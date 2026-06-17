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Украински дронове отново полетяха срещу Москва, свалени са общо 12
  Тема: Украйна

Украински дронове отново полетяха срещу Москва, свалени са общо 12

17 Юни, 2026 06:32, обновена 17 Юни, 2026 06:39 512 11

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Големите московски летища „Внуково“ и „Домодедово“ въведоха временни ограничения на полетите

Украински дронове отново полетяха срещу Москва, свалени са общо 12 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази сутрин беше регистрирана нова мащабна вълна от украински атаки с безпилотни летателни апарати срещу няколко руски региона. Основната цел на ударите е била руската столица, съобщава ura.news.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи официално, че силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и свалили общо 12 украински безпилотни апарата, летящи в посока на руската столица.

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Първата група от 10 дрона е унищожена в ранните часове (около 03:00 ч. московско и българско време), а още два БПЛА са свалени около два часа по-късно. Поради въздушната заплаха, големите московски летища „Внуково“ и „Домодедово“ въведоха временни ограничения на полетите през нощта и преминаха в режим на работа „по съгласуване“.

Според първоначалните изявления на градските власти, при инцидентите в Московска област няма регистрирани сериозни разрушения на инфраструктурата или пострадали цивилни граждани.

Вчерашната успешна украинска атака доведе до сериозен пожар и спиране на мощности в Московския нефтопреработвателен завод в Капотня.

Руското военно ведомство докладва, че общо в рамките на нощта дежурните системи за ПВО са унищожили най-малко 40 украински дрона самолетен тип.

Освен в Подмосковието, дронове са прехващани в небето над общо девет руски региона, както и над акваториите на Черно и Азовско море.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    6 2 Отговор
    Това не е интересно. Интересно е как ще денуклеаризират Ким. :-) Кимчо ще заслабне от смях. :-)

    06:42 17.06.2026

  • 2 Както вървят нещата

    5 1 Отговор
    Скоро ще ни се наложи да мием марулите обилно с вода.

    06:49 17.06.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    4 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    06:50 17.06.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    3 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #8

    06:50 17.06.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    5 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    06:50 17.06.2026

  • 6 Ба бааааа

    2 1 Отговор
    Острова ке потъне

    06:51 17.06.2026

  • 7 Соломон

    3 0 Отговор
    Хубаво че са ги свалили ама отломките върху кое НПЗ паднаха

    06:51 17.06.2026

  • 8 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЗИЛ 117":

    Как е опашката за бензин.

    06:52 17.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путин

    1 1 Отговор
    невменяем съм яввв

    06:56 17.06.2026

  • 11 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    За отломките по-късно ще излезе информация какво са поразили.

    07:00 17.06.2026

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