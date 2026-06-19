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Радев и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност в региона и партньорство в производството на дронове ВИДЕО

Радев и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност в региона и партньорство в производството на дронове ВИДЕО

19 Юни, 2026 04:03, обновена 19 Юни, 2026 04:15 763 15

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  • бълтария-
  • енергетика

Президентите на България и Украйна разговаряха в Брюксел по инициатива на Киев

Радев и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност в региона и партньорство в производството на дронове ВИДЕО - 1
БТА БТА

Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената информационна служба.

По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия.

Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора, допълват от правителствената пресслужба.

Радев и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност в региона и партньорство в производството на дронове ВИДЕО
Снимка: Х

От своя страна Зеленски благодари на Радев за съдържателния разговор.

„Обсъдихме подробно развитието на нашето сътрудничество и енергийната сигурност, включително на регионално ниво“, написа в Екс Зеленски.

„Отделно засегнахме въпроса за подготовката на консултации между Украйна и България за изготвянето на съвместни проекти. Предложих на България да започнем работа по специално споразумение“ за сътрудничество в областта на безпилотните летателни апарати, написа още украинският президент.

По думите му двамата са се споразумели да възложат на екипите си да продължат работа по обсъдените въпроси и да подготвят редица двустранни документи.

По-рано българската правителствена пресслужба съобщи, че по време на срещата е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия.

Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора, се казва още в съобщението.

Министър-председателят Румен Радев е в Брюксел за участие в срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от ЕС. При пристигането си пред български журналисти Радев отбеляза, че срещата му с президента Зеленски е по искане на украинската страна. Той посочи, че България ще подкрепи процеса на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. България в никакъв случай няма да възпрепятства процеса на започване на преговорите, допълни той.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    11 44 Отговор
    "...с президента Зеленски..."
    ----
    Ще ме уморите от смях, значи!🤣 Президент бил зеленият наркоман...😂😂😂

    Коментиран от #7

    04:17 19.06.2026

  • 2 Браво, президентеее

    10 15 Отговор
    Тиквата Борисов лакея вече го няма да ни излага по света и да ни представя, като послушни рая.

    Коментиран от #6

    04:26 19.06.2026

  • 3 Ние

    3 7 Отговор
    Води ни Путине!

    04:27 19.06.2026

  • 4 АУУУУУ

    9 5 Отговор
    АБЕ РАДЕВ ДАЛИ Е ПОПИТАЛ ЗЕЛЕНСКИ ЗА ....... ЛЕТЯЩАТА ЧИНИЯ .....В МОСКВА 🤣🤣🤣

    04:27 19.06.2026

  • 5 Абе,

    2 6 Отговор
    Радев е убаф! Тъй трява!

    04:31 19.06.2026

  • 6 Да бе да "браво пРезиденте"???

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "Браво, президентеее":

    Каунья Боташ ни излага 1000пъти повече.. И е стократно по-крадлив! Ще ревете с глас за Баце.

    04:33 19.06.2026

  • 7 Обяснение

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    На празна къща 🤞не и трябва покрив. Затова Чорапа е плешив.😂

    04:37 19.06.2026

  • 8 Само така

    4 5 Отговор
    Вече не ме е срам, че съм българин.

    04:40 19.06.2026

  • 9 “Президентите на България и Украйна”

    5 9 Отговор
    Единият от 2 години не е президент, а другият от 2 месеца, но бързо забрави как нашмърканият потник го унизи на неговата маса… А 1,5 милиона овци забравиха как ги стрижат и “гласуваха” за унизения президент-премиер

    04:45 19.06.2026

  • 10 Хмм

    2 1 Отговор
    война, а как са оядени

    04:46 19.06.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Кухия на бидонь Пембен не требе да си мие десната ръка до ка е жив деа!

    04:47 19.06.2026

  • 12 Хмм

    3 0 Отговор
    поискали среща, срещнал се, общи приказки

    04:50 19.06.2026

  • 13 Мдаа

    3 1 Отговор
    Зеленият наркоман Хаяско се опитва да притиска Радев и по негова инициатива иска среща с него, защото е силно притеснен, че начело на нашата държава се е появил човек който не е мекотело и има гръбнак о не иска да слушка еврофашистите на Урсула.

    Радев го е изслушал любезно и му е обещал да му купи колело!

    Мдаа

    Коментиран от #14

    04:51 19.06.2026

  • 14 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаа":

    наистина, раболепно се държи, благодари, съгласен, като си спомня какъв тон държеше на Радев преди години, иска да им правим дронове, ама май няма отклик

    04:54 19.06.2026

  • 15 Абе

    1 1 Отговор
    Радуеф срещу наркомана да тича не може да го стигне. По интелект Радуеф може да се мери само с г-л Шивиков.

    05:07 19.06.2026

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