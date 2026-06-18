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Финландия оборудва своите F-35 с високоточни американски планиращи бомби

Финландия оборудва своите F-35 с високоточни американски планиращи бомби

18 Юни, 2026 10:45 480 6

  • финландия-
  • f-35-
  • бомби

Новото въоръжение ще разшири възможностите на финландските изтребители за удари по наземни цели

Финландия оборудва своите F-35 с високоточни американски планиращи бомби - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландия ще придобие от Съединените щати високоточни планиращи бомби GBU-53 SDB II, които ще бъдат интегрирани в новия флот от изтребители F-35. Това съобщи финландското Министерство на отбраната, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Сделката ще осигури на страната нови способности за поразяване на наземни цели и ще допълни мащабната програма за закупуване на 64 изтребителя F-35 от американската компания „Локхийд Мартин“ на стойност 9,4 милиарда долара.

Според Министерството на отбраната GBU-53 SDB II представлява високоточна бомба с модерна система за насочване, способна да атакува движещи се цели на средни разстояния дори при неблагоприятни метеорологични условия.

Едно от основните предимства на този тип боеприпаси е компактният им размер, който позволява един изтребител F-35 да носи едновременно няколко бомби от този клас, без това да ограничава останалите му бойни възможности.

Производството на боеприпасите ще бъде осъществено от компанията „Рейтиън“, която е подразделение на американската отбранителна корпорация RTX.

Освен самите бомби, пакетът включва резервни части, техническа документация, логистична поддръжка, транспорт, обучение на персонала, ремонтни дейности и последващо обслужване.

Министърът на отбраната Анти Хякянен подчерта, че придобиването на тази система предоставя нови оперативни възможности на финландските въоръжени сили и ще допринесе за укрепването на националната отбрана при сложна и динамична среда за сигурност.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    2 3 Отговор
    Финландците и те се надяват Русия да спи, като използват ракетите.

    10:54 18.06.2026

  • 2 ДОБРЕ ЛИ РАЗБИРАМ 64 БРОЯ

    5 1 Отговор
    ЕФКИ35 ЗА 10 МЛРД КОЛКОТО НАШТЕ 8 ЕФКИ 16.....

    10:59 18.06.2026

  • 3 Зеления

    6 1 Отговор
    САЩ продават 1 бр Ф35 /пето поколение самолет/ за 147 млн долара на Финландия
    САЩ продават 1 бр. ф16 /четвърто поколение самолет/ за 160 млн долара на България

    С любезното съдействие на Бойко Борисов бивш министър председател на България !

    Коментиран от #6

    11:01 18.06.2026

  • 4 Механик

    1 3 Отговор
    Браво.
    Ама кого ще боНбаНдира?
    Русия нали вече се разпадна поради липса на бензин, краве масло и кокоши яйца?
    Тия да не са решили да ударят Украина? Ах, палавници виеее!

    Коментиран от #5

    11:14 18.06.2026

  • 5 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Остатъците ще бамбардира.

    11:22 18.06.2026

  • 6 Бримп

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления":

    Тая работа си има обяснение, ама кухи глави, как да го знаят.
    Корупцията си е корупция, ама акъл се иска.

    Значи искаш да си купиш китайски автомобил, ама искаш и сервиз да имаш и запчасти. Поръчваш от китайците те ти достовят и автомобил и сервиз, ама няма да ти струва 30 000. Ще ти струва 2 милиона.

    За следващите коитохси поръчваш ще плащаш по-малко.

    Почваш ли да фащаш? Финландия не си пазарува за пръв път от Локхийд Мартин.

    11:26 18.06.2026

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