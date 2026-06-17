Джей Ди Ванс: Мирното споразумение с Техеран не е като план "Маршал"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп никога не е целял да назначи Реза Пахлави, син на последния ирански шах, за лидер на Иран, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс, цитиран от Анадолската агенция.
"Президентът на Съединените щати никога не е казвал, че целта му е да назначи Реза Пахлави за нов лидер на Иран", посочи Ванс, като допълни, че "това, което той каза, е, че ако иранският народ иска да се издигне... чудесно; това е тяхна работа... това е между тях и тяхното правителство".
Той уточни, че целта на САЩ е прекратяване на ядрената програма на Иран "или чрез дипломатически средства, или чрез военни средства, тъй като в крайна сметка той пое по този път".
Вицепрезидентът определи споразумението като "регионално мирно споразумение", което ще се разпростре отвъд Иран и ще включи държавите от Персийския залив, Израел и Ливан.
Относно споразумението вицепрезидентът уточни, че ако иранците се съобразят с него, щяло да има истинска трансформативна сделка за Близкия изток, а ако не - те няма да получат никакви икономически ползи".
И отхвърли твърденията, че мирното споразумение с Иран е като плана "Маршал".
"Първо, планът "Маршал" беше много пари на американски данъкоплатци - това не са пари на американските данъкоплатци, Второ, казваме, че получавате ползите от сделката само ако иранците променят поведението си", уточни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
17:45 17.06.2026
2 Пич
17:45 17.06.2026
3 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тръмп не е по плащането. Ще плащаме май само ние. Евентуално може и Румъния нещо да дадат. Но ние ще плащаме с векове тези милиарди репарации!
Коментиран от #7
17:48 17.06.2026
4 Ненормален кравар
17:49 17.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дзак
18:01 17.06.2026
7 оня с коня
До коментар #3 от "Българин":Къде ще се гледа делото на Иран срещу България за плащане на Репарации ,за Колко милиарда /не уточняваш Валутата/ и Колко Века е Срокът на изплащане?
18:04 17.06.2026