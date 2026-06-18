Литва ще търси постоянно американско военно присъствие на своя територия

Преструктурираното правителство на Литва ще се стреми да гарантира дългосрочно присъствие на американски военни подразделения в страната, която граничи с Русия и Беларус. Това става ясно от коалиционно споразумение, подписано днес, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Очаква се лидерът на социалдемократите Миндаугас Синкевичюс да поеме поста министър-председател през следващите седмици, заменяйки досегашния ръководител на кабинета, който е на власт от 2025 година. В новото правителство ще участват още политическите формации „За Литва“ и Литовският съюз на селяните и зелените.

В коалиционното споразумение се подчертава, че Литва ще работи за „дългосрочно и непрекъснато присъствие на американски военни подразделения“, като присъствието на САЩ се определя като ключов фактор за възпиране в сферата на сигурността.

През това лято за първи път от 2020 година насам в страната няма да бъде разположен американски бронетанков батальон с около 1000 военнослужещи. В същото време Вашингтон преразглежда бъдещото си военно присъствие в Литва, посочи наскоро министърът на отбраната на страната.

От американска страна министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви нов преглед на разполагането на сили в Европа и предупреди, че част от американското финансиране към НАТО може да бъде ограничено, ако съюзниците, определени като „безплатно възползващи се“, не увеличат разходите си за отбрана.

Коалиционното споразумение задължава литовското правителство да засили противовъздушната отбрана, да продължи подкрепата за Украйна и нейното интегриране в Европейския съюз и НАТО, както и да поддържа разходи за отбрана на ниво от поне 5% от брутния вътрешен продукт - едно от най-високите равнища в Алианса.

Политическите промени в страната идват след разпадането на коалицията с популистката партия „Зора на Неман“, чийто лидер Ремигиюс Жемайтайтис беше осъден за антисемитски изказвания. Разривът настъпи след като партията се противопостави на правителствен план за изграждане на военна база в близост до границата с Беларус.

Очаква се новата управляваща коалиция да разполага със 75 депутати в 141-местния парламент. Редовните парламентарни избори в Литва са планирани за 2028 година.