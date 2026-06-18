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Иран изключи ракетната си програма от предстоящите преговори със САЩ

Иран изключи ракетната си програма от предстоящите преговори със САЩ

18 Юни, 2026 15:24, обновена 18 Юни, 2026 15:26 943 9

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  • ракетна програма

Техеран настоява, че отбранителните му способности не подлежат на обсъждане въпреки началото на нов дипломатически процес

Иран изключи ракетната си програма от предстоящите преговори със САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран заяви, че програмата му за балистични ракети няма да бъде част от предстоящите преговори със Съединените щати. Позицията беше обявена ден след подписването на меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран, който поставя началото на процес за прекратяване на конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи подчерта в интервю за държавната телевизия, че ракетният потенциал на страната е изцяло отбранителен въпрос и няма да бъде предмет на преговори.

„Иранските ракети са предназначени за използване, а не за преговори“, заяви Багаи, като допълни, че отбранителните способности на Ислямската република няма да бъдат обсъждани с никоя държава.

Вчера президентите на САЩ и Иран - Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан - подписаха дистанционно меморандум за разбирателство, насочен към прекратяване на конфликта, избухнал след израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари. Военните действия впоследствие обхванаха значителна част от Близкия изток.

Документът предвижда 60-дневен период за подробни преговори по иранската ядрена програма и евентуалното облекчаване на санкциите срещу Техеран.

В текста на меморандума обаче не се съдържат разпоредби, свързани с иранската програма за балистични ракети - тема, която от години е сред основните опасения на САЩ и Израел.

По време на военния конфликт, преди влизането в сила на примирието на 8 април, американски и израелски сили извършиха удари по обекти, свързани с балистичната инфраструктура на Иран. В отговор Техеран продължи да използва ракети и безпилотни летателни апарати срещу Израел и държави от Персийския залив, които поддържат тесни отношения с Вашингтон.

Преди началото на войната държавният секретар на САЩ Марко Рубио настояваше Иран да включи своя ракетен арсенал в бъдещи преговори. Иранските власти обаче последователно отхвърляха подобна възможност, определяйки въпроса като част от националната сигурност и отбранителната политика на страната.

Междувременно президентът Доналд Тръмп даде сигнал за по-гъвкав подход по темата. По време на полет с президентския самолет към Франция след срещата на Г-7 в Евиан той заяви, че не би било справедливо Иран изцяло да бъде лишен от ракетни способности.

По думите му наличието на балистични ракети не бива да се приравнява автоматично с въпросите, свързани с ядрената програма, която остава основният фокус на предстоящите преговори между Вашингтон и Техеран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    САЩ, България и Румъния ще плащат 300 млрд долара репарации на Иран.

    15:27 18.06.2026

  • 2 Жалко

    6 6 Отговор
    че не метнаха няколко ракети по сойфия. Особено 23 и 24 МИР трябва да се заличат заедно с жителите

    Коментиран от #5

    15:29 18.06.2026

  • 3 Мишел

    6 2 Отговор
    САЩ не смеят да заплашват и да се закачат с държави, опита могат да нанесат удари по територията на САЩ

    Коментиран от #8

    15:33 18.06.2026

  • 4 Симо

    5 2 Отговор
    той заяви, че не би било справедливо Иран изцяло да бъде лишен от ракетни способности.....

    Тези още живеят с илюзията, че нещо зависи от тях!!!

    Коментиран от #6

    15:38 18.06.2026

  • 5 Саша Грей

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Жалко":

    Нали? Това са най-умните хора в държавата. По комунистически - избиваме елита и след това очакваме умна политика от прости аграри. Ами не става.

    15:45 18.06.2026

  • 6 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Симо":

    Доказаха го, като победиха в обявената от САЩ и Израел война

    15:46 18.06.2026

  • 7 Тия чалми

    2 6 Отговор
    Си заслужават тупаня!
    Бай Дончу не е системен играч, ша ги умята като мачЕ у дерек

    15:47 18.06.2026

  • 8 В кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    Оправи ли се облачността над Москва?

    15:48 18.06.2026

  • 9 Хм Хм

    1 7 Отговор
    За съжаление Тръмп си изигра добре картите. Ще помогне на Украйна, но очаква помощ срещу Иран. Жалко за Иран. За съжаление на тези, които си мислят как Иран ще победи - не, няма.

    15:49 18.06.2026

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