МААЕ ще участва в изпълнението на споразумението между САЩ и Иран

Международната агенция за атомна енергия приветства постигнатото временно споразумение между Съединените щати и Иран и обяви готовност да се включи в техническите разговори, свързани с неговото изпълнение. Това съобщава Ройтерс, предава БТА.

Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси заяви пред журналисти в Женева, че подписването на меморандума е важна стъпка, след която предстои съществената работа по конкретизирането на договореностите.

По думите му следващият етап включва срещи между експерти от МААЕ, САЩ и Иран с цел изготвяне на необходимите технически механизми и действия за прилагане на постигнатото споразумение.

Подписаният документ съдържа 14 точки и предвижда удължаване с още 60 дни на прекратяването на огъня, обявено първоначално през април. Споразумението обхваща не само отношенията между Вашингтон и Техеран, но и военните действия на територията на Ливан. През този период страните ще водят преговори за постигане на окончателно уреждане на конфликта.

Президентите на Съединените щати и Иран - Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан - подписаха меморандума поотделно. Документът е изготвен на английски и персийски език, а иранското външно министерство потвърди, че той вече е влязъл в сила.

Конфликтът, започнал на 28 февруари след военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, бързо прерасна в по-широка регионална криза. По данни, цитирани от международни източници, в резултат на бойните действия са загинали над 7000 души, като повечето жертви са в Иран и Ливан.

Военният конфликт оказа сериозно влияние и върху световната икономика. През последните месеци се наблюдава рязко поскъпване на енергийните ресурси, засилване на инфлационния натиск и нарастващи опасения за възможни проблеми с доставките на храни, особено в развиващите се държави.

Участието на Международната агенция за атомна енергия в следващата фаза на процеса се разглежда като важен елемент за наблюдението и практическото изпълнение на договореностите между двете страни.