Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
МААЕ ще участва в изпълнението на споразумението между САЩ и Иран

МААЕ ще участва в изпълнението на споразумението между САЩ и Иран

18 Юни, 2026 12:39 398 2

  • сащ-
  • иран-
  • споразумение-
  • маае

Международната агенция започва технически консултации по прилагането на договореното прекратяване на огъня

МААЕ ще участва в изпълнението на споразумението между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия приветства постигнатото временно споразумение между Съединените щати и Иран и обяви готовност да се включи в техническите разговори, свързани с неговото изпълнение. Това съобщава Ройтерс, предава БТА.

Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси заяви пред журналисти в Женева, че подписването на меморандума е важна стъпка, след която предстои съществената работа по конкретизирането на договореностите.

По думите му следващият етап включва срещи между експерти от МААЕ, САЩ и Иран с цел изготвяне на необходимите технически механизми и действия за прилагане на постигнатото споразумение.

Подписаният документ съдържа 14 точки и предвижда удължаване с още 60 дни на прекратяването на огъня, обявено първоначално през април. Споразумението обхваща не само отношенията между Вашингтон и Техеран, но и военните действия на територията на Ливан. През този период страните ще водят преговори за постигане на окончателно уреждане на конфликта.

Президентите на Съединените щати и Иран - Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан - подписаха меморандума поотделно. Документът е изготвен на английски и персийски език, а иранското външно министерство потвърди, че той вече е влязъл в сила.

Конфликтът, започнал на 28 февруари след военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, бързо прерасна в по-широка регионална криза. По данни, цитирани от международни източници, в резултат на бойните действия са загинали над 7000 души, като повечето жертви са в Иран и Ливан.

Военният конфликт оказа сериозно влияние и върху световната икономика. През последните месеци се наблюдава рязко поскъпване на енергийните ресурси, засилване на инфлационния натиск и нарастващи опасения за възможни проблеми с доставките на храни, особено в развиващите се държави.

Участието на Международната агенция за атомна енергия в следващата фаза на процеса се разглежда като важен елемент за наблюдението и практическото изпълнение на договореностите между двете страни.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евреин

    4 0 Отговор
    Нашето МААЕ дето не влиза в Израел

    12:46 18.06.2026

  • 2 Механик

    4 0 Отговор
    Който смята, че Иран ще допусне "експерти" на МААЕ, значи нищо не разбира.
    Иран ги пускаше, а те като верни пудели на евреите, докладваха местоположение, дълбочина и други критични данни за иранските обекти. После тия данни бяха ползвани за нападение над тия обекти.
    Това повече няма да се повтори.

    12:52 18.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания