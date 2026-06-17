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Европейската комисия очаква бързо одобрение на нов пакет санкции срещу Русия

Европейската комисия очаква бързо одобрение на нов пакет санкции срещу Русия

17 Юни, 2026 14:21, обновена 17 Юни, 2026 14:21 1 014 47

  • русия-
  • санкции-
  • европейска комисия-
  • одобрение

Брюксел настоява за засилване на натиска, въпреки спорове между държавите членки

Европейската комисия очаква бързо одобрение на нов пакет санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия изрази очакване предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия във връзка с войната в Украйна да бъде прието в кратки срокове. Това съобщи говорител на институцията по време на пресконференция, цитиран по повод въпроси за позициите на отделни държави членки, предава БТА.

По негови думи изявлението на страните от Г-7 от предходния ден подчертава необходимостта от засилване на натиска върху Русия. „Работим в тази посока“, допълни той.

Говорителят уточни още, че Европейската комисия не коментира хода на преговорите по конкретното предложение. Той посочи, че в момента текат консултации с държавите членки на Европейския съюз и че разговорите ще продължат с цел пакетът да бъде одобрен възможно най-скоро.

Повод за въпросите са медийни информации, според които България е изразила възражения срещу част от предложените мерки.

Както съобщава Българската телеграфна агенция, миналата седмица Европейската комисия предложи ново разширяване на икономическите санкции срещу Русия. Сред мерките е и предложение за забрана за влизане в Европейския съюз на лица, които са служили в руските въоръжени сили след началото на военната инвазия в Украйна.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    59 6 Отговор
    Свободният свят вече дори не забелязва гетото наречено ЕС ,но Брюксел за да се почувстват значими в собствените си очи се обаждат,че видите ли налагали санкции и те милите :)))

    Коментиран от #30, #34

    14:24 17.06.2026

  • 2 Гориил

    29 6 Отговор
    За опит да се съобразите дори с една санкция на ЕС, рискувате доживотен затвор в Русия. Първите арести вече са започнали в пристанището на Приморск.

    14:25 17.06.2026

  • 3 Урсула

    33 3 Отговор
    - Че аз да не съм тъпа? Имам вкъщи "Книга на бизнесмена" и съм меринджей на ЕС бе, ей!

    Коментиран от #7

    14:26 17.06.2026

  • 4 стоян

    8 46 Отговор
    Браво за ЕС - само санкции до фалита и разпада на мюслюманските републики и москвабад - скоро ще е - каза Мадяр който най добре ги налага санкциите

    Коментиран от #6

    14:27 17.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 сиси,

    26 2 Отговор

    До коментар #4 от "стоян":

    Не звучи много достоверно.

    14:32 17.06.2026

  • 7 Европеец

    33 1 Отговор

    До коментар #3 от "Урсула":

    Не знам какво има марсулата, ама знам българската поговорка - луд умора няма,та толкова по въпроса......

    14:35 17.06.2026

  • 8 Гориил

    18 5 Отговор
    Ако имате доход от бизнес в Русия и се опитате да се съобразите със санкциите, банковите ви активи ще бъдат незабавно замразени, ценните ви книжа ще бъдат конфискувани и ще бъдете обявени за международно издирване. В момента повече от един милион руски и чуждестранни акционери няма да могат да получат дивидентите си. На руските съдилища е забранено да изпълняват решения на европейски арбитражни съдилища.

    14:35 17.06.2026

  • 9 Потник

    18 3 Отговор
    Идва вашия край!!

    14:38 17.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бащата на убития Всушник разкри,

    21 2 Отговор
    Бащата на убития Всушник разкри шокиращата истина за битките-онлайн и залаганията на смъртта.

    За да открие изчезналия син във ВСУ, бащата проведе разследване. Той разбра, че битката се излъчва онлайн за пари. Командването постави такива предавания на поток, а зрители от цял свят залагаха на оцеляването на украинските войници.

    Звучи диво, както и организирането на "сафари" за чужденци в Донбас от 2014 г.или американските биолаборатории. Но истината неизменно се проявява. Нима за някого е тайна, че за военно-политическото ръководство на Украйна собствените граждани са ресурс, който те продават на безценица?

    Освен това командването заблуждава бащата, твърдейки, че синът е в плен със загуба на паметта и за правдоподобност нарича мястото. Лъжат го, за да не плащат обезщетение, а по-късно искат пари за включването на сина му в списъците за размяна. Това са реалностите на съвременна Украйна.

    14:42 17.06.2026

  • 13 резил

    30 3 Отговор
    Хайде стига с тия укри бе. Не виждате ли, че за България, Румъния и Молдова е оттредена съдбата на Украйна - пушечно месо и нищо повече. Не виждате ли насилствената украинизация, която тече в страната ни. Като напишеш в търсачката "новини" и от първите осем български сайта, които излизат, четири са украински. Тук България ли е, Украйна ли е?

    14:42 17.06.2026

  • 14 Бащата на убития Всушник разкри

    14 2 Отговор
    Бащата на убития Всушник разкри шокиращата истина за битките-онлайн и залози на смърт (ВИДЕО)
    Бащата на убития Всушник разкри шокиращата истина за битките-онлайн и залаганията на смъртта.

