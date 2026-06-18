Германските Зелени разкритикуваха споразумението между САЩ и Иран

Лидерът на германската партия „Съюз 90/Зелените“ Франциска Брантнер заяви, че постигнатото споразумение за прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран не е причина за празнуване. Коментарът ѝ идва часове след като президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан подписаха рамково споразумение, целящо прекратяване на военния конфликт, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

По думите на Брантнер прекратяването на бойните действия е положително развитие, но не бива автоматично да се определя като успех. Тя посочи, че според нея би било неправилно както споразумението, така и действията на германския канцлер Фридрих Мерц да бъдат представяни като дипломатическа победа.

Според председателя на Зелените войната е приключила, но последствията от нея са оставили западните държави в по-неблагоприятна позиция в сравнение с периода преди избухването на конфликта.

Брантнер изрази мнение, че основните ползи от постигнатото споразумение са за иранското ръководство и Китай. Тя отправи критики и към канцлера Мерц, обвинявайки го, че се стреми да спечели подкрепата и доверието на американския президент Доналд Тръмп.

По отношение на евентуално участие на германските военноморски сили в операция за гарантиране сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток, Брантнер подчерта, че партията ѝ няма да предостави безусловна подкрепа на правителството.

Тя постави редица въпроси, свързани с правната и политическата рамка на подобна мисия, включително дали тя ще разполага с мандат от ООН, какви ще бъдат конкретните ѝ цели и срещу кого ще бъде насочена.

Междувременно, по време на срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан, канцлерът Фридрих Мерц потвърди готовността на Германия да участва в международна операция за защита на един от най-важните морски маршрути в света. Той обаче уточни, че към момента все още не са изпълнени необходимите условия за подобно участие и че предстои да бъдат изяснени правните аспекти.

Германският министър на отбраната Борис Писториус съобщи, че два военни кораба, предвидени за евентуално включване в подобна мисия, вече се придвижват към района на Червено море.