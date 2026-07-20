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​​​​​​​Какво прави армията на Путин по границата с Финландия

​​​​​​​Какво прави армията на Путин по границата с Финландия

20 Юли, 2026 07:46 2 141 59

  • русия-
  • финландия-
  • нато-
  • украйна-
  • беларус-
  • владимир путин

Дългата 1300 км граница, която сега една натовска държава трябва да управлява военно срещу Русия, естествено е много проблематична

​​​​​​​Какво прави армията на Путин по границата с Финландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

​​​​​​Финландия има дълга граница с Русия, а армията на Владимир Путин очевидно се е активизирала в региона. Каква може да е целта?

Границата между Русия и Финландия е дълга над 1300 км. Тя минава през необитаемата тайга и слабонаселени селскостопански райони, както и покрай реки и морета. Откакто Кремъл започна войната срещу Украйна през 2022 година, преминаващите границата стават все по-малко. Днес я пресичат само товарни влакове. Но пък военната активност е нараснала, пише германската обществена телевизия АРД.

Границата като проблематичен регион

От руска страна в морето са разположени Балтийският и Северният флот. Именно Северният флот играе централна роля за Русия - що се отнася до ядреното сплашване, посочва пред германската обществена медия Михаел Йонас от Германския институт за отбрана и стратегически изследвания към Бундесвера.

Но и пехотата има значение, добавя експертът. "Дългата 1300 км граница, която сега една натовска държава трябва да управлява военно срещу Русия, естествено е много проблематична."

Нов военен окръг по границата

Още през 2022 руският президент Владимир Путин обяви създаването на пети военен окръг, а през пролетта на 2024 бе подписан и съответният декрет. Става дума за новия Ленинградски окръг, част от който е и граничният район с Финландия. Вероятно със създаването на този нов военен окръг руското правителство е разчитало на повишаване на ефективността.

Това решение е било съпроводено от 250 мерки, както беше обявил тогавашният министър на отбраната Сергей Шойгу. Една от тях - разширяване на войските и изграждане на армейски корпус с до 100 000 войници, по данни на руската информационна агенция ТАСС.

Навремето Шойгу беше подчертал, че военните ще поставят акцент върху обучението на войниците да управляват дронове. От руското военно министерство не беше предоставена никаква друга информация за присъствието в региона.

Руските войски по границата не са много

В момента Русия не разполага с достатъчно войници, че да организира мащабно присъствие в региона, казва Михаел Йонас, цитиран от германската обществена медия. Сега войниците там са само около 20 000, тъй като основната им концентрация е в Украйна, добавя той.

Въпреки това германският военен експерт смята, че Русия разширява военната си инфраструктура по границата с Финландия. Финландските военни подкрепят тази теза: армейският командир Паси Валимаки заяви наскоро по шведската телевизия, че според него намеренията на Русия предвиждат разполагането на 80 000 войници по границата. Други прогнози посочват дори около 115 000 войници.

Сателитни снимки показват активност по границата

В началото на миналия месец скандинавски медии информираха за активност по границата, установена въз основа на сателитни снимки. Така например Русия била започнала строителството на нова военна база, на 190 км от финландската граница. Близо до руския град Петрозаводск била изсечена един кв. км. гора, на чието място щели да се строят 50 съоръжения.

Данните на скандинавските медии привлякоха вниманието на руския портал topwar.ru, смятан за близък до правителството. Сведенията не са били опровергани пред портала от руска страна, което може да се смята за знак, че те са достоверни.

Въпреки тези развития обаче е малко вероятно скоро в региона да има операции на руски сухопътни войски, смятат от американския Институт за изследване на войната, както посочва АРД.

Възможните сценарии са три

Според експерта по отбраната Михаел Йонас има три вероятни сценария за действията на Русия. Те се простират от нападение до чисто отбранителни мерки. Той не изключва и това: че Русия може да използва военната инфраструктура по финландската граница най-вече за отклоняване на вниманието.

"Чрез присъединяването на Швеция и Финландия НАТО за първи път е в състояние сериозно да брани балтийските държави", казва Йонас пред германската обществена медия и обяснява, че през Финландия е възможно оказването на подкрепа на Естония, Латвия или Литва при евентуално руско нападение.

