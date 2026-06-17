Новини
Свят »
Русия »
Руският бизнесмен Иля Трабер бе задържан в Санкт Петербург, претърсват имотите му

Руският бизнесмен Иля Трабер бе задържан в Санкт Петербург, претърсват имотите му

17 Юни, 2026 13:07 1 870 28

  • русия-
  • иля трабер-
  • бизнесмен-
  • санкт петербург

Руското издание пише още, че в момента се извършват претърсвания в имотите на Трабер

Руският бизнесмен Иля Трабер бе задържан в Санкт Петербург, претърсват имотите му - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известният руски бизнесмен Иля Трабер е бил задържан в Санкт Петербург, съобщи днес местното издание „Фонтанка“, цитирано от Ройтерс.

Агенцията посочва, че не може да потвърди тази информация, предаде БТА.

Руското издание пише още, че в момента се извършват претърсвания в имотите на Трабер, като е задържан и един от неговите сътрудници.

Трабер има значителни интереси в инфраструктурния сектор, включително в голямото ново дълбоководно пристанище Приморск в Балтийско море, от което към 2020 г. е притежавал 31,66 %.

Пристанището не е оповестявало по-актуални данни за собствеността си.

Обектът все още е в процес на строителство и е проектиран да обработва годишно до 65 милиона тона товари, включително руди, въглища и зърно. Пристанището ще може да приема дълбоководни товарни кораби и е предвидено да действа като един от ключовите логистични центрове за руския проект за Северен морски път, отбелязва Ройтерс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    17 8 Отговор
    Путин има проблеми и със своите колеги.

    Коментиран от #13

    13:09 17.06.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    14 19 Отговор
    Путин е обкръжен. Но трябва да качат на власт, който ще управлява Русия като НАВАЛНИ, а не като войнолюбец.

    13:10 17.06.2026

  • 3 Трабер ?

    12 3 Отговор
    Типична риска фамилия....

    13:10 17.06.2026

  • 4 Обективен

    16 6 Отговор
    А тук домузитв взеха всичко като подарък от държавата ,в лицето на Боко и сие.

    13:11 17.06.2026

  • 5 Сила

    14 2 Отговор
    Кой не плаща е ....сготвен !!!

    13:12 17.06.2026

  • 6 Истината

    16 6 Отговор
    Путин почна да тараши олигарсите си!!!
    Пари няма, действайте....

    13:17 17.06.2026

  • 7 Летец Пешеходец

    8 7 Отговор
    Това ми хареса- "дълбоководни товарни кораби". Или е някакъв глупав превод, или руснаците ще правят "товарни подводници", за да се опитат да се изплъзнат от санкциите на Запада и Украйна. Нещо, като латиноамериканските нарко барони с техните "полуподводници" с които пренасят дрога, а американците потопяват всяка седмица. "Бизнесмена", явно е гепил кинтите, а пристанището ще стане на "кукуво лято".

    13:19 17.06.2026

  • 8 Посредникът

    11 3 Отговор
    между мафията и правителството , личен приятел на Путин . Но времената се менят...

    Коментиран от #17

    13:20 17.06.2026

  • 9 Герги

    14 5 Отговор
    Така става когато не дадеш......доброволно...пари за Войната.

    13:23 17.06.2026

  • 10 Тодор

    6 3 Отговор
    Иля трабер ме интересува колкото падналия лански сняг!!!

    Коментиран от #11

    13:36 17.06.2026

  • 11 А пък мене

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тодор":

    колкото по ланският.

    13:42 17.06.2026

  • 12 Рублевка

    3 2 Отговор
    В Русия съдят и милиардерите. В България кога? В България разни платени от милиардерите клакьори се подиграват на премиера и правителството и нищо. Няма ли кой да потърси сметка на платените тролове?

    13:48 17.06.2026

  • 13 Всеки има проблеми

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ти си откривател на бързовара! Загряваш, ама бавно!

    14:01 17.06.2026

  • 14 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Комунягите все на чуждото налитат.Да крадат и да убиват.

    Коментиран от #22, #23

    14:04 17.06.2026

  • 15 Гориил

    3 2 Отговор
    Човек може само да съчувства на бизнесмена, който се осмели да наруши руските санкции и се опита да превозва гориво до Европа.

    14:04 17.06.2026

  • 16 Моряка

    4 0 Отговор
    Един по един случайно паднали от висок прозорец.Откраднатото от държавата по времето на Елцин,полека лека се връща в бюджета.

    14:04 17.06.2026

  • 17 Бай Араб

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Посредникът":

    Така е, гладни години дойдоха,от гладни по- гладни.

    14:06 17.06.2026

  • 18 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Някои нали не искат Евро,да ги дадат на Путин, веднага ще ги иска.

    14:07 17.06.2026

  • 19 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Скоро Трабер ще бъде самоубит.

    14:08 17.06.2026

  • 20 Фйкгф

    2 0 Отговор
    До два дена е скочил през прозореца на някой блок

    14:13 17.06.2026

  • 21 Констатация

    1 2 Отговор
    И тази разграбена, разпродадена, предадена и слаба Русия с нейното свръх Корумпирано ръководство е заплаха за Европа??? Щяла да нападне...??? И за какво?????

    14:13 17.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Перо

    2 0 Отговор
    Всички милионери в Русия са с не руски имена и произход! Проблемът е от времето на Горбачов.

    14:21 17.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания