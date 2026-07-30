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Украйна твърди, че е ударила четири руски танкера, Москва съобщава за атаки срещу военни заводи и кораби
  Тема: Украйна

Украйна твърди, че е ударила четири руски танкера, Москва съобщава за атаки срещу военни заводи и кораби

30 Юли, 2026 13:38, обновена 30 Юли, 2026 13:48 768 49

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  • кораби-
  • русия

Киев съобщи за атаки срещу руски морски цели, докато Москва заяви, че е нанесла удари по украински военни предприятия и кораби

Украйна твърди, че е ударила четири руски танкера, Москва съобщава за атаки срещу военни заводи и кораби - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военните действия между Русия и Украйна продължават с нова размяна на удари по морски и промишлени цели. Киев съобщи за атаки срещу руски танкери в Черно и Азовско море, докато Москва обяви, че е нанесла масирани удари по украински военни предприятия и товарни кораби. Информацията на двете страни не може да бъде потвърдена по независим път, предава БТА.

Киев: Поразени са четири руски танкера

Командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди заяви, че украинските въоръжени сили са атакували четири руски танкера в Черно и Азовско море.

По думите му през последните три седмици украинските сили са нанесли удари по общо 205 руски танкера, от които:

  • 130 в Азовско море;

  • 75 в Черно море.

Атака срещу пристанище в Краснодарския край

Руската прокуратура съобщи, че украински дронове са атакували експортния терминал за зърно на пристанище Таман в Краснодарска област.

По-рано местните власти информираха, че след удар с дрон е избухнал пожар в предприятие в село Волна.

Москва: Масирани удари по украински военни заводи

От своя страна руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта е извършило мащабни удари с ракети и дронове срещу военни предприятия в различни части на Украйна.

Според Москва са били поразени:

  • завод „Маяк“ в Киев, където се произвеждат бойни дронове ФП-1 и ФП-2;

  • Електротехническият завод в Киев, който произвежда бойни и разузнавателни безпилотни летателни апарати;

  • авиационното предприятие ЛОРТА в Лвов, където се произвеждат и ремонтират двигатели за крилати ракети „Фламинго“ и дронове;

  • две военни фабрики в Ивано-Франкивска област, свързани с производството и съхранението на ракети „Фламинго“ и „Нептун“;

  • завод „Аквапласт“ в Кривой рог, за който Русия твърди, че произвежда бойни дронове, морски безпилотни апарати и ремонтира самоходни гаубици.

Москва съобщава и за удари по кораби

Руското военно ведомство заяви още, че е атакувало товарен кораб, превозващ военна техника в пристанище Южний, Одеска област.

По информация на Москва са били ударени и още два кораба, които транспортирали оръжие и военна техника към пристанищата Одеса и Черноморск.

Информацията не е независимо потвърдена

Към момента твърденията както на украинската, така и на руската страна относно нанесените удари и щетите не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници. Военните действия продължават, а информацията за ситуацията на терен остава ограничена.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    13 7 Отговор
    Сталин никога не бил тиран, никога не бил диктатор, той бил виден държавник, стратегически командир, генерал- секретар, генерал-исполнитель, слава великому Сталину

    Коментиран от #4, #47

    13:51 30.07.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    10 12 Отговор
    На русняка враг му не трябва !!!
    Сам се бие, сам се побеждава, сам на опашки се реди 👆😁

    13:52 30.07.2026

  • 3 Без име

    6 9 Отговор
    Елке, щом Украйна казва, значи е така. Копейка!!! 😁

    13:52 30.07.2026

  • 4 Майор Деянов, на всеки километър

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "осраински":

    То и ти нивга не си бил пeндeл нали......😆

    Коментиран от #14, #16, #17

    13:53 30.07.2026

  • 5 Град Козлодуй

    24 9 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #10

    13:53 30.07.2026

  • 6 Сатана Z

    20 9 Отговор
    Сенчестият флот на Зеления нацист всеки ден дава фиря.Пристанищата — тоже.
    Слава на Русия

    13:54 30.07.2026

  • 7 осраински

    12 6 Отговор
    Анализатор Меркурис: Загубата на пристанището в Одеса ще подкопае икономиката на Украйна... Какво, ще подкопае какво? Използвахте ли пристанището в Одеса, за да им транспортирате милостиня, която поддържаше Свинския райх жив?

    13:55 30.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мишел

    10 9 Отговор
    Храбрата Украйна каза, че е ударила седем руски танкера с един удар .

    Коментиран от #48

    13:55 30.07.2026

  • 10 Си Дзинпин, генерален секретар

    8 16 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    Тя и Русия не е нито държава, нито народ .....

    13:55 30.07.2026

  • 11 Гост

    20 7 Отговор
    Не знам кой какво трябва да потвърждава, ама Украйна на практика вече няма излаз на Черно море. Всички световни компании се отказаха да влизат в нейните пристанища. Резултатът ще се усети много скоро.

    13:56 30.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вашия се споминал

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Модният агент, който е предлагал малолетни деца и от България на Епстийн и Тръмп, е намерен мъртъв.

    13:56 30.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 осраински

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Продължавай да просиш че половикатати е грозновата и не СТАЯ

    13:59 30.07.2026

  • 18 Православие сър

    3 4 Отговор
    оставяйте пpaвославните xоxлите и aлkашите да се изтребват

    13:59 30.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ха ха ха

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "Чий Крим кAпеи клошарски 😂🤣😅😅":

    Важното е че в празните кратуни на копейките - бушуват велики пабеди на савецката армия.

