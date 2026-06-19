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Международна мисия! Военни кораби се насочват към Ормузкия проток

Международна мисия! Военни кораби се насочват към Ормузкия проток

19 Юни, 2026 17:47 778 15

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  • ормузки проток-
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  • петрол-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Вчера Германия заяви, че е разположила два кораба в Червено море като подготовка за евентуална военна мисия в протока

Международна мисия! Военни кораби се насочват към Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Нидерландия днес съобщи, че е пренасочила военна фрегата към Ормузкия проток, за да се включи в евентуална международна мисия там, предаде Ройтерс.

Фрегатата за противовъздушна отбрана в момента се намира в Индо-тихоокеанския регион и ще ѝ отнеме няколко седмици, за да пристигне в района на Ормузкия проток, каза министърката на отбраната Дилан Йешилгьоз в писмо до парламента.

Доставките на петрол през протока се увеличиха след подписването на споразумение за примирие между САЩ и Иран тази седмица, въпреки опасенията за безопасност от представители на корабната и застрахователната индустрия, които призоваха за спешно разполагане на плавателни съдове за чистене на мини във водния път.

Франция и Великобритания напредват с плановете за многонационална военноморска мисия, но дипломатите заявиха, че Иран дава сигнали, че остро се противопоставя на всякакво чуждестранно военно присъствие на водния път.

Вчера Германия заяви, че е разположила два кораба в Червено море като подготовка за евентуална военна мисия в протока.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 10 Отговор
    Кузя де е?...абе вярно ли , че могучий ССССр си продаде авионосците на чайна 90те?

    Коментиран от #9, #13

    17:50 19.06.2026

  • 2 име

    12 3 Отговор
    Как пък не се намери у нас поне едно евроатлантическо мишле с гръбнак и достойнство, да се качи на една от двете надуваеми натовски лодки и да ходи да отваря Ормузкия проток?!

    Коментиран от #5, #7

    17:51 19.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    България ще даде миночистачи.

    Коментиран от #11

    17:52 19.06.2026

  • 4 Хитлер

    3 0 Отговор
    Бисмарк и Тирпиц пътуват към Иран.

    Коментиран от #12

    17:53 19.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    как пък не се намери една копейка да пие кафе с мен-Катедралата , Варна

    Коментиран от #15

    17:53 19.06.2026

  • 6 Генерал Боташ

    1 3 Отговор
    Отивам да им занеса лично Гълъба на мира - Донев :)

    17:54 19.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 факуса

    1 0 Отговор
    идиотите май не са доволни и бързат да го затворят пак

    17:59 19.06.2026

  • 9 Усетили се навреме

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Днес, тези динозаври от студената война се чудят в кой залув да ги крият. Много лесна мишена са. Освен това много се развалят пералните им.

    18:00 19.06.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    искаш ли да пием кафе? вземи си и няколкото рашански па ча вр и оттука , да ми бъде забавно

    18:00 19.06.2026

  • 11 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ако махнеш мино-

    18:00 19.06.2026

  • 12 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хитлер":

    Да не го подминат, че там скалите се отварят ненадейно и летят разни неща..

    18:03 19.06.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    кузя дебне във засада

    18:04 19.06.2026

  • 14 Сталин

    2 0 Отговор
    Тези западни чакали трябва веднъж завинаги да им се начупят зъбите ,значи споразумението Иран и сащ е същото като Минск за Русия

    18:06 19.06.2026

  • 15 Трицона или цаца?

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Що ве, кафе машините не приемат ли вече левро центове?

    18:07 19.06.2026

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