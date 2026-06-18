Русия атакува с ракети Киев, Суми и Полтава, загина цивилен

В ранните часове на 18 юни руските сили извършиха нова ракетна атака срещу украинската столица Киев и град Полтава, използвайки балистично оръжие, предаде РБК-Украйна.

Въздушна тревога беше обявена в по-голямата част от територията на Украйна.

Сигналите за балистична заплаха от север бяха подадени около полунощ. Първата тревога беше отменена в 00:58 ч., но в 01:22 ч. беше обявена повторно.

Мощни детонации отекнаха в Киев около 01:24 ч. местно време. Свидетели и чуждестранни журналисти на място потвърдиха за силни взрове, които са принудили жителите спешно да потърсят сигурност в убежищата.

Ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко официално потвърди в Telegram, че столицата е атакувана с балистични ракети.

Към момента на първоначалните доклади от тази сутрин няма данни за загинали или тежки материални щети в Киев, като местните служби продължават да оценяват ситуацията на терен.

При руската въздушна атака с безпилотни апарати срещу Суми в ранните часове загина 56-годишен мъж и бяха поразени обекти от цивилната инфраструктура.

Шефът на градската военна администрация Серхий Кривошеенко и местните власти в Суми потвърдиха, че дрон от неустановен тип е ударил частен жилищен район в Ковпакивския район на града.

Открито е тялото на загинал 56-годишен местен жител. При удара е нанесена сериозна щета и на жилищна сграда.

Руските сили са извършили и втори отделен удар, който е поразил автозаправочна станция (бензиностанция) в града. Вследствие на двете попадения са избухнали силни пожари. Екипите на Държавната служба за извънредни ситуации са успели да реагират бързо и огънят на двете локации вече е напълно ликвидиран.

Подобни експлозии (около шест на брой) са регистрирани и в района на Полтава.

Кметът на града Екатерина Ямщикова потвърди, че вследствие на атаката са възникнали сериозни проблеми с електрозахранването, като отделни райони на Полтавската община са останали напълно без ток.

Към момента няма постъпили сигнали за разрушени жилищни сгради или пострадали хора.

Регистрирани са изстрелвания на руски касетъчни авиобомби по цели в Запорожка област.

Поради редуващите се вълни от балистични ракети и дронове, пълната въздушна тревога за северните, централните и източните части на Украйна беше окончателно отменена едва около 02:38 ч. сутринта.

Три дни по-рано, на 15 юни, Киев преживя масиран удар, при който тежко пострада историческият манастир Киево-Печерска лавра (обект на ЮНЕСКО). Настоящата вълна съвпада и с дипломатически разговори и срещата на върха на Г7 във Франция, където засилването на противовъздушната отбрана на Украйна е водеща тема