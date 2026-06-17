Стармър нарече безразсъдни действията на руската фрегата, обстреляла цивилна яхта

Предупредителните изстрели, произведени от екипажа на фрегатата „Адмирал Григорович“ срещу цивилна яхта с британски флаг в Ламанша, предизвикаха остра реакция от страна на британския премиер Киър Стармър. Той определи инцидента като „безразсъдeн“ и „дълбоко обезпокоителен“, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
По време на изявление във Франция, където участва в срещата на върха на Г-7, Стармър заяви, че според оценка на Британското министерство на отбраната руският военен кораб се е движел „по инерция“ и в този контекст са били произведени предупредителни изстрели.
Премиерът подчерта, че подобни действия са недопустими, като добави, че ситуацията вероятно е била силно стресираща за хората на борда на яхтата.
Случаят се отнася до инцидент от 16 юни, когато екипажът на фрегатата е открил предупредителен огън по граждански плавателен съд. Според руската страна яхтата не е реагирала на подадени сигнали и се е приближавала на опасно разстояние, създавайки риск от сблъсък.
Руското министерство на отбраната твърди, че след няколко неуспешни опита за радиовръзка е бил произведен предупредителен огън, включително с леко стрелково оръжие, пред самата яхта, след което тя е променила курса си и се е отдалечила от района.
От своя страна Британското министерство на отбраната определи инцидента като „изолиран случай“ и заяви, че той няма връзка със задържането на руски петролен танкер от британски специални части няколко дни по-рано, който е част от т.нар. „сенчест флот“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 По безрасъдни и нагли от краварите няма
11:57 17.06.2026
3 Дудов
Коментиран от #7
12:02 17.06.2026
4 европеец
12:03 17.06.2026
5 Саш като трепат цивилни лодки
12:03 17.06.2026
6 Учуден
Коментиран от #12, #13
12:04 17.06.2026
7 А поляците и охрите
До коментар #3 от "Дудов":На кое место са
12:04 17.06.2026
8 Майор Мишев
12:05 17.06.2026
9 DW смърди
Всичко е точно, спазват се "реда и правилата", които са модерни в момента.
Хората от яхтата реално са минали метър и дори трябва да почерпят!
12:05 17.06.2026
10 хахахахха
12:06 17.06.2026
11 Гледайте сега
Друг такъв шанс няма да имате в живота!
Слава на Интернет!
12:06 17.06.2026
12 Да те светна
До коментар #6 от "Учуден":защото не могат
Коментиран от #14
12:08 17.06.2026
13 НаттоПоррчен
До коментар #6 от "Учуден":Лично на тебб моа ти потопя едно коо Жено торпедо директно в анна. алла ,даже и без да сисе под .милл. !
Коментиран от #16, #17
12:08 17.06.2026
14 Учуден
До коментар #12 от "Да те светна":Те и за Мацква така разправяха!
12:09 17.06.2026
15 Стига бе журналя
12:11 17.06.2026
16 Д-р Гълъбова
До коментар #13 от "НаттоПоррчен":Днес май ти обърках аповете!
Коментиран от #18
12:11 17.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 НаттоПоррчен
До коментар #16 от "Д-р Гълъбова":Няма значение ДиДи ,ще се отчета както винаги ,не съм злопаметен и съм добродушен като Душко Добродушков -Печената Тиква ☝️!
12:15 17.06.2026
19 НаттоПоррчен
До коментар #17 от "Турни си цайсите":Пръскай май. кясси из без това е яко пресъхнала .
12:16 17.06.2026
20 Сладки ботчета
12:38 17.06.2026
21 Григор
12:40 17.06.2026