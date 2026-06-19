Всичко, което произвеждаме, остава в Русия! ''Роснефт'' спира износа на петрол

''Роснефт'' спира износа на рафинирани горива. Това беше обявено от главния изпълнителен директор на компанията Игор Сечин на годишното събрание на акционерите, предава Газета.ру, цитирана от Фокус.
''Стабилното снабдяване с моторно гориво на руските потребители е една от основните цели на ''Роснефт''. Ние почти не изнасяме петролни продукти. Почти всичко, което произвеждаме, остава в Руската федерация'', обяви Сечин .
Той добави, че руската компания гарантира доставките на гориво на социално значими обекти, предприятия от държавния сектор, селскостопански компании и промишленост.
Междувременно в украинския град Краматорск руски удар по автосервиз и автомивка уби жена и рани тийнейджър, предаде Укринформ, като цитира публикация във Фейсбук на ръководителя на Краматорската градска военна администрация, Олександър Гончаренко. Атаката е извършена около 12:15 ч.
„В 12:15 руските сили удариха автосервиз и автомивка в Краматорск. Загинала е жена, родена през 1984 г.“, написа Гончаренко.
Момче, родено през 2007 г., също е било ранено и се намира в болница. Властите продължават да оценяват пълните последици от удара.
По-рано беше съобщено, че руските сили са убили двама жители на Донецка област и са ранили още четирима през изминалото денонощие.
Руските сили атакуваха обект от критичната инфраструктура в град Запорожие, двама мъже са ранени, предаде Укринформ, като цитира информация в Телеграм на ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.
"Врагът атакува обект от критичната инфраструктура в Запорожие. Двама мъже – на 60 и 50 години – са ранени. Получават медицинска помощ“, написа той.
По-рано беше съобщено, че руските военни са ударили бензиностанция в Запорожие, където двама души са били ранени. И двамата са отказали хоспитализация.
Пълният обем на щетите по инфраструктурния обект все още не е установен.
Непрекъснатите атаки с дронове и артилерия през последните два дни са причинили сериозни щети на енергийните съоръжения на украинската частна енергийна група ДТЕК в Днепропетровска област, уточни компанията, цитирана от Ройтерс. На някои от обектите са избухнали пожари, а част от тях са били атакувани многократно, посочи компанията в Телеграм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Многоходовото
Коментиран от #6
21:51 19.06.2026
2 Евроатлантик
Коментиран от #25, #29
21:52 19.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Много правилно!
Коментиран от #30, #71
21:54 19.06.2026
5 Копейки
21:56 19.06.2026
6 Обаче,.
До коментар #1 от "Многоходовото":Има цялата менделеева таблица .Не знам кой от кой ще проси. Ти как мислиш?
Коментиран от #14
21:57 19.06.2026
7 А что случилось?
21:59 19.06.2026
8 Летец Пешеходец
21:59 19.06.2026
9 Нямат край
21:59 19.06.2026
10 Скоро не руснаците
22:00 19.06.2026
11 Спирайте
22:00 19.06.2026
12 Мишел
много от рафинериите в страната са спрели частично или напълно дейността си след атаки от дронове. Възстановяването на производството на петрол изисква дълго време за ремонтни дейности, но основния проблем е липсата на средства.
22:00 19.06.2026
13 Истината
22:01 19.06.2026
14 Къде има купони за бензин?
До коментар #6 от "Обаче,.":Ти как мислиш?
Коментиран от #15, #17, #33
22:02 19.06.2026
15 То ясно къде
До коментар #14 от "Къде има купони за бензин?":В САЩ:Купони за храна (познати като Програма за допълнителна хранителна помощ или SNAP) се раздават на около 42 милиона души в САЩ. Това прави приблизително 1 на всеки 8 американци (около 12,3% от населението), а стойността на помощите надхвърля $100 милиарда годишно.
Ето разбивка на основните данни:
Брой участници: Средно около 41,7 до 42,1 милиона души месечно.
Покритие: Близо 12,3% от населението на САЩ.
