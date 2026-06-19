Мерц настоя за по-малък бюджет на ЕС и отхвърли ново общо европейско задлъжняване

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че предложеният дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. е прекалено голям и трябва да бъде преразгледан. Преди срещата на европейските лидери в Брюксел той подчерта, че настоящото предложение не отговаря на финансовите реалности в държавите членки и настоя за изготвянето на нов, по-умерен вариант, предава БТА.

Според Мерц представеният проект за многогодишната финансова рамка предвижда твърде високи разходи, въпреки че вече е бил коригиран чрез компромисно намаление от 2 процента спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия. Размерът на бюджета остава около 1,76 трилиона евро, което според германския канцлер изисква допълнително преразглеждане.

Дебатът за следващия бюджет на ЕС се провежда в условията на нарастващи финансови потребности. Освен традиционните разходи за Общата селскостопанска политика и за подкрепа на по-слабо развитите региони, Съюзът е изправен пред необходимостта да инвестира повече в конкурентоспособност, технологично развитие, енергийна сигурност и отбрана. В същото време много национални правителства продължават да се сблъскват с бюджетни ограничения след поредицата от кризи през последните години, включително пандемията, енергийната криза и последиците от войната в Украйна.

Мерц се обяви и против поемането на нов общ европейски дълг. По думите му държавните и правителствените ръководители трябва да насочат вниманието си не само към разходната част на бюджета, но и към приходите на Европейския съюз. Темата остава една от най-спорните в преговорите между държавите членки, тъй като различните страни имат разминаващи се виждания относно размера на вноските и начина на финансиране на бъдещите политики на ЕС.

Въпреки съществуващите разногласия германският канцлер изрази оптимизъм, че до края на годината може да бъде постигнато споразумение по новата многогодишна финансова рамка. Очаква се предстоящите месеци да бъдат ключови за определянето на финансовите приоритети на Европейския съюз през следващото десетилетие.

Преговорите по следващия бюджет на ЕС са от съществено значение за България, която е сред нетните получатели на европейски средства. Страната разчита в значителна степен на финансиране по политиката на сближаване и земеделските програми, които подпомагат развитието на регионите и селското стопанство. В същото време засиленият акцент върху отбраната и конкурентоспособността може да отвори нови възможности за инвестиции и модернизация, но и да доведе до по-сложни преговори за разпределението на европейските ресурси между отделните приоритети.