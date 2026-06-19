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Притиснатият премиер Педро Санчес не изключва предсрочни избори в Испания

Притиснатият премиер Педро Санчес не изключва предсрочни избори в Испания

19 Юни, 2026 05:59, обновена 19 Юни, 2026 05:01 682 1

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Въпреки това той изрази оптимизъм, че парламентът ще одобри държавен бюджет за следващата година

Притиснатият премиер Педро Санчес не изключва предсрочни избори в Испания - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Испанският премиер Педро Санчес не изключи възможността за предсрочни избори в страната. Въпреки това той изрази оптимизъм, че парламентът ще одобри държавен бюджет за следващата година.

Поставен под натиск от опозицията и коалиционните си партньори, Санчес за първи път не отхвърля категорично възможността да подаде оставка. Досега на всички призиви той неизменно отговаряше, че правителството ще изкара мандата си докрай и редовни избори ще има догодина.

В разговор с журналисти при пристигането си на заседанието на Европейския съвет, Санчес апелира парламентарните групи да одобрят новия държавен бюджет, който той гарантира, че правителството ще представи.

На въпрос дали ще чуе призива на коалиционните си партньори да подаде оставка, ако бюджетът не бъде приет, премиерът заяви, че предстоят преговори и ако се стигне до подобен сценарий, ще вземе необходимите решения.

Испания няма одобрен държавен бюджет от началото на мандата на това правителство през 2023 г. и оттогава всяка година действат удължителни бюджети. Дори когато имаше подкрепата на всички свои коалиционни партньори, кабинетът "Санчес" не е успявал да прокара през Конгреса на депутатите проект за държавен бюджет.


Испания
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    да сътрудничи на сащ във войната с Иран и сега ще му видят сметката.

    05:50 19.06.2026

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