Скоро обаче най-вероятно няма да има такова, тъй като войната срещу Украйна ще задържа повечето руски войски на тамошния фронт и в близко бъдеще, отбелязва Йонас. Той предполага, че след края на войната руснаците ще имат нужда от една до три години, за да могат да прехвърлят достатъчно части по границата с Финландия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    18 0 Отговор
    Ще го изтриете. На смяна е пуританът. Иначе бих казал какво.

    Коментиран от #32

    07:51 20.07.2026

  • 2 СЕГА РЮТЕТО ЛИЧНО ЩЕ ГИ ЗАЩИТИ

    48 7 Отговор
    Нали той ги набута у НАТЮ.

    07:51 20.07.2026

  • 3 шаа

    42 1 Отговор
    "Той предполага, че след края на войната руснаците ще имат нужда от една до три години, за да могат да прехвърлят достатъчно части по границата с Финландия."

    що чак три години, бе, те пеша ли се дислоцират?

    07:52 20.07.2026

  • 4 БГ ПУЯК

    45 5 Отговор
    Не стана ясно какви правят, но пък автора отчете свършена работа и ще вземе едни пари. Пускате Хоризонт или Христо Ботев или Дарик или нещо друго, и нон-стоп ви говорят за руската агресия.

    Коментиран от #57

    07:54 20.07.2026

  • 5 Фактчекър

    49 3 Отговор
    Знам ли?! Преди Финландия да влезе в НАТО, там нямаше нищо и никой

    Коментиран от #30

    07:54 20.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Така Така

    40 4 Отговор
    ДВ естествено рано рано оакаха месииното пространство с лъжи. Още по соца лъжеха хората от Изток да бягат на Дахад, където уж всичко биро перфектно, но след 89 висяхме колко по добър живот сме имали от тия сдеханяци

    07:55 20.07.2026

  • 9 Някой

    40 3 Отговор
    Ами, защитава се. Нали Финландия приема ядрено оръжия и някакви батальони на НАТО.
    А какво правят финландските военни по руската граница?

    07:59 20.07.2026

  • 10 първо са си у дома

    27 0 Отговор
    а после след толкова покани немой да не се подготвят

    08:01 20.07.2026

  • 11 ПЪЛНИ Т ЪПАЦИ

    5 29 Отговор
    Чака Кобзон Експрес.

    Коментиран от #36

    08:01 20.07.2026

  • 12 Янко Виа

    25 1 Отговор
    Фините Перкеле Сатана ще ядат отново хурката ,ама човек от акъла си пати .

    08:02 20.07.2026

  • 13 Za Родину

    28 7 Отговор
    Армията на Путин сега млати укрите и не се занимава с пинчери !

    08:02 20.07.2026

  • 14 Трупат черни чували

    8 30 Отговор
    Копаят гробовете си
    И такива забавни неща за един Руснак

    Коментиран от #41

    08:06 20.07.2026

  • 15 хъхъ

    31 2 Отговор
    Дойче веле, а какво прави НАТО по границите на Русия?

    Коментиран от #21

    08:06 20.07.2026

  • 16 Дарина

    29 3 Отговор
    Дойче Веле да мислят как ще оправят Германия, че вървят към бездната икономически и демографски. На практика големите германски градове са непригодни за нормален живот. Да мислят също колко езика ще станат официални, че турци, араби и африканци стават мнозинство след 20-30 години.

    08:07 20.07.2026

  • 17 хехе

    25 0 Отговор
    Прави същотото което правят финландците на границата с Русия.

    08:08 20.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Kaлпазанин

    17 4 Отговор
    Еврейското зеле пак търси под вола теле ,покажете ни я армията на Путин да я видим ,те си нямат друга работа че ще нападат сега о Финландия ,то остана ли някой ненападнат от армията му

    08:10 20.07.2026

  • 20 стоян георгиев

    18 4 Отговор
    Явно докарва разтройство на натовските понита 😂😂😂

    08:11 20.07.2026

  • 21 питащ

    22 4 Отговор

    До коментар #15 от "хъхъ":

    Какво прави армията на САЩ по границата с Мексико? И какво би станало, ако в Мексико се разположат руски и/или китайски военни бази и персонал?

    Коментиран от #37

    08:12 20.07.2026

  • 22 На дунава с погачите

    6 9 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    08:12 20.07.2026

  • 23 Надъхан капейчо

    6 8 Отговор
    Оставете я Финландия идвайте насам БЛАТУШКИТЕ само вий мож ни асвабадите!!

