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Китай готви ответни мерки, ако САЩ не вдигнат забраната за внос на роботи

Китай готви ответни мерки, ако САЩ не вдигнат забраната за внос на роботи

30 Юли, 2026 07:35 894 5

  • китай-
  • сащ-
  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • търговска война

Китай твърди, че Федералната комисия по комуникациите е пренебрегнала многократните възражения на Пекин и е продължила да засилва ограничителните си мерки

Китай готви ответни мерки, ако САЩ не вдигнат забраната за внос на роботи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Китай ще предприеме решителни ответни мерки и ще защити интересите си, ако САЩ настояват да действат едностранно по отношение на забраната за внос на нови китайски роботи и силови инвертори. Това съобщи китайското министерство на търговията, цитирано от Ройтерс.

Ведомството призова САЩ незабавно да отменят мерките и да прекратят погрешните си действия. Министерството подчертава, че тези мерки дискриминират и възпрепятстват китайските компании и продукти.

Федералната комисия по комуникациите (FCC) на САЩ обяви мерките с цел да защити развитието на изкуствения интелект в страната от заплахи за националната сигурност и да върне на американска територия ключови индустрии, за които се очаква бурен растеж.

Китай твърди, че Федералната комисия по комуникациите е пренебрегнала многократните възражения на Пекин и е продължила да засилва ограничителните си мерки.

Министерството на търговията на Китай обвини САЩ в прекомерно разширяване на обхвата на понятието за национална сигурност, определяйки това като "изкривяване на пазара и едностранен тормоз", които пренебрегват интересите на китайската и американската индустрия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОБРЕ ЧЕ СИ Е МЪДЪР

    12 2 Отговор
    Англосаксонската злоба не може да спре прогреса. Китай придобива превъзходство във всички области.

    Коментиран от #5

    07:53 30.07.2026

  • 2 Овчар

    4 3 Отговор
    Тази забрана на жълтия перчем ще стимулира вноса на авточасти а между тях и части за роботи и бойни дронове в последствие сглобени в САЩ .. Демек безполезен паразит..!

    08:04 30.07.2026

  • 3 Гориил

    6 1 Отговор
    В Москва има бензиностанция, където китайски роботи пълнят коли. Шоуто винаги привлича голяма тълпа от аплодисменти, а сред заинтересованите зрители често можете да видите руски техници и инженери.

    08:12 30.07.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    СКОРО ВСЕКИ ИИ ЩЕ СИ ИМА АРМИЯ ОТ РОБОТИ
    ......
    И ПОЧВА ТЕРМИНАТОР 1,2, 3 :)

    08:18 30.07.2026

  • 5 Един

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДОБРЕ ЧЕ СИ Е МЪДЪР":

    Превъзходство, ама яко драпат за американския пазар.

    08:35 30.07.2026