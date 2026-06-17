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Доналд Тръмп: Не ме питайте за санкции! Разговарям постоянно с Путин и Зеленски
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Не ме питайте за санкции! Разговарям постоянно с Путин и Зеленски

17 Юни, 2026 20:43 685 13

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  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Американският президент не пое и конкретен ангажимент относно евентуално налагане на нови санкции срещу Русия

Доналд Тръмп: Не ме питайте за санкции! Разговарям постоянно с Путин и Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че е провел добри разговори с руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски по време на срещата на върха на Г-7 във френския курорт Евиан-ле-Бен.

Изявлението беше направено пред журналисти в кулоарите на форума, където лидерите на Украйна и европейските съюзници на Киев се опитаха да убедят американския президент, че позициите на украинската армия са се подобрили благодарение на успешните удари с дронове дълбоко в руска територия.

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Попитан дали смята, че руският президент носи по-голяма отговорност за войната в Украйна, Тръмп отказа да даде пряка оценка.

"Не искам да коментирам това, защото се опитвам да постигна уреждане на конфликта, а подобни коментари не улесняват процеса", каза той.

Американският президент не пое и конкретен ангажимент относно евентуално налагане на нови санкции срещу Русия.

"Разглеждаме този въпрос. Следим докъде ще падне цената на петрола. Тя наистина се понижава значително", заяви Тръмп.

Темата за допълнителните санкции срещу Москва е сред основните въпроси, обсъждани на срещата на Г-7. Част от европейските лидери настояват за засилване на икономическия натиск върху Русия, докато Вашингтон засега не е обявил окончателна позиция по въпроса.

Срещата в Евиан-ле-Бен се провежда на фона на продължаващите бойни действия в Украйна и дипломатическите усилия за намиране на път към евентуално мирно уреждане на конфликта.

САЩ и европейските страни членки на Г-7 ще произвеждат ракети с голям обсег "по лиценз" в Украйна, съобщи по-рано германският канцлер Фридрих Мерц и дипломат на срещата на върха в Евиан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ще произвеждаме не само противовъздушни отбранителни системи, но и военна техника, която е способна да нанася удари дълбоко във вражеска територия (ракети с голям обсег, бел. ред.)", заяви дипломатът в кулоарите на срещата.

"Един много силен ангажимент, който страните от Г-7 поеха, е да се произвежда военна техника с по-бързи темпове и по лиценз в Украйна", отбеляза още дипломатическият служител.

Американските предприятия могат да предоставят лицензи на европейски производители за засилването на производството, уточни Фридрих Мерц пред журналисти, като заяви, че е "много благодарен президента Тръмп за склонността му да сътрудничи по този начин".

"В момента произвеждаме твърде малко и това може да бъде компенсирано, като на европейски предприятия и украински предприятия бъдат предоставяни лицензи", допълни дипломатът.

Държавните глави и министър-председатели на страните от Г-7 посочиха в обща декларация, че са се споразумели "да засилят производството на военна техника за противовъздушна отбрана, на системи и дронове прехващачи, както и ракети с голям обсег". Те заявиха готовност "да предоставят на Украйна лицензи, които ще ѝ помогнат да увеличи военното си производство".

Украйна произвежда някои видове ракети с голям обсег, като например "Фламинго" и "Нептун" и получава от европейските си съюзници френски крилати ракети "Скалп" и британските "Сторм Шадоу", но в малки количества.

Досега САЩ не са доставили ракетите "Томахоук", които украинският президент Володимир Зеленски се надяваше да получи, припомня АФП. Германия отказа от своя страна да достави свои ракети "Таурус", като се опасяваше, че подобен ход би довел до ескалация с Русия, която е ядрена сила.

Украйна засили атаките си срещу Русия, извършвани най-вече с дронове и взимайки на прицел транспортна инфраструктура и съоръжения за съхранение на горива, за да се опита да ограничи Москва в способностите ѝ да финансира войната. Страната e подложена редовно на масирани удари от страна на Русия и изпитва недостиг от противовъздушни системи. Киев изисква от европейските си съюзници доставката на подобна техника, най-вече на американски системи "Пейтриът"


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зелката как гледа бай дончо

    7 0 Отговор
    като предано псе
    докато макарона му се мазни

    20:45 17.06.2026

  • 2 психопат

    6 0 Отговор
    марионетка на хитлеряху

    20:47 17.06.2026

  • 3 Да да

    6 0 Отговор
    Абе нещо за автобуса с деца от Беларус нещо да нпишете

    20:54 17.06.2026

  • 4 Яшар

    6 1 Отговор
    Тръмп ти с Путин не можеш да говориш ,само слушаш ..просто си по ниска конфигурация

    Коментиран от #12

    20:55 17.06.2026

  • 5 Цялата тая дандания

    5 0 Отговор
    с тая среща:

    Общото между Зеленски и съюзници с Тръмп е, че двете страни трябва да измислят как да представяп унизителните си поражения като победа. И да оправдаят така безумните разходи на данъкоплатните си и световната рецесия която предизвикаха.
    Много работа се очертава за журналистие, хич няма да им е лесно.

    20:59 17.06.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор
    Киевския Международен Институт по Социология:" Рейтинга на Зеленский е 8%"

    21:02 17.06.2026

  • 7 До Ком 3

    4 0 Отговор
    Е как да напишат нещо , чака се психясалите да измислят лъжа , онова тяхно лъжливо министерство , ръководено от 30 годишно Ку Ку ще обвини руснаците , че са ударили автобуса нарочно ,затова им се плаща .

    21:04 17.06.2026

  • 8 Пич

    2 0 Отговор
    На снимката Макрон и Зелю приличат на наплашени ученици, но.......
    Тръмп ли ги е овикал, или - Мадам ги е натепала...?!

    21:06 17.06.2026

  • 9 Пич

    3 0 Отговор
    А сега сериозно - Мисля, че времето за игрички с дронове изтича!!! Скоро очаквам Русия да осъществи сухопътно настъпление, и то - светкавично! Тогава Украйна ще бъде в още по лошо положение! Спомняте ли си, когато преди години с някои от вас се шегувахме, че първото предложение на руснаците е най доброто?!
    Е - майтап нема!

    21:11 17.06.2026

  • 10 Защо ми се струва, че

    1 0 Отговор
    Тръмп е направил гримаса на отвращение? От двамата джендъря се носи неприятна миризма, навярно.

    21:14 17.06.2026

  • 11 Смех пак

    1 0 Отговор
    Нали според премиера на Канада Тръмп се е променил? Всеки си пуска лакърдии, а кое е верно и Господ не знае.. Голям хаус

    21:14 17.06.2026

  • 12 Правило

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Яшар":

    Непознатите думички се използват на място.

    21:16 17.06.2026

  • 13 Докато зеления мухъл прави разходки,

    0 0 Отговор
    РФ е изкарала няколко Орешника с атом от укритията и е предупредила САЩ, че ще има пуск.

    21:17 17.06.2026

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