    Коментиран от #37

    14:01 30.07.2026

  • 21 Гост

    13 8 Отговор

    До коментар #15 от "Чий Крим кAпеи клошарски 😂🤣😅😅":

    Хайде малко по сериозно с пропагадата, а?! Публикувал бил в профила си във Фейсбук... Толкова ли сте глупави, та не се сещате, че Фейсбук е забранен в Русия, та дори и да го е публикувал някой, няма кой да го прочете. За мен по скоро е преписано от Дойче веле и Бесарабски фронт (живи ли са още).

    14:01 30.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха ха

    6 5 Отговор
    Бандерия нямаме горива , кеф !

    14:03 30.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хахахаха

    3 7 Отговор
    На мен ми е интересно, как рашата намира още цели да удря, при положение че удря от 5 години! Украйна има много цели да удря по рашите, понеже сега започнаха. А рашите удряли военни заводи в Украйна??? А как чак сега изведнъж ги удрят? При положение че удрят по цяла Украйна от 5 години?

    14:04 30.07.2026

  • 27 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    8 11 Отговор
    Украински дронове поразиха база за катери в Крим, 4 танкера в Черно/Азовско море, 5 елемента от ПВО и площадка за изстрелване на „Шахед“ на летище Донецк.

    Коментиран от #31

    14:04 30.07.2026

  • 28 Ха ха

    7 5 Отговор
    В бандерия няма бензиностанции !

    14:04 30.07.2026

  • 29 хаха

    2 1 Отговор
    Малко са!!! ОЩЕ!

    14:05 30.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Микола Ухилянт

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Пиши го с по 10 повече за по-голяма тежест. Пиши 40 танкера и т.н. Иначе с тези малки бройки Русия бълха я ухапала. Надувай числата.

    14:07 30.07.2026

  • 32 Миролюб Войнов, българист

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    "..БРАТЯ РУСНАЦИ.."

    Тия мухлежи няма как да са ни братя !!!
    Братя са с манголците от Столипиново 👈

    Коментиран от #34

    14:07 30.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Много ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Миролюб Войнов, българист":

    че си индоегиптянин. Миришеш през екрана.

    14:08 30.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 21 руски танкера са ударени

    5 3 Отговор
    в Азовско море.

    14:09 30.07.2026

  • 37 Друсано русначе

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха ха":

    Смехът ти е па русски истеричен !!!
    Дигай дисагите и домой, Крим не е руски 👈

    14:10 30.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гост

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    И теб да попитам. Кои са тези социиални мрежки, като всичките са забранени в Русия - Фейсбук, Туитър, инстаграм? Кои са тези руснаци, които пишат там, въпреки забраната или това са просто евроатлантически ботове, които дращят, за ловят шарани от западното крайбрежие на Черно море?

    14:12 30.07.2026

  • 41 Пълни глупости

    7 2 Отговор
    Русия няма нито 130 танкера в Азовско море;
    Нито 75 в Черно море. Тея украинци верно не са у ред с кратуните

    Коментиран от #45

    14:13 30.07.2026

  • 42 Вова,

    3 0 Отговор
    Кривият рог въобще защо съществува?

    14:18 30.07.2026

  • 43 Луганск

    2 3 Отговор
    Русия днес не е пълноценна държава

    Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.

    В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.

    14:18 30.07.2026

  • 44 Московските BAPBAPИ !

    3 2 Отговор
    🕯️😔 Руска ракета е убила цялото семейство.
    В своята къща родителите на голямо семейство са загубили живота си заедно с осемте си деца и внуче.
    Сред загиналите, чии тела вече са открити и други, които все още се търсят и идентифицират сред останки, е Марк, който е на 18 години, Доминика (16), Вирика (14), Закариж (13), Азариж Илай (11), Федерика (9), Емилия (7), и малкият Артем, внук, който бил само 1 година и 6 месеца.
    Една ракета. Едно семейство. Една къща, превърната в общ гроб за хората, които се обичаха.
    Това не беше атака срещу военна цел. Това беше умишлена атака срещу украинско семейство . Срещу деца, които трябваше да живеят, да мечтаят и растат. Срещу родители, които били построили дом, отгледали своите деца и вярваха в бъдещето.
    Светът трябва да знае и запомни истинската цена на руския тероризъм. Ние трябва да запомним всяко име, всяка жертва, убита жестоко без милосърдие.
    Нашите най-искрени соболезнования на всички техни роднини и близки.
    ‼️ ДА ГОРЯТ В АДА РУСКИ УБИЙЦИ ТЕРОРИСТИ ФАШИСТИ

    14:19 30.07.2026

  • 45 Извинете,

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Пълни глупости":

    може ли дата, брой и страница на източника ви?

    14:19 30.07.2026

  • 46 Айдеее пак

    0 4 Отговор
    Хи хи хи
    таа нощ, в 25часа и 73 минути киийюфско време ,
    усръинсите са ударили в Азовско море
    с три дрона
    четири руски атомни ледоразбивача........

    14:23 30.07.2026

  • 47 Антирашист 1959

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "осраински":

    Питай хрусчов и лагеристите от гулаг и роднините на изчезнали те !по приблизителни оценки на съвестта на сталин тежат 10 милиона живота !

    14:24 30.07.2026

  • 48 То и бат Кольо каза,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    че си му пуснала 7 пъти, па я не вярвам. Не му става. Явно си му д.хала

    14:24 30.07.2026

  • 49 Ххггг

    0 0 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.

    14:25 30.07.2026

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