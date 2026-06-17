Путин събира лидерите на АСЕАН в Казан

Руският президент Владимир Путин пристига в Казан за участие в срещата на върха Русия-АСЕАН, която се провежда от 17 до 19 юни и е посветена на 35-годишнината от установяването на отношения между Руската федерация и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), предава Фокус.

Според информация на руската агенция ТАСС програмата на форума включва двустранни срещи на високо равнище, официален прием за ръководителите на делегациите, пленарна сесия, работна закуска и подписването на четири заключителни документа, сред които и Казанската декларация.

Помощникът на руския президент по международните въпроси Yury Ushakov заяви, че първият ден е посветен на двустранни разговори и официални церемонии, които ще подготвят основните дискусии на лидерско равнище.

Основната част от срещата ще се проведе на 18 юни в Международния изложбен център Kazan Expo, където Путин ще се срещне с ръководителите на делегациите от страните членки на АСЕАН. Същият комплекс беше домакин и на срещата на върха на BRICS по-рано.

Очаква се разговорите да бъдат фокусирани върху:

икономическото сътрудничество между Русия и страните от Югоизточна Азия;

търговията и инвестициите;

транспортната и енергийна свързаност;

регионалната сигурност;

развитието на многополюсния международен ред.

Срещата се провежда в момент, когато Москва активно търси разширяване на политическите и икономическите си връзки с азиатските държави на фона на продължаващото напрежение със западните страни.