Коментиран от #27, #48
22:04 19.06.2026
16 Механик
22:05 19.06.2026
17 Атина Палада
До коментар #14 от "Къде има купони за бензин?":Единствената страна в света на купонна система сега е САЩ! 45 милиона американци са на купони ..
Коментиран от #32, #36
22:06 19.06.2026
18 руски крепостен
22:06 19.06.2026
19 И как ще отрази това
Да благодарим ли на Зеленски или по-скоро на британците за победите?
Да се радваме ли или не, след като и от Близкия Изток доставките няма да се възстановят в близките години а САЩ трябва да си пълнят изпразнения резерв.
22:06 19.06.2026
20 Гризкаме
Коментиран от #76
22:07 19.06.2026
21 Мишел
22:08 19.06.2026
22 Българин
Интересно, за нас дали ще има?
22:09 19.06.2026
23 Ами
22:10 19.06.2026
24 Срамота
22:12 19.06.2026
25 Соломон
До коментар #2 от "Евроатлантик":Те отдавна внасят от Беларус и Казахстан. Работата е там че им трябва още и то много. Петрол има много. Даже вали от небето ама няма НПЗ та да го преработват гориво.
22:14 19.06.2026
26 Асеновград
22:15 19.06.2026
27 Румен Решетников
До коментар #15 от "То ясно къде":Я дай статистика за броя на външните тоалетни в САЩ и Матушката ти...
Коментиран от #31
22:16 19.06.2026
28 Аз съм веган
22:17 19.06.2026
29 Оги
До коментар #2 от "Евроатлантик":Ще внасят и то от Украйна. Имам чувството, че съм някакъв сън. Ако някой ми казал, че укрите ще ги съсипят така, щях да го сметна за безнадежден побърканяк.
Коментиран от #35
22:18 19.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ол1гофрен,
До коментар #17 от "Атина Палада":За какво изобщо ти плащат?
22:20 19.06.2026
33 То, и Ние
До коментар #14 от "Къде има купони за бензин?":Имахме купони за гориво. 60 литра на месец,и чакахме по 24 часа .Помниш ли? А сега плащаме по 1,50 € за литърче/3 лева.Хайде лека вечер, дълга тема и виждания.
22:21 19.06.2026
34 Атина Палада
Коментиран от #37, #47
22:22 19.06.2026
35 Соломон
До коментар #29 от "Оги":Ами не случайно през ВСВ имаше 4 украински фронта,два беларуски и нито един руски. Това е така защото руснаците бяха винаги от зад и следяха никой от нападащите да не се върне назад
Коментиран от #65
22:22 19.06.2026
36 Кои получават купони в САЩ?
До коментар #17 от "Атина Палада":Деца под 14 години и възрастни над 60 години.
Аре бегай се думни.
Коментиран от #42
22:23 19.06.2026
37 Ами
До коментар #34 от "Атина Палада":Ще трябва да ходиш на работа.
Коментиран от #46
22:24 19.06.2026
38 Тодар Живков
22:25 19.06.2026
39 ГОРКИТЕ СЛОНОВЕ
Е ДОСТАВИЛ 2 СЛОНА
В РУСКАТА КОЧИНА ,
КОИТО БЕШЕ ОБЕЩАЛ НА ПУТИН
ПРЕЗ 2025 ГОДИНА.
ПУТИН БЛАГОДАРИ НА
ЛАОС
СЪС ОБЕЩАНИЕТО
ЧЕ ЩЕ СЕ ГРИЖИ ДОБРЕ ЗА СЛОНОВЕТЕ
БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ
ЗА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОГРИЖИ
ТРЪГНАЛ СЪС СЛОНОВЕ ДА СЕ
ЗАНИМАВА
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ДАВАЙ ВОВКА
ДАВАЙ С МАСОВКИТЕ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
22:26 19.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 оня с коня
Коментиран от #51
22:27 19.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хи хи хи
22:28 19.06.2026
44 Линда
22:28 19.06.2026
45 СТАБИЛНО СНАБДЯВАНЕ
ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ.
