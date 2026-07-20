​​​​​​​Какво прави армията на Путин по границата с Финландия

Финландия има дълга граница с Русия, а армията на Владимир Путин очевидно се е активизирала в региона. Каква може да е целта?
Границата между Русия и Финландия е дълга над 1300 км. Тя минава през необитаемата тайга и слабонаселени селскостопански райони, както и покрай реки и морета. Откакто Кремъл започна войната срещу Украйна през 2022 година, преминаващите границата стават все по-малко. Днес я пресичат само товарни влакове. Но пък военната активност е нараснала, пише германската обществена телевизия АРД.
Границата като проблематичен регион
От руска страна в морето са разположени Балтийският и Северният флот. Именно Северният флот играе централна роля за Русия - що се отнася до ядреното сплашване, посочва пред германската обществена медия Михаел Йонас от Германския институт за отбрана и стратегически изследвания към Бундесвера.
Но и пехотата има значение, добавя експертът. "Дългата 1300 км граница, която сега една натовска държава трябва да управлява военно срещу Русия, естествено е много проблематична."
Нов военен окръг по границата
Още през 2022 руският президент Владимир Путин обяви създаването на пети военен окръг, а през пролетта на 2024 бе подписан и съответният декрет. Става дума за новия Ленинградски окръг, част от който е и граничният район с Финландия. Вероятно със създаването на този нов военен окръг руското правителство е разчитало на повишаване на ефективността.
Това решение е било съпроводено от 250 мерки, както беше обявил тогавашният министър на отбраната Сергей Шойгу. Една от тях - разширяване на войските и изграждане на армейски корпус с до 100 000 войници, по данни на руската информационна агенция ТАСС.
Навремето Шойгу беше подчертал, че военните ще поставят акцент върху обучението на войниците да управляват дронове. От руското военно министерство не беше предоставена никаква друга информация за присъствието в региона.
Руските войски по границата не са много
В момента Русия не разполага с достатъчно войници, че да организира мащабно присъствие в региона, казва Михаел Йонас, цитиран от германската обществена медия. Сега войниците там са само около 20 000, тъй като основната им концентрация е в Украйна, добавя той.
Въпреки това германският военен експерт смята, че Русия разширява военната си инфраструктура по границата с Финландия. Финландските военни подкрепят тази теза: армейският командир Паси Валимаки заяви наскоро по шведската телевизия, че според него намеренията на Русия предвиждат разполагането на 80 000 войници по границата. Други прогнози посочват дори около 115 000 войници.
Сателитни снимки показват активност по границата
В началото на миналия месец скандинавски медии информираха за активност по границата, установена въз основа на сателитни снимки. Така например Русия била започнала строителството на нова военна база, на 190 км от финландската граница. Близо до руския град Петрозаводск била изсечена един кв. км. гора, на чието място щели да се строят 50 съоръжения.
Данните на скандинавските медии привлякоха вниманието на руския портал topwar.ru, смятан за близък до правителството. Сведенията не са били опровергани пред портала от руска страна, което може да се смята за знак, че те са достоверни.
Въпреки тези развития обаче е малко вероятно скоро в региона да има операции на руски сухопътни войски, смятат от американския Институт за изследване на войната, както посочва АРД.
Възможните сценарии са три
Според експерта по отбраната Михаел Йонас има три вероятни сценария за действията на Русия. Те се простират от нападение до чисто отбранителни мерки. Той не изключва и това: че Русия може да използва военната инфраструктура по финландската граница най-вече за отклоняване на вниманието.
"Чрез присъединяването на Швеция и Финландия НАТО за първи път е в състояние сериозно да брани балтийските държави", казва Йонас пред германската обществена медия и обяснява, че през Финландия е възможно оказването на подкрепа на Естония, Латвия или Литва при евентуално руско нападение.
Скоро обаче най-вероятно няма да има такова, тъй като войната срещу Украйна ще задържа повечето руски войски на тамошния фронт и в близко бъдеще, отбелязва Йонас. Той предполага, че след края на войната руснаците ще имат нужда от една до три години, за да могат да прехвърлят достатъчно части по границата с Финландия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лорда
Коментиран от #32
07:51 20.07.2026
2 СЕГА РЮТЕТО ЛИЧНО ЩЕ ГИ ЗАЩИТИ
07:51 20.07.2026
3 шаа
що чак три години, бе, те пеша ли се дислоцират?
07:52 20.07.2026
4 БГ ПУЯК
Коментиран от #57
07:54 20.07.2026
5 Фактчекър
Коментиран от #30
07:54 20.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Така Така
07:55 20.07.2026
9 Някой
А какво правят финландските военни по руската граница?
