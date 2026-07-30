Кирил Борисов пред ФАКТИ: Иван Демерджиев се превърна в символ на борбата с олигархията (ВИДЕО)

Двамата депутати от „ДПС – Ново начало“ е нормално да защитават своя лидер Делян Пеевски. Те са в една парламентарна група. Калин Стоянов не е член на партията, но е част от парламентарната група и подкрепя политиката ѝ. Станислав Анастасов отдавна е сред най-близките хора до Пеевски. Така че не виждам нищо необичайно в това, че излязоха по националните телевизии и в медиите, за да го защитават. Още повече че дълго време отказваха интервюта за националните медии, а сега за първи път говорят публично. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кирил Борисов, журналист в „24 часа“.
„От друга страна, какъв ще бъде ефектът от тази защита на техния лидер, не мога да кажа. Защото техните „стрели“, образно казано, са насочени единствено срещу вътрешния министър Иван Демерджиев, който се превърна в символ на борбата с олигархията. Той е острието на „Прогресивна България“. Има и мнения, че Демерджиев е сам в тази битка. Най-важното е какъв ще бъде ефектът от цялата информация, която той изнесе. Вече втора седмица няма развитие по въпроса. Предполагам, че ГДБОП и другите структури на МВР работят по своите проверки, но рано или късно всичко ще стигне до прокуратурата. Тогава ще стане ясно дали са събрани доказателства за извършено престъпление или няма такива“, добави гостът.
„Всичко зависи от държавното обвинение. МВР може да извършва проверки и да събира информация, но когато материалите стигнат до прокуратурата, тогава вече ще се разбере дали ще бъде образувано досъдебно производство, дали ще има привлечени обвиняеми или всичко ще бъде прекратено още на етап проверка. Предполагам, че ще има такъв процес, но той ще трябва да изчака създаването на новия Висш съдебен съвет, избора на нов главен прокурор и промени в структурата на прокуратурата, за да могат действията на МВР да дадат реален резултат“, сподели още Кирил Борисов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Кирил Борисов пред ФАКТИ: Иван Демерджиев се превърна в символ на борбата с олигархията (ВИДЕО)
30 Юли, 2026 14:59 1 134 22
Проверките срещу олигархията ще имат значение само ако държавното обвинение намери достатъчно доказателства за престъпления, казва гостът
Двамата депутати от „ДПС – Ново начало“ е нормално да защитават своя лидер Делян Пеевски. Те са в една парламентарна група. Калин Стоянов не е член на партията, но е част от парламентарната група и подкрепя политиката ѝ. Станислав Анастасов отдавна е сред най-близките хора до Пеевски. Така че не виждам нищо необичайно в това, че излязоха по националните телевизии и в медиите, за да го защитават. Още повече че дълго време отказваха интервюта за националните медии, а сега за първи път говорят публично. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кирил Борисов, журналист в „24 часа“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааааа
Владо загрятото изгоря а Пейчева я търсят на плажа
15:02 30.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да питам само
Коментиран от #7
15:02 30.07.2026
5 тоя
15:04 30.07.2026
6 журнагли$т
15:07 30.07.2026
7 Факт
До коментар #4 от "Да питам само":Сега сме на къмпинг и гоним каравани
15:08 30.07.2026
8 Дапитам
15:12 30.07.2026
9 Борец против олигархията
15:14 30.07.2026
10 Ха мит ха ни мит
15:16 30.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И като как
Коментиран от #17
15:29 30.07.2026
14 Гласуване само в БГ
Ако партията на РУмен Радев допусне това , САМИ ще си направят МРЪСНО, или все едно сами да си забият нож в ръката, защото заради гласуването в чужбина, на 7 ( седем) избори НЕ можеше да се избере правителство, а през това време циганите и турците крадяха из България...
В чужбина изобщо НЕ трябва да се гласува,. Който иска да гласува нека си дойде в България и да гласува по адрес по лична карта !!
А преди няколко години, през 2017 г, Б Борисов от партия ГАРБ ( и правителството беше негово ) предлагаше да изберат Цецка Цачева за ПРЕЗИДЕНТ, ........
.... но българите избраха Генерал Румен Радев !!!
15:30 30.07.2026
15 Майора
15:33 30.07.2026
16 Малеев,
А тоя Кирчо е жив символ на известната фирма " Меки четки " - Габрово! 😉
15:33 30.07.2026
17 смях в залата
До коментар #13 от "И като как":Ваньо се бори с олигархията и за това има 411 имота .
Ти бориш ли се или само ходиш на работа?
15:35 30.07.2026
18 ббб
Коментиран от #19
15:51 30.07.2026
19 Факт
До коментар #18 от "ббб":,,Не е редно за една спирка билета да струва колкото за 10 спирки,но е законно."адв.Марковски.
15:58 30.07.2026
20 Замислен
16:00 30.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Да бе да
16:04 30.07.2026