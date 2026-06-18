Финландия оборудва своите F-35 с високоточни американски планиращи бомби

Финландия ще придобие от Съединените щати високоточни планиращи бомби GBU-53 SDB II, които ще бъдат интегрирани в новия флот от изтребители F-35. Това съобщи финландското Министерство на отбраната, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.
Сделката ще осигури на страната нови способности за поразяване на наземни цели и ще допълни мащабната програма за закупуване на 64 изтребителя F-35 от американската компания „Локхийд Мартин“ на стойност 9,4 милиарда долара.
Според Министерството на отбраната GBU-53 SDB II представлява високоточна бомба с модерна система за насочване, способна да атакува движещи се цели на средни разстояния дори при неблагоприятни метеорологични условия.
Едно от основните предимства на този тип боеприпаси е компактният им размер, който позволява един изтребител F-35 да носи едновременно няколко бомби от този клас, без това да ограничава останалите му бойни възможности.
Производството на боеприпасите ще бъде осъществено от компанията „Рейтиън“, която е подразделение на американската отбранителна корпорация RTX.
Освен самите бомби, пакетът включва резервни части, техническа документация, логистична поддръжка, транспорт, обучение на персонала, ремонтни дейности и последващо обслужване.
Министърът на отбраната Анти Хякянен подчерта, че придобиването на тази система предоставя нови оперативни възможности на финландските въоръжени сили и ще допринесе за укрепването на националната отбрана при сложна и динамична среда за сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
10:54 18.06.2026
2 ДОБРЕ ЛИ РАЗБИРАМ 64 БРОЯ
10:59 18.06.2026
3 Зеления
САЩ продават 1 бр. ф16 /четвърто поколение самолет/ за 160 млн долара на България
С любезното съдействие на Бойко Борисов бивш министър председател на България !
Коментиран от #6
11:01 18.06.2026
4 Механик
Ама кого ще боНбаНдира?
Русия нали вече се разпадна поради липса на бензин, краве масло и кокоши яйца?
Тия да не са решили да ударят Украина? Ах, палавници виеее!
Коментиран от #5
11:14 18.06.2026
5 Ха ха ха ха
До коментар #4 от "Механик":Остатъците ще бамбардира.
11:22 18.06.2026
6 Бримп
До коментар #3 от "Зеления":Тая работа си има обяснение, ама кухи глави, как да го знаят.
Корупцията си е корупция, ама акъл се иска.
Значи искаш да си купиш китайски автомобил, ама искаш и сервиз да имаш и запчасти. Поръчваш от китайците те ти достовят и автомобил и сервиз, ама няма да ти струва 30 000. Ще ти струва 2 милиона.
За следващите коитохси поръчваш ще плащаш по-малко.
Почваш ли да фащаш? Финландия не си пазарува за пръв път от Локхийд Мартин.
11:26 18.06.2026