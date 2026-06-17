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Задължителна евакуация на семейства с деца от още 23 населени места в Днепропетровска област
  Тема: Украйна

Задължителна евакуация на семейства с деца от още 23 населени места в Днепропетровска област

17 Юни, 2026 15:24, обновена 17 Юни, 2026 15:26 1 017 27

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  • днепропетровска област

Близо 3800 деца ще бъдат изведени от районите с повишен риск за сигурността

Задължителна евакуация на семейства с деца от още 23 населени места в Днепропетровска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Властите в Днепропетровска област обявиха задължителна евакуация на семейства с деца от още 23 населени места в Синелниковския район заради усложнената ситуация със сигурността. Това съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ, предава БТА.

По негови думи мярката обхваща населени места в общините Шахтарске, Дубовикивка и Богинивка. Информацията беше публикувана от Ханжа в социалната мрежа Телеграм.

Очаква се през следващия месец близо 3800 деца да бъдат изведени от районите, определени като опасни.

Ханжа посочи още, че евакуацията на възрастни жители продължава в седем общини на Синелниковския район. Той уточни, че всички семейства с деца вече са напуснали селата Новокиевка, Илинка и Вищетарасивка в Никополския район.

Продължава и евакуацията на всички жители от една улица в град Марханец, както и на близо 100 души от Никопол.

Според официалните данни досега от Синелниковския район са евакуирани над 49 500 души, а от Никополския район са изведени близо 750 жители.

„Евакуацията се осъществява чрез транзитни центрове, където хората получават финансова, правна, психологическа и медицинска помощ. Осигуряват се също храна, хигиенни пакети и съдействие при възстановяване на документи, както и подкрепа за последващо настаняване и преместване“, заяви Ханжа.

През миналия месец местните власти вече въведоха задължителна евакуация за жителите на пет села в Синелниковския район на Днепропетровска област.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    39 2 Отговор
    Те така побеждават Украинците - Бегааай...

    Коментиран от #7, #8

    15:27 17.06.2026

  • 2 Ееее как така

    36 2 Отговор
    Украйна май настъпва на запад.

    Коментиран от #6

    15:31 17.06.2026

  • 3 Ама как така?

    36 1 Отговор
    Нали украйната печели? Защо евакуира деца? Сигурно искат да ги продадат за органи, защото в ДнепроПЕТРОВСК населението си е руско както в почти цяла украйна

    15:31 17.06.2026

  • 4 ЧеБурашка

    29 3 Отговор
    Ама нали украинците са взели инициативата...

    Коментиран от #9

    15:33 17.06.2026

  • 5 Мимч

    21 0 Отговор
    Отиват на гости при зеления,ами от там къде ще отидат....

    15:33 17.06.2026

  • 6 Я не

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ееее как така":

    Се бъркай на ората! Днепропетровск няма стратегическо значение за Украйна!

    15:33 17.06.2026

  • 7 оня с коня

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Кръгом и пак напред🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:35 17.06.2026

  • 8 Европеец

    29 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Евакуация на деца и то руски деца към Киев където върлува украинска фашистка хунта..... Но да видим кога ще пишат в тоя сайт за атаката на украински дрон на автобус с детски футболен отбор от Беларус на руска територия..... Или ще продължаваме да мълчим за украинските терористи атакуващи деца тръгнали на почивка......

    Коментиран от #12, #21

    15:36 17.06.2026

  • 9 Грешно

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЧеБурашка":

    Си прочела! Украинците не са взели инициативата, а са поели инициативния!
    Така пише ако се вгледаш!

    15:36 17.06.2026

  • 10 Украински кашик

    21 0 Отговор
    Кво става,ве?Нали ги бием?

    15:36 17.06.2026

  • 11 Бъзиктар

    16 1 Отговор
    Ама давайте ги тези статии на Мара и оня брадатия с очилата.

    15:38 17.06.2026

  • 12 Пич

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Разузнаването на САЩ изнесе данни, че ковида е изкуствено създаен вирус, призна за 30 държави в които има военни лаборатории, като в Украйна е имало 40!
    Нашите национали медии сигурно още не са разбрали, затова ни занимават с цените на краставиците! Но веднага ще кажат, като разбрат! Аха...

    15:40 17.06.2026

  • 13 Замислен

    17 0 Отговор
    А какво казва института за изследване на войната?Москва гори,Путин свален,бензин няма,руската икономика в колапс,Украйна в изгодна преговорна позиция?А руснаците на 15 км от Суми и 40 от Харков.То като котката на Шрьодер,хем я има-хем я няма!

    15:41 17.06.2026

  • 14 Съдията

    16 3 Отговор
    Украинците яко нападат... на запад. 😂

    15:44 17.06.2026

  • 15 Без име

    14 2 Отговор
    Ко стана? Нали Украйна обърна войната?

    15:47 17.06.2026

  • 16 Антирашист 397

    1 4 Отговор
    Щаслив съм че съм европеец !

    Коментиран от #18

    15:51 17.06.2026

  • 17 Механик

    8 0 Отговор
    Изгубили са или са на път да изгубят стратегичеко значение.
    Точно като над 1/4 от украйна. Скоро киев, лвов и подобни, и те ще почнат да губят значение.

    15:51 17.06.2026

  • 18 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 397":

    Нема да си много дълго щастлив. Аз гладен-щастлив не познавам и не съм чувал.

    15:54 17.06.2026

  • 19 Урко фашистите нали напредваха на фронта

    9 0 Отговор
    Урки пак лъжат

    Коментиран от #23

    15:56 17.06.2026

  • 20 това е нещо разбираемо и нормално

    9 1 Отговор
    досега бяха на руска подарена им земя и решиха че могат безнаказано да избиват руснаци но се оказа че не е така и че не заслужават този скъп подарък и ще трябва да напуснат

    15:57 17.06.2026

  • 21 Антирашист 399

    1 7 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Лицемерно е да си заклет рашист и да се кръстиш европеец ! А терористите започнаха войната и са от просия . Украинците защитават родината си !

    Коментиран от #25

    16:01 17.06.2026

  • 22 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Защо бе?Ние се държим като умрял свеща.

    16:01 17.06.2026

  • 23 Антирашист 400

    1 7 Отговор

    До коментар #19 от "Урко фашистите нали напредваха на фронта":

    Фашизма е в просия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистка държава !

    Коментиран от #27

    16:06 17.06.2026

  • 24 Евродебил

    6 1 Отговор
    а не се бъзикайте бе!Всичкото евроатлантическо котило ни убеждава, че "славната" Украйнска армия е пред подстъпите на Москва. Руснаците от 4 години нямат ни оръжие ни ракети,ни дронове,ни снаряди....тук таме някоя лопата от съветско време е останала.

    16:07 17.06.2026

  • 25 име

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Антирашист 399":

    Тва не са украинци, а бандерии не защитават родината си, а провеждат етническо прочистване, защитават си достъпа до финансови авоари за крадене, обслужват прокси войната с Рсуия. Това са крайни националисти с неонацистки възгледи. Доказателство, че Сталин не си е свършил работата.

    16:11 17.06.2026

  • 26 ?????

    0 0 Отговор
    Уф.
    Тва е щото Зеленски побеждава.
    А и скромно е премълчано че от Краматорск са евакуирани всички заводи и всички държавни учреждения.

    16:23 17.06.2026

  • 27 Пътя при урко фашистите и чети на воля

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Антирашист 400":

    За фашистите. Много заблудени и с промити мозъци сте

    16:23 17.06.2026

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