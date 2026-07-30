Русия обяви превземането на четири населени места в Източна Украйна

Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са установили контрол над четири населени места в Донецка, Сумска и Харковска област. Към момента информацията не е потвърдена от украинска страна или от независими източници, предава БТА.

Москва съобщава за ново настъпление

Според изявление на Руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, руските войски са превзели:

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Черниговка – Донецка област;

Мала Слободка – Донецка област;

Мохрица – Сумска област;

Юрченково – Харковска област.

Липсва независимо потвърждение

Към момента украинските власти не са коментирали официално твърденията на Москва.