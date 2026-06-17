Джей Ди Ванс: Мирното споразумение с Техеран не е като план "Маршал"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп никога не е целял да назначи Реза Пахлави, син на последния ирански шах, за лидер на Иран, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс, цитиран от Анадолската агенция.

"Президентът на Съединените щати никога не е казвал, че целта му е да назначи Реза Пахлави за нов лидер на Иран", посочи Ванс, като допълни, че "това, което той каза, е, че ако иранският народ иска да се издигне... чудесно; това е тяхна работа... това е между тях и тяхното правителство".

Той уточни, че целта на САЩ е прекратяване на ядрената програма на Иран "или чрез дипломатически средства, или чрез военни средства, тъй като в крайна сметка той пое по този път".

Вицепрезидентът определи споразумението като "регионално мирно споразумение", което ще се разпростре отвъд Иран и ще включи държавите от Персийския залив, Израел и Ливан.

Относно споразумението вицепрезидентът уточни, че ако иранците се съобразят с него, щяло да има истинска трансформативна сделка за Близкия изток, а ако не - те няма да получат никакви икономически ползи".

И отхвърли твърденията, че мирното споразумение с Иран е като плана "Маршал".

"Първо, планът "Маршал" беше много пари на американски данъкоплатци - това не са пари на американските данъкоплатци, Второ, казваме, че получавате ползите от сделката само ако иранците променят поведението си", уточни той.