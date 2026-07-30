Украйна твърди, че е ударила четири руски танкера, Москва съобщава за атаки срещу военни заводи и кораби

Военните действия между Русия и Украйна продължават с нова размяна на удари по морски и промишлени цели. Киев съобщи за атаки срещу руски танкери в Черно и Азовско море, докато Москва обяви, че е нанесла масирани удари по украински военни предприятия и товарни кораби. Информацията на двете страни не може да бъде потвърдена по независим път, предава БТА.

Киев: Поразени са четири руски танкера

Командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди заяви, че украинските въоръжени сили са атакували четири руски танкера в Черно и Азовско море.

По думите му през последните три седмици украинските сили са нанесли удари по общо 205 руски танкера, от които:

130 в Азовско море;

75 в Черно море.

Атака срещу пристанище в Краснодарския край

Руската прокуратура съобщи, че украински дронове са атакували експортния терминал за зърно на пристанище Таман в Краснодарска област.

По-рано местните власти информираха, че след удар с дрон е избухнал пожар в предприятие в село Волна.

Москва: Масирани удари по украински военни заводи

От своя страна руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта е извършило мащабни удари с ракети и дронове срещу военни предприятия в различни части на Украйна.

Според Москва са били поразени:

завод „Маяк“ в Киев, където се произвеждат бойни дронове ФП-1 и ФП-2;

Електротехническият завод в Киев, който произвежда бойни и разузнавателни безпилотни летателни апарати;

авиационното предприятие ЛОРТА в Лвов, където се произвеждат и ремонтират двигатели за крилати ракети „Фламинго“ и дронове;

две военни фабрики в Ивано-Франкивска област, свързани с производството и съхранението на ракети „Фламинго“ и „Нептун“;

завод „Аквапласт“ в Кривой рог, за който Русия твърди, че произвежда бойни дронове, морски безпилотни апарати и ремонтира самоходни гаубици.

Москва съобщава и за удари по кораби

Руското военно ведомство заяви още, че е атакувало товарен кораб, превозващ военна техника в пристанище Южний, Одеска област.

По информация на Москва са били ударени и още два кораба, които транспортирали оръжие и военна техника към пристанищата Одеса и Черноморск.

Информацията не е независимо потвърдена

Към момента твърденията както на украинската, така и на руската страна относно нанесените удари и щетите не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници. Военните действия продължават, а информацията за ситуацията на терен остава ограничена.