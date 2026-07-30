Китай готви ответни мерки, ако САЩ не вдигнат забраната за внос на роботи

Китай ще предприеме решителни ответни мерки и ще защити интересите си, ако САЩ настояват да действат едностранно по отношение на забраната за внос на нови китайски роботи и силови инвертори. Това съобщи китайското министерство на търговията, цитирано от Ройтерс.
Ведомството призова САЩ незабавно да отменят мерките и да прекратят погрешните си действия. Министерството подчертава, че тези мерки дискриминират и възпрепятстват китайските компании и продукти.
Федералната комисия по комуникациите (FCC) на САЩ обяви мерките с цел да защити развитието на изкуствения интелект в страната от заплахи за националната сигурност и да върне на американска територия ключови индустрии, за които се очаква бурен растеж.
Китай твърди, че Федералната комисия по комуникациите е пренебрегнала многократните възражения на Пекин и е продължила да засилва ограничителните си мерки.
Министерството на търговията на Китай обвини САЩ в прекомерно разширяване на обхвата на понятието за национална сигурност, определяйки това като "изкривяване на пазара и едностранен тормоз", които пренебрегват интересите на китайската и американската индустрия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОБРЕ ЧЕ СИ Е МЪДЪР
Коментиран от #5
07:53 30.07.2026
2 Овчар
08:04 30.07.2026
3 Гориил
08:12 30.07.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
И ПОЧВА ТЕРМИНАТОР 1,2, 3 :)
08:18 30.07.2026
5 Един
До коментар #1 от "ДОБРЕ ЧЕ СИ Е МЪДЪР":Превъзходство, ама яко драпат за американския пазар.
08:35 30.07.2026