Войната на Тръмп срещу Техеран! Пентагонът е похарчил около 40 млрд. долара за военни действия срещу Иран

Пентагонът е похарчил около 40 млрд. долара за военни действия срещу Иран, сочи проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), което ще бъде публикувано в най-скоро време.
Както съобщи пред CNN старшият съветник на CSIS Марк Кансиан, тези разходи включват цената на боеприпасите, унищоженото оборудване и щетите, нанесени на американските бази, но не включват оперативните разходи, които вече са били отчетени в бюджета на министерството за финансовата 2026 година.
Въпреки че Министерството на отбраната на САЩ пое основната тежест на разходите, конфликтът е струвал на други ведомства, като Министерството на вътрешната сигурност и Министерството по въпросите на ветераните, 1 млрд. долара, сочат данните на CSIS.
През май Пентагонът съобщи пред Сенатската комисия по въоръжените сили, че разходите за военните действия достигат 29 млрд. долара, като в тях са включени разходите за необходимия ремонт, попълване и подмяна на техниката, както и общите оперативни разходи.
Междувременно за потребителите цените на бензина в САЩ са се повишили от средно ниво под 3 долара за галон (3,78 литра) до над 4 долара по време на военните действия.
При това се отбелязва, че петрол от Близкия Изток не постъпва вече почти четири месеца. Като цяло, според данни на аналитичната компания Kpler, светът е останал без 1,15 млрд. барела петрол по време на конфликта.
Според последните данни на Бюрото по статистика на труда годишната инфлация в САЩ за първи път от три години насам надхвърли 4%, което се дължи на ръста на цените на енергийните ресурси. В момента цените в САЩ растат по-бързо от средната заплата на американците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #7
09:50 22.06.2026
2 Да И Путин
1 ТРИЛИОН Долара
А Москва я Бомбят на Поразззия.
09:50 22.06.2026
3 китайски балон
Коментиран от #5, #10
09:52 22.06.2026
4 40 милиарда са...
+ Поне 30 000 монголья ЧЕРНОЗЕМ
Ееееедехееее
09:52 22.06.2026
5 Възраждане
До коментар #3 от "китайски балон":Цъ ! По ..1000 и 2 Милиона монголяци Фира! Истинската "Победа" на Педофило Избегал по трусики от некаков ГОТВАЧ
Хихихихихи
09:56 22.06.2026
6 Владимир Путин, президент
Русия пропиля бюджета си за 100 години напред ☝️
10:00 22.06.2026
7 Ха така
До коментар #1 от "Пич":Голям пич що не излязът данните за разходите на путиновата движуха в украйна та да сравним.Ама там всичко се крие
Коментиран от #8
10:04 22.06.2026
8 нещо
До коментар #7 от "Ха така":Има ли нещо в главите на русофобите??
Очевидно няма нищо.
Даже и безвъздушно пространство няма ...
10:07 22.06.2026
9 не го мислете Тръмпи
Бедняци и окаяници се вайкат за богатите.
Комично е.
Все едно жители на милионно гето да гледат в колибите си Латиносериал за богаташи и да циврят че Селейна не обичала вече Хорхе.
10:09 22.06.2026
10 Червен плъх
До коментар #3 от "китайски балон":Май в Иран стана венецуелския сценарий.Изтрепаха ислямското ръководство и командирите на военното и оставиха цивилното.Така че зад кадър ще управлява сащ както стана във венецуела.Не харесвам това недоразумение тръмп но наесен на сенатските избори май ще бият шута на тръмп.Ама в русия може ли руския безгръбначен мужик да бие шута на кремълското недоразумение путин
10:12 22.06.2026
11 Иван
10:14 22.06.2026
12 Наблюдател
10:29 22.06.2026