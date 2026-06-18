ОАЕ въведоха минимална възраст за използване на социални мрежи

Обединените арабски емирства станаха първата арабска държава, която въвежда минимална възраст за достъп до социални мрежи. Новите правила определят, че лица под 15-годишна възраст няма да имат право да създават, използват или управляват лични профили в социалните платформи, съобщава изданието The New Arab, предава News.bg.

Съгласно разпоредбите децата под тази възрастова граница няма да могат да публикуват съдържание, да коментират, да споделят публикации или да участват в обществени групи и онлайн общности.

За младежите на възраст между 15 и 16 години ще бъде разрешено използването на социални мрежи, но при засилени мерки за сигурност. Те включват филтриране на съдържанието според възрастта, ограничения при контактите с непознати потребители, инструменти за контрол на времето, прекарано пред екрана, както и възможности за родителско наблюдение.

Новите изисквания ще важат за всички социални платформи, които оперират на територията на Обединените арабски емирства. От компаниите ще се изисква да въведат надеждни механизми за удостоверяване на възрастта чрез цифрова идентификация и технологии, базирани на изкуствен интелект. Декларирането на възраст от самите потребители няма да бъде приемано като достатъчно доказателство.

Освен това платформите ще бъдат задължени да премахват профили, създадени от деца под 15 години, както и да предприемат мерки срещу опитите за заобикаляне на системите за проверка на възрастта.

Регулациите включват и ограничения върху използването на лични данни на непълнолетни. Компаниите няма да могат да използват информацията на децата за таргетирана реклама или за изграждане на поведенчески профили с маркетингови цели.

Според властите в ОАЕ новите мерки са насочени към ограничаване на рисковете, свързани с достъпа на деца до неподходящо съдържание, опасни онлайн контакти, прекомерната употреба на социални мрежи и събирането на лична информация.

Компаниите, които управляват социалните платформи, ще разполагат с 12-месечен срок, за да приведат дейността си в съответствие с новите законови изисквания.