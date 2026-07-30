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Русия обяви превземането на четири населени места в Източна Украйна
  Тема: Украйна

Русия обяви превземането на четири населени места в Източна Украйна

30 Юли, 2026 14:42 1 615 72

  • русия-
  • източна украйна-
  • украйна

Москва съобщава за ново настъпление

Русия обяви превземането на четири населени места в Източна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са установили контрол над четири населени места в Донецка, Сумска и Харковска област. Към момента информацията не е потвърдена от украинска страна или от независими източници, предава БТА.

Москва съобщава за ново настъпление

Според изявление на Руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, руските войски са превзели:

Още новини от Украйна

  • Черниговка – Донецка област;

  • Мала Слободка – Донецка област;

  • Мохрица – Сумска област;

  • Юрченково – Харковска област.

Липсва независимо потвърждение

Към момента украинските власти не са коментирали официално твърденията на Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    36 8 Отговор
    Как е по-благозвучно да се каже Черниговка, или Чернигивка? На мен ми се по нрави Черниговка.

    Коментиран от #68, #70

    14:44 30.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дааааа

    49 8 Отговор

    До коментар #1 от "От 5 години все превземат":

    Полският премиер Доналд Туск , макар и да твърди, че руска ракета Х-101 е паднала на полска земя, по някаква причина не я е показал на обществеността. Малко вероятно е такава ракета да е навлязла на полска територия

    Коментиран от #27

    14:45 30.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пламен

    12 16 Отговор
    Бравос !
    Цената на цифровата рулла се вдигна рязко на международните пазари . :)

    14:46 30.07.2026

  • 9 отекчен

    27 4 Отговор
    ааааа бит и оправен не си признават

    14:46 30.07.2026

  • 10 Геро

    5 15 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Мнения на от/падъци като теб нямат значение.

    14:47 30.07.2026

  • 11 Украйна ще капитулира

    38 11 Отговор
    НАТО ще понесе срамна загуба, но така е като агресираш срещу ядрена сила и то каква?!

    Коментиран от #25

    14:47 30.07.2026

  • 12 Сатана Z

    10 33 Отговор
    Тъпчат на едно място, а били напредвали.Руснашка му работа.Агресори баце.Човешкия живот за нищо го нямат.

    14:47 30.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А защо са същите като миналото лято?

    4 22 Отговор
    Каква е тази мистерия?

    Коментиран от #20

    14:49 30.07.2026

  • 17 нискочелото от БКП-ДБ с.Крушари

    32 4 Отговор
    С армията ми от слаботокови тролчета точно превзехме Москва за 28-ми път от сутринта!

    14:50 30.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 "името"

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "Копейки,":

    с което коментираш ясно показва какво дрънка в това което носиш на раменете Си...

    14:52 30.07.2026

  • 22 Дааааа

    29 3 Отговор

    До коментар #3 от "Копейки,":

    Преди 10 Мин.
    В рамките на 24 часа руските военни сили унищожиха пускова установка на зенитно-ракетния комплекс „Печора“ и нанесоха удари срещу стратегически важни вражески цели, съобщи руското Министерство на отбраната .

    Според агенцията, атаките са били насочени и към обекти на горивна, енергийна и транспортна инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили (ВС). Унищожени са вражески складове за оръжие и гориво, както и съоръжения за производство и съхранение на безпилотни летателни апарати. Освен това са били ударени временни пунктове за разполагане на украински войски и чуждестранни наемници в 143 области.

    14:53 30.07.2026

  • 23 Швейк

    6 22 Отговор
    СВО-Селска Военна Операция

    14:53 30.07.2026

  • 24 Пламен

    4 19 Отговор
    С какво са населени тези места ?
    Кучетата избягаха заради гърмежите, кокошките спряха да снасят, бабушките са свикнали да ги ,,освобождават" ...

    14:54 30.07.2026

  • 25 Адрес 4000

    6 21 Отговор

    До коментар #11 от "Украйна ще капитулира":

    Ще ще ще ще ще
    И така 5 години

    14:55 30.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тов. ЧЛЕНИН

    6 15 Отговор

    До коментар #6 от "Дааааа":

    Аааааа , ета невазможна .. с "нашите високоточни рикети" .

    14:56 30.07.2026

  • 28 Факт

    5 21 Отговор
    Сигурно отново за десети път са превзели Константиновка!!!!!! 😂

    Коментиран от #33

    14:58 30.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 някой спомня ли си

    18 3 Отговор
    кога за последно хох лите се похвалиха (и е било истина), че са превзели населено място??!!!

