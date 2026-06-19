Броят на бежанците в Европа се стабилизира след години на непрекъснат растеж

Броят на бежанците и търсещите убежище в Европа се е стабилизирал през 2025 г. след повече от десетилетие на почти непрекъснато нарастване. Това показва доклад на Център за изследване и анализ на миграцията към Фондация Рокуул в Берлин, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Данните сочат, че през 2025 г. броят на бежанците и търсещите убежище в Европейски съюз и Обединено кралство е достигнал 9,59 милиона души. Това представлява минимална промяна спрямо 9,58 милиона души през предходната година и е знак за прекратяване на тенденцията на бърз растеж, наблюдавана особено след руското нахлуване в Украйна.

Според доклада молбите за убежище са намалели за втора поредна година. През 2025 г. са подадени около 770 000 заявления за убежище, докато през 2024 г. техният брой е бил 1,01 милиона, а през 2023 г. е достигнал 1,1 милиона.

Заместник-директорът на института Томазо Фратини коментира, че периодът на бързо увеличаване на бежанското население в Европа изглежда е приключил. Според него настоящите данни показват ясно забавяне на миграционния натиск в сравнение с последните години.

През последното десетилетие имиграцията се превърна в една от най-дискутираните политически теми в редица европейски държави. Това се случва на фона на нарастващата обществена подкрепа за крайнодесни и деснопопулистки политически партии, които поставят миграцията сред основните въпроси в своите програми.

Въпреки че общият брой на бежанците и търсещите убежище остава стабилен, докладът подчертава, че между отделните държави съществуват значителни различия. Германия, която продължава да приема най-голям брой бежанци на континента, е отчела спад от 4,7% на броя на бежанците и търсещите убежище. В Италия намалението е още по-осезаемо и достига 17,9%.

За разлика от това, Франция, Испания и Великобритания са регистрирали увеличение на броя на бежанците и търсещите международна закрила.

Според анализа спадът в Германия не се дължи на масово напускане на страната от бежанци, а основно на намаления приток на новопристигнали мигранти. Допълнителен фактор е придобиването на германско гражданство от по-рано установили се бежанци, особено сред гражданите на Сирия и Ирак.

Докладът обръща внимание и на промените в националния състав на кандидатите за убежище. След падането на режима на Башар Асад в края на 2024 г., броят на молбите за убежище, подадени от сирийски граждани, е намалял с над 70 процента.

В същото време се наблюдава увеличение на заявленията от граждани на Венецуела. През 2025 г. техният брой е нараснал с 24 процента и е достигнал около 91 000 молби за убежище.

Въпреки промените в миграционните потоци, украинските граждани продължават да представляват най-голямата група сред бежанците и търсещите убежище в Европейския съюз и Великобритания. Според доклада те съставляват почти половината от всички хора, получили или търсещи международна закрила в тези държави.

Данните показват, че след години на ускорен растеж бежанското население в Европа навлиза в период на относителна стабилизация, като тенденцията е съпроводена с намаляване на новите молби за убежище и с промени в структурата на миграционните потоци между отделните държави и националности.