Въздушна тревога! Румънската армия е похарчила 1,5 милиона евро, за да свали трите дрона

Румънската армия е похарчила приблизително 1,5 милиона евро само за три дни, за да свали и унищожи три дрона, навлезли в националното ѝ въздушно пространство, съобщава Диджи24. Основната част от разходите се дължи на ракетите, изстреляни от вдигнатите във въздуха изтребителите F-16, обяснява медията в свой репортаж по темата, пише БТА.

Самолетите използват ракети AIM-9X, като цената на един такъв боеприпас е приблизително 400 000 долара. За унищожаването на трите дрона са били изстреляни три ракети, посочва цитираният източник. Към тази сума се добавят разходите за летателни часове и поддръжка на летателните апарати.

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Румънските въоръжени сили обаче не биха могли да си позволят подобни разходи в дългосрочен план, ако руски дронове продължат да навлизат в националното въздушно пространство със същата честота, коментира Диджи24 и допълва, че Министерството на националната отбрана търси по-рентабилни решения.

Според медията теоретично дроновете могат да бъдат унищожавани и с помощта на хеликоптери. Този метод би бил по-евтин, тъй като военните могат да използват бордовите картечници, макар че подобна операция все още не е извършвана.

Предвижда се Румъния да получи две системи за борба с дронове през следващата година. Едната е произведена от израелска компания, а другата ще бъде създадена в сътрудничество между Румъния и Украйна.

От началото на войната са регистрирани над 100 руски атаки в близост до румънската граница. В 33 случая руски дронове са навлизали в румънското въздушно пространство, което всеки път е налагало вдигането на изтребители по тревога.