И СТАБИЛНО НЯМА КУПОНИ ЗА БЕНЗИН.
И СТАБИЛНО ГОРЯТ
НПЗта и РАФИНЕРИИ.
ВСИЧКО Е МНОГО СТАБИЛНО
В ПУТИНОВА РУЗЗИЯ
22:29 19.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Вежливия лос
До коментар #15 от "То ясно къде":Добър вечер копейка
Хубава опорка, ама издиша
Купоните в САЩ са за подпомагане на по-бедните, защото има излишък, а в рашка купоните са защото НЕМА. Няма бе,няма.
22:31 19.06.2026
49 Няма край руската некадърност 😂
Коментиран от #59
22:31 19.06.2026
50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #52
22:33 19.06.2026
51 Кадирката
До коментар #41 от "оня с коня":Тука съм, тука съм. Лекувам майсъл. Като стана, че сега не мога, ще се снимаме апят на тик-тока!
22:34 19.06.2026
52 Клепар
До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Исках да замина, ама нямах желание
22:34 19.06.2026
53 Професор
22:34 19.06.2026
54 Ти да видиш
Коментиран от #61
22:36 19.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Атина Палада
22:38 19.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "Няма край руската некадърност 😂":Виж комментариях 57
Коментиран от #74
22:40 19.06.2026
60 Шафьоро
Коментиран от #78
22:40 19.06.2026
61 Вежливия лос
До коментар #54 от "Ти да видиш":Добър вечер копейка
Нещо си в грешка
Ние, евродебилите не сме на фронта, а си гледаме световното и жулим студена биричка.
Блатните чапли гинат в окопитв в прослава на рашисткия рай
Коментиран от #64, #66
22:42 19.06.2026
62 Копейкиииииии
РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
22:42 19.06.2026
63 Хм...
22:42 19.06.2026
64 Щик Найн
До коментар #61 от "Вежливия лос":Наздраве!
22:46 19.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Атина Палада
До коментар #61 от "Вежливия лос":И къде има окопи в Баба Алино?:))))
Коментиран от #69, #72
22:48 19.06.2026
67 Хахахаха
22:48 19.06.2026
68 Сус бе копейки
22:49 19.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хахахаха
До коментар #4 от "Много правилно!":Хрантутили враговете???? Нали парите на враговете издържат рашите бе копей! Е, може да са се научили да ядат нефт, кой знае!
22:50 19.06.2026
72 Шопо
До коментар #66 от "Атина Палада":уГазо ти.
22:50 19.06.2026
73 Мдаа
„Аз съм президент на Полша и разбирайки стремежите на Украйна, винаги ще поддържам позитивно отношение към полските фермери и полските селскостопански продукти, по-специално в контекста на Зелената сделка и решенията на ЕС. Имаме твърде добра земя, твърде красива Полша и твърде способни и талантливи полски фермери, за да се предадем на полското земеделие на идеологията или на когото и да било друг“, каза той.
Мдаа....
Коментиран от #75, #77
22:52 19.06.2026
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Изтриха ком 57,написах го Пак на 70
22:52 19.06.2026
75 Зеленски не се интересува от мнението ти
До коментар #73 от "Мдаа":Ти как мислиш?
22:53 19.06.2026
76 Ха-ха
До коментар #20 от "Гризкаме":Русийката винаги накрая хваща средния. Това е аксиома.!
22:53 19.06.2026
77 Чети и следвай инструкциите!
До коментар #73 от "Мдаа":Купуваш си едно въже)може и за простор от левчето).
Отиваш в гората.
Търсиш по-здрав клон.
Действай, че няма време!!!
Ясен ли съм??
22:56 19.06.2026
78 да питам
До коментар #60 от "Шафьоро":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
22:56 19.06.2026
79 Вишиста
До коментар #65 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Щом повтаряш постоянно чий е Крим, значи не си сигурен и убедителен! Нещата са много динамични напоследък! Вчера газим бензин, днеска купони, утре и купоните свършили, полуострова станал остров, и все на Русия и е внутри!
22:56 19.06.2026