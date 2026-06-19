Радев и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност в региона и партньорство в производството на дронове ВИДЕО

Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената информационна служба.
По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия.
Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора, допълват от правителствената пресслужба.
От своя страна Зеленски благодари на Радев за съдържателния разговор.
„Обсъдихме подробно развитието на нашето сътрудничество и енергийната сигурност, включително на регионално ниво“, написа в Екс Зеленски.
„Отделно засегнахме въпроса за подготовката на консултации между Украйна и България за изготвянето на съвместни проекти. Предложих на България да започнем работа по специално споразумение“ за сътрудничество в областта на безпилотните летателни апарати, написа още украинският президент.
По думите му двамата са се споразумели да възложат на екипите си да продължат работа по обсъдените въпроси и да подготвят редица двустранни документи.
По-рано българската правителствена пресслужба съобщи, че по време на срещата е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия.
Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора, се казва още в съобщението.
Министър-председателят Румен Радев е в Брюксел за участие в срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от ЕС. При пристигането си пред български журналисти Радев отбеляза, че срещата му с президента Зеленски е по искане на украинската страна. Той посочи, че България ще подкрепи процеса на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. България в никакъв случай няма да възпрепятства процеса на започване на преговорите, допълни той.
I met with Prime Minister of Bulgaria Rumen Radev. Thank you for the substantive talks. We discussed in detail the development of our cooperation and energy security, including at the regional level. We also addressed preparations for consultations between Ukraine and Bulgaria… pic.twitter.com/ddxR2DRg34— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
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Ще ме уморите от смях, значи!🤣 Президент бил зеленият наркоман...😂😂😂
Коментиран от #7
04:17 19.06.2026
2 Браво, президентеее
Коментиран от #6
04:26 19.06.2026
3 Ние
04:27 19.06.2026
4 АУУУУУ
04:27 19.06.2026
5 Абе,
04:31 19.06.2026
6 Да бе да "браво пРезиденте"???
До коментар #2 от "Браво, президентеее":Каунья Боташ ни излага 1000пъти повече.. И е стократно по-крадлив! Ще ревете с глас за Баце.
04:33 19.06.2026
7 Обяснение
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":На празна къща 🤞не и трябва покрив. Затова Чорапа е плешив.😂
04:37 19.06.2026
8 Само така
04:40 19.06.2026
9 “Президентите на България и Украйна”
04:45 19.06.2026
10 Хмм
04:46 19.06.2026
11 Архимандрисандрит Бибиян
04:47 19.06.2026
12 Хмм
04:50 19.06.2026
13 Мдаа
Радев го е изслушал любезно и му е обещал да му купи колело!
Мдаа
Коментиран от #14
04:51 19.06.2026
14 Хмм
До коментар #13 от "Мдаа":наистина, раболепно се държи, благодари, съгласен, като си спомня какъв тон държеше на Радев преди години, иска да им правим дронове, ама май няма отклик
04:54 19.06.2026
15 Абе
05:07 19.06.2026