    08:13 20.07.2026

  • 24 Софиянец

    15 2 Отговор
    Пердашат финладнки 🤭

    08:14 20.07.2026

  • 25 Тенкю влади

    5 10 Отговор
    Швеция и Финландия в НАТО🥳🥳⚡⚡

    Коментиран от #29

    08:15 20.07.2026

  • 26 Варненец

    13 3 Отговор
    😂 Скоро очакваме въпроса "Какво прави руската армия във Финландия" аххахаха

    Коментиран от #28, #53

    08:15 20.07.2026

  • 27 Kaлпазанин

    14 2 Отговор
    И еврейското зеле да но обясни какво правят джендурските армии и ракети до границите на Русия

    Коментиран от #33

    08:15 20.07.2026

  • 28 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    2 12 Отговор

    До коментар #26 от "Варненец":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    08:16 20.07.2026

  • 29 Тенкю Тръмпи

    14 4 Отговор

    До коментар #25 от "Тенкю влади":

    Швеция и филнландия остават сами и без защита от краварската армия 😅😂🤤

    Коментиран от #39

    08:16 20.07.2026

  • 30 Рошко

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Фактчекър":

    Как никой й бе ,имаше руски туристи по пограничните градове ,сега имат празни градове

    Коментиран от #38

    08:17 20.07.2026

  • 31 Глупава статия

    23 3 Отговор
    с пропагандна цел срещу Русия! А иначе какво прави Русия по границите си, е нейно право, за да се защитава от агресивният запад! А специално Финландия, постъпи много глупаво и от приятел с Русия, стана враг! Сега логично ще имат насочени ракети срещу тях!

    Коментиран от #59

    08:17 20.07.2026

  • 32 хихи

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лорда":

    Дърви го за гости

    08:17 20.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Каша от раша

    2 12 Отговор
    Не е ли кофти да загубиш СТУДЕНАТА ВОЙНА от ДЖЖЕНДИТА 🤩🤡🍌🍌

    Коментиран от #40

    08:18 20.07.2026

  • 36 Преди Кобзон,

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "ПЪЛНИ Т ЪПАЦИ":

    финландските подлоги ще последват съдбата на овъглената северна пустиня, още преди да направят prъc.

    08:20 20.07.2026

  • 37 ру БЛАТА

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "питащ":

    каквото става това става всичко друго са спекулации

    08:20 20.07.2026

  • 38 Медводков линията 🤡

    4 12 Отговор

    До коментар #30 от "Рошко":

    Медводков превзема Финландия два пъти дневно🤡🤩 една бутилка водка Финландия на обед и една вечер

    08:22 20.07.2026

  • 39 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    4 8 Отговор

    До коментар #29 от "Тенкю Тръмпи":

    Ами какво чакат орковете?? Да се пробват ама НЕ ИМ СТИСКА ✌️🇪🇺👑📈

    08:24 20.07.2026

  • 40 хихи

    6 7 Отговор

    До коментар #35 от "Каша от раша":

    Нищо не сме губили!! Предадоха ни съветкските комунисти решили да заграбят цялата собственост освен властта... и българските комунисти техния най-верен последовател направиха същото....

    08:25 20.07.2026

  • 41 ру БЛАТА

    0 8 Отговор

    До коментар #14 от "Трупат черни чували":

    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    08:26 20.07.2026

  • 42 Луд

    9 1 Отговор
    От агресивната нелогична и асиметрична съседска вражда загубиха данъкоплатците милиарди които подържаха социалната система.Накрая ще се окаже че пак губещият е бедният човек .Дано се вразумът и спорът до тук ,Всяка ескалация води до още по голяма беднотия и много мизерия.

    08:28 20.07.2026

  • 43 Елхички

    9 0 Отговор
    Ходят на пикник и ловят риба по езерата.

    08:29 20.07.2026

  • 44 ?????

    14 1 Отговор
    Уф.
    А Дойче Велле що не попита кво прави НАТО във Финландия по границата с Русия?
    Или тва е друго? А?

    08:33 20.07.2026

  • 45 Мерят

    10 1 Отговор
    си ги с финландците, а какво прави американска армия в България!?

    08:37 20.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гориил

    9 1 Отговор
    Русия не се нуждае от войски, за да защитава руско-финландската граница. Сега тя има 6-метрова бетонна стена и минни полета (включително такива с интелигентни мини-ядрени взривни устройства) с дълбочина 100 километра. Никоя армия на НАТО не може да пробие тази линия на отбрана и няма човешка сила, за да нахлуе в Русия. Ако бъде направен такъв опит, цяла Финландия ще стане необитаема.

