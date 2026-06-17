Г-7 засилва оръжейната помощ за Украйна и санкциите срещу Русия

Лидерите на Г-7 възнамеряват да предоставят допълнителна подкрепа на енергийния сектор на Украйна, за да ѝ помогнат да преживее предстоящата зима.
Това се посочва в съвместно изявление на лидерите по геополитически въпроси от срещата на върха във Франция.
„Подчертаваме значението на енергийната устойчивост, като вземаме предвид нуждите и приоритетите, очертани от украинските власти. Договорихме се да предоставим допълнителна подкрепа, за да може страната да преживее предстоящата зима“, се казва в документа.
Страните от Г-7 възнамеряват да увеличат доставките на системи за противовъздушна отбрана, както и на системи с голям обсег, за Украйна.
„Договорихме се да увеличим доставките на системи за противовъздушна отбрана, допълнителни системи и ракети-прехващачи, както и оръжия с голям обсег. Също така сме готови да обмислим предоставянето на лицензи на Украйна, които ще ѝ позволят да увеличи собственото си военно производство“, се казва в документа.
Поради ситуацията в Украйна, страните от Г-7 ще засилят натиска от санкции върху Русия, включително върху нейния петролен и газов сектор.
„Ние се ангажираме да увеличим натиска върху руската военна икономика. В този контекст ще затегнем санкциите, включително върху петролния и газовия сектор“, се казва в документа.
Според лидерите на Г-7 споразумението между САЩ и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава благоприятни условия за увеличаване на санкционния натиск върху Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Само
05:27 17.06.2026
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9 Докато
05:31 17.06.2026
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12 Путин гол от кръста надолу без кон
До коментар #2 от "да ваШИБAМВ ф кaлнияГЪЗ":Да вярно е, вече 5 години ги мачкам и трепя и ще продължавам още поне 5.
Коментиран от #14
05:32 17.06.2026
13 Мтрфанова
05:37 17.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Изял си МНОГО руски💩💩💩
До коментар #2 от "да ваШИБAМВ ф кaлнияГЪЗ":Голям глад,а?
05:50 17.06.2026
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21 СЕКИ ДЕН ТРЯАДА ЦУНАТЕ .УРА НА
Коментиран от #26
06:07 17.06.2026
22 Маринов
Коментиран от #25
06:07 17.06.2026
23 МОСКВИЧ
ГЛЕДАХМЕ ВОЙНАТА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.
ПРЕЗ 2026 ГОДИНА
ГЛЕДАМЕ ВОЙНАТА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА.
МАСКВА ГОРИТ.
СПАСИБА ТАВАРИШ ВОВКА ПЬIНЕХОД.
Коментиран от #30
06:09 17.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Сънуваш ли
До коментар #22 от "Маринов":Стани да се Подмиеш
Путиноид.
06:10 17.06.2026
26 Затова ли
До коментар #21 от "СЕКИ ДЕН ТРЯАДА ЦУНАТЕ .УРА НА":На Икономическия Форум
Всеки който щеше да
Влиза в Контакт
С Путкер
Задължително КОВИД ТЕСТ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Май Путкер стои в Бункера
Сам още не се е отървал
От КОВИДА
Страхливия Плъх.
06:14 17.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
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32 курумпел
06:22 17.06.2026
33 тия са смешни...
06:25 17.06.2026
34 Ба бааааа
06:26 17.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Да ви го.......
До коментар #19 от "Помпим":У кривата зурла
06:28 17.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 То и СССР
До коментар #37 от "Ще си стрелят":Бе най голямата ядрена сила
06:31 17.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хм...
До коментар #31 от "Някой си":Как точно ги размазва ваш путин? Разкажи малко, след колко века ще стигне до Киев?
Коментиран от #42
06:31 17.06.2026
41 кахраман
06:34 17.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хайо
06:38 17.06.2026
44 От кого бе?
До коментар #39 от "Презумпцията за ответен ядрен удар":Европа има общо 600 ядрени бойни глави, 300 в Британия и 300 Франция. Британските са на сащ. Ще се употребяват САМО, ако сащ им дадат кодовете. А френските? От тях половината не са изрядни. И дали Франция ще рискува да се "заяде" с Русия в ядрена война? А САЩ? Заради евро-натото НИКОГА няма да воюват с Русия. Те ще си стоят там далече и ще гледат сеира! Китай или друга ядрена държава? По-скоро Северна Корея и Китай ще помогнат на Русия... Европа вече е обречена, ама натискат на самоубийство....
06:41 17.06.2026
45 Спорт
06:46 17.06.2026
46 ДО ПОСЛЕДНИЯ ОКРАИНЕЦ
06:50 17.06.2026
47 9090
06:51 17.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Г7 БИЛИ РАЗВИТИ!?!?
06:57 17.06.2026
50 АНГЛОСАКСИТЕ
06:59 17.06.2026
51 Уши
07:01 17.06.2026
52 ЕВРЕЯ АКТЬОР
07:01 17.06.2026
53 Затъналите в дългове
07:02 17.06.2026