Задължителна евакуация на семейства с деца от още 23 населени места в Днепропетровска област

Властите в Днепропетровска област обявиха задължителна евакуация на семейства с деца от още 23 населени места в Синелниковския район заради усложнената ситуация със сигурността. Това съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ, предава БТА.
По негови думи мярката обхваща населени места в общините Шахтарске, Дубовикивка и Богинивка. Информацията беше публикувана от Ханжа в социалната мрежа Телеграм.
Очаква се през следващия месец близо 3800 деца да бъдат изведени от районите, определени като опасни.
Ханжа посочи още, че евакуацията на възрастни жители продължава в седем общини на Синелниковския район. Той уточни, че всички семейства с деца вече са напуснали селата Новокиевка, Илинка и Вищетарасивка в Никополския район.
Продължава и евакуацията на всички жители от една улица в град Марханец, както и на близо 100 души от Никопол.
Според официалните данни досега от Синелниковския район са евакуирани над 49 500 души, а от Никополския район са изведени близо 750 жители.
„Евакуацията се осъществява чрез транзитни центрове, където хората получават финансова, правна, психологическа и медицинска помощ. Осигуряват се също храна, хигиенни пакети и съдействие при възстановяване на документи, както и подкрепа за последващо настаняване и преместване“, заяви Ханжа.
През миналия месец местните власти вече въведоха задължителна евакуация за жителите на пет села в Синелниковския район на Днепропетровска област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #7, #8
15:27 17.06.2026
2 Ееее как така
Коментиран от #6
15:31 17.06.2026
3 Ама как така?
15:31 17.06.2026
4 ЧеБурашка
Коментиран от #9
15:33 17.06.2026
5 Мимч
15:33 17.06.2026
6 Я не
До коментар #2 от "Ееее как така":Се бъркай на ората! Днепропетровск няма стратегическо значение за Украйна!
15:33 17.06.2026
7 оня с коня
До коментар #1 от "Пич":Кръгом и пак напред🤣🤣🤣🤣🤣🤣
15:35 17.06.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Евакуация на деца и то руски деца към Киев където върлува украинска фашистка хунта..... Но да видим кога ще пишат в тоя сайт за атаката на украински дрон на автобус с детски футболен отбор от Беларус на руска територия..... Или ще продължаваме да мълчим за украинските терористи атакуващи деца тръгнали на почивка......
Коментиран от #12, #21
15:36 17.06.2026
9 Грешно
До коментар #4 от "ЧеБурашка":Си прочела! Украинците не са взели инициативата, а са поели инициативния!
Така пише ако се вгледаш!
15:36 17.06.2026
10 Украински кашик
15:36 17.06.2026
11 Бъзиктар
15:38 17.06.2026
12 Пич
До коментар #8 от "Европеец":Разузнаването на САЩ изнесе данни, че ковида е изкуствено създаен вирус, призна за 30 държави в които има военни лаборатории, като в Украйна е имало 40!
Нашите национали медии сигурно още не са разбрали, затова ни занимават с цените на краставиците! Но веднага ще кажат, като разбрат! Аха...
15:40 17.06.2026
13 Замислен
15:41 17.06.2026
14 Съдията
15:44 17.06.2026
15 Без име
15:47 17.06.2026
16 Антирашист 397
Коментиран от #18
15:51 17.06.2026
17 Механик
Точно като над 1/4 от украйна. Скоро киев, лвов и подобни, и те ще почнат да губят значение.
15:51 17.06.2026
18 Механик
До коментар #16 от "Антирашист 397":Нема да си много дълго щастлив. Аз гладен-щастлив не познавам и не съм чувал.
15:54 17.06.2026
19 Урко фашистите нали напредваха на фронта
Коментиран от #23
15:56 17.06.2026
20 това е нещо разбираемо и нормално
15:57 17.06.2026
21 Антирашист 399
До коментар #8 от "Европеец":Лицемерно е да си заклет рашист и да се кръстиш европеец ! А терористите започнаха войната и са от просия . Украинците защитават родината си !
Коментиран от #25
16:01 17.06.2026
22 Отреазвяващ
16:01 17.06.2026
23 Антирашист 400
До коментар #19 от "Урко фашистите нали напредваха на фронта":Фашизма е в просия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистка държава !
Коментиран от #27
16:06 17.06.2026
24 Евродебил
16:07 17.06.2026
25 име
До коментар #21 от "Антирашист 399":Тва не са украинци, а бандерии не защитават родината си, а провеждат етническо прочистване, защитават си достъпа до финансови авоари за крадене, обслужват прокси войната с Рсуия. Това са крайни националисти с неонацистки възгледи. Доказателство, че Сталин не си е свършил работата.
16:11 17.06.2026
26 ?????
Тва е щото Зеленски побеждава.
А и скромно е премълчано че от Краматорск са евакуирани всички заводи и всички държавни учреждения.
16:23 17.06.2026
27 Пътя при урко фашистите и чети на воля
До коментар #23 от "Антирашист 400":За фашистите. Много заблудени и с промити мозъци сте
16:23 17.06.2026