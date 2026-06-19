Всичко, което произвеждаме, остава в Русия! ''Роснефт'' спира износа на петрол

''Роснефт'' спира износа на рафинирани горива. Това беше обявено от главния изпълнителен директор на компанията Игор Сечин на годишното събрание на акционерите, предава Газета.ру, цитирана от Фокус.

''Стабилното снабдяване с моторно гориво на руските потребители е една от основните цели на ''Роснефт''. Ние почти не изнасяме петролни продукти. Почти всичко, което произвеждаме, остава в Руската федерация'', обяви Сечин .

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Той добави, че руската компания гарантира доставките на гориво на социално значими обекти, предприятия от държавния сектор, селскостопански компании и промишленост.

Междувременно в украинския град Краматорск руски удар по автосервиз и автомивка уби жена и рани тийнейджър, предаде Укринформ, като цитира публикация във Фейсбук на ръководителя на Краматорската градска военна администрация, Олександър Гончаренко. Атаката е извършена около 12:15 ч.

„В 12:15 руските сили удариха автосервиз и автомивка в Краматорск. Загинала е жена, родена през 1984 г.“, написа Гончаренко.

Момче, родено през 2007 г., също е било ранено и се намира в болница. Властите продължават да оценяват пълните последици от удара.

По-рано беше съобщено, че руските сили са убили двама жители на Донецка област и са ранили още четирима през изминалото денонощие.

Руските сили атакуваха обект от критичната инфраструктура в град Запорожие, двама мъже са ранени, предаде Укринформ, като цитира информация в Телеграм на ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

"Врагът атакува обект от критичната инфраструктура в Запорожие. Двама мъже – на 60 и 50 години – са ранени. Получават медицинска помощ“, написа той.

По-рано беше съобщено, че руските военни са ударили бензиностанция в Запорожие, където двама души са били ранени. И двамата са отказали хоспитализация.

Пълният обем на щетите по инфраструктурния обект все още не е установен.

Непрекъснатите атаки с дронове и артилерия през последните два дни са причинили сериозни щети на енергийните съоръжения на украинската частна енергийна група ДТЕК в Днепропетровска област, уточни компанията, цитирана от Ройтерс. На някои от обектите са избухнали пожари, а част от тях са били атакувани многократно, посочи компанията в Телеграм.