Доналд Тръмп: Имахме добри разговори с Техеран, но войната не е свършила

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че са проведени добри разговори с Иран, но същевременно повтори заплахите си да нанесе удари по подземния ирански ядрен обект „Пикакс Маунтин“, както и по мостове и електроцентрали в тази страна, ако не бъде постигнато споразумение с Техеран, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В интервю за „Фокс Нюз“ Тръмп заяви, че би искал да избегне нанасянето на удари по иранските мостове и електроцентрали, ако това е възможно.

„Това е много, много деликатен баланс. Мисля, че в момента имаме много силна позиция. Те знаят, че ще го направя, ако не сключат споразумение“, заяви Тръмп в предаването „Фокс енд Френдс“. „Не можем повече да им позволяваме да нарушават споразуменията“, допълни той по адрес на иранската страна.

„Проведохме някои много добри разговори“, каза още Тръмп.

По-късно днес президентът на САЩ ще проведе среща в Белия дом с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Запитан относно публикации, според които Нетаняху възнамерява да разговаря с него за дейността на иранския ядрен обект „Пикакс Маунтин“ – силно укрепено подземно съоръжение, разположено в близост до един от основните ядрени обекти на Техеран - Тръмп заяви: „Нямам нужда Биби (Бенямин Нетаняху - бел. ред.) да ми казва това. Биби ми го казва, защото иска да остана ангажиран“. „Знам точно какво се случва в „Пикакс“. Това не е голям проблем. Унищожихме ядрените им обекти и ще трябва да унищожим „Пикакс“, ако не сключим споразумение. Ако не сключим споразумение, ще го унищожим много лесно“, заяви Тръмп.