Арест във Франция за предполагаем шпионаж в полза на Русия

Мъж, заподозрян, че е шпионирал френски завод за производство на дронове в полза на Русия, е бил обвинен и задържан в предварителния арест в началото на юни, съобщи днес прокуратурата, цитирана от Франс прес, предава БТА.
Така държавното обвинение потвърди информация, публикувана първоначално във в. „Паризиен“.
Четиридесет и осем годишният мъж, роден в Беларус, е арестуван на 3 юни, „докато заснемал прототип на дрон на компания, която снабдява френската и украинската армия“, уточни прокуратурата.
„Разследванията, ръководени от Генералната дирекция за вътрешна сигурност, са установили, че той вероятно е изпратил видеозаписа на свой партньор в Русия“, се допълва в изявлението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
14:51 19.06.2026
2 Гориил
14:53 19.06.2026
3 Някой
Преди Русия каза, че не продава оръжие на страни във война. Ама къде такива ценности в ЕС!
Коментиран от #8
15:11 19.06.2026
4 смях в залата
15:14 19.06.2026
5 Даааааааа
15:22 19.06.2026
6 Руменито Боташиос Ескобар
Поне трима случайни минувачи бяха убити.
Безсмислено – това е просто терористична атака. Те просто убиха същите рускоговорящи жители на Донбас, които уж защитават.
Тези болни идиоти го наричат „освобождаване от фашизма“.
@kazansky2017
15:25 19.06.2026
7 Сталин
15:31 19.06.2026
8 руски банан8588
До коментар #3 от "Някой":Наричате лъжата "ценност"? Хубава шега!
15:43 19.06.2026
9 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Коментиран от #10
15:43 19.06.2026
10 руски банан8588
До коментар #9 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Като гледам, тук сте основно путuнофuлuстuчнu дeбuлu.
15:45 19.06.2026
11 Лов
16:04 19.06.2026