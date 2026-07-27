Въздушна тревога! Румънската армия е похарчила 1,5 милиона евро, за да свали трите дрона

Румънската армия е похарчила приблизително 1,5 милиона евро само за три дни, за да свали и унищожи три дрона, навлезли в националното ѝ въздушно пространство, съобщава Диджи24. Основната част от разходите се дължи на ракетите, изстреляни от вдигнатите във въздуха изтребителите F-16, обяснява медията в свой репортаж по темата, пише БТА.
Самолетите използват ракети AIM-9X, като цената на един такъв боеприпас е приблизително 400 000 долара. За унищожаването на трите дрона са били изстреляни три ракети, посочва цитираният източник. Към тази сума се добавят разходите за летателни часове и поддръжка на летателните апарати.
Румънските въоръжени сили обаче не биха могли да си позволят подобни разходи в дългосрочен план, ако руски дронове продължат да навлизат в националното въздушно пространство със същата честота, коментира Диджи24 и допълва, че Министерството на националната отбрана търси по-рентабилни решения.
Според медията теоретично дроновете могат да бъдат унищожавани и с помощта на хеликоптери. Този метод би бил по-евтин, тъй като военните могат да използват бордовите картечници, макар че подобна операция все още не е извършвана.
Предвижда се Румъния да получи две системи за борба с дронове през следващата година. Едната е произведена от израелска компания, а другата ще бъде създадена в сътрудничество между Румъния и Украйна.
От началото на войната са регистрирани над 100 руски атаки в близост до румънската граница. В 33 случая руски дронове са навлизали в румънското въздушно пространство, което всеки път е налагало вдигането на изтребители по тревога.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #26
15:08 27.07.2026
2 Ако за 3 дрона
15:08 27.07.2026
3 Последния Софиянец
15:08 27.07.2026
4 Исторически парк
Коментиран от #16
15:09 27.07.2026
5 Радев ще им даде
15:09 27.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 по-рентабилни решения
15:10 27.07.2026
8 Икономист
15:11 27.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Янко
15:14 27.07.2026
12 Захарова
които струват Цели 1800 евро!
Браво на мамалигарите!
15:14 27.07.2026
13 Мишел
15:14 27.07.2026
14 Да плащат по 1,5 милиона евро
15:16 27.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бедна им е фантазията на земеделците
15:20 27.07.2026
18 Поредната бутафория
15:21 27.07.2026
19 Как са ги
15:27 27.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дон Корлеоне
15:30 27.07.2026
22 защо
15:31 27.07.2026
23 41231
15:40 27.07.2026
24 Да да
15:43 27.07.2026
25 г-н Ганю Сомов, евроатлантик
15:44 27.07.2026
26 Няма стеашно
До коментар #1 от "Европеец":Сиренето 20Е/кг
15:52 27.07.2026
27 Мишел
До коментар #16 от "НПЗ":Само че в Русия има 57 големи НПЗ и всичките работят. В Украйна четвърта година няма работещ НПЗ. Нещо повече, в Украйна няма голям завод, който работи
15:52 27.07.2026
28 Вимето на народа
Бай ви Ганя.
15:53 27.07.2026
29 Е това си е
15:54 27.07.2026
30 Хайо
16:00 27.07.2026
31 Анонимен
16:04 27.07.2026
32 И мамалигарите
16:11 27.07.2026
33 604
16:11 27.07.2026