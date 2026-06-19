Арест във Франция за предполагаем шпионаж в полза на Русия

Мъж, заподозрян, че е шпионирал френски завод за производство на дронове в полза на Русия, е бил обвинен и задържан в предварителния арест в началото на юни, съобщи днес прокуратурата, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Така държавното обвинение потвърди информация, публикувана първоначално във в. „Паризиен“.

Четиридесет и осем годишният мъж, роден в Беларус, е арестуван на 3 юни, „докато заснемал прототип на дрон на компания, която снабдява френската и украинската армия“, уточни прокуратурата.

„Разследванията, ръководени от Генералната дирекция за вътрешна сигурност, са установили, че той вероятно е изпратил видеозаписа на свой партньор в Русия“, се допълва в изявлението.