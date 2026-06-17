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Мбапе: Не играя, за да си отмъщавам – играя, за да помогна за световната титла

Мбапе: Не играя, за да си отмъщавам – играя, за да помогна за световната титла

17 Юни, 2026 08:00 786 0

  • килиан мбапе-
  • мондиал 2026-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • франция-
  • сенегал

Френската звезда с два гола срещу Сенегал и силно послание след победата

Мбапе: Не играя, за да си отмъщавам – играя, за да помогна за световната титла - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе започна Мондиал 2026 по шампионски – с два гола и ключова роля за победата на Франция с 3:1 над Сенегал. Нападателят не само изведе „петлите“ до първите три точки, но и стана голмайстор номер едно в историята на националния отбор. След мача той говори откровено за представянето, напрежението и критиките.

„Не мисля, че вече сме навлезли напълно в ритъм. Но винаги е добре да започнеш турнира с победа. Това носи малко повече душевно спокойствие. Въпреки това, на световно първенство никога не се чувстваш истински комфортно“, заяви Мбапе, подчертавайки трудността на откриващите мачове.

Френската звезда призна, че Сенегал е бил сериозно препятствие:
„Днешният мач не беше лесен. Знаем, че можем да отбележим във всеки един момент, а това помага.“

Мбапе коментира и критиките, които често го съпътстват:
„Критиките? Няма смисъл да си отмъщавам. Ако играех, за да накарам всички, които ме критикуват, да замълчат, щеше да ми се наложи да играя до 80-годишна възраст. Аз играя, за да вляза в историята на страната си и да помогна на отбора си да спечели Световното първенство.“

Той призова за спокойствие и фокус:
„Хората трябва да се вълнуват, да критикуват. Ние винаги трябва да останем спокойни и да се съсредоточим върху това, което трябва да правим.“

Франция продължава участието си в група „I“ с мач срещу Ирак на 23 юни, а след това – срещу Норвегия на 26 юни.


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