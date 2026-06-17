Тръмп е готов да засили натиска върху Русия срещу подкрепа за споразумението с Иран, твърди „Политико“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал индикации, че е готов да увеличи натиска върху Русия за прекратяване на войната в Украйна, ако европейските съюзници подкрепят американските усилия за прилагане на рамковото споразумение с Иран. Това съобщава изданието „Политико“, позовавайки се на европейски дипломати, предава Фокус.

Според публикацията по време на срещата на върха на Г-7 във Франция Тръмп е заявил пред съюзниците си, че е склонен да обмисли по-твърди мерки срещу Москва в замяна на подкрепа за инициативите на Вашингтон, свързани с изпълнението на договореностите между САЩ и Иран за прекратяване на огъня.

Този подход е породил умерен оптимизъм сред европейските лидери. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че разговорите с американския президент са създали основания за предпазлива надежда.

„Дискусиите, които проведохме помежду си и с президента на САЩ - както на официалните срещи, така и в неформалните разговори - дават известно усещане за оптимизъм“, каза Мерц пред журналисти.

Въпреки това европейски дипломати предупреждават срещу прибързани заключения, като напомнят, че Тръмп неведнъж е променял позициите си по въпроса за Украйна.

Допълнително безпокойство сред съюзниците е предизвикал проведен в неделя телефонен разговор между Тръмп и руския президент Владимир Путин, продължил близо час. Според източници на „Политико“ част от европейските представители са се опасявали, че американският лидер може отново да настоява Киев да направи териториални отстъпки в рамките на евентуално мирно споразумение.

След срещите си с украинския президент Володимир Зеленски и други лидери от Г-7 обаче Тръмп е обявил намерение да възстанови санкциите срещу руския петролен сектор, което е било възприето като сигнал за по-твърд подход към Москва.

Според дипломатически източници американският президент е използвал форума и за да призове партньорите от Г-7 да подкрепят споразумението с Иран и усилията за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток преди предстоящия нов кръг преговори между Вашингтон и Техеран.

Публично Тръмп омаловажи необходимостта от европейска помощ по този въпрос.

„Не мисля, че ще ни е нужна много помощ“, заяви той пред медиите.

Според дипломати обаче зад закрити врата представители на Белия дом са били значително по-откровени относно необходимостта от международна подкрепа. Един от източниците отбелязва, че макар Вашингтон да очаква известни компромиси по украинския въпрос, съюзниците са получили уверения, че САЩ ще продължат да подкрепят Киев.

„Имаме много силни очаквания, че той ще подкрепи Украйна. Именно това каза на лидерите“, посочва дипломатическият източник.