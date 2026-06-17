Ден на траур в Харков след смъртта на петимата пожарникари при руския "двоен удар"

Тази нощ град Харков отново беше атакуван от руски дронове. Един от тях е паднал в непосредствена близост до многоетажна жилищна сграда, предаде Канал 24.

Потвърдено е, че четирима цивилни граждани са ранени, включително 68-годишен мъж, който е хоспитализиран.

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Днешният 17 юни е обявен за официален ден на траур в Харков, съобщи ТСН. Знамената в целия град са свалени наполовина в памет на петимата спасители от Държавната служба за извънредні ситуации (ДСНС). Те загинаха вчера при руски „двоен удар“ (двойна експлозія на едно и също място), докато разчистваха отломки и гасяха пожари.

През цялата нощ руски безпилотници са пресичали въздушното пространство на страната, навлизайки през северните, южните и източните граници на Украйна. Заглушителни системи за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи са работили активно по прехващането им.

Продължава изясняването на мащабните щети в Словянск, нанесени вчера. Прокуратурата потвърди, че вследствие на руския артилерийски и амиационен обстрел за загинали трима цивилни, а над 100 жилищни сгради са сериозно повредени.

Вчера при въздушна атака в град Чугуев, Харковска област, загинаха трима души (двама мъже на 50 и 70 години и една 70-годишна жена), а спасителните служби продължават да гасят големи пожари.

Запорожие беше подложен на вълна от десетки дронове Shahed, насочени към жилищни райони. Потвърдена бе смъртта на един човек, който е загинал в автомобила си, а най-малко седем други са ранени.

Избухнали са големи пожари в триетажна жилищна сграда и търговски център, а сградата на Запорожкия национален университет е сериозно повредена.

В Херсонска област бяха регистрирани масирани атаки с дронове по населени места, при които са загинали двама цивилни, а други 16 души са получили различни наранявания.

Руски дронове са атакували цивилни граждани в Никопол, Днепропетровска област. Съобщава се за трима загинали, сред които 87-годишна жена и нейният 51-годишен син.

Атаките се провеждат на фона на засилен международен натиск и срещата на лидерите от Г-7 във Франция, където се договарят нови санкции срещу руския военно-промишлен комплекс и сенчестия петролен флот.