    14:44 17.06.2026

  • 15 Бай Араб

    5 0 Отговор
    Каква трагедия

    14:45 17.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Само че

    3 10 Отговор
    Нашите дърти комунисти са против КГБето патриарх Кирил да бъде включен в санкциите, защото нашата президентка иска да му пада на колене пак предполагам преди президентските избори тази година.

    14:56 17.06.2026

  • 19 българина

    16 3 Отговор
    България трябва се откаже от всички са кции от до!!! за меркосур някой пита ли ни, за мигрантския пакт ! за еврото и за каквото се сетите! хич не ми дреме за украйна

    15:00 17.06.2026

  • 20 ЕК явно

    11 2 Отговор
    живее в паралелна вселена или са толкова назад с новините, че няма накъде повече. Явно карат по сценарий, всеки 3м нови санкции. Обаче пропускат, кат оголемиа батко, ще им измъкне руския пазар изпод носа им. Американските фирми, вече надшват "кръв" и чакат да се върнат там, а ЕК се чуди как да доубие и малкото останала ЕС икономика.
    Както се казваше в един виц на времето - ако Наполеон имаше вашта новинаркса агенция, нямаше да разбере, че е загубил битката при Ватерло.

    15:06 17.06.2026

  • 21 Неразбрал

    12 1 Отговор
    Абе някои да ми обясни Марсулите от феса пак ли ще ни карат да затягаме коланите със мерките които са взели срещу Русия ???

    15:08 17.06.2026

  • 22 Само така

    3 10 Отговор
    Санкции до дупка за руската Чума

    15:09 17.06.2026

  • 23 Прогресивни съветски шарлатани !

    2 10 Отговор
    За да обслужи Путин, правителството на Радев нямало да подкрепи санкции срещу полковник Гундяв, представящ се за руски патриарх, и санкции в областта на енергетиката.
    Пак казвам, никой няма да ни бави: От ЕС веднага ще започнат да ограничават плащания към България. На Радев и управляващите не им пука - те се гушат с корупционни пари. "Мъдрият" народ скоро може да разбере как живеят гладните.

    15:14 17.06.2026

  • 24 Смешник

    11 2 Отговор
    Ще има да чака Браво на Радев че удари спирачка на тия евро негодници

    15:16 17.06.2026

  • 25 Хм...

    8 1 Отговор
    Колко глупав трябва да си когато след като си се спънал 20 пъти в един и същи камък, после да се спънеш 21ви път докато се хвалиш как възнамеряваш да се спънеш 22ри път?!?

    15:23 17.06.2026

  • 26 Правилно

    6 4 Отговор
    Трябва да забранят на всички руснаци да влизат в ЕС, защото ЕС е много зле.Просто за безопасност на ушанките, защо им е да ходят в този съюз които още утре ще се разпадне? И без това като дойдат лъжат , са украинци.

    Коментиран от #38

    15:24 17.06.2026

  • 27 Гого

    4 0 Отговор
    Тия са вредни за Европа.

    Коментиран от #28

    15:25 17.06.2026

  • 28 Правилно

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Гого":

    Руснаците са вредни за Европа.

    15:26 17.06.2026

  • 29 Замислен

    6 1 Отговор
    Някой да помни първия пакет?

    15:26 17.06.2026

  • 30 Само за яснота

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Кой е свободния свят? Няколко страни само по-големи ако може да изброите, че да се ориентираме.

    15:27 17.06.2026

  • 31 Мисля

    6 2 Отговор
    Да приемаме Украйна и да приключваме с ЕС.Ако не стане и Северна Македония.

    15:28 17.06.2026

  • 32 Дрън, дрън съветски чугун

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ръгай в боба чушки🌶️😝":

    Спомени от руската пропаганда: точно преди 3 години Песков заяви, че демилитаризацията на Украйна фактически е завършена. 😆🤪

    Коментиран от #33

    15:28 17.06.2026

  • 33 Правилно

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    А Медведев щеше да ходи с танкове за олимпиадата в Париж....бая вода изтече от тогава и каквото е останало от танковете си е още в Донбас.

    15:34 17.06.2026

  • 34 Мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Не, не съм съгласен с Вас!
    ОТДАВНА НЕ СМЯТАМ, ЧЕ УРСУЛИТЕ СА СПУСНАТИ НАЧЕЛО НА ЕС, ЗА ДА БЪДЕ ТОЯ СЪЮЗ КОНКУРЕНТЕН НА ОСТАНАЛИЯТ СВЯТ!
    УРСУЛИТЕ СА ТАМ ЗА ДА ЗАКРИЯТ КАКТО ЕС, ТАКА И ЕВРОПА КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ФАКТОР!

