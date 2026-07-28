Доналд Тръмп: Имахме добри разговори с Техеран, но войната не е свършила

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че са проведени добри разговори с Иран, но същевременно повтори заплахите си да нанесе удари по подземния ирански ядрен обект „Пикакс Маунтин“, както и по мостове и електроцентрали в тази страна, ако не бъде постигнато споразумение с Техеран, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
В интервю за „Фокс Нюз“ Тръмп заяви, че би искал да избегне нанасянето на удари по иранските мостове и електроцентрали, ако това е възможно.
„Това е много, много деликатен баланс. Мисля, че в момента имаме много силна позиция. Те знаят, че ще го направя, ако не сключат споразумение“, заяви Тръмп в предаването „Фокс енд Френдс“. „Не можем повече да им позволяваме да нарушават споразуменията“, допълни той по адрес на иранската страна.
„Проведохме някои много добри разговори“, каза още Тръмп.
По-късно днес президентът на САЩ ще проведе среща в Белия дом с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Запитан относно публикации, според които Нетаняху възнамерява да разговаря с него за дейността на иранския ядрен обект „Пикакс Маунтин“ – силно укрепено подземно съоръжение, разположено в близост до един от основните ядрени обекти на Техеран - Тръмп заяви: „Нямам нужда Биби (Бенямин Нетаняху - бел. ред.) да ми казва това. Биби ми го казва, защото иска да остана ангажиран“. „Знам точно какво се случва в „Пикакс“. Това не е голям проблем. Унищожихме ядрените им обекти и ще трябва да унищожим „Пикакс“, ако не сключим споразумение. Ако не сключим споразумение, ще го унищожим много лесно“, заяви Тръмп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #4, #5, #11, #15
18:23 28.07.2026
2 Едва ли някой
Той се повтаря - всеки път едно и също.
В Техеран сигурно се смеят!
18:23 28.07.2026
3 Да,бе
18:24 28.07.2026
4 С тия
До коментар #1 от "пръц":бомбаНдировки цепиш мрака, пич! 😛
18:25 28.07.2026
5 Името е
До коментар #1 от "пръц":Нетаняху.
Откъде те изкопаха бе, образ?
18:26 28.07.2026
6 Не е, я!
18:27 28.07.2026
7 Ами
от конфликт с Иран, Дони се довери на Биби.
И тъй като ракетите свършиха, а американските бази са в руини,
Дони вече не обявява победи, а преговори :)
18:35 28.07.2026
8 Лумпен
18:49 28.07.2026
9 Днес купува за 80 $ барела
18:56 28.07.2026
10 Улав Дончо
19:00 28.07.2026
11 Истината
До коментар #1 от "пръц":Просто чака да му произведат нови ракети..
Коментиран от #13
19:04 28.07.2026
12 Механик
Много ми е смешен. Но по някога ми е жал за него. Все пак старостта си казва думата и мърдане няма.
Коментиран от #17
19:28 28.07.2026
13 ВРЕМЕТО ЗА КОЕТО САЩ
До коментар #11 от "Истината":ПРОИЗВЕЖДАТ 1 РАКЕТА,РУСИЯ ПРОИЗВЕЖДА 5.СЪОТНОШЕНИЕТО В ЦЕНАТА СЪЩО Е 1 КЪМ 5. Е КАК САЩ ДА СМОГВАТ НА ОРЪЖИЯ КАТО ПЕНТАГОНА Е ЗАВИСИМ ОТ ОРЪЖЕЙНИТЕ КОМПАНИИ КОИТО ТОТАЛНО ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С ЦЕНИТЕ.
Коментиран от #16
19:32 28.07.2026
14 СМЕШНИЦИ
19:35 28.07.2026
15 Мишел
До коментар #1 от "пръц":Не му трябват поводи, трябват му оръжия и боеприпаси.
Индустрията на САЩ няма капацитет и възможности да води успешно война с Иран, който е са съюзници Китай, Русия и Северна Корея.
19:38 28.07.2026
16 Истината
До коментар #13 от "ВРЕМЕТО ЗА КОЕТО САЩ":Бе злоупотребяват, просто производството в САЩ е супер скъпо. А съотношението може и да е по-голямо
19:52 28.07.2026
17 Ами..
До коментар #12 от "Механик":Когато ти стане жал просто се сети що хора е унищожил и окрал ...
19:53 28.07.2026