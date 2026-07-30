Китай готви ответни мерки, ако САЩ не вдигнат забраната за внос на роботи

Китай ще предприеме решителни ответни мерки и ще защити интересите си, ако САЩ настояват да действат едностранно по отношение на забраната за внос на нови китайски роботи и силови инвертори. Това съобщи китайското министерство на търговията, цитирано от Ройтерс.

Ведомството призова САЩ незабавно да отменят мерките и да прекратят погрешните си действия. Министерството подчертава, че тези мерки дискриминират и възпрепятстват китайските компании и продукти.

Федералната комисия по комуникациите (FCC) на САЩ обяви мерките с цел да защити развитието на изкуствения интелект в страната от заплахи за националната сигурност и да върне на американска територия ключови индустрии, за които се очаква бурен растеж.

Китай твърди, че Федералната комисия по комуникациите е пренебрегнала многократните възражения на Пекин и е продължила да засилва ограничителните си мерки.

Министерството на търговията на Китай обвини САЩ в прекомерно разширяване на обхвата на понятието за национална сигурност, определяйки това като "изкривяване на пазара и едностранен тормоз", които пренебрегват интересите на китайската и американската индустрия.