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Всичко, което произвеждаме, остава в Русия! ''Роснефт'' спира износа на петрол
  Тема: Украйна

Всичко, което произвеждаме, остава в Русия! ''Роснефт'' спира износа на петрол

19 Юни, 2026 21:47 1 698 79

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • петрол-
  • роснефт-
  • лукойл-
  • владимир путин-
  • рубла-
  • елвира набиулина

Руската компания гарантира доставките на гориво на социално значими обекти, предприятия от държавния сектор, селскостопански компании и промишленост

Всичко, което произвеждаме, остава в Русия! ''Роснефт'' спира износа на петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

''Роснефт'' спира износа на рафинирани горива. Това беше обявено от главния изпълнителен директор на компанията Игор Сечин на годишното събрание на акционерите, предава Газета.ру, цитирана от Фокус.

''Стабилното снабдяване с моторно гориво на руските потребители е една от основните цели на ''Роснефт''. Ние почти не изнасяме петролни продукти. Почти всичко, което произвеждаме, остава в Руската федерация'', обяви Сечин .

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Той добави, че руската компания гарантира доставките на гориво на социално значими обекти, предприятия от държавния сектор, селскостопански компании и промишленост.

Междувременно в украинския град Краматорск руски удар по автосервиз и автомивка уби жена и рани тийнейджър, предаде Укринформ, като цитира публикация във Фейсбук на ръководителя на Краматорската градска военна администрация, Олександър Гончаренко. Атаката е извършена около 12:15 ч.

„В 12:15 руските сили удариха автосервиз и автомивка в Краматорск. Загинала е жена, родена през 1984 г.“, написа Гончаренко.

Момче, родено през 2007 г., също е било ранено и се намира в болница. Властите продължават да оценяват пълните последици от удара.

По-рано беше съобщено, че руските сили са убили двама жители на Донецка област и са ранили още четирима през изминалото денонощие.

Руските сили атакуваха обект от критичната инфраструктура в град Запорожие, двама мъже са ранени, предаде Укринформ, като цитира информация в Телеграм на ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

"Врагът атакува обект от критичната инфраструктура в Запорожие. Двама мъже – на 60 и 50 години – са ранени. Получават медицинска помощ“, написа той.

По-рано беше съобщено, че руските военни са ударили бензиностанция в Запорожие, където двама души са били ранени. И двамата са отказали хоспитализация.

Пълният обем на щетите по инфраструктурния обект все още не е установен.

Непрекъснатите атаки с дронове и артилерия през последните два дни са причинили сериозни щети на енергийните съоръжения на украинската частна енергийна група ДТЕК в Днепропетровска област, уточни компанията, цитирана от Ройтерс. На някои от обектите са избухнали пожари, а част от тях са били атакувани многократно, посочи компанията в Телеграм.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Многоходовото

    39 28 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #6

    21:51 19.06.2026

  • 2 Евроатлантик

    36 24 Отговор
    🤣 Скоро и ще внасят горива рашките ☝️ благодарение на бункерния,къс стратег .

    Коментиран от #25, #29

    21:52 19.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много правилно!

    24 18 Отговор
    Стига са хрантутили враговете.

    Коментиран от #30, #71

    21:54 19.06.2026

  • 5 Копейки

    17 19 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    21:56 19.06.2026

  • 6 Обаче,.

    21 15 Отговор

    До коментар #1 от "Многоходовото":

    Има цялата менделеева таблица .Не знам кой от кой ще проси. Ти как мислиш?

    Коментиран от #14

    21:57 19.06.2026

  • 7 А что случилось?

    12 13 Отговор
    АХАХАХА

    21:59 19.06.2026

  • 8 Летец Пешеходец

    19 22 Отговор
    Скоро Бензиностанцията с Ракети ще внася бензин. В България има навсякъде, а в тази псевдоимперия, вече е с купони, има лимит и скоро съвсем ще стане луксозна стока. Кой сега е по- велик, а?

    21:59 19.06.2026

  • 9 Нямат край

    15 19 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат....🤣

    21:59 19.06.2026

  • 10 Скоро не руснаците

    11 17 Отговор
    а украинците ще атакуват Краматорск но няма да пишете за това!

    22:00 19.06.2026

  • 11 Спирайте

    8 14 Отговор
    Семката ви ненормална.

