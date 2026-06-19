Радев и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност в региона и партньорство в производството на дронове ВИДЕО

Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената информационна служба.



По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия.



Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора, допълват от правителствената пресслужба.

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От своя страна Зеленски благодари на Радев за съдържателния разговор.



„Обсъдихме подробно развитието на нашето сътрудничество и енергийната сигурност, включително на регионално ниво“, написа в Екс Зеленски.



„Отделно засегнахме въпроса за подготовката на консултации между Украйна и България за изготвянето на съвместни проекти. Предложих на България да започнем работа по специално споразумение“ за сътрудничество в областта на безпилотните летателни апарати, написа още украинският президент.



По думите му двамата са се споразумели да възложат на екипите си да продължат работа по обсъдените въпроси и да подготвят редица двустранни документи.



По-рано българската правителствена пресслужба съобщи, че по време на срещата е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия.



Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора, се казва още в съобщението.



Министър-председателят Румен Радев е в Брюксел за участие в срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от ЕС. При пристигането си пред български журналисти Радев отбеляза, че срещата му с президента Зеленски е по искане на украинската страна. Той посочи, че България ще подкрепи процеса на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. България в никакъв случай няма да възпрепятства процеса на започване на преговорите, допълни той.

I met with Prime Minister of Bulgaria Rumen Radev. Thank you for the substantive talks. We discussed in detail the development of our cooperation and energy security, including at the regional level. We also addressed preparations for consultations between Ukraine and Bulgaria… pic.twitter.com/ddxR2DRg34 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026