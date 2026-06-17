Европейската комисия очаква бързо одобрение на нов пакет санкции срещу Русия

Европейската комисия изрази очакване предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия във връзка с войната в Украйна да бъде прието в кратки срокове. Това съобщи говорител на институцията по време на пресконференция, цитиран по повод въпроси за позициите на отделни държави членки, предава БТА.

По негови думи изявлението на страните от Г-7 от предходния ден подчертава необходимостта от засилване на натиска върху Русия. „Работим в тази посока“, допълни той.

Говорителят уточни още, че Европейската комисия не коментира хода на преговорите по конкретното предложение. Той посочи, че в момента текат консултации с държавите членки на Европейския съюз и че разговорите ще продължат с цел пакетът да бъде одобрен възможно най-скоро.

Повод за въпросите са медийни информации, според които България е изразила възражения срещу част от предложените мерки.

Както съобщава Българската телеграфна агенция, миналата седмица Европейската комисия предложи ново разширяване на икономическите санкции срещу Русия. Сред мерките е и предложение за забрана за влизане в Европейския съюз на лица, които са служили в руските въоръжени сили след началото на военната инвазия в Украйна.