    22:00 19.06.2026

  • 12 Мишел

    20 20 Отговор
    Опашки за бензин започнаха да се вият в Русия. Огромни опашки се извиват в Русия по бензиностанциите поради недостиг на бензин. За това съобщават руските медии. Причината е, че
    много от рафинериите в страната са спрели частично или напълно дейността си след атаки от дронове. Възстановяването на производството на петрол изисква дълго време за ремонтни дейности, но основния проблем е липсата на средства.

    22:00 19.06.2026

  • 13 Истината

    21 20 Отговор
    Най-добрият изход за Путин е да си тегли куршума. Друг положителен изход за него няма.

    22:01 19.06.2026

  • 14 Къде има купони за бензин?

    14 10 Отговор

    До коментар #6 от "Обаче,.":

    Ти как мислиш?

    Коментиран от #15, #17, #33

    22:02 19.06.2026

  • 15 То ясно къде

    19 11 Отговор

    До коментар #14 от "Къде има купони за бензин?":

    В САЩ:Купони за храна (познати като Програма за допълнителна хранителна помощ или SNAP) се раздават на около 42 милиона души в САЩ. Това прави приблизително 1 на всеки 8 американци (около 12,3% от населението), а стойността на помощите надхвърля $100 милиарда годишно. 
    Ето разбивка на основните данни:
    Брой участници: Средно около 41,7 до 42,1 милиона души месечно.
    Покритие: Близо 12,3% от населението на САЩ.

    Коментиран от #27, #48

    22:04 19.06.2026

  • 16 Механик

    13 12 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    22:05 19.06.2026

  • 17 Атина Палада

    17 12 Отговор

    До коментар #14 от "Къде има купони за бензин?":

    Единствената страна в света на купонна система сега е САЩ! 45 милиона американци са на купони ..

    Коментиран от #32, #36

    22:06 19.06.2026

  • 18 руски крепостен

    13 13 Отговор
    Путин направи от русия бананова република

    22:06 19.06.2026

  • 19 И как ще отрази това

    11 7 Отговор
    на световните цени?
    Да благодарим ли на Зеленски или по-скоро на британците за победите?

    Да се радваме ли или не, след като и от Близкия Изток доставките няма да се възстановят в близките години а САЩ трябва да си пълнят изпразнения резерв.

    22:06 19.06.2026

  • 20 Гризкаме

    13 3 Отговор
    дървото...... Който разбрал разбрал.

    Коментиран от #76

    22:07 19.06.2026

  • 21 Мишел

    11 12 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    22:08 19.06.2026

  • 22 Българин

    9 8 Отговор
    След като в Русия свършиха танковете, че дори за парад не останаха, сега свърши и нефта.
    Интересно, за нас дали ще има?

    22:09 19.06.2026

  • 23 Ами

    7 8 Отговор
    Като няма бензин да карат на газ

    22:10 19.06.2026

  • 24 Срамота

    7 7 Отговор
    Даже в Северна Корея има бензин,и няма опашки

    22:12 19.06.2026

  • 25 Соломон

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Евроатлантик":

    Те отдавна внасят от Беларус и Казахстан. Работата е там че им трябва още и то много. Петрол има много. Даже вали от небето ама няма НПЗ та да го преработват гориво.

    22:14 19.06.2026

  • 26 Асеновград

    7 12 Отговор
    Шшшшш алоооо русначетата нали бяхте много отворени бе. А. Цял свят видя какви сте лъжци и лицемери.за нищо не ставате. С агресия нищо няма да постигнете, само ще затъвате. Я дано някой по умен вземе властта та да ви коригира малко поне.

    22:15 19.06.2026

  • 27 Румен Решетников

    9 8 Отговор

    До коментар #15 от "То ясно къде":

    Я дай статистика за броя на външните тоалетни в САЩ и Матушката ти...

    Коментиран от #31

    22:16 19.06.2026

  • 28 Аз съм веган

    5 7 Отговор
    Купони за поданиците на северната Бензиностанция

    22:17 19.06.2026

  • 29 Оги

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Евроатлантик":

    Ще внасят и то от Украйна. Имам чувството, че съм някакъв сън. Ако някой ми казал, че укрите ще ги съсипят така, щях да го сметна за безнадежден побърканяк.

    Коментиран от #35

    22:18 19.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ол1гофрен,

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    За какво изобщо ти плащат?

    22:20 19.06.2026

  • 33 То, и Ние

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Къде има купони за бензин?":

    Имахме купони за гориво. 60 литра на месец,и чакахме по 24 часа .Помниш ли? А сега плащаме по 1,50 € за литърче/3 лева.Хайде лека вечер, дълга тема и виждания.

