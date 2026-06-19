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Арест във Франция за предполагаем шпионаж в полза на Русия

Арест във Франция за предполагаем шпионаж в полза на Русия

19 Юни, 2026 14:43, обновена 19 Юни, 2026 14:49 697 11

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  • арест

Обвиняем е заснел прототип на дрон от завод, снабдяващ френската и украинската армия

Арест във Франция за предполагаем шпионаж в полза на Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мъж, заподозрян, че е шпионирал френски завод за производство на дронове в полза на Русия, е бил обвинен и задържан в предварителния арест в началото на юни, съобщи днес прокуратурата, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Така държавното обвинение потвърди информация, публикувана първоначално във в. „Паризиен“.

Четиридесет и осем годишният мъж, роден в Беларус, е арестуван на 3 юни, „докато заснемал прототип на дрон на компания, която снабдява френската и украинската армия“, уточни прокуратурата.

„Разследванията, ръководени от Генералната дирекция за вътрешна сигурност, са установили, че той вероятно е изпратил видеозаписа на свой партньор в Русия“, се допълва в изявлението.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    5 8 Отговор
    4000 смъртни присъди за бав н 0 ра 3 виващия лениградски бивш шофьор на такси дето трепери в дупката.

    14:51 19.06.2026

  • 2 Гориил

    8 1 Отговор
    Да, този процес е неудържим. Няма да се изненадам, ако Франция експулсира четиридесет руски дипломати, а Русия петдесет.

    14:53 19.06.2026

  • 3 Някой

    3 2 Отговор
    Всеки завод за производство на оръжие който снабдява по време на война, е съучастник и законна цел.
    Преди Русия каза, че не продава оръжие на страни във война. Ама къде такива ценности в ЕС!

    Коментиран от #8

    15:11 19.06.2026

  • 4 смях в залата

    3 5 Отговор
    В България българите шпиони в полза на Русия са в народното събрание и имат имунитет

    15:14 19.06.2026

  • 5 Даааааааа

    2 2 Отговор
    Нали киев сам си произвеждаше дроновете, мръсници.

    15:22 19.06.2026

  • 6 Руменито Боташиос Ескобар

    1 4 Отговор
    Руски военнопрестъпници просто атакуваха с касетъчни боеприпаси улиците на Краматорск.
    Поне трима случайни минувачи бяха убити.
    Безсмислено – това е просто терористична атака. Те просто убиха същите рускоговорящи жители на Донбас, които уж защитават.
    Тези болни идиоти го наричат ​​„освобождаване от фашизма“.

    @kazansky2017

    15:25 19.06.2026

  • 7 Сталин

    2 2 Отговор
    Да се обеси!

    15:31 19.06.2026

  • 8 руски банан8588

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Наричате лъжата "ценност"? Хубава шега!

    15:43 19.06.2026

  • 9 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    3 1 Отговор
    Тук коментари пишат най-деградиралите русофобни oлигoфpени в България.

    Коментиран от #10

    15:43 19.06.2026

  • 10 руски банан8588

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Като гледам, тук сте основно путuнофuлuстuчнu дeбuлu.

    15:45 19.06.2026

  • 11 Лов

    3 0 Отговор
    На вещици

    16:04 19.06.2026

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