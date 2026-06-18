Войната в Персийския залив нали свърши? Защо танкерите остават на котва

Вицепрезидентът Ванс разкритикува Израел: Вдигнахме блокадата, не разбирам тази странна истерия! Споразумението не е в полза на Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви в своята социална мрежа Трут соушъл, че САЩ очакват "пълно прекратяване на огъня на всички фронтове" меж ...