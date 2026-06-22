Войната на Тръмп срещу Техеран! Пентагонът е похарчил около 40 млрд. долара за военни действия срещу Иран

Пентагонът е похарчил около 40 млрд. долара за военни действия срещу Иран, сочи проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), което ще бъде публикувано в най-скоро време.

Както съобщи пред CNN старшият съветник на CSIS Марк Кансиан, тези разходи включват цената на боеприпасите, унищоженото оборудване и щетите, нанесени на американските бази, но не включват оперативните разходи, които вече са били отчетени в бюджета на министерството за финансовата 2026 година.

Въпреки че Министерството на отбраната на САЩ пое основната тежест на разходите, конфликтът е струвал на други ведомства, като Министерството на вътрешната сигурност и Министерството по въпросите на ветераните, 1 млрд. долара, сочат данните на CSIS.

През май Пентагонът съобщи пред Сенатската комисия по въоръжените сили, че разходите за военните действия достигат 29 млрд. долара, като в тях са включени разходите за необходимия ремонт, попълване и подмяна на техниката, както и общите оперативни разходи.

Междувременно за потребителите цените на бензина в САЩ са се повишили от средно ниво под 3 долара за галон (3,78 литра) до над 4 долара по време на военните действия.

При това се отбелязва, че петрол от Близкия Изток не постъпва вече почти четири месеца. Като цяло, според данни на аналитичната компания Kpler, светът е останал без 1,15 млрд. барела петрол по време на конфликта.

Според последните данни на Бюрото по статистика на труда годишната инфлация в САЩ за първи път от три години насам надхвърли 4%, което се дължи на ръста на цените на енергийните ресурси. В момента цените в САЩ растат по-бързо от средната заплата на американците.