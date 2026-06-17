Путин събира лидерите на АСЕАН в Казан

Руският президент Владимир Путин пристига в Казан за участие в срещата на върха Русия-АСЕАН, която се провежда от 17 до 19 юни и е посветена на 35-годишнината от установяването на отношения между Руската федерация и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), предава Фокус.
Според информация на руската агенция ТАСС програмата на форума включва двустранни срещи на високо равнище, официален прием за ръководителите на делегациите, пленарна сесия, работна закуска и подписването на четири заключителни документа, сред които и Казанската декларация.
Помощникът на руския президент по международните въпроси Yury Ushakov заяви, че първият ден е посветен на двустранни разговори и официални церемонии, които ще подготвят основните дискусии на лидерско равнище.
Основната част от срещата ще се проведе на 18 юни в Международния изложбен център Kazan Expo, където Путин ще се срещне с ръководителите на делегациите от страните членки на АСЕАН. Същият комплекс беше домакин и на срещата на върха на BRICS по-рано.
Очаква се разговорите да бъдат фокусирани върху:
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икономическото сътрудничество между Русия и страните от Югоизточна Азия;
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търговията и инвестициите;
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транспортната и енергийна свързаност;
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регионалната сигурност;
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развитието на многополюсния международен ред.
Срещата се провежда в момент, когато Москва активно търси разширяване на политическите и икономическите си връзки с азиатските държави на фона на продължаващото напрежение със западните страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма край руският позор
Коментиран от #5
11:38 17.06.2026
2 а кога
11:39 17.06.2026
3 Ми кат не ни поканиха
Почти едно и също е!
11:40 17.06.2026
4 В казан има ли
11:46 17.06.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Няма край руският позор":Няма позор, но за руснаците има унижение заради либералния и мекошаф руски президент.... С лека ръка унищожи това което беше градил 22 години и сега последните четири се прави на важен, но се видя, ще издиша отвсякъде.....Ако не се беше бъркал в работата на военните да сме забравили за войната в Украйна.... След години историците ще го сложат до грешниците Горбачов и Елцин....
Коментиран от #9, #16
11:47 17.06.2026
6 странно
11:49 17.06.2026
7 Един от онези
Не бих си хабил мастилото за някаква селска сбирка!
11:53 17.06.2026
8 БУХАХАХА
11:55 17.06.2026
9 Антирашист 399
До коментар #5 от "Европеец":Проблема на просия е в националолигархичното ръководство .
Коментиран от #14
11:55 17.06.2026
10 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
Коментиран от #12, #19
11:57 17.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 спри се ве лука
До коментар #9 от "Антирашист 399":пак ли почваш с евтините си драсканици
11:58 17.06.2026
15 Бай Араб
12:13 17.06.2026
16 Бай Араб
До коментар #5 от "Европеец":И какво беше изградил за 22 години ? Посочи поне едно нещо.Северен поток да дои Германия.Няма вече Германия, няма вече пари 💸.
12:18 17.06.2026
17 На руския
12:22 17.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 точно па тези
До коментар #10 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":Нянат никакви заслуги за освобождението ни. Ако жаща ти е пе е рас, ти също ли си такъв?
Коментиран от #20
12:43 17.06.2026
20 точно
До коментар #19 от "точно па тези":Заслугите на деди и пра-деди не се предават на внуците. Тия са ни никакви. Крепостници водени от един недъгав полу-еврей пигмей.
12:46 17.06.2026