    22:21 19.06.2026

  • 34 Атина Палада

    7 6 Отговор
    И сега Европа що ще чини ,като ни спират петрола ?

    Коментиран от #37, #47

    22:22 19.06.2026

  • 35 Соломон

    3 7 Отговор

    До коментар #29 от "Оги":

    Ами не случайно през ВСВ имаше 4 украински фронта,два беларуски и нито един руски. Това е така защото руснаците бяха винаги от зад и следяха никой от нападащите да не се върне назад

    Коментиран от #65

    22:22 19.06.2026

  • 36 Кои получават купони в САЩ?

    5 7 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Деца под 14 години и възрастни над 60 години.
    Аре бегай се думни.

    Коментиран от #42

    22:23 19.06.2026

  • 37 Ами

    2 7 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Ще трябва да ходиш на работа.

    Коментиран от #46

    22:24 19.06.2026

  • 38 Тодар Живков

    8 7 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    22:25 19.06.2026

  • 39 ГОРКИТЕ СЛОНОВЕ

    5 7 Отговор
    ПРЕЗИДЕНТ НА ЛАОС

    Е ДОСТАВИЛ 2 СЛОНА

    В РУСКАТА КОЧИНА ,

    КОИТО БЕШЕ ОБЕЩАЛ НА ПУТИН

    ПРЕЗ 2025 ГОДИНА.

    ПУТИН БЛАГОДАРИ НА
    ЛАОС
    СЪС ОБЕЩАНИЕТО
    ЧЕ ЩЕ СЕ ГРИЖИ ДОБРЕ ЗА СЛОНОВЕТЕ

    БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ

    ЗА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОГРИЖИ

    ТРЪГНАЛ СЪС СЛОНОВЕ ДА СЕ

    ЗАНИМАВА

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДАВАЙ ВОВКА
    ДАВАЙ С МАСОВКИТЕ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:26 19.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 оня с коня

    5 7 Отговор
    Ама нали Русофилите с Доволство обясниха колко много Милиарди печелела Русия от високите цени на Петрола поради войната САЩ-Иран?Пък то излиза че Русия дори за Себе си няма...Ама май освен Горивата Русия свърши и Войниците,за "мощната" Военна подкрепа на Кадиров пък отданва вече нищо не се чува...

    Коментиран от #51

    22:27 19.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хи хи хи

    2 7 Отговор
    Това ми звучи така" на фронта като свърши хлябът, яж салам, яж салам!

    22:28 19.06.2026

  • 44 Линда

    6 6 Отговор
    Демек , заглавието трябва да е ,, Русия вече толкова го закъса с петрола , че даже своите нужди не покрива,,

    22:28 19.06.2026

  • 45 СТАБИЛНО СНАБДЯВАНЕ

    6 5 Отговор
    ЗАТОВА ИМА СТАБИЛНИ ОПАШКИ

    ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ.

    И СТАБИЛНО НЯМА КУПОНИ ЗА БЕНЗИН.

    И СТАБИЛНО ГОРЯТ

    НПЗта и РАФИНЕРИИ.

    ВСИЧКО Е МНОГО СТАБИЛНО

    В ПУТИНОВА РУЗЗИЯ

    22:29 19.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Вежливия лос

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "То ясно къде":

    Добър вечер копейка
    Хубава опорка, ама издиша
    Купоните в САЩ са за подпомагане на по-бедните, защото има излишък, а в рашка купоните са защото НЕМА. Няма бе,няма.

    22:31 19.06.2026

  • 49 Няма край руската некадърност 😂

    6 5 Отговор
    Няма!🤣🤣🤣

    Коментиран от #59

    22:31 19.06.2026

  • 50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 5 Отговор
    Как пък един бг клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #52

    22:33 19.06.2026

  • 51 Кадирката

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "оня с коня":

    Тука съм, тука съм. Лекувам майсъл. Като стана, че сега не мога, ще се снимаме апят на тик-тока!

    22:34 19.06.2026

  • 52 Клепар

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Исках да замина, ама нямах желание

    22:34 19.06.2026

  • 53 Професор

    5 4 Отговор
    Много правилна постъпка. Отдавна трябваше да спрат износа. Слава России, Путин Миротворец!

