО, които подкрепят Украйна, и така конфликтът да прерасне в пряк сблъсък между Беларус и Русия от една страна и Алианса от друга. „Не изключвам, че това може да се случи и без това“, добави той.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хе хе

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "бъдете готови":

    Живота на електрониката в една ядрена балистична ракета е 10 (ДЕСЕТ) години. Руските балистични ракети са украинско пройзводство. Оставени са на произвола на съдбата още преди 12 години след Крим наш 2014 година. Според пройзводителя, все още една ракета от 7-8 може някак си да излети. Кой разбрал разбрал.

    Коментиран от #9, #18

    07:31 16.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ФАКТ

    22 5 Отговор
    Пуслер е единственият бавн 0 ра3 виващ милиардвр на света.

    Коментиран от #27

    07:36 16.06.2026

  • 5 Лукашенко

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "бъдете готови":

    Не можем, Сорос ни забрани.

    Коментиран от #20

    07:37 16.06.2026

  • 6 Лукашенко

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "бъдете готови":

    Докато Путин караше такси в Ленинград и вдигаше чанти и куфари, аз бях агроном в селското стопанство. На полето.

    Коментиран от #14

    07:39 16.06.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    9 2 Отговор
    Така, така....
    Инак за Русия и гламавия рушняк войната е чист плюс и благоденствие, така ли ? 😁

    07:40 16.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Те вече се включиха

    10 3 Отговор
    Като разрешиха АНШЛУСА на Фашагите от кремля в Независима УКРАЙНА!

    07:45 16.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ще има и още

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "Лукашенко":

    ....и нещо, което вещае промяна: нито веднъж не каза СВО !! Използваната дума беше "война", кой разбрал разбрал...

    07:47 16.06.2026

  • 15 Блатна подлога

    14 4 Отговор

    До коментар #11 от "ЗА СЪЖАЛЕНИЕ":

    Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в Донбас.Ще ходя, ама друг път!Да ходят Волгата и копейкин!

    07:48 16.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тодар Живков

    16 3 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    07:49 16.06.2026

  • 18 Механик

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "хе хе":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    07:51 16.06.2026

  • 19 МиZирки сър !

    11 2 Отговор
    Пропуснали сте най интересното: 🤣
    Лукашенко се извини на Зеленски и каза, че Беларус е много уязвим от украински атаки.
    "Ако Украйна започне да атакува Беларус по същия начин, по който атакува Русия, ще бъдем много уязвими. Разбираме това и затова не искаме да се бием. Разбираме отлично, че нашата ключова инфраструктура – ​​производство и логистика – ще бъде подложена на атака. Както заявиха, те вече имат 500 такива цели в Беларус", каза Лукашенко

    08:13 16.06.2026

  • 20 ФАКТ

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Лукашенко":

    Тя и Русия се управлява от Сорос. Пуслер много се страхува от Сорос и прекланя главичка над претенциите му как да води война.

    08:17 16.06.2026

  • 21 ма ДУРО

    9 2 Отговор
    Нагъл като български комунист

    08:20 16.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факти

    6 1 Отговор
    Единствените сигурни рафинерии на Путин се намират в Беларус. Не мисля, че ще иска и те да пламнат.

    08:36 16.06.2026

  • 25 Въш.кар.ис.тан

    4 0 Отговор
    Болшевишки негодник

    08:45 16.06.2026

  • 26 ФАКТИ

    0 3 Отговор
    А НА БАБА ЕВРОПА ПЪК И СЕ ВОЮВА. ПОСТОЯННО НАЛИВА БЕНЗИН В ОГЪНЯ.

    Коментиран от #28

    08:54 16.06.2026

  • 27 100

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Развиващ се е силно казано за него. Яко деградира.

    08:55 16.06.2026

  • 28 много интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "ФАКТИ":

    Как пък преди 2014 на баба Европа изобщо не и се воюваше. А руснаци имаше навсякъде из Европа и бяха добре дошли?

    09:04 16.06.2026

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