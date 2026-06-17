Задължителна евакуация на семейства с деца от още 23 населени места в Днепропетровска област

Властите в Днепропетровска област обявиха задължителна евакуация на семейства с деца от още 23 населени места в Синелниковския район заради усложнената ситуация със сигурността. Това съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ, предава БТА.

По негови думи мярката обхваща населени места в общините Шахтарске, Дубовикивка и Богинивка. Информацията беше публикувана от Ханжа в социалната мрежа Телеграм.

Очаква се през следващия месец близо 3800 деца да бъдат изведени от районите, определени като опасни.

Ханжа посочи още, че евакуацията на възрастни жители продължава в седем общини на Синелниковския район. Той уточни, че всички семейства с деца вече са напуснали селата Новокиевка, Илинка и Вищетарасивка в Никополския район.

Продължава и евакуацията на всички жители от една улица в град Марханец, както и на близо 100 души от Никопол.

Според официалните данни досега от Синелниковския район са евакуирани над 49 500 души, а от Никополския район са изведени близо 750 жители.

„Евакуацията се осъществява чрез транзитни центрове, където хората получават финансова, правна, психологическа и медицинска помощ. Осигуряват се също храна, хигиенни пакети и съдействие при възстановяване на документи, както и подкрепа за последващо настаняване и преместване“, заяви Ханжа.

През миналия месец местните власти вече въведоха задължителна евакуация за жителите на пет села в Синелниковския район на Днепропетровска област.