Финландия оборудва своите F-35 с високоточни американски планиращи бомби

Финландия ще придобие от Съединените щати високоточни планиращи бомби GBU-53 SDB II, които ще бъдат интегрирани в новия флот от изтребители F-35. Това съобщи финландското Министерство на отбраната, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Сделката ще осигури на страната нови способности за поразяване на наземни цели и ще допълни мащабната програма за закупуване на 64 изтребителя F-35 от американската компания „Локхийд Мартин“ на стойност 9,4 милиарда долара.

Според Министерството на отбраната GBU-53 SDB II представлява високоточна бомба с модерна система за насочване, способна да атакува движещи се цели на средни разстояния дори при неблагоприятни метеорологични условия.

Едно от основните предимства на този тип боеприпаси е компактният им размер, който позволява един изтребител F-35 да носи едновременно няколко бомби от този клас, без това да ограничава останалите му бойни възможности.

Производството на боеприпасите ще бъде осъществено от компанията „Рейтиън“, която е подразделение на американската отбранителна корпорация RTX.

Освен самите бомби, пакетът включва резервни части, техническа документация, логистична поддръжка, транспорт, обучение на персонала, ремонтни дейности и последващо обслужване.

Министърът на отбраната Анти Хякянен подчерта, че придобиването на тази система предоставя нови оперативни възможности на финландските въоръжени сили и ще допринесе за укрепването на националната отбрана при сложна и динамична среда за сигурност.