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Литва ще търси постоянно американско военно присъствие на своя територия

Литва ще търси постоянно американско военно присъствие на своя територия

18 Юни, 2026 14:57, обновена 18 Юни, 2026 14:55 497 11

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Новото коалиционно правителство поставя отбраната и съюза със САЩ сред ключовите си приоритети

Литва ще търси постоянно американско военно присъствие на своя територия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Преструктурираното правителство на Литва ще се стреми да гарантира дългосрочно присъствие на американски военни подразделения в страната, която граничи с Русия и Беларус. Това става ясно от коалиционно споразумение, подписано днес, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Очаква се лидерът на социалдемократите Миндаугас Синкевичюс да поеме поста министър-председател през следващите седмици, заменяйки досегашния ръководител на кабинета, който е на власт от 2025 година. В новото правителство ще участват още политическите формации „За Литва“ и Литовският съюз на селяните и зелените.

В коалиционното споразумение се подчертава, че Литва ще работи за „дългосрочно и непрекъснато присъствие на американски военни подразделения“, като присъствието на САЩ се определя като ключов фактор за възпиране в сферата на сигурността.

През това лято за първи път от 2020 година насам в страната няма да бъде разположен американски бронетанков батальон с около 1000 военнослужещи. В същото време Вашингтон преразглежда бъдещото си военно присъствие в Литва, посочи наскоро министърът на отбраната на страната.

От американска страна министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви нов преглед на разполагането на сили в Европа и предупреди, че част от американското финансиране към НАТО може да бъде ограничено, ако съюзниците, определени като „безплатно възползващи се“, не увеличат разходите си за отбрана.

Коалиционното споразумение задължава литовското правителство да засили противовъздушната отбрана, да продължи подкрепата за Украйна и нейното интегриране в Европейския съюз и НАТО, както и да поддържа разходи за отбрана на ниво от поне 5% от брутния вътрешен продукт - едно от най-високите равнища в Алианса.

Политическите промени в страната идват след разпадането на коалицията с популистката партия „Зора на Неман“, чийто лидер Ремигиюс Жемайтайтис беше осъден за антисемитски изказвания. Разривът настъпи след като партията се противопостави на правителствен план за изграждане на военна база в близост до границата с Беларус.

Очаква се новата управляваща коалиция да разполага със 75 депутати в 141-местния парламент. Редовните парламентарни избори в Литва са планирани за 2028 година.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    3 4 Отговор
    Наша тРаша ...

    14:58 18.06.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    2 8 Отговор
    Руските наташки с латвийски паспорти бягат от Литва и се преселват в България!
    Казват, че от цяла Европа само в България ги пускали!

    14:59 18.06.2026

  • 3 Швейк

    7 1 Отговор
    Що така да не са близо до Русия ?

    15:01 18.06.2026

  • 4 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    И така, какво да правим с тези балтийски държави? Да ги храним отново? Нека други го направят. По същество, през цялата история на балтийските държави са се водили войни за териториален контрол и населението е било обременявано

    15:01 18.06.2026

  • 5 Гориил

    4 1 Отговор
    Страните от Централна Африка искат същото от Русия.

    15:01 18.06.2026

  • 6 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    Според Датското радио (DR), след приключване на специалната операция в Украйна, Русия планира да концентрира над 115 000 войници на северната граница на НАТО и в Балтийските страни. @ Звучи по-скоро като Арменско радио. Въвличането на Русия в надпревара във въоръжаването, подобна на тази със СССР, няма да проработи: ако се опитат, ще има удари с оръжия за масово унищожение, а собствената им армия само ще им пречи.

    15:03 18.06.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    0 4 Отговор
    Защо бомбят Мацква?
    Достатъчно е едно Фламинго по мумията на ленин и войната приключва!

    Коментиран от #11

    15:06 18.06.2026

  • 8 Механик

    6 0 Отговор
    Литва я тресе големото шубенце. Ама не вярва на европейските жендъри от нато ,а сама се поставя под американска окупация.
    Жалки са.

    15:11 18.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Пинчера иска помощ от добермана …. Еволюцията не престава да ме изумява

    15:58 18.06.2026

  • 11 Или

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Един атом в Киев , ти къркан ли си бе пич ?

    15:59 18.06.2026

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