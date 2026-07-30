Русия обяви превземането на четири населени места в Източна Украйна

Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са установили контрол над четири населени места в Донецка, Сумска и Харковска област. Към момента информацията не е потвърдена от украинска страна или от независими източници, предава БТА.
Москва съобщава за ново настъпление
Според изявление на Руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, руските войски са превзели:
-
Черниговка – Донецка област;
-
Мала Слободка – Донецка област;
-
Мохрица – Сумска област;
-
Юрченково – Харковска област.
Липсва независимо потвърждение
Към момента украинските власти не са коментирали официално твърденията на Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 честен ционист
Коментиран от #68, #70
14:44 30.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дааааа
До коментар #1 от "От 5 години все превземат":Полският премиер Доналд Туск , макар и да твърди, че руска ракета Х-101 е паднала на полска земя, по някаква причина не я е показал на обществеността. Малко вероятно е такава ракета да е навлязла на полска територия
Коментиран от #27
14:45 30.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пламен
Цената на цифровата рулла се вдигна рязко на международните пазари . :)
14:46 30.07.2026
9 отекчен
14:46 30.07.2026
10 Геро
До коментар #2 от "Вашето мнение":Мнения на от/падъци като теб нямат значение.
14:47 30.07.2026
11 Украйна ще капитулира
Коментиран от #25
14:47 30.07.2026
12 Сатана Z
14:47 30.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А защо са същите като миналото лято?
Коментиран от #20
14:49 30.07.2026
17 нискочелото от БКП-ДБ с.Крушари
14:50 30.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 "името"
До коментар #3 от "Копейки,":с което коментираш ясно показва какво дрънка в това което носиш на раменете Си...
14:52 30.07.2026
22 Дааааа
До коментар #3 от "Копейки,":Преди 10 Мин.
В рамките на 24 часа руските военни сили унищожиха пускова установка на зенитно-ракетния комплекс „Печора“ и нанесоха удари срещу стратегически важни вражески цели, съобщи руското Министерство на отбраната .
Според агенцията, атаките са били насочени и към обекти на горивна, енергийна и транспортна инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили (ВС). Унищожени са вражески складове за оръжие и гориво, както и съоръжения за производство и съхранение на безпилотни летателни апарати. Освен това са били ударени временни пунктове за разполагане на украински войски и чуждестранни наемници в 143 области.
14:53 30.07.2026
23 Швейк
14:53 30.07.2026
24 Пламен
Кучетата избягаха заради гърмежите, кокошките спряха да снасят, бабушките са свикнали да ги ,,освобождават" ...
14:54 30.07.2026
25 Адрес 4000
До коментар #11 от "Украйна ще капитулира":Ще ще ще ще ще
И така 5 години
14:55 30.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тов. ЧЛЕНИН
До коментар #6 от "Дааааа":Аааааа , ета невазможна .. с "нашите високоточни рикети" .
14:56 30.07.2026
28 Факт
Коментиран от #33
14:58 30.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 някой спомня ли си
15:00 30.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Сигурно и
До коментар #28 от "Факт":Че там няма кьорав бандеровец жив
15:00 30.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Бибиян
15:01 30.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 камънчо
15:05 30.07.2026
40 Добрите новини идват една след друга!
15:06 30.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Руско превземане-Купянско превземане
Четири години все превземат и все ги избиват.
15:07 30.07.2026
43 Ивайло Мирчев
Сега вече ме ядосахте и отивам да се сбия с някой разносвач на пици.
15:08 30.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Арпаджик
Първо те уверяваха всички, че всеки момент ще спасят моряците, с които „е установена връзка“, а след това безмилостно убиха тази надежда, заявявайки, че всъщност няма кого да спасяват, тъй като целият екипаж на „Курск“ е загинал за броени минути след взривовете. Думите им повтаряше президентът на страната. Първо — напълно убеден в твърденията на военните специалисти, а след това, когато лъжата го направи съучастник в престъплението им, Путин повтаряше техните измислици, за да запази рейтинга си.
Коментиран от #71
15:08 30.07.2026
46 Манол Глишев
Тук не е Москва.
Отивайте да се биете на руския фронт, аз сега не мога защото съм много зает.
Коментиран от #49
15:09 30.07.2026
47 Даже
15:09 30.07.2026
48 Генерал Атанасов
Ще събера една малка армия и ще отида да си направя селфи там.
15:10 30.07.2026
49 Педро волгин
До коментар #46 от "Манол Глишев":Ти отивай.Аз избрах еврото.
15:10 30.07.2026
50 Радан Кънев
15:11 30.07.2026
51 БАНко
15:11 30.07.2026
52 БРАВО това си е освобождение дори на
15:12 30.07.2026
53 Умник Гюро
15:12 30.07.2026
54 Надежда Нейнски
15:13 30.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Като ватенките няма други
Коментиран от #58, #59
15:13 30.07.2026
57 Херодот
15:15 30.07.2026
58 Тогава
До коментар #56 от "Като ватенките няма други":Украйна ще е в историята
15:15 30.07.2026
59 Какво значи на турски език
До коментар #56 от "Като ватенките няма други":доМбас?
