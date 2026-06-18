Иран изключи ракетната си програма от предстоящите преговори със САЩ

Иран заяви, че програмата му за балистични ракети няма да бъде част от предстоящите преговори със Съединените щати. Позицията беше обявена ден след подписването на меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран, който поставя началото на процес за прекратяване на конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи подчерта в интервю за държавната телевизия, че ракетният потенциал на страната е изцяло отбранителен въпрос и няма да бъде предмет на преговори.
„Иранските ракети са предназначени за използване, а не за преговори“, заяви Багаи, като допълни, че отбранителните способности на Ислямската република няма да бъдат обсъждани с никоя държава.
Вчера президентите на САЩ и Иран - Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан - подписаха дистанционно меморандум за разбирателство, насочен към прекратяване на конфликта, избухнал след израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари. Военните действия впоследствие обхванаха значителна част от Близкия изток.
Документът предвижда 60-дневен период за подробни преговори по иранската ядрена програма и евентуалното облекчаване на санкциите срещу Техеран.
В текста на меморандума обаче не се съдържат разпоредби, свързани с иранската програма за балистични ракети - тема, която от години е сред основните опасения на САЩ и Израел.
По време на военния конфликт, преди влизането в сила на примирието на 8 април, американски и израелски сили извършиха удари по обекти, свързани с балистичната инфраструктура на Иран. В отговор Техеран продължи да използва ракети и безпилотни летателни апарати срещу Израел и държави от Персийския залив, които поддържат тесни отношения с Вашингтон.
Преди началото на войната държавният секретар на САЩ Марко Рубио настояваше Иран да включи своя ракетен арсенал в бъдещи преговори. Иранските власти обаче последователно отхвърляха подобна възможност, определяйки въпроса като част от националната сигурност и отбранителната политика на страната.
Междувременно президентът Доналд Тръмп даде сигнал за по-гъвкав подход по темата. По време на полет с президентския самолет към Франция след срещата на Г-7 в Евиан той заяви, че не би било справедливо Иран изцяло да бъде лишен от ракетни способности.
По думите му наличието на балистични ракети не бива да се приравнява автоматично с въпросите, свързани с ядрената програма, която остава основният фокус на предстоящите преговори между Вашингтон и Техеран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:27 18.06.2026
2 Жалко
Коментиран от #5
15:29 18.06.2026
3 Мишел
Коментиран от #8
15:33 18.06.2026
4 Симо
Тези още живеят с илюзията, че нещо зависи от тях!!!
Коментиран от #6
15:38 18.06.2026
5 Саша Грей
До коментар #2 от "Жалко":Нали? Това са най-умните хора в държавата. По комунистически - избиваме елита и след това очакваме умна политика от прости аграри. Ами не става.
15:45 18.06.2026
6 Мишел
До коментар #4 от "Симо":Доказаха го, като победиха в обявената от САЩ и Израел война
15:46 18.06.2026
7 Тия чалми
Бай Дончу не е системен играч, ша ги умята като мачЕ у дерек
15:47 18.06.2026
8 В кажи
До коментар #3 от "Мишел":Оправи ли се облачността над Москва?
15:48 18.06.2026
9 Хм Хм
15:49 18.06.2026