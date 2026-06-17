Стармър нарече безразсъдни действията на руската фрегата, обстреляла цивилна яхта

Предупредителните изстрели, произведени от екипажа на фрегатата „Адмирал Григорович“ срещу цивилна яхта с британски флаг в Ламанша, предизвикаха остра реакция от страна на британския премиер Киър Стармър. Той определи инцидента като „безразсъдeн“ и „дълбоко обезпокоителен“, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По време на изявление във Франция, където участва в срещата на върха на Г-7, Стармър заяви, че според оценка на Британското министерство на отбраната руският военен кораб се е движел „по инерция“ и в този контекст са били произведени предупредителни изстрели.

Премиерът подчерта, че подобни действия са недопустими, като добави, че ситуацията вероятно е била силно стресираща за хората на борда на яхтата.

Случаят се отнася до инцидент от 16 юни, когато екипажът на фрегатата е открил предупредителен огън по граждански плавателен съд. Според руската страна яхтата не е реагирала на подадени сигнали и се е приближавала на опасно разстояние, създавайки риск от сблъсък.

Руското министерство на отбраната твърди, че след няколко неуспешни опита за радиовръзка е бил произведен предупредителен огън, включително с леко стрелково оръжие, пред самата яхта, след което тя е променила курса си и се е отдалечила от района.

От своя страна Британското министерство на отбраната определи инцидента като „изолиран случай“ и заяви, че той няма връзка със задържането на руски петролен танкер от британски специални части няколко дни по-рано, който е част от т.нар. „сенчест флот“.