Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Франция »
Доволният Тръмп: Петролът пада! ВИДЕО

Доволният Тръмп: Петролът пада! ВИДЕО

18 Юни, 2026 05:16, обновена 18 Юни, 2026 05:31 777 3

  • тръмп-
  • меморандум-
  • версай-
  • макрон-
  • рубиа-
  • иран

Американският президент планира да поиска от американски компании да произвеждат ракети по лиценз в Европа и Украйна

Доволният Тръмп: Петролът пада! ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза спада в цените на петрола след подписването на меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран.

„Петролът пада“, каза той след подписването на документа. Във видео, публикувано от заместник-началника на кабинета на Белия дом Дан Скавино, държавният секретар на САЩ Марко Рубио връчва меморандума на Тръмп. Американският лидер подписа документа в присъствието на Рубио, френския президент Еманюел Макрон и други.

Както уточни Скавино, „Тръмп подписа меморандума за разбирателство, след като секретар Рубио го получи“. Според официалния представител, американският лидер го е направил преди вечерята с Макрон във Версайския дворец.

Подписването на предварителния меморандум за мир между САЩ и Иран тласна цените на петрола надолу. В ранната азиатска търговия на 18 юни цените регистрираха нов спад: Brent поевтиня с 1,12% до 78,66 долара за барел, падайки устойчиво под границата от 80 долара, а американският лек суров петрол WTI се понижи с 1,28% до 75,81 долара за барел. Този спад е директно продължение на тенденцията от началото на седмицата, при която цените се сринаха с общо около 5-15% от пиковите си нива по време на конфликта, когато Брент надхвърли 120 долара за барел.

По-рано Тръмп потвърди подписването на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран.

„Да, подписано е“, каза американският лидер след среща с френския президент Еманюел Макрон във Версайския дворец. „Подписах го във Версай. Току-що го подписах“, уточни американският президент.

Axios по-рано съобщи, че Тръмп е подписал копие от меморандума по време на вечеря с Макрон във Версайския дворец. Според портала, снимка на подписания документ е изпратена на иранците и страните посредници. NewsNation, позовавайки се на американски служител, съобщи също, че иранският президент Масуд Пезешкиан също е подписал меморандума.

Тръмп планира да поиска от американски компании да произвеждат ракети по лиценз в Европа и Украйна, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Отбелязва се, че ракетният арсенал на САЩ е значително намален по време на военните действия срещу Иран и ще е необходимо време за неговото попълване. В тази връзка американският лидер информира съюзниците на Вашингтон, че ще обмисли одобряването на лицензи за производство на ракети извън Съединените щати.

Тръмп по-рано заяви, че администрацията му ще разгледа искането на Украйна за разрешение за производство на ракети за американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Президентът на САЩ ще присъства на закрит брифинг за разузнаване на 18 юни, става ясно от графика му за днес.

Според програмата на Тръмп брифингът ще започне в 15:00 ч. местно време (22:00 ч. българско време). Темата му не е разкрита.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Бас ловя че тази среща на чакалите от г-7 не е случайна ,и те са вътре в меморандума за гаранции ,браво на персите

    05:33 18.06.2026

  • 2 байлар

    0 2 Отговор
    Най-подходящите условията "американски компании да произвеждат ракети по лиценз в Украйна" .

    Коментиран от #3

    05:39 18.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания