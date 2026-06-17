Европейската комисия очаква бързо одобрение на нов пакет санкции срещу Русия

Европейската комисия изрази очакване предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия във връзка с войната в Украйна да бъде прието в кратки срокове. Това съобщи говорител на институцията по време на пресконференция, цитиран по повод въпроси за позициите на отделни държави членки, предава БТА.
По негови думи изявлението на страните от Г-7 от предходния ден подчертава необходимостта от засилване на натиска върху Русия. „Работим в тази посока“, допълни той.
Говорителят уточни още, че Европейската комисия не коментира хода на преговорите по конкретното предложение. Той посочи, че в момента текат консултации с държавите членки на Европейския съюз и че разговорите ще продължат с цел пакетът да бъде одобрен възможно най-скоро.
Повод за въпросите са медийни информации, според които България е изразила възражения срещу част от предложените мерки.
Както съобщава Българската телеграфна агенция, миналата седмица Европейската комисия предложи ново разширяване на икономическите санкции срещу Русия. Сред мерките е и предложение за забрана за влизане в Европейския съюз на лица, които са служили в руските въоръжени сили след началото на военната инвазия в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #30, #34
14:24 17.06.2026
2 Гориил
14:25 17.06.2026
3 Урсула
Коментиран от #7
14:26 17.06.2026
4 стоян
Коментиран от #6
14:27 17.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 сиси,
До коментар #4 от "стоян":Не звучи много достоверно.
14:32 17.06.2026
7 Европеец
До коментар #3 от "Урсула":Не знам какво има марсулата, ама знам българската поговорка - луд умора няма,та толкова по въпроса......
14:35 17.06.2026
8 Гориил
14:35 17.06.2026
9 Потник
14:38 17.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бащата на убития Всушник разкри,
За да открие изчезналия син във ВСУ, бащата проведе разследване. Той разбра, че битката се излъчва онлайн за пари. Командването постави такива предавания на поток, а зрители от цял свят залагаха на оцеляването на украинските войници.
Звучи диво, както и организирането на "сафари" за чужденци в Донбас от 2014 г.или американските биолаборатории. Но истината неизменно се проявява. Нима за някого е тайна, че за военно-политическото ръководство на Украйна собствените граждани са ресурс, който те продават на безценица?
Освен това командването заблуждава бащата, твърдейки, че синът е в плен със загуба на паметта и за правдоподобност нарича мястото. Лъжат го, за да не плащат обезщетение, а по-късно искат пари за включването на сина му в списъците за размяна. Това са реалностите на съвременна Украйна.
14:42 17.06.2026
13 резил
14:42 17.06.2026
14 Бащата на убития Всушник разкри
Бащата на убития Всушник разкри шокиращата истина за битките-онлайн и залаганията на смъртта.
14:44 17.06.2026
15 Бай Араб
14:45 17.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Само че
14:56 17.06.2026
19 българина
15:00 17.06.2026
20 ЕК явно
Както се казваше в един виц на времето - ако Наполеон имаше вашта новинаркса агенция, нямаше да разбере, че е загубил битката при Ватерло.
15:06 17.06.2026
21 Неразбрал
15:08 17.06.2026
22 Само така
15:09 17.06.2026
23 Прогресивни съветски шарлатани !
Пак казвам, никой няма да ни бави: От ЕС веднага ще започнат да ограничават плащания към България. На Радев и управляващите не им пука - те се гушат с корупционни пари. "Мъдрият" народ скоро може да разбере как живеят гладните.
15:14 17.06.2026
24 Смешник
15:16 17.06.2026
25 Хм...
15:23 17.06.2026
26 Правилно
Коментиран от #38
15:24 17.06.2026
27 Гого
Коментиран от #28
15:25 17.06.2026
28 Правилно
До коментар #27 от "Гого":Руснаците са вредни за Европа.
15:26 17.06.2026
29 Замислен
15:26 17.06.2026
30 Само за яснота
До коментар #1 от "Атина Палада":Кой е свободния свят? Няколко страни само по-големи ако може да изброите, че да се ориентираме.
15:27 17.06.2026
31 Мисля
15:28 17.06.2026
32 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #5 от "Ръгай в боба чушки🌶️😝":Спомени от руската пропаганда: точно преди 3 години Песков заяви, че демилитаризацията на Украйна фактически е завършена. 😆🤪
Коментиран от #33
15:28 17.06.2026
33 Правилно
До коментар #32 от "Дрън, дрън съветски чугун":А Медведев щеше да ходи с танкове за олимпиадата в Париж....бая вода изтече от тогава и каквото е останало от танковете си е още в Донбас.
15:34 17.06.2026
34 Мнение
До коментар #1 от "Атина Палада":Не, не съм съгласен с Вас!
ОТДАВНА НЕ СМЯТАМ, ЧЕ УРСУЛИТЕ СА СПУСНАТИ НАЧЕЛО НА ЕС, ЗА ДА БЪДЕ ТОЯ СЪЮЗ КОНКУРЕНТЕН НА ОСТАНАЛИЯТ СВЯТ!
