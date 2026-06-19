Международна мисия! Военни кораби се насочват към Ормузкия проток

Нидерландия днес съобщи, че е пренасочила военна фрегата към Ормузкия проток, за да се включи в евентуална международна мисия там, предаде Ройтерс.
Фрегатата за противовъздушна отбрана в момента се намира в Индо-тихоокеанския регион и ще ѝ отнеме няколко седмици, за да пристигне в района на Ормузкия проток, каза министърката на отбраната Дилан Йешилгьоз в писмо до парламента.
Доставките на петрол през протока се увеличиха след подписването на споразумение за примирие между САЩ и Иран тази седмица, въпреки опасенията за безопасност от представители на корабната и застрахователната индустрия, които призоваха за спешно разполагане на плавателни съдове за чистене на мини във водния път.
Франция и Великобритания напредват с плановете за многонационална военноморска мисия, но дипломатите заявиха, че Иран дава сигнали, че остро се противопоставя на всякакво чуждестранно военно присъствие на водния път.
Вчера Германия заяви, че е разположила два кораба в Червено море като подготовка за евентуална военна мисия в протока.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #13
17:50 19.06.2026
2 име
Коментиран от #5, #7
17:51 19.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #11
17:52 19.06.2026
4 Хитлер
Коментиран от #12
17:53 19.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "име":как пък не се намери една копейка да пие кафе с мен-Катедралата , Варна
Коментиран от #15
17:53 19.06.2026
6 Генерал Боташ
17:54 19.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 факуса
17:59 19.06.2026
9 Усетили се навреме
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Днес, тези динозаври от студената война се чудят в кой залув да ги крият. Много лесна мишена са. Освен това много се развалят пералните им.
18:00 19.06.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Наблюдател":искаш ли да пием кафе? вземи си и няколкото рашански па ча вр и оттука , да ми бъде забавно
18:00 19.06.2026
11 Може
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ако махнеш мино-
18:00 19.06.2026
12 Само
До коментар #4 от "Хитлер":Да не го подминат, че там скалите се отварят ненадейно и летят разни неща..
18:03 19.06.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":кузя дебне във засада
18:04 19.06.2026
14 Сталин
18:06 19.06.2026
15 Трицона или цаца?
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Що ве, кафе машините не приемат ли вече левро центове?
18:07 19.06.2026