Украйна твърди, че е ударила четири руски танкера, Москва съобщава за атаки срещу военни заводи и кораби

Военните действия между Русия и Украйна продължават с нова размяна на удари по морски и промишлени цели. Киев съобщи за атаки срещу руски танкери в Черно и Азовско море, докато Москва обяви, че е нанесла масирани удари по украински военни предприятия и товарни кораби. Информацията на двете страни не може да бъде потвърдена по независим път, предава БТА.
Киев: Поразени са четири руски танкера
Командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди заяви, че украинските въоръжени сили са атакували четири руски танкера в Черно и Азовско море.
По думите му през последните три седмици украинските сили са нанесли удари по общо 205 руски танкера, от които:
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130 в Азовско море;
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75 в Черно море.
Атака срещу пристанище в Краснодарския край
Руската прокуратура съобщи, че украински дронове са атакували експортния терминал за зърно на пристанище Таман в Краснодарска област.
По-рано местните власти информираха, че след удар с дрон е избухнал пожар в предприятие в село Волна.
Москва: Масирани удари по украински военни заводи
От своя страна руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта е извършило мащабни удари с ракети и дронове срещу военни предприятия в различни части на Украйна.
Според Москва са били поразени:
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завод „Маяк“ в Киев, където се произвеждат бойни дронове ФП-1 и ФП-2;
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Електротехническият завод в Киев, който произвежда бойни и разузнавателни безпилотни летателни апарати;
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авиационното предприятие ЛОРТА в Лвов, където се произвеждат и ремонтират двигатели за крилати ракети „Фламинго“ и дронове;
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две военни фабрики в Ивано-Франкивска област, свързани с производството и съхранението на ракети „Фламинго“ и „Нептун“;
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завод „Аквапласт“ в Кривой рог, за който Русия твърди, че произвежда бойни дронове, морски безпилотни апарати и ремонтира самоходни гаубици.
Москва съобщава и за удари по кораби
Руското военно ведомство заяви още, че е атакувало товарен кораб, превозващ военна техника в пристанище Южний, Одеска област.
По информация на Москва са били ударени и още два кораба, които транспортирали оръжие и военна техника към пристанищата Одеса и Черноморск.
Информацията не е независимо потвърдена
Към момента твърденията както на украинската, така и на руската страна относно нанесените удари и щетите не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници. Военните действия продължават, а информацията за ситуацията на терен остава ограничена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
Коментиран от #4, #47
13:51 30.07.2026
2 Владимир Путин, президент
Сам се бие, сам се побеждава, сам на опашки се реди 👆😁
13:52 30.07.2026
3 Без име
13:52 30.07.2026
4 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #1 от "осраински":То и ти нивга не си бил пeндeл нали......😆
Коментиран от #14, #16, #17
13:53 30.07.2026
5 Град Козлодуй
Коментиран от #10
13:53 30.07.2026
6 Сатана Z
Слава на Русия
13:54 30.07.2026
7 осраински
13:55 30.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мишел
Коментиран от #48
13:55 30.07.2026
10 Си Дзинпин, генерален секретар
До коментар #5 от "Град Козлодуй":Тя и Русия не е нито държава, нито народ .....
13:55 30.07.2026
11 Гост
13:56 30.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Вашия се споминал
До коментар #4 от "Майор Деянов, на всеки километър":Модният агент, който е предлагал малолетни деца и от България на Епстийн и Тръмп, е намерен мъртъв.
13:56 30.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 осраински
До коментар #4 от "Майор Деянов, на всеки километър":Продължавай да просиш че половикатати е грозновата и не СТАЯ
13:59 30.07.2026
18 Православие сър
13:59 30.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха ха ха ха
До коментар #15 от "Чий Крим кAпеи клошарски 😂🤣😅😅":Важното е че в празните кратуни на копейките - бушуват велики пабеди на савецката армия.
