Кирил Борисов пред ФАКТИ: Иван Демерджиев се превърна в символ на борбата с олигархията (ВИДЕО)

Двамата депутати от „ДПС – Ново начало“ е нормално да защитават своя лидер Делян Пеевски. Те са в една парламентарна група. Калин Стоянов не е член на партията, но е част от парламентарната група и подкрепя политиката ѝ. Станислав Анастасов отдавна е сред най-близките хора до Пеевски. Така че не виждам нищо необичайно в това, че излязоха по националните телевизии и в медиите, за да го защитават. Още повече че дълго време отказваха интервюта за националните медии, а сега за първи път говорят публично. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кирил Борисов, журналист в „24 часа“.



„От друга страна, какъв ще бъде ефектът от тази защита на техния лидер, не мога да кажа. Защото техните „стрели“, образно казано, са насочени единствено срещу вътрешния министър Иван Демерджиев, който се превърна в символ на борбата с олигархията. Той е острието на „Прогресивна България“. Има и мнения, че Демерджиев е сам в тази битка. Най-важното е какъв ще бъде ефектът от цялата информация, която той изнесе. Вече втора седмица няма развитие по въпроса. Предполагам, че ГДБОП и другите структури на МВР работят по своите проверки, но рано или късно всичко ще стигне до прокуратурата. Тогава ще стане ясно дали са събрани доказателства за извършено престъпление или няма такива“, добави гостът.



„Всичко зависи от държавното обвинение. МВР може да извършва проверки и да събира информация, но когато материалите стигнат до прокуратурата, тогава вече ще се разбере дали ще бъде образувано досъдебно производство, дали ще има привлечени обвиняеми или всичко ще бъде прекратено още на етап проверка. Предполагам, че ще има такъв процес, но той ще трябва да изчака създаването на новия Висш съдебен съвет, избора на нов главен прокурор и промени в структурата на прокуратурата, за да могат действията на МВР да дадат реален резултат“, сподели още Кирил Борисов.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.4 Оценка 1.4 от 19 гласа.