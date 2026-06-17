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Ден на траур в Харков след смъртта на петимата пожарникари при руския "двоен удар"
  Тема: Украйна

Ден на траур в Харков след смъртта на петимата пожарникари при руския "двоен удар"

17 Юни, 2026 06:12, обновена 17 Юни, 2026 06:30 586 7

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Градът бе атакуван и тази нощ, има нови пострадали

Ден на траур в Харков след смъртта на петимата пожарникари при руския "двоен удар" - 1
Снимка: 2day.kh.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ град Харков отново беше атакуван от руски дронове. Един от тях е паднал в непосредствена близост до многоетажна жилищна сграда, предаде Канал 24.

Потвърдено е, че четирима цивилни граждани са ранени, включително 68-годишен мъж, който е хоспитализиран.

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Днешният 17 юни е обявен за официален ден на траур в Харков, съобщи ТСН. Знамената в целия град са свалени наполовина в памет на петимата спасители от Държавната служба за извънредні ситуации (ДСНС). Те загинаха вчера при руски „двоен удар“ (двойна експлозія на едно и също място), докато разчистваха отломки и гасяха пожари.

През цялата нощ руски безпилотници са пресичали въздушното пространство на страната, навлизайки през северните, южните и източните граници на Украйна. Заглушителни системи за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи са работили активно по прехващането им.

Продължава изясняването на мащабните щети в Словянск, нанесени вчера. Прокуратурата потвърди, че вследствие на руския артилерийски и амиационен обстрел за загинали трима цивилни, а над 100 жилищни сгради са сериозно повредени.

Вчера при въздушна атака в град Чугуев, Харковска област, загинаха трима души (двама мъже на 50 и 70 години и една 70-годишна жена), а спасителните служби продължават да гасят големи пожари.

Запорожие беше подложен на вълна от десетки дронове Shahed, насочени към жилищни райони. Потвърдена бе смъртта на един човек, който е загинал в автомобила си, а най-малко седем други са ранени.

Избухнали са големи пожари в триетажна жилищна сграда и търговски център, а сградата на Запорожкия национален университет е сериозно повредена.

В Херсонска област бяха регистрирани масирани атаки с дронове по населени места, при които са загинали двама цивилни, а други 16 души са получили различни наранявания.

Руски дронове са атакували цивилни граждани в Никопол, Днепропетровска област. Съобщава се за трима загинали, сред които 87-годишна жена и нейният 51-годишен син.

Атаките се провеждат на фона на засилен международен натиск и срещата на лидерите от Г-7 във Франция, където се договарят нови санкции срещу руския военно-промишлен комплекс и сенчестия петролен флот.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    5 1 Отговор
    Защо днес още няма информация за това украинските дронове какви обекти са поразили.

    06:34 17.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Де бил

    5 1 Отговор
    Е може ли само 4 снимки при положение,че 5 са загинали петия не е важен или нямаше място за снимка??? Украинци,сър.

    06:36 17.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Без име

    3 0 Отговор
    21 хиляди украински войници са загинали само тоя месец, а още е 17-ти. За тях не говорят, защото трябва да изплатят обезщетения на семействата им.

    06:40 17.06.2026

  • 6 Виждащ

    3 0 Отговор
    Руснаците да вземат пример от Израелците.
    Дават 48 часа на киевчани да се изнесът и изравняват града със земята.

    06:40 17.06.2026

  • 7 Както вървят нещата

    1 0 Отговор
    Скоро ще ни се наложи да мием марулите обилно с вода.

    06:44 17.06.2026

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