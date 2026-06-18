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Великобритания осъди двама мъже за шпионаж в полза на Китай

Великобритания осъди двама мъже за шпионаж в полза на Китай

18 Юни, 2026 16:50 252 1

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Един от осъдените е бивш служител на британските гранични власти, участвал в наблюдение на продемократични активисти

Великобритания осъди двама мъже за шпионаж в полза на Китай - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама мъже получиха ефективни присъди във Великобритания, след като бяха признати за виновни в шпионска дейност срещу продемократични активисти, установили се на британска територия. Според обвинението действията им са били в интерес на властите в Хонконг и в крайна сметка на Китай, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Осъдените са 66-годишният Чунг Биу „Бил“ Юен и 41-годишният Чи Леунг „Питър“ Уай, който е работил в Британските гранични сили. През миналия месец съдът ги призна за виновни за подпомагане на чуждестранна разузнавателна служба чрез наблюдение на определени лица в периода между декември 2023 г. и май 2024 г.

Случаят се смята за първия във Великобритания, при който лица са осъдени за шпионаж в полза на Китай. Освен това Уай беше признат за виновен и в злоупотреба със служебното си положение, след като е използвал базата данни на Британското вътрешно министерство за събиране на информация за наблюдаваните лица.

Двамата мъже, които притежават както британско, така и китайско гражданство, отхвърлиха обвиненията срещу себе си. Междувременно китайското посолство в Лондон определи съдебния процес като политически мотивиран и заяви, че става дума за злоупотреба със закона.

При произнасянето на присъдата съдия Боби Чийма-Гръб подчерта, че Обединеното кралство е изправено пред постоянни и често трудно забележими опити за намеса от страна на чужди държавни структури и лица, действащи от тяхно име.

Тя отбеляза още, че съвременната разузнавателна дейност не се изчерпва със събиране на военни или държавни тайни, а включва наблюдение, събиране на информация, сплашване и натиск върху дисиденти и хора, потърсили закрила във Великобритания.

Съдът постанови осем години лишаване от свобода за Юен, докато Уай беше осъден на десет години затвор.

Ръководителят на звеното за борба с тероризма към лондонската полиция, командир Хелън Фланаган, определи действията на двамата като изключително тревожни. По думите ѝ те са следили и набелязвали продемократични активисти, които са упражнявали правото си да протестират срещу властите в Хонконг и Китай.


Великобритания
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