    15:00 30.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сигурно и

    14 4 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    Че там няма кьорав бандеровец жив

    15:00 30.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бибиян

    3 15 Отговор
    Превземателите вече у черни найлонови пардесюта и се друсат под ритмите на Кобзон бойс оркестра

    15:01 30.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 камънчо

    7 2 Отговор
    явно повечко ще да са. Язък за увеличените ни винетки и застраховки.

    15:05 30.07.2026

  • 40 Добрите новини идват една след друга!

    16 3 Отговор
    Напред Русия! Фронтът напредва бързо към полската граница! Укрия или така наричаната Антирусия отива в небитието!

    15:06 30.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Руско превземане-Купянско превземане

    2 17 Отговор
    Ватенките влизат в едно село,викат,че са го превзели,избиват ги,след 4 месеца пак влизат в селото,викат,че пак са го превзели,пак ги избиват....
    Четири години все превземат и все ги избиват.

    15:07 30.07.2026

  • 43 Ивайло Мирчев

    15 2 Отговор
    Не вярвам на подобни новини.
    Сега вече ме ядосахте и отивам да се сбия с някой разносвач на пици.

    15:08 30.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Арпаджик

    3 13 Отговор
    Лъжата на военните превърна „Курск“ в национална катастрофа.

    Първо те уверяваха всички, че всеки момент ще спасят моряците, с които „е установена връзка“, а след това безмилостно убиха тази надежда, заявявайки, че всъщност няма кого да спасяват, тъй като целият екипаж на „Курск“ е загинал за броени минути след взривовете. Думите им повтаряше президентът на страната. Първо — напълно убеден в твърденията на военните специалисти, а след това, когато лъжата го направи съучастник в престъплението им, Путин повтаряше техните измислици, за да запази рейтинга си.

    Коментиран от #71

    15:08 30.07.2026

  • 46 Манол Глишев

    5 11 Отговор
    Не вярвайте на кoпeйките!
    Тук не е Москва.
    Отивайте да се биете на руския фронт, аз сега не мога защото съм много зает.

    Коментиран от #49

    15:09 30.07.2026

  • 47 Даже

    13 1 Отговор
    А вчера навлязоха и в Дружовка, предградие на Краматорск. А съпротива нема, и пари нема

    15:09 30.07.2026

  • 48 Генерал Атанасов

    11 1 Отговор
    Аз не вярвам.
    Ще събера една малка армия и ще отида да си направя селфи там.

    15:10 30.07.2026

  • 49 Педро волгин

    0 8 Отговор

    До коментар #46 от "Манол Глишев":

    Ти отивай.Аз избрах еврото.

    15:10 30.07.2026

  • 50 Радан Кънев

    12 0 Отговор
    Аз съм широко скроен евроатлантик.

    15:11 30.07.2026

  • 51 БАНко

    11 1 Отговор
    ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РУСКИ СЕЛИЩА В ЗАПАДНА РУСИЯ !!!

    15:11 30.07.2026

  • 52 БРАВО това си е освобождение дори на

    9 0 Отговор
    селце и остава в историята , и така до пълното освобождаване и края на нацисткия режим

    15:12 30.07.2026

  • 53 Умник Гюро

    11 0 Отговор
    Аз си изгубих главата когато ходихме с Надето в Киев и не мога да потвърдя тази новина.

    15:12 30.07.2026

  • 54 Надежда Нейнски

    14 0 Отговор
    Аз не вярвам на тези новини, сега отивам да гледам прожекциите на "Мумията се Завръща" в гаражите на УБО.

    15:13 30.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Като ватенките няма други

    2 10 Отговор
    Ако запазят темпото, цял Домбас ще е техен към 2100.

    Коментиран от #58, #59

    15:13 30.07.2026

  • 57 Херодот

    3 7 Отговор
    Той и хитлер много села е превзел, ама не му е помогнало.

    15:15 30.07.2026

  • 58 Тогава

    11 2 Отговор

    До коментар #56 от "Като ватенките няма други":

    Украйна ще е в историята

    15:15 30.07.2026

  • 59 Какво значи на турски език

    10 7 Отговор

    До коментар #56 от "Като ватенките няма други":

    доМбас?

    Коментиран от #66, #69

    15:15 30.07.2026

  • 60 Евроатлантик

    10 10 Отговор
    😂 Украйна им съсипа икономиката, а те превзели четири населени места .

