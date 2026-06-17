Украински дронове отново полетяха срещу Москва, свалени са общо 12

Тази сутрин беше регистрирана нова мащабна вълна от украински атаки с безпилотни летателни апарати срещу няколко руски региона. Основната цел на ударите е била руската столица, съобщава ura.news.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи официално, че силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и свалили общо 12 украински безпилотни апарата, летящи в посока на руската столица.
Първата група от 10 дрона е унищожена в ранните часове (около 03:00 ч. московско и българско време), а още два БПЛА са свалени около два часа по-късно. Поради въздушната заплаха, големите московски летища „Внуково“ и „Домодедово“ въведоха временни ограничения на полетите през нощта и преминаха в режим на работа „по съгласуване“.
Според първоначалните изявления на градските власти, при инцидентите в Московска област няма регистрирани сериозни разрушения на инфраструктурата или пострадали цивилни граждани.
Вчерашната успешна украинска атака доведе до сериозен пожар и спиране на мощности в Московския нефтопреработвателен завод в Капотня.
Руското военно ведомство докладва, че общо в рамките на нощта дежурните системи за ПВО са унищожили най-малко 40 украински дрона самолетен тип.
Освен в Подмосковието, дронове са прехващани в небето над общо девет руски региона, както и над акваториите на Черно и Азовско море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
06:42 17.06.2026
2 Както вървят нещата
06:49 17.06.2026
3 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
06:50 17.06.2026
4 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
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Коментиран от #8
06:50 17.06.2026
5 ЗИЛ 117
06:50 17.06.2026
6 Ба бааааа
06:51 17.06.2026
7 Соломон
06:51 17.06.2026
8 Соломон
До коментар #4 от "ЗИЛ 117":Как е опашката за бензин.
06:52 17.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Путин
06:56 17.06.2026
11 Дик диверсанта
07:00 17.06.2026