Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Пентагонът поиска от Конгреса допълнителни $80 милиарда за военната операция срещу Иран "и други разходи"

Пентагонът поиска от Конгреса допълнителни $80 милиарда за военната операция срещу Иран "и други разходи"

19 Юни, 2026 06:32, обновена 19 Юни, 2026 06:39 536 7

  • сащ-
  • пентагон-
  • разходи-
  • военни-
  • иран

Американските военни може да бъдат принудени да съкратят редица програми, включително учения, пише изданието

Пентагонът поиска от Конгреса допълнителни $80 милиарда за военната операция срещу Иран "и други разходи" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на САЩ уведоми членовете на Конгреса, че се нуждае от 80 милиарда долара допълнително финансиране за военната операция срещу Иран и други разходи, съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

Според тях, заместник-министърът на отбраната на САЩ Стивън Файнбърг е провел телефонни разговори с американски законодатели по-рано тази седмица и ги е информирал за нуждите на Пентагона.

Ръководството на Министерството на отбраната предупреди, че Пентагонът може да остане без средства това лято, ако Конгресът не одобри допълнително финансиране. Американските военни може да бъдат принудени да съкратят редица програми, включително учения, пише изданието.

По-рано, на онлайн среща с базираната във Вашингтон група „Defense Writers Group“, Джак Рийд от Комисията по въоръжените сили на Сената на САЩ, заяви, че Конгресът смята, че администрацията на САЩ ще поиска допълнително военно финансиране в размер на 100-200 милиарда долара през 2026 г. във връзка с операцията в Иран.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12343211

    4 0 Отговор
    Опа...!?

    06:40 19.06.2026

  • 2 Лост

    5 0 Отговор
    Зеленски -"Лошо ми е.На мен кога?".

    06:41 19.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    САЩ, България и Румъния ще плащат 300 млрд долара репарации на Иран.

    06:43 19.06.2026

  • 4 Тодор Тагарев, военен министър

    2 6 Отговор
    Глупости...
    80млрд пътуват директно за Украйна !!!
    Време е руската мечка да заиграе казачок по американски ☝️

    06:43 19.06.2026

  • 5 ХорейшиУ

    3 0 Отговор
    Откъде? Америка няма такива пари.

    06:56 19.06.2026

  • 6 До къде го докараха завалиите

    2 0 Отговор
    Страната с най-големия военен бюджет в света е на път да остане без пари за военни операции и Пентагонът проси пари от Конгреса. Така е, който се свърже със Зеленски, става като него. Ще го видим дали ще издържи на тази конкуренция в просията украинеца.

    06:58 19.06.2026

  • 7 Нали има споразумение?

    0 0 Отговор
    Какви средства искат да им бъдат отпуснати за военни действия срещу Иран!
    Извод: няма споразумение, а това подписано недоносче става за рецеклиране за тоалетна хартия!

    07:01 19.06.2026