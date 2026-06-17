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Г-7 засилва оръжейната помощ за Украйна и санкциите срещу Русия

Г-7 засилва оръжейната помощ за Украйна и санкциите срещу Русия

17 Юни, 2026 05:19, обновена 17 Юни, 2026 05:25 1 517 53

  • г-7-
  • франция-
  • украйна-
  • помощ-
  • русия-
  • санкции-
  • оръжие

Групата ще подкрепя енергийния сектор на страната, за да й помогне да изкара следващата зима

Г-7 засилва оръжейната помощ за Украйна и санкциите срещу Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на Г-7 възнамеряват да предоставят допълнителна подкрепа на енергийния сектор на Украйна, за да ѝ помогнат да преживее предстоящата зима.

Това се посочва в съвместно изявление на лидерите по геополитически въпроси от срещата на върха във Франция.

„Подчертаваме значението на енергийната устойчивост, като вземаме предвид нуждите и приоритетите, очертани от украинските власти. Договорихме се да предоставим допълнителна подкрепа, за да може страната да преживее предстоящата зима“, се казва в документа.

Страните от Г-7 възнамеряват да увеличат доставките на системи за противовъздушна отбрана, както и на системи с голям обсег, за Украйна.

„Договорихме се да увеличим доставките на системи за противовъздушна отбрана, допълнителни системи и ракети-прехващачи, както и оръжия с голям обсег. Също така сме готови да обмислим предоставянето на лицензи на Украйна, които ще ѝ позволят да увеличи собственото си военно производство“, се казва в документа.

Поради ситуацията в Украйна, страните от Г-7 ще засилят натиска от санкции върху Русия, включително върху нейния петролен и газов сектор.

„Ние се ангажираме да увеличим натиска върху руската военна икономика. В този контекст ще затегнем санкциите, включително върху петролния и газовия сектор“, се казва в документа.

Според лидерите на Г-7 споразумението между САЩ и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава благоприятни условия за увеличаване на санкционния натиск върху Русия.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само

    23 41 Отговор
    леко със засилката !

    05:27 17.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Докато

    8 1 Отговор
    париите презрени, не се намесят, нещата няма да се променят.

    05:31 17.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин гол от кръста надолу без кон

    11 10 Отговор

    До коментар #2 от "да ваШИБAМВ ф кaлнияГЪЗ":

    Да вярно е, вече 5 години ги мачкам и трепя и ще продължавам още поне 5.

    Коментиран от #14

    05:32 17.06.2026

  • 13 Мтрфанова

    11 7 Отговор
    Браво, добре реагирате, можете и още по-добре!!

    05:37 17.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Изял си МНОГО руски💩💩💩

    14 16 Отговор

    До коментар #2 от "да ваШИБAМВ ф кaлнияГЪЗ":

    Голям глад,а?

    05:50 17.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 СЕКИ ДЕН ТРЯАДА ЦУНАТЕ .УРА НА

    11 6 Отговор
    КЪТИН ДЕТ ВА ОЪТЪРВА ОТ КОВИДА.....ЩЯХТЕ ДА СТЕ ЗАКЛЮЧЕНИ ОЩЕЕЕ

    Коментиран от #26

    06:07 17.06.2026

  • 22 Маринов

    28 7 Отговор
    Както писах вчера, маските паднаха. В Окраина е война на Г 7 срещу Русия. В статията пише ясно. Само не се споменават техните водещи военни координатори, които някъде в Окраина чертаят планове, правят целеуказване, други управляват сложните внесени ракетни системи, а през Старлинк и спътниците им се водят техните ракети да набелязаните от тях цели. Усилено ни водят към ядрена война. Само да се молят да не свалят Путин с някой нов Сталин, че тогава ще стане страшно. И за нас включително. Значителното количество генерирани клипове на ИИ с оня Сталин показват, че се мисли, а може би и подготвя подобен процес.

    Коментиран от #25

    06:07 17.06.2026

  • 23 МОСКВИЧ

    6 17 Отговор
    ПРЕЗ 2022 И 2023 ГОДИНА

    ГЛЕДАХМЕ ВОЙНАТА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.

    ПРЕЗ 2026 ГОДИНА

    ГЛЕДАМЕ ВОЙНАТА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА.

    МАСКВА ГОРИТ.

    СПАСИБА ТАВАРИШ ВОВКА ПЬIНЕХОД.

