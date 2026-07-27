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Въздушна тревога! Румънската армия е похарчила 1,5 милиона евро, за да свали трите дрона
  Тема: Украйна

Въздушна тревога! Румънската армия е похарчила 1,5 милиона евро, за да свали трите дрона

27 Юли, 2026 15:05 1 317 33

  • румъния-
  • нато-
  • ф-16-
  • дронове-
  • ракети-
  • украйна-
  • русия

Румънските въоръжени сили обаче не биха могли да си позволят подобни разходи в дългосрочен план, ако руски дронове продължат да навлизат в националното въздушно пространство със същата честота

Въздушна тревога! Румънската армия е похарчила 1,5 милиона евро, за да свали трите дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Румънската армия е похарчила приблизително 1,5 милиона евро само за три дни, за да свали и унищожи три дрона, навлезли в националното ѝ въздушно пространство, съобщава Диджи24. Основната част от разходите се дължи на ракетите, изстреляни от вдигнатите във въздуха изтребителите F-16, обяснява медията в свой репортаж по темата, пише БТА.

Самолетите използват ракети AIM-9X, като цената на един такъв боеприпас е приблизително 400 000 долара. За унищожаването на трите дрона са били изстреляни три ракети, посочва цитираният източник. Към тази сума се добавят разходите за летателни часове и поддръжка на летателните апарати.

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Румънските въоръжени сили обаче не биха могли да си позволят подобни разходи в дългосрочен план, ако руски дронове продължат да навлизат в националното въздушно пространство със същата честота, коментира Диджи24 и допълва, че Министерството на националната отбрана търси по-рентабилни решения.

Според медията теоретично дроновете могат да бъдат унищожавани и с помощта на хеликоптери. Този метод би бил по-евтин, тъй като военните могат да използват бордовите картечници, макар че подобна операция все още не е извършвана.

Предвижда се Румъния да получи две системи за борба с дронове през следващата година. Едната е произведена от израелска компания, а другата ще бъде създадена в сътрудничество между Румъния и Украйна.

От началото на войната са регистрирани над 100 руски атаки в близост до румънската граница. В 33 случая руски дронове са навлизали в румънското въздушно пространство, което всеки път е налагало вдигането на изтребители по тревога.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    48 2 Отговор
    Така, Ако продължават ще фалират бе....

    Коментиран от #26

    15:08 27.07.2026

  • 2 Ако за 3 дрона

    43 4 Отговор
    харчат 1.5 милиона, за 100 ще фалират! 😄

    15:08 27.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    41 3 Отговор
    Три дрона за 3000 долара.

    15:08 27.07.2026

  • 4 Исторически парк

    34 2 Отговор
    Русия ги сваля с дронове прихващачи за 2000$ 😏🤑

    Коментиран от #16

    15:09 27.07.2026

  • 5 Радев ще им даде

    12 10 Отговор
    1,5 милиона евро няма да се косите

    15:09 27.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 по-рентабилни решения

    26 1 Отговор
    С прашка

    15:10 27.07.2026

  • 8 Икономист

    26 2 Отговор
    Ето защо има голяма инфлация в Румъния 😏

    15:11 27.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Янко

    26 2 Отговор
    Това е голяма далавера.Ще искат зеле да продължи с дроновете над Румъния за да делят 50/50

    15:14 27.07.2026

  • 12 Захарова

    35 3 Отговор
    Румънската армия е похарчила Само 1,5 милиона евро, за да свали трите Украински дрона,
    които струват Цели 1800 евро!
    Браво на мамалигарите!

    15:14 27.07.2026

  • 13 Мишел

    23 4 Отговор
    Новите невидими за НатОвски радари руски ракети "Бандерол" са с цени на дрон и с възможности на крилати ракети.

    15:14 27.07.2026

  • 14 Да плащат по 1,5 милиона евро

    23 1 Отговор
    На седмица на Путин и той ще ги пази.

    15:16 27.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бедна им е фантазията на земеделците

    22 2 Отговор
    Ако почнат с бордови картечници от хеликоптери по дрончета да стрелят тея ненормалници. И в края на краищата кво им пречат дори и да си летят ? Ще го завърти оператора и ще си го насочи към Украйна

    15:20 27.07.2026

  • 18 Поредната бутафория

    17 2 Отговор
    и врясъци: дайте и на нас пари.

    15:21 27.07.2026

  • 19 Как са ги

    21 2 Отговор
    идентифицирали за руски, след като са ги взривила във възуха?!?

    15:27 27.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дон Корлеоне

    1 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    15:30 27.07.2026

  • 22 защо

    8 1 Отговор
    А кой изпраща дроновете в Румъния?

    15:31 27.07.2026

  • 23 41231

    8 2 Отговор
    Да не ги пипат де, онези ще полетят, полетят, пък ще си се върнат, колко му е? Може и да се разбият някъде, но все едно, пак ще бъде по-евтино, няколко погребения не са милион и половина.

    15:40 27.07.2026

  • 24 Да да

    13 2 Отговор
    Като ви е скъпо купете си от руснаците по евтино

    15:43 27.07.2026

  • 25 г-н Ганю Сомов, евроатлантик

    13 1 Отговор
    Имали бол пари, похарчили.

    15:44 27.07.2026

  • 26 Няма стеашно

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Сиренето 20Е/кг

    15:52 27.07.2026

  • 27 Мишел

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "НПЗ":

    Само че в Русия има 57 големи НПЗ и всичките работят. В Украйна четвърта година няма работещ НПЗ. Нещо повече, в Украйна няма голям завод, който работи

    15:52 27.07.2026

  • 28 Вимето на народа

    11 2 Отговор
    Гутен морген...гутен морген....ама всеки гледа парата да вземе.


    Бай ви Ганя.

    15:53 27.07.2026

  • 29 Е това си е

    8 1 Отговор
    Чиста проба далавера! Иди изчислявай какво влачи кучето

    15:54 27.07.2026

  • 30 Хайо

    5 1 Отговор
    Яко на далавера ....

    16:00 27.07.2026

  • 31 Анонимен

    5 1 Отговор
    Слаба реколта! Явно нямат краставички за буркани!!!

    16:04 27.07.2026

  • 32 И мамалигарите

    2 0 Отговор
    се изтарикатиха да дрънчат мангизи! Видеха от еленски и са нема да се спрат! Ха-ха-ха

    16:11 27.07.2026

  • 33 604

    2 0 Отговор
    краварските неща са скъпи, който може си угажда ;)

    16:11 27.07.2026

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