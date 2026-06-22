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Войната на Тръмп срещу Техеран! Пентагонът е похарчил около 40 млрд. долара за военни действия срещу Иран

Войната на Тръмп срещу Техеран! Пентагонът е похарчил около 40 млрд. долара за военни действия срещу Иран

22 Юни, 2026 09:48 710 12

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  • пентагон

Като цяло, според данни на аналитичната компания Kpler, светът е останал без 1,15 млрд. барела петрол по време на конфликта

Войната на Тръмп срещу Техеран! Пентагонът е похарчил около 40 млрд. долара за военни действия срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CNN CNN

Пентагонът е похарчил около 40 млрд. долара за военни действия срещу Иран, сочи проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), което ще бъде публикувано в най-скоро време.

Както съобщи пред CNN старшият съветник на CSIS Марк Кансиан, тези разходи включват цената на боеприпасите, унищоженото оборудване и щетите, нанесени на американските бази, но не включват оперативните разходи, които вече са били отчетени в бюджета на министерството за финансовата 2026 година.

Въпреки че Министерството на отбраната на САЩ пое основната тежест на разходите, конфликтът е струвал на други ведомства, като Министерството на вътрешната сигурност и Министерството по въпросите на ветераните, 1 млрд. долара, сочат данните на CSIS.

През май Пентагонът съобщи пред Сенатската комисия по въоръжените сили, че разходите за военните действия достигат 29 млрд. долара, като в тях са включени разходите за необходимия ремонт, попълване и подмяна на техниката, както и общите оперативни разходи.

Междувременно за потребителите цените на бензина в САЩ са се повишили от средно ниво под 3 долара за галон (3,78 литра) до над 4 долара по време на военните действия.

При това се отбелязва, че петрол от Близкия Изток не постъпва вече почти четири месеца. Като цяло, според данни на аналитичната компания Kpler, светът е останал без 1,15 млрд. барела петрол по време на конфликта.

Според последните данни на Бюрото по статистика на труда годишната инфлация в САЩ за първи път от три години насам надхвърли 4%, което се дължи на ръста на цените на енергийните ресурси. В момента цените в САЩ растат по-бързо от средната заплата на американците.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Едни балъци имАли - дали ! Но едни по големи балъци от ЕС ще им платят масрафа!

    Коментиран от #7

    09:50 22.06.2026

  • 2 Да И Путин

    3 9 Отговор
    Изхарчи

    1 ТРИЛИОН Долара

    А Москва я Бомбят на Поразззия.

    09:50 22.06.2026

  • 3 китайски балон

    11 2 Отговор
    Умножете тази цифра х 10 и ще получите реалното изражение на БайДончовия грандиозен провал, а и тепърва, ще има да губи от глупостта и зависимостите си!

    Коментиран от #5, #10

    09:52 22.06.2026

  • 4 40 милиарда са...

    2 4 Отговор
    Капката у морето! У йло пе ДАЛО ги фърга за...20 деня от ТРИДНЕВНАТА! Ееееедехееее
    + Поне 30 000 монголья ЧЕРНОЗЕМ
    Ееееедехееее

    09:52 22.06.2026

  • 5 Възраждане

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "китайски балон":

    Цъ ! По ..1000 и 2 Милиона монголяци Фира! Истинската "Победа" на Педофило Избегал по трусики от некаков ГОТВАЧ
    Хихихихихи

    09:56 22.06.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор
    Блазе му ....
    Русия пропиля бюджета си за 100 години напред ☝️

    10:00 22.06.2026

  • 7 Ха така

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Голям пич що не излязът данните за разходите на путиновата движуха в украйна та да сравним.Ама там всичко се крие

    Коментиран от #8

    10:04 22.06.2026

  • 8 нещо

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ха така":

    Има ли нещо в главите на русофобите??
    Очевидно няма нищо.
    Даже и безвъздушно пространство няма ...

    10:07 22.06.2026

  • 9 не го мислете Тръмпи

    6 1 Отговор
    40 милиарда дал, 400 милиарда спечлеил.. и то напърво време.
    Бедняци и окаяници се вайкат за богатите.
    Комично е.
    Все едно жители на милионно гето да гледат в колибите си Латиносериал за богаташи и да циврят че Селейна не обичала вече Хорхе.

    10:09 22.06.2026

  • 10 Червен плъх

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "китайски балон":

    Май в Иран стана венецуелския сценарий.Изтрепаха ислямското ръководство и командирите на военното и оставиха цивилното.Така че зад кадър ще управлява сащ както стана във венецуела.Не харесвам това недоразумение тръмп но наесен на сенатските избори май ще бият шута на тръмп.Ама в русия може ли руския безгръбначен мужик да бие шута на кремълското недоразумение путин

    10:12 22.06.2026

  • 11 Иван

    2 0 Отговор
    Значи някоя мутра е спечелила 40 милиарда

    10:14 22.06.2026

  • 12 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Тръмп похарчил 40 милиарда от държавния бюджет, но пък частните нефтодобивни компании спечелиха от цените. Също като с митата и намалените данъци на богатите. Както обича да казва - красива сделка.

    10:29 22.06.2026

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