07:59 20.07.2026
10 първо са си у дома
08:01 20.07.2026
11 ПЪЛНИ Т ЪПАЦИ
Коментиран от #36
08:01 20.07.2026
12 Янко Виа
08:02 20.07.2026
13 Za Родину
08:02 20.07.2026
14 Трупат черни чували
И такива забавни неща за един Руснак
Коментиран от #41
08:06 20.07.2026
15 хъхъ
Коментиран от #21
08:06 20.07.2026
16 Дарина
08:07 20.07.2026
17 хехе
08:08 20.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Kaлпазанин
08:10 20.07.2026
20 стоян георгиев
08:11 20.07.2026
21 питащ
До коментар #15 от "хъхъ":Какво прави армията на САЩ по границата с Мексико? И какво би станало, ако в Мексико се разположат руски и/или китайски военни бази и персонал?
Коментиран от #37
08:12 20.07.2026
22 На дунава с погачите
08:12 20.07.2026
23 Надъхан капейчо
08:13 20.07.2026
24 Софиянец
08:14 20.07.2026
25 Тенкю влади
Коментиран от #29
08:15 20.07.2026
26 Варненец
Коментиран от #28, #53
08:15 20.07.2026
27 Kaлпазанин
Коментиран от #33
08:15 20.07.2026
28 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #26 от "Варненец":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
08:16 20.07.2026
29 Тенкю Тръмпи
До коментар #25 от "Тенкю влади":Швеция и филнландия остават сами и без защита от краварската армия 😅😂🤤
Коментиран от #39
08:16 20.07.2026
30 Рошко
До коментар #5 от "Фактчекър":Как никой й бе ,имаше руски туристи по пограничните градове ,сега имат празни градове
Коментиран от #38
08:17 20.07.2026
31 Глупава статия
Коментиран от #59
08:17 20.07.2026
32 хихи
До коментар #1 от "Лорда":Дърви го за гости
08:17 20.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Каша от раша
Коментиран от #40
08:18 20.07.2026
36 Преди Кобзон,
До коментар #11 от "ПЪЛНИ Т ЪПАЦИ":финландските подлоги ще последват съдбата на овъглената северна пустиня, още преди да направят prъc.
08:20 20.07.2026
37 ру БЛАТА
До коментар #21 от "питащ":каквото става това става всичко друго са спекулации
08:20 20.07.2026
38 Медводков линията 🤡
До коментар #30 от "Рошко":Медводков превзема Финландия два пъти дневно🤡🤩 една бутилка водка Финландия на обед и една вечер
08:22 20.07.2026
39 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #29 от "Тенкю Тръмпи":Ами какво чакат орковете?? Да се пробват ама НЕ ИМ СТИСКА ✌️🇪🇺👑📈
08:24 20.07.2026
40 хихи
До коментар #35 от "Каша от раша":Нищо не сме губили!! Предадоха ни съветкските комунисти решили да заграбят цялата собственост освен властта... и българските комунисти техния най-верен последовател направиха същото....
08:25 20.07.2026
41 ру БЛАТА
До коментар #14 от "Трупат черни чували":Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ
08:26 20.07.2026
42 Луд
08:28 20.07.2026
43 Елхички
08:29 20.07.2026
44 ?????
А Дойче Велле що не попита кво прави НАТО във Финландия по границата с Русия?
Или тва е друго? А?
08:33 20.07.2026
45 Мерят
08:37 20.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Гориил
Коментиран от #56
08:42 20.07.2026
48 КРАТКО
ПО ВАЖНА Е ГРАНИЦАТА С ПОЛША
08:44 20.07.2026
49 Простият
08:54 20.07.2026
50 Наблюдател
08:59 20.07.2026
51 Гориил
09:01 20.07.2026
52 Един
09:02 20.07.2026
53 100
До коментар #26 от "Варненец":Как какво, седи си мирно в лагери за пленници.
09:05 20.07.2026
54 Гориил
09:05 20.07.2026
55 Първанов
09:06 20.07.2026
56 Ех, другарю!
До коментар #47 от "Гориил":Никой не може да изкопае дупки дълбоки 100 километра, а една бомба в такава дупка ще е по-безвредна и от подземен ядрен опит. Да не си объркал километри със сантиметри? И що му са тия бомби на финландската граница? Да спре финландските пехота и конница?
09:07 20.07.2026
57 Търновец
До коментар #4 от "БГ ПУЯК":На 30 Ноември 1939 Съветската армия без основание нападна Финландия като в самото начало Съветски самолети бомбардираха жилищни квартали на Хелзинки. Съветите имаха около 5 пъти повече войници и поне 10 пъти повече танкове и самолети но в края на агресията загубите на СССР бяха около 5 пъти в повече. Една от причините за Съветската агресия беше че Сталин искаше Съветска власт във Финландия където преди години имаше гражданска война но комунистите загубиха. Сега в Карелия само около 5% от населението да кореняци Карели. Мнозинството да пришълци Русо Украинци. А Руски опозиционери твърдят че Путин изгражда втори дворец на 30 от границата
09:08 20.07.2026
58 Дойде понеделник, работен ден
09:11 20.07.2026
59 прогнил агресивен Запад
До коментар #31 от "Глупава статия":Децата на руските велможи са все на Запад?!?! русия е доказан Агресор! НАТО е страж на мира!
09:11 20.07.2026