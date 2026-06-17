Споразумението на Доналд Тръмп с Техеран: Ако не ми хареса, се връщаме към бомбите!

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ могат да възобновят ударите по Иран, ако сделката с Техеран не го удовлетвори, съобщава АП, цитирана от Фокус.

Американският президент обясни, че меморандумът за разбирателство, договорен между Техеран и Вашингтон, не е окончателно споразумение.

''Това е меморандум за разбирателство. И ако не ми хареса, ще се върнем към стрелба по тях, ще хвърляме бомби върху главите им. Ако не ми хареса, ако не се държат правилно, ще се върнем към хвърляне на бомби директно върху главите им'' заяви Тръмп в кулоарите на срещата на върха на Г-7.

Вечерта на 15 юни Тръмп обяви сключването на мирно споразумение с Иран. В същото време подробностите по финализирания меморандум все още не са публично оповестени. Пълният му текст не е видян нито от членове на Конгреса, нито от близки съюзници.

Макар че потвърдените подробности са оскъдни, американските медии Bloomberg и CNN, както и саудитският медий Al Arabiya English, твърдят, че са получили изтекла версия на текста на меморандума:

1.Ислямска република Иран и Съединените щати, заедно със своите съюзници в настоящата война, обявяват при подписването на този Меморандум за разбирателство незабавно и окончателно прекратяване на войната на всички фронтове, включително Ливан, и се ангажират, че отсега нататък няма да предприемат никакви враждебни действия един срещу друг и ще се въздържат от заплаха или употреба на сила един срещу друг. Окончателното споразумение ще потвърди разпоредбите на този член и останалите членове.

2. Ислямска република Иран и Съединените щати се задължават да зачитат взаимно суверенитета и териториалната си цялост и да се въздържат от намеса във вътрешните си работи.

3. Ислямска република Иран и Съединените щати се задължават да преговарят и да постигнат окончателно споразумение в рамките на максимален срок от 60 дни, който може да бъде удължен по взаимно съгласие.

4. Веднага след подписването на този Меморандум за разбирателство Съединените щати вдигат морската блокада и предотвратяват всякаква намеса или възпрепятстване срещу Ислямска република Иран, и възстановяват трафика в рамките на максимум 30 дни до пълния му капацитет; трафикът на кораби ще бъде пропорционален на обема на трафика от страна на Ислямска република Иран преди войната.Съединените щати също така се задължават да изтеглят силите си от околните райони в рамките на 30 дни след окончателното споразумение.

5. След подписването на този Меморандума за разбирателство, Ислямска република Иран незабавно ще предприеме стъпки, за да гарантира, че движението на търговски кораби от Персийския залив до Оманско море и обратно ще бъде възобновено в рамките на 30 дни до обема отпреди войната, като се вземе предвид необходимостта от премахване на техническите пречки и неутрализиране на мини от страна на Иран.

6. Съединените щати се ангажират, заедно със своите регионални партньори, да създадат всеобхватен план, договорен от двете страни, за възстановяване и икономическо развитие на Ислямска република Иран, като същевременно осигурят финансиране от най-малко 300 милиарда долара. Механизмът за прилагане на този план, като част от окончателното споразумение, ще бъде формулиран в рамките на 60 дни.

7. Съединените щати се ангажират да прекратят, по график, който ще бъде договорен като част от окончателното споразумение, всички видове санкции, наложени понастоящем на Ислямска република Иран, включително резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и Съвета на управителите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), както и всички едностранни санкции на САЩ, както първични, така и вторични.

8. Ислямска република Иран отново заявява, че никога няма да произвежда ядрени оръжия. Ислямска република Иран и Съединените щати се споразумяха, че съдбата на обогатения материал и съдбата на всички други взаимно договорени въпроси, свързани с ядрената енергия, включително ядрените нужди на Иран, ще бъдат адекватно разгледани в окончателно споразумение. Окончателното споразумение ще потвърди разпоредбите на този член.

9. Ислямска република Иран и Съединените щати се съгласяват, че до постигане на окончателно споразумение ще запазят статуквото: Иран ще запази статуквото по отношение на ядрената си програма и Съединените щати няма да налагат нови санкции на Иран, нито ще засилват силите си в региона.

10. Съединените щати се задължават, че веднага след подписването на този Меморандум за разбирателство и до датата на вдигане на санкциите Министерството на финансите на Съединените щати ще издава освобождавания за износ на ирански суров петрол, нефтохимически продукти и техните производни и всички свързани услуги, включително банкови, застрахователни, транспортни и други подобни.

11. Съединените щати се ангажират, че в светлината на напредъка на преговорите към окончателно споразумение, замразените или ограничени средства и активи на Ислямска република Иран ще бъдат освободени и предоставени напълно. Тези средства, независимо дали се съхраняват в основната сметка или се прехвърлят, ще се използват за всяко плащане на крайния бенефициент, определено от Централната банка на Ислямска република Иран, и ще бъдат напълно достъпни за използване. Съединените щати се задължават да издават всички необходими разрешения и лицензи на тази основа.

12. Ислямска република Иран и Съединените щати се съгласяват, че ще бъде създаден механизъм за изпълнение, който да наблюдава успешното прилагане и бъдещия ангажимент към Окончателното споразумение.

13. След подписването на този Меморандум за разбирателство и след получаване на уверения относно началото на изпълнението на членове 4, 5, 10 и 11 от този Меморандум за разбирателство и продължаването на изпълнението на тези стъпки, Ислямска република Иран и Съединените щати ще започнат преговори за окончателно споразумение единствено по отношение на останалите членове.

14. Окончателното споразумение ще бъде одобрено чрез обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.Окончателното споразумение ще бъде одобрено чрез обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.