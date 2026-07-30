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Кирил Борисов пред ФАКТИ: Иван Демерджиев се превърна в символ на борбата с олигархията (ВИДЕО)

Кирил Борисов пред ФАКТИ: Иван Демерджиев се превърна в символ на борбата с олигархията (ВИДЕО)

30 Юли, 2026 14:59 1 134 22

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  • калин стоянов-
  • станислав анастасов-
  • дпс ново начало

Проверките срещу олигархията ще имат значение само ако държавното обвинение намери достатъчно доказателства за престъпления, казва гостът

Кирил Борисов пред ФАКТИ: Иван Демерджиев се превърна в символ на борбата с олигархията (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Двамата депутати от „ДПС – Ново начало“ е нормално да защитават своя лидер Делян Пеевски. Те са в една парламентарна група. Калин Стоянов не е член на партията, но е част от парламентарната група и подкрепя политиката ѝ. Станислав Анастасов отдавна е сред най-близките хора до Пеевски. Така че не виждам нищо необичайно в това, че излязоха по националните телевизии и в медиите, за да го защитават. Още повече че дълго време отказваха интервюта за националните медии, а сега за първи път говорят публично. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кирил Борисов, журналист в „24 часа“.

„От друга страна, какъв ще бъде ефектът от тази защита на техния лидер, не мога да кажа. Защото техните „стрели“, образно казано, са насочени единствено срещу вътрешния министър Иван Демерджиев, който се превърна в символ на борбата с олигархията. Той е острието на „Прогресивна България“. Има и мнения, че Демерджиев е сам в тази битка. Най-важното е какъв ще бъде ефектът от цялата информация, която той изнесе. Вече втора седмица няма развитие по въпроса. Предполагам, че ГДБОП и другите структури на МВР работят по своите проверки, но рано или късно всичко ще стигне до прокуратурата. Тогава ще стане ясно дали са събрани доказателства за извършено престъпление или няма такива“, добави гостът.

„Всичко зависи от държавното обвинение. МВР може да извършва проверки и да събира информация, но когато материалите стигнат до прокуратурата, тогава вече ще се разбере дали ще бъде образувано досъдебно производство, дали ще има привлечени обвиняеми или всичко ще бъде прекратено още на етап проверка. Предполагам, че ще има такъв процес, но той ще трябва да изчака създаването на новия Висш съдебен съвет, избора на нов главен прокурор и промени в структурата на прокуратурата, за да могат действията на МВР да дадат реален резултат“, сподели още Кирил Борисов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    20 3 Отговор
    А къде е Симона Пейчева.
    Владо загрятото изгоря а Пейчева я търсят на плажа

    15:02 30.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да питам само

    26 0 Отговор
    Какво стана с анкалава Баба Алино? Вече преборихте ли се да го узаконите?

    Коментиран от #7

    15:02 30.07.2026

  • 5 тоя

    22 0 Отговор
    има типичната физиономия на прогресиращ невменяем галош

    15:04 30.07.2026

  • 6 журнагли$т

    15 0 Отговор
    втора най древна професия

    15:07 30.07.2026

  • 7 Факт

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да питам само":

    Сега сме на къмпинг и гоним каравани

    15:08 30.07.2026

  • 8 Дапитам

    16 1 Отговор
    Кирееее,е що нищо не каза за бях готов с парите и 400 и няколко имота?Това ли ти е журнализма продажнико?

    15:12 30.07.2026

  • 9 Борец против олигархията

    17 1 Отговор
    Демерджиев се бори срещу олигархията като успя да събере 411 имота. Вероятно го прави, за да стане по-богат от олигархията и да успее да я пребори с нейните методи.

    15:14 30.07.2026

  • 10 Ха мит ха ни мит

    9 2 Отговор
    Каличо не е член на партията ,но эаедно са в аки та та.

    15:16 30.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И като как

    7 0 Отговор
    се бори собственик на стотици имоти с такива като него. Ааа, бил работил много Ами, аз съм работил два пъти повече и имам един апартамент и една кола вече изплатени. Толкова имат и милиони работили българи. Явно ние сме тпи, а. Или ни имат за балъци.

    Коментиран от #17

    15:29 30.07.2026

  • 14 Гласуване само в БГ

    0 5 Отговор
    Чух че коалицията на ГРАБЕЖА- ГАРБ и ДПС искали ОТНОВО да се гласува в чужбина БЕЗ ограничение на броя секции..
    Ако партията на РУмен Радев допусне това , САМИ ще си направят МРЪСНО, или все едно сами да си забият нож в ръката, защото заради гласуването в чужбина, на 7 ( седем) избори НЕ можеше да се избере правителство, а през това време циганите и турците крадяха из България...
    В чужбина изобщо НЕ трябва да се гласува,. Който иска да гласува нека си дойде в България и да гласува по адрес по лична карта !!

    А преди няколко години, през 2017 г, Б Борисов от партия ГАРБ ( и правителството беше негово ) предлагаше да изберат Цецка Цачева за ПРЕЗИДЕНТ, ........
    .... но българите избраха Генерал Румен Радев !!!

    15:30 30.07.2026

  • 15 Майора

    5 0 Отговор
    Ало Борисов , май се правите че не знаете кога и за какво се разследва даден човек и кога се обявява за обвиняем! И кой го прави - “аБях точен с парите..!”,олигарх с 7 апартамента и 411 имота спечелил всичко както казва с честен труд! А защо не го попитате как за своя стаж има имот на стойност 26 милиона ? А това че няма съд който да каже че Пеевски е подсъдим , а в същото време се събират незаконно данни за човека!Жалко че разсъждавате така!

    15:33 30.07.2026

  • 16 Малеев,

    4 0 Отговор
    Демерджиев бил СИМВОЛ на борбата с олигархията?!
    А тоя Кирчо е жив символ на известната фирма " Меки четки " - Габрово! 😉

    15:33 30.07.2026

  • 17 смях в залата

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "И като как":

    Ваньо се бори с олигархията и за това има 411 имота .
    Ти бориш ли се или само ходиш на работа?

    15:35 30.07.2026

  • 18 ббб

    2 0 Отговор
    Не е морално да си министър и да имаш 411 имота.

    Коментиран от #19

    15:51 30.07.2026

  • 19 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ббб":

    ,,Не е редно за една спирка билета да струва колкото за 10 спирки,но е законно."адв.Марковски.

    15:58 30.07.2026

  • 20 Замислен

    0 1 Отговор
    От коментарите разбирам,че Пеевски и Борисов са невинни дечица подгонени от лошия олигарх Демерджиев.

    16:00 30.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да бе да

    2 0 Отговор
    ЧАЛГАРСКА НОМЕНКЛАТУРИЯ е Казина бързи кредити ЧС И ТА И г робища....ТОВА Е ....

    16:04 30.07.2026

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