    Коментиран от #61

    15:15 30.07.2026

  • 61 Няма Украйна

    7 5 Отговор

    До коментар #60 от "Евроатлантик":

    Такава държава няма и не може да съсипе руската икономика

    15:18 30.07.2026

  • 62 Глюпости

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Медведев":

    Какво са две седмици ? Той пета година вече го "разбира" ..🤔

    Коментиран от #65

    15:18 30.07.2026

  • 63 Когато

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Пешката":

    Укроуродът пием кафе в Крим

    15:19 30.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ето какво значи доМбас

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Какво значи на турски език":

    Домбас е малък град в Норвегия, който е известен със своята красива природа и много зимни спортове. Градът е разположен в централната част на Норвегия и е известен като мястото, където се срещат две главни железопътни линии. Това прави Домбас много важен транспортен възел в региона.

    Едно от най-интересните неща за Домбас е, че тук можете да видите много елени. Те са символ на града и често се срещат в парковете и горите около града.

    Ако търсите място, където да се насладите на красивата норвежка природа и да се забавлявате с много зимни спортове, Домбас е перфектното място за вас

    15:30 30.07.2026

  • 67 Константиновка

    1 5 Отговор
    превзехме ли я , другари?!

    Чува ли се нещо?

    А село Ню Йорк?!
    Мухаха!

    15:37 30.07.2026

  • 68 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    С по-простите думи и най-употребяваните в украинския диалект /и македонския -на българския език / на руския език няма проблеми -сменяш "о" -с и "г"- с "х" и няма проблем !?Проблем обаче и то голям възниква с научната правно-административната медицинската и техническата терминологии -там просто няма украински думи всичко е руско ...и това е съвсем логично терминологията в тези отрасли се създава на държавно ниво с определени институции и с история на езика х!?

    15:47 30.07.2026

  • 69 Бъзиктар

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Какво значи на турски език":

    ДоМбас е нещо като -,,Оп-ааа",вместо извинявай😆туземно наречие но му се разбира.

    15:51 30.07.2026

  • 70 Ами сега?

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Както и да го кажеш все тая, но истината е, че Чернигов се намира на югоизток от украинския град Орехов и на около 40 км навътре от фронтовата линия в окупираната от руснаците ивица северно от Азовско море още от 2022 г., а те току що вече са го превзели.

    15:59 30.07.2026

  • 71 Верно?

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Арпаджик":

    Путин си е предател още от август 2000 г., когато като главнокомандващ, отиде на почивка в Сочи докато се провеждаха планираните военноморски учения на Северния флот.

    Когато най-модерният подводен крейсер "Курск", защитил руския контингент, който превзе летището в Прищина, не по заповед на Елцин или юдео-циониста Евгений Примаков (Примо е еврейската фамилия на еврейската му майка), по време на натовските бомбардировки над остатъчна Югославия (март-юни 1999г.) е на позиция за стрелба с изпитателно торпедо, на 12.08.2000 г. по обяд, същият е потопен.

    Три са основните версии за потопяването на "Курск". Официалната версия е, че офицерите и моряците са били мърльовци и некадърници, и експерименталното торпедо се е самовзривило в торпедния отсек (в носовата част), като е предизвикало детонацията на останалите бойни торпеда.

    Втората версия е, че "Курск" е потопен от ракетния крейсер "Петър I", защото, видите ли крейсерът изстрелял две ракети-торпеда малко преди да се взриви "Курск".

    Третата версия е, че две американски подводници (доказано) са били в забранената зона на ученията, като едната от тях се е сблъскала с "Курск", последвало е отваряне на тореден апарат на "Курск", което било възприето като подготовка за ответна атака и втората американска подводница атакува "Курск" с торпедо МК-48 (с бойна глава с обеднен уран), което детонира боеприпасите в торпедния отсек на "Курск". След някокло дни ударената американска подводница е изведена на док за

    Коментиран от #72

    16:06 30.07.2026

  • 72 Да, вярно е

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Верно?":

    Третата версия е, че две американски подводници (доказано) са били в забранената зона на ученията, като едната от тях се е сблъскала с "Курск", последвало е отваряне на тореден апарат на "Курск", което било възприето като подготовка за ответна атака и втората американска подводница атакува "Курск" с торпедо МК-48 (с бойна глава с обеднен уран), което детонира боеприпасите в торпедния отсек на "Курск". След някокло дни ударената американска подводница е изведена на док за ремонт в Англия.

    Сценарият е бил написан от юдео-циониста Примаков, който подигравателно се усмихваше на журналистите... Единствено подготвената и читава руска спасителна подводница, която е била в състояние да помогне като отвори спасителния люк в кърмата, е била дадена под наем на американците за изследователски цели и снимане на филм за "Титаник". Другата налична спасителна подводница не се спрява със задачата, а Путин отказва помощ от Норвегия.

    Целта е била да няма свидетели.

    16:07 30.07.2026

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