Международна мисия! Военни кораби се насочват към Ормузкия проток

Нидерландия днес съобщи, че е пренасочила военна фрегата към Ормузкия проток, за да се включи в евентуална международна мисия там, предаде Ройтерс.

Фрегатата за противовъздушна отбрана в момента се намира в Индо-тихоокеанския регион и ще ѝ отнеме няколко седмици, за да пристигне в района на Ормузкия проток, каза министърката на отбраната Дилан Йешилгьоз в писмо до парламента.

Доставките на петрол през протока се увеличиха след подписването на споразумение за примирие между САЩ и Иран тази седмица, въпреки опасенията за безопасност от представители на корабната и застрахователната индустрия, които призоваха за спешно разполагане на плавателни съдове за чистене на мини във водния път.

Франция и Великобритания напредват с плановете за многонационална военноморска мисия, но дипломатите заявиха, че Иран дава сигнали, че остро се противопоставя на всякакво чуждестранно военно присъствие на водния път.

Вчера Германия заяви, че е разположила два кораба в Червено море като подготовка за евентуална военна мисия в протока.