    22:34 19.06.2026

  • 54 Ти да видиш

    5 5 Отговор
    Евродебилите са много силни в пропагандата и в приказките, но на фронта са въздух под налягане и там се случва точно обратното. Няма пропаганда , която да прикрие големия пердах , който ядат укронацистите и техните съюзници от 50 държави, и огромните поражения във всички техни градове или по-скоро остатъците от тях. Територията на бивша Украйна е цялата в пламъци, но тук няма да научите това.

    Коментиран от #61

    22:36 19.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Аз съм в Русия! И съм много добре, щот съм безсмъртна - четири пъти падах от прозорец, ям Навочок като българско кисело мляко и нищо ми няма. Елате в РуZия - най-богата на на бензин и квот са сетите страна!

    22:38 19.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Няма край руската некадърност 😂":

    Виж комментариях 57

    Коментиран от #74

    22:40 19.06.2026

  • 60 Шафьоро

    7 4 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #78

    22:40 19.06.2026

  • 61 Вежливия лос

    7 4 Отговор

    До коментар #54 от "Ти да видиш":

    Добър вечер копейка
    Нещо си в грешка
    Ние, евродебилите не сме на фронта, а си гледаме световното и жулим студена биричка.
    Блатните чапли гинат в окопитв в прослава на рашисткия рай

    Коментиран от #64, #66

    22:42 19.06.2026

  • 62 Копейкиииииии

    3 4 Отговор
    Работа си търсете!
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    22:42 19.06.2026

  • 63 Хм...

    4 5 Отговор
    Не може да бъде! Всичко е по план? Расия си е самодостатъчна, не им пука, че ще ги изолират за десетилетия. Важното е, че там е рай, затова хиляди българи се преселиха там, след поканата на башицата путин.

    22:42 19.06.2026

  • 64 Щик Найн

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Вежливия лос":

    Наздраве!

    22:46 19.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Вежливия лос":

    И къде има окопи в Баба Алино?:))))

    Коментиран от #69, #72

    22:48 19.06.2026

  • 67 Хахахаха

    4 2 Отговор
    Мале ужас. Бензиностанция с ракети остана без бензин и ракети!

    22:48 19.06.2026

  • 68 Сус бе копейки

    3 2 Отговор
    Мърляви!

    22:49 19.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Много правилно!":

    Хрантутили враговете???? Нали парите на враговете издържат рашите бе копей! Е, може да са се научили да ядат нефт, кой знае!

    22:50 19.06.2026

  • 72 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    уГазо ти.

    22:50 19.06.2026

  • 73 Мдаа

    2 2 Отговор
    Полският президент отне на Зеленски Ордена на Белия орел , който му бе връчен от Полша преди време и се противопостави на присъединяването на Украйна към ЕС. Орденът на Белия орел е най-старото и най-важно отличие на Полша, което се отличава с изключителна гражданска и военна служба на страната. Полша отнема наградата на Зеленски за това, че е кръстил подразделение от украинските въоръжени сили на Украинската въстаническа армия (УПА) . Навроцки също така нарече присъединяването на Украйна към ЕС заплаха за полските фермери:
    „Аз съм президент на Полша и разбирайки стремежите на Украйна, винаги ще поддържам позитивно отношение към полските фермери и полските селскостопански продукти, по-специално в контекста на Зелената сделка и решенията на ЕС. Имаме твърде добра земя, твърде красива Полша и твърде способни и талантливи полски фермери, за да се предадем на полското земеделие на идеологията или на когото и да било друг“, каза той.

    Мдаа....

    Коментиран от #75, #77

    22:52 19.06.2026

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Изтриха ком 57,написах го Пак на 70

    22:52 19.06.2026

  • 75 Зеленски не се интересува от мнението ти

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Мдаа":

    Ти как мислиш?

    22:53 19.06.2026

  • 76 Ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гризкаме":

    Русийката винаги накрая хваща средния. Това е аксиома.!

    22:53 19.06.2026

  • 77 Чети и следвай инструкциите!

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Мдаа":

    Купуваш си едно въже)може и за простор от левчето).
    Отиваш в гората.
    Търсиш по-здрав клон.
    Действай, че няма време!!!
    Ясен ли съм??

    22:56 19.06.2026

  • 78 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Шафьоро":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    22:56 19.06.2026

  • 79 Вишиста

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Щом повтаряш постоянно чий е Крим, значи не си сигурен и убедителен! Нещата са много динамични напоследък! Вчера газим бензин, днеска купони, утре и купоните свършили, полуострова станал остров, и все на Русия и е внутри!

    22:56 19.06.2026

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