    Коментиран от #30

    06:09 17.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сънуваш ли

    8 17 Отговор

    До коментар #22 от "Маринов":

    Стани да се Подмиеш
    Путиноид.

    06:10 17.06.2026

  • 26 Затова ли

    5 21 Отговор

    До коментар #21 от "СЕКИ ДЕН ТРЯАДА ЦУНАТЕ .УРА НА":

    На Икономическия Форум
    Всеки който щеше да
    Влиза в Контакт
    С Путкер
    Задължително КОВИД ТЕСТ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Май Путкер стои в Бункера
    Сам още не се е отървал
    От КОВИДА
    Страхливия Плъх.

    06:14 17.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 курумпел

    22 3 Отговор
    Поредната лоша инвестиция на данъците ни.

    06:22 17.06.2026

  • 33 тия са смешни...

    18 4 Отговор
    треа а си идиот за да ги глеаш на сериоз....

    06:25 17.06.2026

  • 34 Ба бааааа

    20 4 Отговор
    Г7 се самоубиват

    06:26 17.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да ви го.......

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Помпим":

    У кривата зурла

    06:28 17.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 То и СССР

    3 12 Отговор

    До коментар #37 от "Ще си стрелят":

    Бе най голямата ядрена сила

    06:31 17.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хм...

    4 11 Отговор

    До коментар #31 от "Някой си":

    Как точно ги размазва ваш путин? Разкажи малко, след колко века ще стигне до Киев?

    Коментиран от #42

    06:31 17.06.2026

  • 41 кахраман

    2 3 Отговор
    До останнього украинця

    06:34 17.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хайо

    6 2 Отговор
    Честита война в Европа много скоро .

    06:38 17.06.2026

  • 44 От кого бе?

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "Презумпцията за ответен ядрен удар":

    Европа има общо 600 ядрени бойни глави, 300 в Британия и 300 Франция. Британските са на сащ. Ще се употребяват САМО, ако сащ им дадат кодовете. А френските? От тях половината не са изрядни. И дали Франция ще рискува да се "заяде" с Русия в ядрена война? А САЩ? Заради евро-натото НИКОГА няма да воюват с Русия. Те ще си стоят там далече и ще гледат сеира! Китай или друга ядрена държава? По-скоро Северна Корея и Китай ще помогнат на Русия... Европа вече е обречена, ама натискат на самоубийство....

    06:41 17.06.2026

  • 45 Спорт

    9 2 Отговор
    Няма смисъл, всичко е изгубено за Украйна.

    06:46 17.06.2026

  • 46 ДО ПОСЛЕДНИЯ ОКРАИНЕЦ

    5 1 Отговор
    404 ще трябва да изчезне.

    06:50 17.06.2026

  • 47 9090

    6 1 Отговор
    Намерете финалната снимка от приключването на срещата от Г7. Всички лидери са там, само Зеленски не е поканен. Защо ли?! А в статията са поредни лакърдии за наивниците.

    06:51 17.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Г7 БИЛИ РАЗВИТИ!?!?

    4 0 Отговор
    Заприличва все повече на хомоклуб с мазохистични наклонности.

    06:57 17.06.2026

  • 50 АНГЛОСАКСИТЕ

    1 0 Отговор
    С лекота жертват милиони славяни в името на алчността си и вечната жажда за кръв.

    06:59 17.06.2026

  • 51 Уши

    1 0 Отговор
    Трябва да даваме иначе си отиваме със Зелю. Половин един милион загинали........те са православни християни.

    07:01 17.06.2026

  • 52 ЕВРЕЯ АКТЬОР

    1 0 Отговор
    Прави същото, като еврея художник. И ще има същата съдба.

    07:01 17.06.2026

  • 53 Затъналите в дългове

    0 0 Отговор
    "богати" страни ще финансират почти фалиралата и първенец в дисциплината "корупция" Украйна? Що ли ми се струва, че някои от т.н. "лидери" на тези страни повече участие в управлението ще го гледат през крив макарон... Особено тези на Германия, Франция, Малобритания... А може и някои други. Не гледат да си оправят собствените си държави, ще оправят неоправяемата Украйна. Но всичко това не е, че им пука за Украйна, а нанасянето на колкото се може повече щети на Русия с тайната надежда, че ще се разпадне и ще я разграбят... Е, ще видим до къде ще я докарат...

    07:02 17.06.2026

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