Коментиран от #37
14:01 30.07.2026
21 Гост
До коментар #15 от "Чий Крим кAпеи клошарски 😂🤣😅😅":Хайде малко по сериозно с пропагадата, а?! Публикувал бил в профила си във Фейсбук... Толкова ли сте глупави, та не се сещате, че Фейсбук е забранен в Русия, та дори и да го е публикувал някой, няма кой да го прочете. За мен по скоро е преписано от Дойче веле и Бесарабски фронт (живи ли са още).
14:01 30.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ха ха
14:03 30.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хахахаха
14:04 30.07.2026
27 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #31
14:04 30.07.2026
28 Ха ха
14:04 30.07.2026
29 хаха
14:05 30.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Микола Ухилянт
До коментар #27 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Пиши го с по 10 повече за по-голяма тежест. Пиши 40 танкера и т.н. Иначе с тези малки бройки Русия бълха я ухапала. Надувай числата.
14:07 30.07.2026
32 Миролюб Войнов, българист
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":"..БРАТЯ РУСНАЦИ.."
Тия мухлежи няма как да са ни братя !!!
Братя са с манголците от Столипиново 👈
Коментиран от #34
14:07 30.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Много ясно
До коментар #32 от "Миролюб Войнов, българист":че си индоегиптянин. Миришеш през екрана.
14:08 30.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 21 руски танкера са ударени
14:09 30.07.2026
37 Друсано русначе
До коментар #20 от "Ха ха ха ха":Смехът ти е па русски истеричен !!!
Дигай дисагите и домой, Крим не е руски 👈
14:10 30.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гост
До коментар #35 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":И теб да попитам. Кои са тези социиални мрежки, като всичките са забранени в Русия - Фейсбук, Туитър, инстаграм? Кои са тези руснаци, които пишат там, въпреки забраната или това са просто евроатлантически ботове, които дращят, за ловят шарани от западното крайбрежие на Черно море?
14:12 30.07.2026
41 Пълни глупости
Нито 75 в Черно море. Тея украинци верно не са у ред с кратуните
Коментиран от #45
14:13 30.07.2026
42 Вова,
14:18 30.07.2026
43 Луганск
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.
14:18 30.07.2026
44 Московските BAPBAPИ !
В своята къща родителите на голямо семейство са загубили живота си заедно с осемте си деца и внуче.
Сред загиналите, чии тела вече са открити и други, които все още се търсят и идентифицират сред останки, е Марк, който е на 18 години, Доминика (16), Вирика (14), Закариж (13), Азариж Илай (11), Федерика (9), Емилия (7), и малкият Артем, внук, който бил само 1 година и 6 месеца.
Една ракета. Едно семейство. Една къща, превърната в общ гроб за хората, които се обичаха.
Това не беше атака срещу военна цел. Това беше умишлена атака срещу украинско семейство . Срещу деца, които трябваше да живеят, да мечтаят и растат. Срещу родители, които били построили дом, отгледали своите деца и вярваха в бъдещето.
Светът трябва да знае и запомни истинската цена на руския тероризъм. Ние трябва да запомним всяко име, всяка жертва, убита жестоко без милосърдие.
Нашите най-искрени соболезнования на всички техни роднини и близки.
‼️ ДА ГОРЯТ В АДА РУСКИ УБИЙЦИ ТЕРОРИСТИ ФАШИСТИ
14:19 30.07.2026
45 Извинете,
До коментар #41 от "Пълни глупости":може ли дата, брой и страница на източника ви?
14:19 30.07.2026
46 Айдеее пак
таа нощ, в 25часа и 73 минути киийюфско време ,
усръинсите са ударили в Азовско море
с три дрона
четири руски атомни ледоразбивача........
14:23 30.07.2026
47 Антирашист 1959
До коментар #1 от "осраински":Питай хрусчов и лагеристите от гулаг и роднините на изчезнали те !по приблизителни оценки на съвестта на сталин тежат 10 милиона живота !
14:24 30.07.2026
48 То и бат Кольо каза,
До коментар #9 от "Мишел":че си му пуснала 7 пъти, па я не вярвам. Не му става. Явно си му д.хала
14:24 30.07.2026
49 Ххггг
14:25 30.07.2026