    Коментиран от #56

    08:42 20.07.2026

  • 48 КРАТКО

    5 0 Отговор
    ГЛЕЙ СИГА
    ПО ВАЖНА Е ГРАНИЦАТА С ПОЛША

    08:44 20.07.2026

  • 49 Простият

    2 1 Отговор
    Какво прави Росия в собствените си граници си е нейна работа. Но ако искате със сигурност да знаете какво точно прави няма смисъл да гадаете. Просто попитайте експерта Михаел Йонас или мен. Обаче аз съм прозд и не разбирам от граници, но той е германски експерт и руснаците първо него питат преди да започнат нещо, щото на човека това му е работата - всичко да знае.

    08:54 20.07.2026

  • 50 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Нали Путин се тревожеше Украйна да не влезе в НАТО и започна специалната военна операция? Е, сега неутрална Швеция, приятелска Финландия са в НАТО. Украйна пък направо обстрелва Русия. А всичко, което завладя, е в руини. И вече почти пет години не може да схване със старческия си мозък, че от него Сталин не става. Нито индустриализация, нито половината свят под контрол, нито го смятат за бог, и в мавзолея няма да го сложат.

    08:59 20.07.2026

  • 51 Гориил

    3 0 Отговор
    Ако на страниците на голямо и авторитетно издание се появят пропагандни измислици, слухове и клюки, това означава, че издателството не разполага с компетентен военен анализатор или експерт в щат.Сценарият, описан в тази статия, беше възможен в традиционна война преди повече от тридесет години. Днес нито НАТО, нито Русия биха участвали в инвазия, тъй като войските ще изчезнат в първите минути на войната, а техниката ще се превърне в купчини изкривен метал в рамките на първите няколко метра от адската кал, сняг и блата. Всички бойни машини на НАТО се представиха зле във войната в Украйна, а във Финландия тези машини нямат никакъв шанс.

    09:01 20.07.2026

  • 52 Един

    1 0 Отговор
    Търси си белята.

    09:02 20.07.2026

  • 53 100

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Варненец":

    Как какво, седи си мирно в лагери за пленници.

    09:05 20.07.2026

  • 54 Гориил

    3 0 Отговор
    Зад показното единство на Европа се крият сериозни разделения. Макрон и Стармър се опитват да сформират „коалиция от желаещи“, преди да напуснат лидерските си постове, Полша и България се отдалечават, а Германия се колебае дали да участва в съвместни учения. Съюзниците на Украйна изчезват пред очите ни.

    09:05 20.07.2026

  • 55 Първанов

    3 0 Отговор
    Да не забравяме, че Финландия е поредната ,,победа,, на Путин. Тя вече е в НАТО!

    09:06 20.07.2026

  • 56 Ех, другарю!

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Гориил":

    Никой не може да изкопае дупки дълбоки 100 километра, а една бомба в такава дупка ще е по-безвредна и от подземен ядрен опит. Да не си объркал километри със сантиметри? И що му са тия бомби на финландската граница? Да спре финландските пехота и конница?

    09:07 20.07.2026

  • 57 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "БГ ПУЯК":

    На 30 Ноември 1939 Съветската армия без основание нападна Финландия като в самото начало Съветски самолети бомбардираха жилищни квартали на Хелзинки. Съветите имаха около 5 пъти повече войници и поне 10 пъти повече танкове и самолети но в края на агресията загубите на СССР бяха около 5 пъти в повече. Една от причините за Съветската агресия беше че Сталин искаше Съветска власт във Финландия където преди години имаше гражданска война но комунистите загубиха. Сега в Карелия само около 5% от населението да кореняци Карели. Мнозинството да пришълци Русо Украинци. А Руски опозиционери твърдят че Путин изгражда втори дворец на 30 от границата

    09:08 20.07.2026

  • 58 Дойде понеделник, работен ден

    0 0 Отговор
    И Ростролбригада преизпълнява плана. Всички на своя трудов пост.

    09:11 20.07.2026

  • 59 прогнил агресивен Запад

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Глупава статия":

    Децата на руските велможи са все на Запад?!?! русия е доказан Агресор! НАТО е страж на мира!

    09:11 20.07.2026

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