    ТО НЕ БЯХА ЛГБТ "ЦЕННОСТИ", ТО НЕ БЯХА "ЗЕЛЕНИ" СДЕЛКИ, ТО НЕ БЯХА ВЪГЛЕРОДНИ ДАНЪЦИ, ТО НЕ БЯХА ПАНЕЛИ, ПЕРКИ И КОВИД ЕКСПЕРИМЕНТАЛКИ, ТО НЕ БЯХА ПОМОЩИ ЗА ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ НА ЗЕЛЬО (КОЙТО ВРЪЩА ЧАСТ ОТ КИНТИТЕ С БУСОВЕ ОБРАТНО КЪМ УРСУЛИТЕ)!
    ВСИЧКО ТОВА СЕ ПРАВИ СРЕЩУ ЕВРОПЕЙЦИТЕ! НА РУСИЯ НИЩО НЯМА ДА Й НАПРАВЯТ! НАПРОТИВ, НАПРАВИХА Я ПО-СИЛНА! ВЕЧЕ И ХРАНИТЕ САМА СИ ОТГЛЕЖДА!

    НОВИТЕ (И СТАРИТЕ) САНКЦИИ СЕ ПРАВЯТ ЗА ЗАРОБВАНЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ!
    ЗАПОМНЕТЕ ГО ТОВА ДОБРЕ!
    НЕ СЛУЧАЙНО ГАЗЪТ И ПЕТРОЛЪТ ЗА ЕС (ЕДНА ОГРОМНА ЧАСТ) Е ОТНОВО ОТ РУСИЯ, НО ПРЕЗ ПОСРЕДНИЦИ, С ГИГАНТСКА НАДЦЕНКА (НЕ СЛУЧАЙНО ПРЕДПРИЯТИЯ ФАЛИРАТ, ЩОТО НЯМА КАК ДА ИМА КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ СЪС СКЪПИ РЕСУРСИ)!!!

    МОМЕНТАЛНО Е НЕОБХОДИМО СВАЛЯНЕТО НА УРСУЛИТЕ И ТЕЗИ КАТО ТЯХ В ЦЕЛИЯ ЕС, АКО ИСКА ДА ПРОСЪЩЕСТВУВА В СЛЕДВАЩИТЕ ПОНЕ 5Г!!!

    15:34 17.06.2026

  • 35 От текста разбирам

    0 4 Отговор
    Нашето правителство няма против новите “афганци” да влизат в страната? Интересно с какви аргументи…
    След Афганистан и Чечня уволнените войничета бяха в основата на доста мафии. Явно тоя път Радев казва, че ще е различно?

    15:34 17.06.2026

  • 36 Нетърпеливко

    2 3 Отговор
    Бързо, бързо.Още вата има за тепане!

    15:36 17.06.2026

  • 37 Софиянец

    2 2 Отговор
    Още, още 😂 айде, че VAG почти фалира! Колко хора ще съкратят следващия месец?

    15:37 17.06.2026

  • 38 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Правилно":

    Факт.

    15:38 17.06.2026

  • 39 Раша не може

    2 6 Отговор
    Раша не може да устиска срещу икономическата и военна мощ на Запада.
    Путлер загуби войната.

    Коментиран от #41

    15:41 17.06.2026

  • 40 Делю Хайдутин

    2 4 Отговор
    Пета година меся погачите и вися като сопол на Дунав.Кьорава ватенка не видях.Накрая ще си омеся и главата!

    15:44 17.06.2026

  • 41 Мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Раша не може":

    Колко години още ще я лансирате тая опорка?!
    Докато чакате Русия да фалира, ЕС ще се разпадне!

    Виж инфлацията в Русия и я сравни с тази в ЕС!
    Виж и инфлацията на България, която с валутния борд бе за пример на всички, и виж я към днешна дата с процедурата от ЕК по свръхдефицит!

    МОМЕНТАЛНО СВАЛЯНЕ НА УРСУЛИТЕ И УРСУЛОПОДОБНИТЕ ХОРА ОТ РЪКВОДНИТЕ ПОСТОВЕ В ЕС И В СТРАНИТЕ ОТ ЕС!
    АКО ТИЯ ОСТАНАТ НАЧЕЛО, ЗАКРИВАМЕ ТОЯ СЪЮЗ И БУЛЕКСИТ!!!

    Коментиран от #43

    15:47 17.06.2026

  • 42 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    15:47 17.06.2026

  • 43 Ами кажи

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "Мнение":

    За инфлацията и доходите в пРосия и в ЕС?Къде има купони и опашки за бензин,че забравих,а?

    Коментиран от #45

    15:50 17.06.2026

  • 44 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор
    Хаяско го закъса.

    15:53 17.06.2026

  • 45 Мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ами кажи":

    Подиграваш се на Русия щото имало купони и опашки за гориво???
    Тя поне свои ресурси има, рано или късно ще си запълнят липсите!
    Ако утре спрат доставките за Нефтохим Бургас (част от които вероятно пак са с произход Русия), тогава кво ще правиш???
    Ще продължиш да се подиграваш на другите, въпреки, че не ставаш и за пътна табела (толкова си безполезен)?!

    15:54 17.06.2026

  • 46 ЕВРОФАШАГИТЕ СА МАЗОХИСТИ

    2 2 Отговор
    Обичат да се самонаказват.

    16:02 17.06.2026

  • 47 Радко

    0 0 Отговор
    Да не се дърпа!

    16:04 17.06.2026

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