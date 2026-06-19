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Броят на бежанците в Европа се стабилизира след години на непрекъснат растеж

Броят на бежанците в Европа се стабилизира след години на непрекъснат растеж

19 Юни, 2026 08:35, обновена 19 Юни, 2026 08:39 443 10

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  • бежанци

Намаляват молбите за убежище, а украинците продължават да представляват най-голямата група сред бежанците

Броят на бежанците в Европа се стабилизира след години на непрекъснат растеж - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Броят на бежанците и търсещите убежище в Европа се е стабилизирал през 2025 г. след повече от десетилетие на почти непрекъснато нарастване. Това показва доклад на Център за изследване и анализ на миграцията към Фондация Рокуул в Берлин, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Данните сочат, че през 2025 г. броят на бежанците и търсещите убежище в Европейски съюз и Обединено кралство е достигнал 9,59 милиона души. Това представлява минимална промяна спрямо 9,58 милиона души през предходната година и е знак за прекратяване на тенденцията на бърз растеж, наблюдавана особено след руското нахлуване в Украйна.

Според доклада молбите за убежище са намалели за втора поредна година. През 2025 г. са подадени около 770 000 заявления за убежище, докато през 2024 г. техният брой е бил 1,01 милиона, а през 2023 г. е достигнал 1,1 милиона.

Заместник-директорът на института Томазо Фратини коментира, че периодът на бързо увеличаване на бежанското население в Европа изглежда е приключил. Според него настоящите данни показват ясно забавяне на миграционния натиск в сравнение с последните години.

През последното десетилетие имиграцията се превърна в една от най-дискутираните политически теми в редица европейски държави. Това се случва на фона на нарастващата обществена подкрепа за крайнодесни и деснопопулистки политически партии, които поставят миграцията сред основните въпроси в своите програми.

Въпреки че общият брой на бежанците и търсещите убежище остава стабилен, докладът подчертава, че между отделните държави съществуват значителни различия. Германия, която продължава да приема най-голям брой бежанци на континента, е отчела спад от 4,7% на броя на бежанците и търсещите убежище. В Италия намалението е още по-осезаемо и достига 17,9%.

За разлика от това, Франция, Испания и Великобритания са регистрирали увеличение на броя на бежанците и търсещите международна закрила.

Според анализа спадът в Германия не се дължи на масово напускане на страната от бежанци, а основно на намаления приток на новопристигнали мигранти. Допълнителен фактор е придобиването на германско гражданство от по-рано установили се бежанци, особено сред гражданите на Сирия и Ирак.

Докладът обръща внимание и на промените в националния състав на кандидатите за убежище. След падането на режима на Башар Асад в края на 2024 г., броят на молбите за убежище, подадени от сирийски граждани, е намалял с над 70 процента.

В същото време се наблюдава увеличение на заявленията от граждани на Венецуела. През 2025 г. техният брой е нараснал с 24 процента и е достигнал около 91 000 молби за убежище.

Въпреки промените в миграционните потоци, украинските граждани продължават да представляват най-голямата група сред бежанците и търсещите убежище в Европейския съюз и Великобритания. Според доклада те съставляват почти половината от всички хора, получили или търсещи международна закрила в тези държави.

Данните показват, че след години на ускорен растеж бежанското население в Европа навлиза в период на относителна стабилизация, като тенденцията е съпроводена с намаляване на новите молби за убежище и с промени в структурата на миграционните потоци между отделните държави и националности.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор
    Виноги съм се питал и чудил таваришчи, що няма кьорав бежанец за Руския Мир ?!! Дори най-бедните африканци, папуасци, кубинци не щат и чуят за "велика, имперска" Русия. Пачему ? 😁

    Коментиран от #5

    08:49 19.06.2026

  • 3 честен ционист

    3 0 Отговор
    Не се е стабилизирал. Просто ги тъпчат тъмно-сините на Балканите. Позивна Моше каза, че сме щели да увеличаваме капацитета на съществуващите лагери, ако ЕС даде пари, ама аз знам как харчат военните като им припаднат готови пари.

    08:49 19.06.2026

  • 4 Чепо

    4 0 Отговор
    Броят се стабилизира , но за сметка на това стават все по образовани и културни покрай местното население... хей онзи ден примерно мигрант почти отряза тиквата на местен гражданин на улицата, със сигурност положението е по добре от преди , когато идваха на тумби.

    08:50 19.06.2026

  • 5 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Кому бананы, кому снег — я живу в России.

    08:51 19.06.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    АБЕ ДА НЕ ТИ СЕ НАЛОЖИ ДА ХОДИШ ДО ГОЛЯМ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД :)
    .....
    ИЛИ АКО ХОДИШ - ЛЕТИЩЕТО - ХОТЕЛА ДО ЛЕТИЩЕТО - ЛЕТИЩЕТО:)

    09:00 19.06.2026

  • 7 ИВАН

    2 0 Отговор
    Да де, стабилно се увеличават навлеците и все по нагли стават.

    09:01 19.06.2026

  • 8 Фен

    3 0 Отговор
    Ами те, бежанците, полека превърнаха Европа в същата кочина, от която бягат. Губи си вече смисъла да се местят.

    09:02 19.06.2026

  • 9 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Пълни глупости.. Това се пише след като в Брюксел им натриха носовете вчера.

    09:04 19.06.2026

  • 10 Белята, която ни причини Меркел

    2 0 Отговор
    Преди време, когато ги "покани", Меркел заяви, че се очаква търсещите убежище в Германия да не са повече от 1 милион и направи заключението "Ще се справим!"
    В резултат на нейната "покана" не само в Германия, но и в ЕС изобщо се натресоха близо 10 милиона хрантутници, чийто брой продължава да набъбва. 770 000 молби на година! И една значителна част от тях биват удовлетворявани. Накъде вървим?
    Повечето от тези хора и не мислят да работят, а спокойно заявяват, че са дошли тук, за да живеят на социал. Някои от тях дори добавят, че другата цел на идването им тук е "да налагат ислям".
    Нужно ли е да коментираме повече?

    09:08 19.06.2026

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