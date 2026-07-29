X обвини Австралия в цензура и прекомерен контрол заради забраната за социални мрежи за деца

Платформата X, собственост на Илон Мъск, обвини Австралия, че се опитва да предостави прекомерни правомощия на интернет регулатора си и да подкопае американското законодателство чрез по-строгото прилагане на забраната за използване на социални мрежи от лица под 16 години, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Австралийският закон, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 16-годишна възраст, влезе в сила през декември 2025 г. От X твърдят, че при изготвянето на новите правила не са взети предвид принципите на процедурната справедливост, защитата на личните данни и въздействието върху дигиталната икономика.

Компанията е особено критична към предложенията за разширяване на правомощията на комисаря по електронна безопасност, които ще позволят по-лесно изискване на документи и информация от технологичните компании. Предвижда се и удвояване на максималната санкция до 99 милиона австралийски долара.

Според X новите разпоредби могат да задължат лица и организации извън Австралия да предоставят информация само защото са свързани с дадена компания, което според платформата противоречи на международните правни принципи.

Междувременно комисия на Конгреса на САЩ е поканила австралийския комисар по електронна безопасност да даде показания, като го обвинява, че застрашава свободата на словото на американските граждани.

Самият Илон Мъск неведнъж е определял австралийската забрана за социални мрежи като инструмент за по-широк контрол върху достъпа до интернет.

Въпреки въведените ограничения, данни на австралийския регулатор eSafety и последващи проучвания показват, че повечето австралийски тийнейджъри под 16 години продължават да поддържат профили в социалните мрежи.