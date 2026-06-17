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Путин събира лидерите на АСЕАН в Казан

Путин събира лидерите на АСЕАН в Казан

17 Юни, 2026 11:34, обновена 17 Юни, 2026 11:35 978 20

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Форумът отбелязва 35 години отношения между Русия и държавите от Югоизточна Азия

Путин събира лидерите на АСЕАН в Казан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин пристига в Казан за участие в срещата на върха Русия-АСЕАН, която се провежда от 17 до 19 юни и е посветена на 35-годишнината от установяването на отношения между Руската федерация и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), предава Фокус.

Според информация на руската агенция ТАСС програмата на форума включва двустранни срещи на високо равнище, официален прием за ръководителите на делегациите, пленарна сесия, работна закуска и подписването на четири заключителни документа, сред които и Казанската декларация.

Помощникът на руския президент по международните въпроси Yury Ushakov заяви, че първият ден е посветен на двустранни разговори и официални церемонии, които ще подготвят основните дискусии на лидерско равнище.

Основната част от срещата ще се проведе на 18 юни в Международния изложбен център Kazan Expo, където Путин ще се срещне с ръководителите на делегациите от страните членки на АСЕАН. Същият комплекс беше домакин и на срещата на върха на BRICS по-рано.

Очаква се разговорите да бъдат фокусирани върху:

  • икономическото сътрудничество между Русия и страните от Югоизточна Азия;

  • търговията и инвестициите;

  • транспортната и енергийна свързаност;

  • регионалната сигурност;

  • развитието на многополюсния международен ред.

Срещата се провежда в момент, когато Москва активно търси разширяване на политическите и икономическите си връзки с азиатските държави на фона на продължаващото напрежение със западните страни.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма край руският позор

    13 19 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #5

    11:38 17.06.2026

  • 2 а кога

    6 14 Отговор
    ще палне дървата под казана?

    11:39 17.06.2026

  • 3 Ми кат не ни поканиха

    4 13 Отговор
    Ми кат не ни поканиха в ЕВИАН, ние ще се поканим в КАЗАН!

    Почти едно и също е!

    11:40 17.06.2026

  • 4 В казан има ли

    8 14 Отговор
    достатъчно сигурен бункер за лудия дребен дядка?

    11:46 17.06.2026

  • 5 Европеец

    4 19 Отговор

    До коментар #1 от "Няма край руският позор":

    Няма позор, но за руснаците има унижение заради либералния и мекошаф руски президент.... С лека ръка унищожи това което беше градил 22 години и сега последните четири се прави на важен, но се видя, ще издиша отвсякъде.....Ако не се беше бъркал в работата на военните да сме забравили за войната в Украйна.... След години историците ще го сложат до грешниците Горбачов и Елцин....

    Коментиран от #9, #16

    11:47 17.06.2026

  • 6 странно

    7 11 Отговор
    защо не е в Сочи като предния път в Русия, ми бие път чак до Казан. мбуа ха ха ха

    11:49 17.06.2026

  • 7 Един от онези

    7 13 Отговор
    Ейй велико събитие събрали се 20% от населението и 0,0001% от стокоборота ;-)
    Не бих си хабил мастилото за някаква селска сбирка!

    11:53 17.06.2026

  • 8 БУХАХАХА

    6 12 Отговор
    Що не в щаба на ИБРИКС?!

    11:55 17.06.2026

  • 9 Антирашист 399

    7 12 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Проблема на просия е в националолигархичното ръководство .

    Коментиран от #14

    11:55 17.06.2026

  • 10 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    12 10 Отговор
    🇷🇺Слава на Русия,Слава на Путин🇷🇺

    Коментиран от #12, #19

    11:57 17.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 спри се ве лука

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Антирашист 399":

    пак ли почваш с евтините си драсканици

    11:58 17.06.2026

  • 15 Бай Араб

    6 5 Отговор
    Каква трагедия.То не беше БРИКС ,то не беше какво ли не, сега АСИАН .Ужас без край,то да ревнеш да ревеш от мъка.

    12:13 17.06.2026

  • 16 Бай Араб

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    И какво беше изградил за 22 години ? Посочи поне едно нещо.Северен поток да дои Германия.Няма вече Германия, няма вече пари 💸.

    12:18 17.06.2026

  • 17 На руския

    5 4 Отговор
    мръшляк още му се лъжее,че е 3/4 в дупката.

    12:22 17.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 точно па тези

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    Нянат никакви заслуги за освобождението ни. Ако жаща ти е пе е рас, ти също ли си такъв?

    Коментиран от #20

    12:43 17.06.2026

  • 20 точно

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "точно па тези":

    Заслугите на деди и пра-деди не се предават на внуците. Тия са ни никакви. Крепостници водени от един недъгав полу-еврей пигмей.

    12:46 17.06.2026

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