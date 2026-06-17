Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Джей Ди Ванс: Мирното споразумение с Техеран не е като план "Маршал"

Джей Ди Ванс: Мирното споразумение с Техеран не е като план "Маршал"

17 Юни, 2026 17:43 443 7

  • иран-
  • сащ-
  • джей ди ванс-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • израел-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • петрол

Вицепрезидентът определи ситуацията като регионално мирно споразумение, което ще се разпростре отвъд Иран и ще включи държавите от Персийския залив, Израел и Ливан

Джей Ди Ванс: Мирното споразумение с Техеран не е като план "Маршал" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп никога не е целял да назначи Реза Пахлави, син на последния ирански шах, за лидер на Иран, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс, цитиран от Анадолската агенция.

"Президентът на Съединените щати никога не е казвал, че целта му е да назначи Реза Пахлави за нов лидер на Иран", посочи Ванс, като допълни, че "това, което той каза, е, че ако иранският народ иска да се издигне... чудесно; това е тяхна работа... това е между тях и тяхното правителство".

Той уточни, че целта на САЩ е прекратяване на ядрената програма на Иран "или чрез дипломатически средства, или чрез военни средства, тъй като в крайна сметка той пое по този път".

Вицепрезидентът определи споразумението като "регионално мирно споразумение", което ще се разпростре отвъд Иран и ще включи държавите от Персийския залив, Израел и Ливан.

Относно споразумението вицепрезидентът уточни, че ако иранците се съобразят с него, щяло да има истинска трансформативна сделка за Близкия изток, а ако не - те няма да получат никакви икономически ползи".

И отхвърли твърденията, че мирното споразумение с Иран е като плана "Маршал".

"Първо, планът "Маршал" беше много пари на американски данъкоплатци - това не са пари на американските данъкоплатци, Второ, казваме, че получавате ползите от сделката само ако иранците променят поведението си", уточни той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    САЩ, България и Румъния загубиха войната и ще плащат 300 млрд долара репарации на Иран .

    Коментиран от #3

    17:45 17.06.2026

  • 2 Пич

    3 2 Отговор
    Хахаха...... какъв срам, какво усукване!!! Всъщност всички са наясно, че САЩ загуби войната, и ще си плаща гяволъка!!!

    17:45 17.06.2026

  • 3 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тръмп не е по плащането. Ще плащаме май само ние. Евентуално може и Румъния нещо да дадат. Но ние ще плащаме с векове тези милиарди репарации!

    Коментиран от #7

    17:48 17.06.2026

  • 4 Ненормален кравар

    2 2 Отговор
    Персите само как ги биха смешните кравари

    17:49 17.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    От тях зависи какъв план ще си договорят!

    18:01 17.06.2026

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Къде ще се гледа делото на Иран срещу България за плащане на Репарации ,за Колко милиарда /не уточняваш Валутата/ и Колко Века е Срокът на изплащане?

    18:04 17.06.2026