УРСУЛИТЕ СА ТАМ ЗА ДА ЗАКРИЯТ КАКТО ЕС, ТАКА И ЕВРОПА КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ФАКТОР!
ТО НЕ БЯХА ЛГБТ "ЦЕННОСТИ", ТО НЕ БЯХА "ЗЕЛЕНИ" СДЕЛКИ, ТО НЕ БЯХА ВЪГЛЕРОДНИ ДАНЪЦИ, ТО НЕ БЯХА ПАНЕЛИ, ПЕРКИ И КОВИД ЕКСПЕРИМЕНТАЛКИ, ТО НЕ БЯХА ПОМОЩИ ЗА ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ НА ЗЕЛЬО (КОЙТО ВРЪЩА ЧАСТ ОТ КИНТИТЕ С БУСОВЕ ОБРАТНО КЪМ УРСУЛИТЕ)!
ВСИЧКО ТОВА СЕ ПРАВИ СРЕЩУ ЕВРОПЕЙЦИТЕ! НА РУСИЯ НИЩО НЯМА ДА Й НАПРАВЯТ! НАПРОТИВ, НАПРАВИХА Я ПО-СИЛНА! ВЕЧЕ И ХРАНИТЕ САМА СИ ОТГЛЕЖДА!
НОВИТЕ (И СТАРИТЕ) САНКЦИИ СЕ ПРАВЯТ ЗА ЗАРОБВАНЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ!
ЗАПОМНЕТЕ ГО ТОВА ДОБРЕ!
НЕ СЛУЧАЙНО ГАЗЪТ И ПЕТРОЛЪТ ЗА ЕС (ЕДНА ОГРОМНА ЧАСТ) Е ОТНОВО ОТ РУСИЯ, НО ПРЕЗ ПОСРЕДНИЦИ, С ГИГАНТСКА НАДЦЕНКА (НЕ СЛУЧАЙНО ПРЕДПРИЯТИЯ ФАЛИРАТ, ЩОТО НЯМА КАК ДА ИМА КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ СЪС СКЪПИ РЕСУРСИ)!!!
МОМЕНТАЛНО Е НЕОБХОДИМО СВАЛЯНЕТО НА УРСУЛИТЕ И ТЕЗИ КАТО ТЯХ В ЦЕЛИЯ ЕС, АКО ИСКА ДА ПРОСЪЩЕСТВУВА В СЛЕДВАЩИТЕ ПОНЕ 5Г!!!
15:34 17.06.2026
35 От текста разбирам
След Афганистан и Чечня уволнените войничета бяха в основата на доста мафии. Явно тоя път Радев казва, че ще е различно?
15:34 17.06.2026
36 Нетърпеливко
15:36 17.06.2026
37 Софиянец
15:37 17.06.2026
38 Това е безспорен
До коментар #26 от "Правилно":Факт.
15:38 17.06.2026
39 Раша не може
Путлер загуби войната.
Коментиран от #41
15:41 17.06.2026
40 Делю Хайдутин
15:44 17.06.2026
41 Мнение
До коментар #39 от "Раша не може":Колко години още ще я лансирате тая опорка?!
Докато чакате Русия да фалира, ЕС ще се разпадне!
Виж инфлацията в Русия и я сравни с тази в ЕС!
Виж и инфлацията на България, която с валутния борд бе за пример на всички, и виж я към днешна дата с процедурата от ЕК по свръхдефицит!
МОМЕНТАЛНО СВАЛЯНЕ НА УРСУЛИТЕ И УРСУЛОПОДОБНИТЕ ХОРА ОТ РЪКВОДНИТЕ ПОСТОВЕ В ЕС И В СТРАНИТЕ ОТ ЕС!
АКО ТИЯ ОСТАНАТ НАЧЕЛО, ЗАКРИВАМЕ ТОЯ СЪЮЗ И БУЛЕКСИТ!!!
Коментиран от #43
15:47 17.06.2026
42 Атина Палада
15:47 17.06.2026
43 Ами кажи
До коментар #41 от "Мнение":За инфлацията и доходите в пРосия и в ЕС?Къде има купони и опашки за бензин,че забравих,а?
Коментиран от #45
15:50 17.06.2026
44 Дон Корлеоне
15:53 17.06.2026
45 Мнение
До коментар #43 от "Ами кажи":Подиграваш се на Русия щото имало купони и опашки за гориво???
Тя поне свои ресурси има, рано или късно ще си запълнят липсите!
Ако утре спрат доставките за Нефтохим Бургас (част от които вероятно пак са с произход Русия), тогава кво ще правиш???
Ще продължиш да се подиграваш на другите, въпреки, че не ставаш и за пътна табела (толкова си безполезен)?!
15:54 17.06.2026
46 ЕВРОФАШАГИТЕ СА МАЗОХИСТИ
16:02 17.06.2026
47 Радко
16:04 17.06.2026