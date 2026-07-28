Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Имахме добри разговори с Техеран, но войната не е свършила

Доналд Тръмп: Имахме добри разговори с Техеран, но войната не е свършила

28 Юли, 2026 18:18 1 086 17

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • бенямин нетаняху

В интервю за „Фокс Нюз“ Тръмп заяви, че би искал да избегне нанасянето на удари по иранските мостове и електроцентрали, ако това е възможно

Доналд Тръмп: Имахме добри разговори с Техеран, но войната не е свършила - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че са проведени добри разговори с Иран, но същевременно повтори заплахите си да нанесе удари по подземния ирански ядрен обект „Пикакс Маунтин“, както и по мостове и електроцентрали в тази страна, ако не бъде постигнато споразумение с Техеран, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В интервю за „Фокс Нюз“ Тръмп заяви, че би искал да избегне нанасянето на удари по иранските мостове и електроцентрали, ако това е възможно.

„Това е много, много деликатен баланс. Мисля, че в момента имаме много силна позиция. Те знаят, че ще го направя, ако не сключат споразумение“, заяви Тръмп в предаването „Фокс енд Френдс“. „Не можем повече да им позволяваме да нарушават споразуменията“, допълни той по адрес на иранската страна.

„Проведохме някои много добри разговори“, каза още Тръмп.

По-късно днес президентът на САЩ ще проведе среща в Белия дом с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Запитан относно публикации, според които Нетаняху възнамерява да разговаря с него за дейността на иранския ядрен обект „Пикакс Маунтин“ – силно укрепено подземно съоръжение, разположено в близост до един от основните ядрени обекти на Техеран - Тръмп заяви: „Нямам нужда Биби (Бенямин Нетаняху - бел. ред.) да ми казва това. Биби ми го казва, защото иска да остана ангажиран“. „Знам точно какво се случва в „Пикакс“. Това не е голям проблем. Унищожихме ядрените им обекти и ще трябва да унищожим „Пикакс“, ако не сключим споразумение. Ако не сключим споразумение, ще го унищожим много лесно“, заяви Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    18 5 Отговор
    Нетаняхо му е набил канчето и сега "миротвореца" търси повод да поднови бомбандировките

    Коментиран от #4, #5, #11, #15

    18:23 28.07.2026

  • 2 Едва ли някой

    20 4 Отговор
    се вързва повече на номерата на Тръмп!

    Той се повтаря - всеки път едно и също.
    В Техеран сигурно се смеят!

    18:23 28.07.2026

  • 3 Да,бе

    13 5 Отговор
    Война без оръжия е,като младоженец без атрибут...Иска,но няма възможности...

    18:24 28.07.2026

  • 4 С тия

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    бомбаНдировки цепиш мрака, пич! 😛

    18:25 28.07.2026

  • 5 Името е

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Нетаняху.

    Откъде те изкопаха бе, образ?

    18:26 28.07.2026

  • 6 Не е, я!

    12 6 Отговор
    Има още да ядете бой! Покрай вас и балканските ви съюзници!😋

    18:27 28.07.2026

  • 7 Ами

    18 3 Отговор
    Въпреки че службите ясно предупредиха Дони за последиците
    от конфликт с Иран, Дони се довери на Биби.
    И тъй като ракетите свършиха, а американските бази са в руини,
    Дони вече не обявява победи, а преговори :)

    18:35 28.07.2026

  • 8 Лумпен

    13 3 Отговор
    Евреите и Тръмп да се задават от алчност !

    18:49 28.07.2026

  • 9 Днес купува за 80 $ барела

    18 3 Отговор
    В петък ще изръси тенденциозно некоя глупост в обратна посока и ще продава на 100 за барел.Бързи ,смели сръчни лакоми ръчички.

    18:56 28.07.2026

  • 10 Улав Дончо

    15 2 Отговор
    Жалък си, дядка! Доразби напълно фалиралата си държава. Ако не платиш репарациите иранците ще те довършат

    19:00 28.07.2026

  • 11 Истината

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Просто чака да му произведат нови ракети..

    Коментиран от #13

    19:04 28.07.2026

  • 12 Механик

    7 2 Отговор
    Тръмпоня пак е сключил "добра сделка" и ще избухва в "епическа ярост", за да победи за пореден път Иран.
    Много ми е смешен. Но по някога ми е жал за него. Все пак старостта си казва думата и мърдане няма.

    Коментиран от #17

    19:28 28.07.2026

  • 13 ВРЕМЕТО ЗА КОЕТО САЩ

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    ПРОИЗВЕЖДАТ 1 РАКЕТА,РУСИЯ ПРОИЗВЕЖДА 5.СЪОТНОШЕНИЕТО В ЦЕНАТА СЪЩО Е 1 КЪМ 5. Е КАК САЩ ДА СМОГВАТ НА ОРЪЖИЯ КАТО ПЕНТАГОНА Е ЗАВИСИМ ОТ ОРЪЖЕЙНИТЕ КОМПАНИИ КОИТО ТОТАЛНО ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С ЦЕНИТЕ.

    Коментиран от #16

    19:32 28.07.2026

  • 14 СМЕШНИЦИ

    7 1 Отговор
    Армията на най-големите терористи на за трети път пуца 3-4 седмици и свършва патроните! Междувременно, Иран ги остави без ПВО и радари в целия залив! Тва е щото дончо краваря през три месеца им унищожава ракетния потенциал. Ходете на килимчето да целувате краката на аятолаха, че ако направят ядрени оръжия, ще ви се стъжни живота.

    19:35 28.07.2026

  • 15 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Не му трябват поводи, трябват му оръжия и боеприпаси.
    Индустрията на САЩ няма капацитет и възможности да води успешно война с Иран, който е са съюзници Китай, Русия и Северна Корея.

    19:38 28.07.2026

  • 16 Истината

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "ВРЕМЕТО ЗА КОЕТО САЩ":

    Бе злоупотребяват, просто производството в САЩ е супер скъпо. А съотношението може и да е по-голямо

    19:52 28.07.2026

  • 17 Ами..

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Когато ти стане жал просто се сети що хора е унищожил и окрал ...

    19:53 28.07.2026