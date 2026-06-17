Руският бизнесмен Иля Трабер бе задържан в Санкт Петербург, претърсват имотите му

Известният руски бизнесмен Иля Трабер е бил задържан в Санкт Петербург, съобщи днес местното издание „Фонтанка“, цитирано от Ройтерс.
Агенцията посочва, че не може да потвърди тази информация, предаде БТА.
Руското издание пише още, че в момента се извършват претърсвания в имотите на Трабер, като е задържан и един от неговите сътрудници.
Трабер има значителни интереси в инфраструктурния сектор, включително в голямото ново дълбоководно пристанище Приморск в Балтийско море, от което към 2020 г. е притежавал 31,66 %.
Пристанището не е оповестявало по-актуални данни за собствеността си.
Обектът все още е в процес на строителство и е проектиран да обработва годишно до 65 милиона тона товари, включително руди, въглища и зърно. Пристанището ще може да приема дълбоководни товарни кораби и е предвидено да действа като един от ключовите логистични центрове за руския проект за Северен морски път, отбелязва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #13
13:09 17.06.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
13:10 17.06.2026
3 Трабер ?
13:10 17.06.2026
4 Обективен
13:11 17.06.2026
5 Сила
13:12 17.06.2026
6 Истината
Пари няма, действайте....
13:17 17.06.2026
7 Летец Пешеходец
13:19 17.06.2026
8 Посредникът
Коментиран от #17
13:20 17.06.2026
9 Герги
13:23 17.06.2026
10 Тодор
Коментиран от #11
13:36 17.06.2026
11 А пък мене
До коментар #10 от "Тодор":колкото по ланският.
13:42 17.06.2026
12 Рублевка
13:48 17.06.2026
13 Всеки има проблеми
До коментар #1 от "Варна 3":Ти си откривател на бързовара! Загряваш, ама бавно!
14:01 17.06.2026
14 Бай Араб
Коментиран от #22, #23
14:04 17.06.2026
15 Гориил
14:04 17.06.2026
16 Моряка
14:04 17.06.2026
17 Бай Араб
До коментар #8 от "Посредникът":Така е, гладни години дойдоха,от гладни по- гладни.
14:06 17.06.2026
18 Бай Араб
14:07 17.06.2026
19 Бай Араб
14:08 17.06.2026
20 Фйкгф
14:13 17.06.2026
21 Констатация
14:13 17.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Перо
14:21 17.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.