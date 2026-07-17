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„Тръмп Медия“ въвежда платен ускорен достъп до публикациите на Тръмп и други влиятелни личности в „Трут Соушъл“

„Тръмп Медия“ въвежда платен ускорен достъп до публикациите на Тръмп и други влиятелни личности в „Трут Соушъл“

17 Юли, 2026 10:31, обновена 17 Юли, 2026 10:30 342 3

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  • достъп-
  • социални мрежи

Новата услуга ще е насочена към банки, търговски компании и финансови фирми, които искат по-бърз достъп до публикациите на най-влиятелните профили, включително този на Доналд Тръмп.

„Тръмп Медия“ въвежда платен ускорен достъп до публикациите на Тръмп и други влиятелни личности в „Трут Соушъл“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Компанията „Тръмп Медия енд Текнолоджи Груп“ (TMTG), собственик на социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social), ще предлага платен лицензиран достъп в реално време до публикациите на най-влиятелните акаунти в платформата, включително профила на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Новата услуга, наречена „Трут Ей Пи Ай“ (Truth API), ще осигурява на банки, търговски компании и доставчици на финансова информация по-бърз достъп до публикациите на десетте най-влиятелни профила в платформата в сравнение със стандартните известия.

От компанията посочват, че услугата е предназначена за организации, за които скоростта на получаване на информация е ключова, включително фирми, използващи алгоритмична търговия.

„Пазарите вече реагират на публикациите в „Трут Соушъл“. С нарастването на популярността очакваме „Трут Ей Пи Ай“ да се превърне в значителен и устойчив източник на приходи за компанията“, заяви временният главен изпълнителен директор на TMTG Кевин Макгърн.

Очаква се услугата да започне работа на 1 август. Компанията все още не е обявила цената на абонамента, нито колко по-бърз ще бъде достъпът до публикациите спрямо обичайните известия.

„Трут Соушъл“ се превръща във все по-значим източник на информация за финансовите пазари, тъй като публикациите на Доналд Тръмп често оказват непосредствено влияние върху борсовите индекси и цените на активите.

Сред най-показателните примери е публикацията на Тръмп от 9 април 2025 г., в която той обяви 90-дневно отлагане на значителна част от новите американски мита. След съобщението основните индекси на Уолстрийт отчетоха рязък ръст.

„Доколкото ми е известно, единственият потребител в „Трут Соушъл“, чиито публикации влияят на пазара, е самият Тръмп“, коментира Марк Шпигел, управляващ съдружник в инвестиционната компания „Станфил Кепитъл Партнърс“.

Според регулаторни документи тръстът „Доналд Дж. Тръмп Ревокъбъл Тръст“, управляван от децата на президента, притежава около 114,75 милиона акции, или приблизително 41% от капитала на компанията майка на „Трут Соушъл“.

Пускането на новата услуга предизвика критики от страна на някои представители на Демократическата партия. Сенаторът Рон Уайдън заяви, че платформата ще донесе финансова полза на семейството на Тръмп и ще даде предимство на големите участници на финансовите пазари.

Робърт Френчман, партньор в адвокатската кантора „Дайнамис“, посочи, че макар подобен модел да поставя част от инвеститорите в по-неизгодна позиция, технологичните платформи могат законно да предлагат различни нива на достъп до информация.

Новият продукт ще предоставя непрекъснат поток от публикации и архив с материали от 2022 г. насам. От компанията съобщават, че вече има клиенти, заявили интерес към услугата преди официалното ѝ стартиране.

TMTG твърди още, че през последните месеци редица компании са извличали автоматизирано съдържание от платформата в нарушение на условията за ползване и че ще предприеме мерки за ограничаване на тази практика.


САЩ
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  • 1 сащисан кравар

    2 0 Отговор
    Ако искат да намажат от ежедневните борсови спекулации и манипулации на Бай Дончо трябва да си плащат😉 Той обира каймака за тях трохите, а за останалите един голям... сещате се😉

    10:35 17.07.2026

  • 2 пръц

    5 0 Отговор
    При миротвореца всичко е сделка и за продан, а ако някои му предложи добра оферта ще му хариже и Мелания.

    10:37 17.07.2026

  • 3 А,аааа

    1 0 Отговор
    Благодаря.Няма интерес. Искам, Мито 30%! 😅

    10:43 17.07.2026