Коментиран от #66, #69
15:15 30.07.2026
60 Евроатлантик
Коментиран от #61
15:15 30.07.2026
61 Няма Украйна
До коментар #60 от "Евроатлантик":Такава държава няма и не може да съсипе руската икономика
15:18 30.07.2026
62 Глюпости
До коментар #29 от "Медведев":Какво са две седмици ? Той пета година вече го "разбира" ..🤔
Коментиран от #65
15:18 30.07.2026
63 Когато
До коментар #55 от "Пешката":Укроуродът пием кафе в Крим
15:19 30.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ето какво значи доМбас
До коментар #59 от "Какво значи на турски език":Домбас е малък град в Норвегия, който е известен със своята красива природа и много зимни спортове. Градът е разположен в централната част на Норвегия и е известен като мястото, където се срещат две главни железопътни линии. Това прави Домбас много важен транспортен възел в региона.
Едно от най-интересните неща за Домбас е, че тук можете да видите много елени. Те са символ на града и често се срещат в парковете и горите около града.
Ако търсите място, където да се насладите на красивата норвежка природа и да се забавлявате с много зимни спортове, Домбас е перфектното място за вас
15:30 30.07.2026
67 Константиновка
Чува ли се нещо?
А село Ню Йорк?!
Мухаха!
15:37 30.07.2026
68 не може да бъде
До коментар #4 от "честен ционист":С по-простите думи и най-употребяваните в украинския диалект /и македонския -на българския език / на руския език няма проблеми -сменяш "о" -с и "г"- с "х" и няма проблем !?Проблем обаче и то голям възниква с научната правно-административната медицинската и техническата терминологии -там просто няма украински думи всичко е руско ...и това е съвсем логично терминологията в тези отрасли се създава на държавно ниво с определени институции и с история на езика х!?
15:47 30.07.2026
69 Бъзиктар
До коментар #59 от "Какво значи на турски език":ДоМбас е нещо като -,,Оп-ааа",вместо извинявай😆туземно наречие но му се разбира.
15:51 30.07.2026
70 Ами сега?
До коментар #4 от "честен ционист":Както и да го кажеш все тая, но истината е, че Чернигов се намира на югоизток от украинския град Орехов и на около 40 км навътре от фронтовата линия в окупираната от руснаците ивица северно от Азовско море още от 2022 г., а те току що вече са го превзели.
15:59 30.07.2026
71 Верно?
До коментар #45 от "Арпаджик":Путин си е предател още от август 2000 г., когато като главнокомандващ, отиде на почивка в Сочи докато се провеждаха планираните военноморски учения на Северния флот.
Когато най-модерният подводен крейсер "Курск", защитил руския контингент, който превзе летището в Прищина, не по заповед на Елцин или юдео-циониста Евгений Примаков (Примо е еврейската фамилия на еврейската му майка), по време на натовските бомбардировки над остатъчна Югославия (март-юни 1999г.) е на позиция за стрелба с изпитателно торпедо, на 12.08.2000 г. по обяд, същият е потопен.
Три са основните версии за потопяването на "Курск". Официалната версия е, че офицерите и моряците са били мърльовци и некадърници, и експерименталното торпедо се е самовзривило в торпедния отсек (в носовата част), като е предизвикало детонацията на останалите бойни торпеда.
Втората версия е, че "Курск" е потопен от ракетния крейсер "Петър I", защото, видите ли крейсерът изстрелял две ракети-торпеда малко преди да се взриви "Курск".
Третата версия е, че две американски подводници (доказано) са били в забранената зона на ученията, като едната от тях се е сблъскала с "Курск", последвало е отваряне на тореден апарат на "Курск", което било възприето като подготовка за ответна атака и втората американска подводница атакува "Курск" с торпедо МК-48 (с бойна глава с обеднен уран), което детонира боеприпасите в торпедния отсек на "Курск". След някокло дни ударената американска подводница е изведена на док за
Коментиран от #72
16:06 30.07.2026
72 Да, вярно е
До коментар #71 от "Верно?":Третата версия е, че две американски подводници (доказано) са били в забранената зона на ученията, като едната от тях се е сблъскала с "Курск", последвало е отваряне на тореден апарат на "Курск", което било възприето като подготовка за ответна атака и втората американска подводница атакува "Курск" с торпедо МК-48 (с бойна глава с обеднен уран), което детонира боеприпасите в торпедния отсек на "Курск". След някокло дни ударената американска подводница е изведена на док за ремонт в Англия.
Сценарият е бил написан от юдео-циониста Примаков, който подигравателно се усмихваше на журналистите... Единствено подготвената и читава руска спасителна подводница, която е била в състояние да помогне като отвори спасителния люк в кърмата, е била дадена под наем на американците за изследователски цели и снимане на филм за "Титаник". Другата налична спасителна подводница не се спрява със задачата, а Путин отказва помощ от Норвегия.
Целта е била да няма свидетели.
16:07 30.07.2026