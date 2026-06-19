Пентагонът поиска от Конгреса допълнителни $80 милиарда за военната операция срещу Иран "и други разходи"

Министерството на отбраната на САЩ уведоми членовете на Конгреса, че се нуждае от 80 милиарда долара допълнително финансиране за военната операция срещу Иран и други разходи, съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

Според тях, заместник-министърът на отбраната на САЩ Стивън Файнбърг е провел телефонни разговори с американски законодатели по-рано тази седмица и ги е информирал за нуждите на Пентагона.

Ръководството на Министерството на отбраната предупреди, че Пентагонът може да остане без средства това лято, ако Конгресът не одобри допълнително финансиране. Американските военни може да бъдат принудени да съкратят редица програми, включително учения, пише изданието.

По-рано, на онлайн среща с базираната във Вашингтон група „Defense Writers Group“, Джак Рийд от Комисията по въоръжените сили на Сената на САЩ, заяви, че Конгресът смята, че администрацията на САЩ ще поиска допълнително военно финансиране в размер на 100-200 милиарда долара през 2026 г. във връзка с операцията в Иран.