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Диана Хусеин пред ФАКТИ: От меморандума с Иран остава усещането, че САЩ правят повече отстъпки (ВИДЕО)

Диана Хусеин пред ФАКТИ: От меморандума с Иран остава усещането, че САЩ правят повече отстъпки (ВИДЕО)

18 Юни, 2026 15:07 820 8

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  • иран-
  • израел-
  • меморандум-
  • петрол

Иран получава конкретни ползи още в началото на процеса, казва гостът

Диана Хусеин пред ФАКТИ: От меморандума с Иран остава усещането, че САЩ правят повече отстъпки (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
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Първоначалната реакция в Близкия изток към меморандума между САЩ и Иран беше предпазлива, защото този меморандум създава времева рамка, условия и среда за продължаване на преговорите по ядрената програма на Иран, които бяха прекъснати на 28 февруари, когато САЩ и Израел нанесоха първите удари. Този меморандум е глътка въздух и успокоение както за страните от Персийския залив, които понесоха сериозни последици от конфликта, така и за световната икономика. Но той не е гаранция за успех и не е гаранция, че в Близкия изток ще бъде постигнат траен и устойчив мир. Това е рамка за възобновяване на разговорите, които да се водят не под дулото на оръжията, а чрез дипломация и преговори. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Когато човек прочете тези 14 точки от споразумението, дори без да следи в детайли международната политика, остава с усещането, че именно САЩ са страната, която прави повече отстъпки и поема повече ангажименти. Иранската страна получава дивиденти още сега и веднага. От стратегическа гледна точка ползата за САЩ е свързана основно с принципния ангажимент на Иран, че няма да разработва ядрена програма за военни цели. Но това е позиция, която Техеран е заявявал и в миналото. Освен това въпросът тепърва ще бъде предмет на преговори през следващите два месеца, което означава, че ключовите теми остават отворени за бъдещи дискусии“, сподели още гостът.

„От другата страна виждаме как Иран получава конкретни ползи още в началото на процеса. Позволява му се да изнася петрол, премахват се част от ограниченията върху търговията с петрол, а замразените ирански активи постепенно ще бъдат размразявани съобразно договорената рамка на преговорите. От тази гледна точка е повече от ясно, че на този етап от конфликта, който далеч не е приключил, Иран е страната, която записва повече точки в своя актив“, добави Хусеин.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 домус

    5 0 Отговор
    хюсейн

    15:10 18.06.2026

  • 2 С-р-АЩ бяха

    7 0 Отговор
    бити, е..ни и капитулираха

    15:11 18.06.2026

  • 3 Мустафа

    2 0 Отговор
    Да бе Хусеин - имаш нещо против ли? Внимавай в картинката, че какви "бомби "носи тая свят ще ти се завие!

    15:15 18.06.2026

  • 4 Това са на тоя психопат,

    4 0 Отговор
    Сделките.Съсипа икономиките на целия сват и накрая нищо.

    15:24 18.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Какви

    1 4 Отговор
    отстъпки правят САЩ? От кое свое право или нещо което притежават се отказват? Ако някой прави отстъпки то това е Иран.

    15:48 18.06.2026

  • 7 старшинката

    3 0 Отговор
    Да прочетем накратко:

    1. САЩ се задължават да не нападат никога вече Иран
    2. САЩ ще зачитат суверенитета на Иран и няма да се месят във вътрешните им дела
    3. Ще се до-договарят още 60 дни
    4. САЩ вдигат блокадата веднага, и имат 30 дни след окончателния подпис да изтеглят силите си от региона
    5. Иран ще отвори протока и ще махне мините, като преминаването през първите 60 дни ще е безплатно, а след това ще се плаща. Колко ще решат Иран и Оман
    6. САЩ ще осигурят финансиране - 300 МИЛИАРДА - за възстановяване и икономическо развитие на Иран - това са си репарации
    7. САЩ /и ООН/ вдигат ВСИЧКИ санкции срещу Иран
    8. Иран обещават, че няма да произвеждат ядрено оръжие, но за това ще се договаря допълнително,
    9. Докато не се споразумеят окончателно Иран няма да променя нищо, а САЩ няма да трупат нови сили в района
    10. САЩ разрешават търговията с ирански петрол и продукти
    11. САЩ освобождават замразените ирански активи и Иран може да ги ползва за каквото реши (това са около 100 милиарди)
    12. Създава се механизъм за наблюдение дали всичко се спазва
    13. Започват преговори за окончателното споразумение
    14. Съвета за сигурност на ООН ще одобри окончателното споразумение

    15:50 18.06.2026

  • 8 Дебелян Плебеевски

    0 0 Отговор
    Ами америкосите сега искат там да инвестират и ако Персите не се съгласят и на това, тогава ще има пак самолетчета..

    16:53 18.06.2026

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