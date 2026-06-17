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Стармър нарече безразсъдни действията на руската фрегата, обстреляла цивилна яхта

Стармър нарече безразсъдни действията на руската фрегата, обстреляла цивилна яхта

17 Юни, 2026 11:55 920 21

  • киър стармър-
  • фрегата-
  • яхта-
  • русия

Британският премиер нарече случилото се „безразсъдно и тревожно“

Стармър нарече безразсъдни действията на руската фрегата, обстреляла цивилна яхта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Предупредителните изстрели, произведени от екипажа на фрегатата „Адмирал Григорович“ срещу цивилна яхта с британски флаг в Ламанша, предизвикаха остра реакция от страна на британския премиер Киър Стармър. Той определи инцидента като „безразсъдeн“ и „дълбоко обезпокоителен“, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По време на изявление във Франция, където участва в срещата на върха на Г-7, Стармър заяви, че според оценка на Британското министерство на отбраната руският военен кораб се е движел „по инерция“ и в този контекст са били произведени предупредителни изстрели.

Премиерът подчерта, че подобни действия са недопустими, като добави, че ситуацията вероятно е била силно стресираща за хората на борда на яхтата.

Случаят се отнася до инцидент от 16 юни, когато екипажът на фрегатата е открил предупредителен огън по граждански плавателен съд. Според руската страна яхтата не е реагирала на подадени сигнали и се е приближавала на опасно разстояние, създавайки риск от сблъсък.

Руското министерство на отбраната твърди, че след няколко неуспешни опита за радиовръзка е бил произведен предупредителен огън, включително с леко стрелково оръжие, пред самата яхта, след което тя е променила курса си и се е отдалечила от района.

От своя страна Британското министерство на отбраната определи инцидента като „изолиран случай“ и заяви, че той няма връзка със задържането на руски петролен танкер от британски специални части няколко дни по-рано, който е част от т.нар. „сенчест флот“.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 По безрасъдни и нагли от краварите няма

    43 5 Отговор
    Разкарай се пират пропаднал

    11:57 17.06.2026

  • 3 Дудов

    37 5 Отговор
    Трябвало да я потопят.Бритянците са следващите най- големи пумияри в света след евреите.На трето място са янсите а на четвърто - франсетата

    Коментиран от #7

    12:02 17.06.2026

  • 4 европеец

    26 2 Отговор
    оставка комунде, съсипахте Англия

    12:03 17.06.2026

  • 5 Саш като трепат цивилни лодки

    38 3 Отговор
    В океана и казват че са били на нарко бароните що не църкаш че се стреля по цивилни лодки

    12:03 17.06.2026

  • 6 Учуден

    3 36 Отговор
    Защо не са потопили руското корито, като непотопяемият Мацква?

    Коментиран от #12, #13

    12:04 17.06.2026

  • 7 А поляците и охрите

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дудов":

    На кое место са

    12:04 17.06.2026

  • 8 Майор Мишев

    29 3 Отговор
    Що не пробва британската яхта да доближи ей така американски военен кораб ,отма са ги потопили и са ги определили като наркодилъри!

    12:05 17.06.2026

  • 9 DW смърди

    27 3 Отговор
    Просто са ги помислили за наркотрафиканти и по примера на американците са стреляли по тях, като дори не са ги убили.
    Всичко е точно, спазват се "реда и правилата", които са модерни в момента.
    Хората от яхтата реално са минали метър и дори трябва да почерпят!

    12:05 17.06.2026

  • 10 хахахахха

    22 3 Отговор
    кво се е размякал този мишкар

    12:06 17.06.2026

  • 11 Гледайте сега

    4 28 Отговор
    колко им е акъла на бг русодебилите!
    Друг такъв шанс няма да имате в живота!
    Слава на Интернет!

    12:06 17.06.2026

  • 12 Да те светна

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Учуден":

    защото не могат

    Коментиран от #14

    12:08 17.06.2026

  • 13 НаттоПоррчен

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Учуден":

    Лично на тебб моа ти потопя едно коо Жено торпедо директно в анна. алла ,даже и без да сисе под .милл. !

    Коментиран от #16, #17

    12:08 17.06.2026

  • 14 Учуден

    3 20 Отговор

    До коментар #12 от "Да те светна":

    Те и за Мацква така разправяха!

    12:09 17.06.2026

  • 15 Стига бе журналя

    22 1 Отговор
    Едно е "обстрелва", друго е "предупредителни изстрели" !

    12:11 17.06.2026

  • 16 Д-р Гълъбова

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "НаттоПоррчен":

    Днес май ти обърках аповете!

    Коментиран от #18

    12:11 17.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 НаттоПоррчен

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Д-р Гълъбова":

    Няма значение ДиДи ,ще се отчета както винаги ,не съм злопаметен и съм добродушен като Душко Добродушков -Печената Тиква ☝️!

    12:15 17.06.2026

  • 19 НаттоПоррчен

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Турни си цайсите":

    Пръскай май. кясси из без това е яко пресъхнала .

    12:16 17.06.2026

  • 20 Сладки ботчета

    1 1 Отговор
    Агент 007 не е успял в поредната си мисия....

    12:38 17.06.2026

  • 21 Григор

    5 1 Отговор
    Предупредителните изстрели не са "срещу"!! Няма такова нещо! Ако бяха "срещу", те щяха да бъдат изстрели на поражение. От фрегатата са възпроизвели предупредителни изстрели, защото не е допустимо да се приближава военен кораб. Изстрелите не са срещу яхтата. Ако бяха срещу нея, вече нямаше да са живи.

    12:40 17.06.2026

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