Броят на бежанците в Европа се стабилизира след години на непрекъснат растеж

Броят на бежанците и търсещите убежище в Европа се е стабилизирал през 2025 г. след повече от десетилетие на почти непрекъснато нарастване. Това показва доклад на Център за изследване и анализ на миграцията към Фондация Рокуул в Берлин, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
Данните сочат, че през 2025 г. броят на бежанците и търсещите убежище в Европейски съюз и Обединено кралство е достигнал 9,59 милиона души. Това представлява минимална промяна спрямо 9,58 милиона души през предходната година и е знак за прекратяване на тенденцията на бърз растеж, наблюдавана особено след руското нахлуване в Украйна.
Според доклада молбите за убежище са намалели за втора поредна година. През 2025 г. са подадени около 770 000 заявления за убежище, докато през 2024 г. техният брой е бил 1,01 милиона, а през 2023 г. е достигнал 1,1 милиона.
Заместник-директорът на института Томазо Фратини коментира, че периодът на бързо увеличаване на бежанското население в Европа изглежда е приключил. Според него настоящите данни показват ясно забавяне на миграционния натиск в сравнение с последните години.
През последното десетилетие имиграцията се превърна в една от най-дискутираните политически теми в редица европейски държави. Това се случва на фона на нарастващата обществена подкрепа за крайнодесни и деснопопулистки политически партии, които поставят миграцията сред основните въпроси в своите програми.
Въпреки че общият брой на бежанците и търсещите убежище остава стабилен, докладът подчертава, че между отделните държави съществуват значителни различия. Германия, която продължава да приема най-голям брой бежанци на континента, е отчела спад от 4,7% на броя на бежанците и търсещите убежище. В Италия намалението е още по-осезаемо и достига 17,9%.
За разлика от това, Франция, Испания и Великобритания са регистрирали увеличение на броя на бежанците и търсещите международна закрила.
Според анализа спадът в Германия не се дължи на масово напускане на страната от бежанци, а основно на намаления приток на новопристигнали мигранти. Допълнителен фактор е придобиването на германско гражданство от по-рано установили се бежанци, особено сред гражданите на Сирия и Ирак.
Докладът обръща внимание и на промените в националния състав на кандидатите за убежище. След падането на режима на Башар Асад в края на 2024 г., броят на молбите за убежище, подадени от сирийски граждани, е намалял с над 70 процента.
В същото време се наблюдава увеличение на заявленията от граждани на Венецуела. През 2025 г. техният брой е нараснал с 24 процента и е достигнал около 91 000 молби за убежище.
Въпреки промените в миграционните потоци, украинските граждани продължават да представляват най-голямата група сред бежанците и търсещите убежище в Европейския съюз и Великобритания. Според доклада те съставляват почти половината от всички хора, получили или търсещи международна закрила в тези държави.
Данните показват, че след години на ускорен растеж бежанското население в Европа навлиза в период на относителна стабилизация, като тенденцията е съпроводена с намаляване на новите молби за убежище и с промени в структурата на миграционните потоци между отделните държави и националности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #5
08:49 19.06.2026
3 честен ционист
08:49 19.06.2026
4 Чепо
08:50 19.06.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Кому бананы, кому снег — я живу в России.
08:51 19.06.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ИЛИ АКО ХОДИШ - ЛЕТИЩЕТО - ХОТЕЛА ДО ЛЕТИЩЕТО - ЛЕТИЩЕТО:)
09:00 19.06.2026
7 ИВАН
09:01 19.06.2026
8 Фен
09:02 19.06.2026
9 Баце ЕООД
09:04 19.06.2026
10 Белята, която ни причини Меркел
В резултат на нейната "покана" не само в Германия, но и в ЕС изобщо се натресоха близо 10 милиона хрантутници, чийто брой продължава да набъбва. 770 000 молби на година! И една значителна част от тях биват удовлетворявани. Накъде вървим?
Повечето от тези хора и не мислят да работят, а спокойно заявяват, че са дошли тук, за да живеят на социал. Някои от тях дори добавят, че другата цел на идването им тук е "да налагат ислям".
Нужно ли е да коментираме повече?
09:08 19.06.2026