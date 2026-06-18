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САЩ и Иран започват първи преки разговори след примирието

САЩ и Иран започват първи преки разговори след примирието

18 Юни, 2026 10:25 540 1

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Срещата в Швейцария ще постави началото на преговорите по изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня

САЩ и Иран започват първи преки разговори след примирието - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Първите преговори между представители на Съединените щати и Иран след сключването на споразумението за прекратяване на огъня са насрочени за петък в швейцарския курорт Бюргенщок. Това съобщи швейцарското правителство, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Според информация на Швейцарското външно министерство в разговорите ще участват делегации от Вашингтон и Техеран, както и посредници от Пакистан и Катар. Очаква се присъствие и на представители на други държави, ангажирани с процеса.

Основната цел на срещата е да бъде поставено началото на обсъжданията по практическото изпълнение на договореното прекратяване на огъня между двете страни.

От Швейцарското външно министерство уточниха, че към момента планът предвижда именно такава среща в Бюргенщок, но засега не се предоставят допълнителни подробности относно програмата и формата на разговорите.

Швейцария традиционно изпълнява ролята на неутрален посредник при международни конфликти и многократно е била домакин на дипломатически срещи между държави с дългогодишни противоречия.

Особеното в настоящия случай е, че прекратяването на огъня беше договорено чрез посредници, а първият пряк контакт между представители на САЩ и Иран се организира едва след подписването на споразумението. Това се различава от традиционната дипломатическа практика, при която подобни договорености обикновено завършват с официална среща между лидерите, съвместни изявления и церемония по подписване.

Този подход показва, че недоверието между Вашингтон и Техеран остава значително. Въпреки прекратяването на военните действия, двете страни изглежда не са готови за политически контакт на най-високо равнище, преди да се убедят, че поетите ангажименти ще бъдат изпълнявани.

Съществена остава и ролята на посредниците. Освен Катар, който традиционно участва в подобни процеси, активно присъствие има и Пакистан. Това подсказва, че по редица чувствителни теми комуникацията между двете страни продължава да се осъществява предимно чрез посреднически канали.

Липсата на директна среща между лидерите на САЩ и Иран се разглежда и като знак, че настоящото споразумение има предимно военно-технически характер. Макар да е постигнато съгласие за прекратяване на огъня, остават нерешени ключови въпроси като иранската ядрена програма, санкциите срещу Техеран, регионалното влияние на Иран и американското военно присъствие в Близкия изток.

Показателна е и позицията на германския министър на отбраната Борис Писториус, който обвърза евентуално участие в мисия за сигурност в Ормузкия проток с резултатите от бъдещите разговори между Вашингтон и Техеран. Това подсказва, че редица държави все още възприемат примирието като временно и очакват конкретни доказателства за неговата устойчивост.

От историческа гледна точка настоящата ситуация напомня повече на примирие между противници, отколкото на трайно мирно споразумение. Ако срещата в Бюргенщок доведе до създаването на механизми за контрол и изпълнение на договореностите, това би могло да постави началото на по-широк дипломатически процес. Засега обаче както Съединените щати, така и Иран изглежда предпочитат първо да проверят дали другата страна ще спази поетите ангажименти, преди да предприемат стъпки към по-сериозно политическо сближаване.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Иван

    4 0 Отговор
    Краварите капитулираха и ще плащат репарации на Иран

    10:28 18.06.2026

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