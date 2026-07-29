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X обвини Австралия в цензура и прекомерен контрол заради забраната за социални мрежи за деца

X обвини Австралия в цензура и прекомерен контрол заради забраната за социални мрежи за деца

29 Юли, 2026 09:33, обновена 29 Юли, 2026 09:36 547 8

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  • илон мъск-
  • социални мрежи-
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  • деца-
  • забрана

Платформата X на Илон Мъск остро разкритикува австралийските власти за планираното разширяване на правомощията на интернет регулатора

X обвини Австралия в цензура и прекомерен контрол заради забраната за социални мрежи за деца - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Платформата X, собственост на Илон Мъск, обвини Австралия, че се опитва да предостави прекомерни правомощия на интернет регулатора си и да подкопае американското законодателство чрез по-строгото прилагане на забраната за използване на социални мрежи от лица под 16 години, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Австралийският закон, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 16-годишна възраст, влезе в сила през декември 2025 г. От X твърдят, че при изготвянето на новите правила не са взети предвид принципите на процедурната справедливост, защитата на личните данни и въздействието върху дигиталната икономика.

Компанията е особено критична към предложенията за разширяване на правомощията на комисаря по електронна безопасност, които ще позволят по-лесно изискване на документи и информация от технологичните компании. Предвижда се и удвояване на максималната санкция до 99 милиона австралийски долара.

Според X новите разпоредби могат да задължат лица и организации извън Австралия да предоставят информация само защото са свързани с дадена компания, което според платформата противоречи на международните правни принципи.

Междувременно комисия на Конгреса на САЩ е поканила австралийския комисар по електронна безопасност да даде показания, като го обвинява, че застрашава свободата на словото на американските граждани.

Самият Илон Мъск неведнъж е определял австралийската забрана за социални мрежи като инструмент за по-широк контрол върху достъпа до интернет.

Въпреки въведените ограничения, данни на австралийския регулатор eSafety и последващи проучвания показват, че повечето австралийски тийнейджъри под 16 години продължават да поддържат профили в социалните мрежи.


Австралия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    4 1 Отговор
    Мъск е на всяка манджа миродия,да си гледа теслите и да спре да раздава акъл!

    09:39 29.07.2026

  • 2 Овчар

    5 0 Отговор
    Този на снимката вече не е определящ фактор в технологиите ..Китай е водещ в това..!

    09:40 29.07.2026

  • 3 хахахахаха

    3 0 Отговор
    а пък У обвини Х в опростачаване на децата когато се намеси и Й тогава вече нещата ще станат реални за обикновенния човек

    09:46 29.07.2026

  • 4 1488

    4 1 Отговор
    аууу и тоз африкано-китайски юдей как ще печели ся

    09:50 29.07.2026

  • 5 1488

    2 0 Отговор
    майка му китайка, баща му от юар
    а той чист юдей

    как стават тея работи ???

    09:51 29.07.2026

  • 6 хаха

    0 0 Отговор
    В случая Мъск е прав, защото забраната за лица под 16 всъщност е да се идентифицираш с лична карта или паспорт и селфи за достъп до социалните мрежи. И в закона има огромна врата да се ползва срещу опоненти. Примерно Х пише пост срещу премиера. Нека побългарим и пишем Радев или Борисов. Полицията пуска писмо, че Х е заподозрян в педофилия или трябва да се провери дали е дете. Социалната мрежа трябва да върне отговор с код за потвърждение на проверката на възрастта, който код е ясно записан с личната карта и селфито. И от там на другия ден почват да съдят Пенчо Драганов за каквото си искат, спират му банковите сметки и т.н. Заради тези неща Мъск нарича закона прекомерен и атака срещу свободите на хората.
    И същия такъв закон ГЕРБ го предложиха у нас. Не че имат избор да не го предлагат, защото е гласувана миналия ноември директивата(разбира се, и от техните евродепутати) и предложение за закон и обществено обсъждане са само проформа- ако не приемем 1:1 директивата, следват наказателни процедури и яки санкции. Какво иска народът в държавата, кой е мнозинство там, не е евроатлантическо да се говори. Тъй де, демокрацията не е какво иска народът, а какво му спуска ЦК на КПЕС и Политбюро/ЕП.

    10:00 29.07.2026

  • 7 у нас кой кога отива в мрежата . след

    0 0 Отговор
    много ревизии и закони мрежата е дупка . ту измами , ту заблуди . ако до 16 гледаш чатове и платформи с всякакви неща си делиш труда с уроците и забавата . а дали ставаш артис, певец, доктор, шофер зависи от таланта и кариерата . някой пубер без мрежа ще е хейтван и присмиван от другите пубери с мрежа . така ще се скъса от яд . а тези над 16 дали одобряват какви изяви имат тези до 16 . явно не . затова са им забранили . австралия е кат канада . ни футбол ни развита цивилизация . в европа така е румъния .

    Коментиран от #8

    10:31 29.07.2026

  • 8 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "у нас кой кога отива в мрежата . след":

    Добре. Ама сега кажи дали не може да се оставят родителите да решават за децата си и в училищата да има забрана за мобилни телефони и таблети, а не ВСЕКИ ВЪЗРАСТЕН да трябва да се идентифицира и така да бъде следен какво пише?

    11:39 29.07.2026

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