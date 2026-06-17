Украински дронове отново полетяха срещу Москва, свалени са общо 12

Тази сутрин беше регистрирана нова мащабна вълна от украински атаки с безпилотни летателни апарати срещу няколко руски региона. Основната цел на ударите е била руската столица, съобщава ura.news.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи официално, че силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и свалили общо 12 украински безпилотни апарата, летящи в посока на руската столица.

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Първата група от 10 дрона е унищожена в ранните часове (около 03:00 ч. московско и българско време), а още два БПЛА са свалени около два часа по-късно. Поради въздушната заплаха, големите московски летища „Внуково“ и „Домодедово“ въведоха временни ограничения на полетите през нощта и преминаха в режим на работа „по съгласуване“.

Според първоначалните изявления на градските власти, при инцидентите в Московска област няма регистрирани сериозни разрушения на инфраструктурата или пострадали цивилни граждани.

Вчерашната успешна украинска атака доведе до сериозен пожар и спиране на мощности в Московския нефтопреработвателен завод в Капотня.

Руското военно ведомство докладва, че общо в рамките на нощта дежурните системи за ПВО са унищожили най-малко 40 украински дрона самолетен тип.

Освен в Подмосковието, дронове са прехващани в небето над общо девет руски региона, както и над акваториите на Черно и Азовско море.