Г-7 засилва оръжейната помощ за Украйна и санкциите срещу Русия

Лидерите на Г-7 възнамеряват да предоставят допълнителна подкрепа на енергийния сектор на Украйна, за да ѝ помогнат да преживее предстоящата зима.

Това се посочва в съвместно изявление на лидерите по геополитически въпроси от срещата на върха във Франция.

„Подчертаваме значението на енергийната устойчивост, като вземаме предвид нуждите и приоритетите, очертани от украинските власти. Договорихме се да предоставим допълнителна подкрепа, за да може страната да преживее предстоящата зима“, се казва в документа.

Страните от Г-7 възнамеряват да увеличат доставките на системи за противовъздушна отбрана, както и на системи с голям обсег, за Украйна.

„Договорихме се да увеличим доставките на системи за противовъздушна отбрана, допълнителни системи и ракети-прехващачи, както и оръжия с голям обсег. Също така сме готови да обмислим предоставянето на лицензи на Украйна, които ще ѝ позволят да увеличи собственото си военно производство“, се казва в документа.

Поради ситуацията в Украйна, страните от Г-7 ще засилят натиска от санкции върху Русия, включително върху нейния петролен и газов сектор.

„Ние се ангажираме да увеличим натиска върху руската военна икономика. В този контекст ще затегнем санкциите, включително върху петролния и газовия сектор“, се казва в документа.

Според лидерите на Г-7 споразумението между САЩ и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава благоприятни условия за увеличаване на санкционния натиск върху Русия.