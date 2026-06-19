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Киър Стармър: Няма да се откажа от „Даунинг Стрийт“ 10! Ще се кандидатирам във всяка лидерска надпревара

Киър Стармър: Няма да се откажа от „Даунинг Стрийт“ 10! Ще се кандидатирам във всяка лидерска надпревара

19 Юни, 2026 15:39 588 20

  • киър стармър-
  • великобритания-
  • лейбъристка партия-
  • консервативна партия-
  • анди бърнам-
  • брекзит

Премиерът каза, че все още не е говорил лично с Бърнам след победата му, но добави, че ще го направи и че вече му е изпратил поздравително послание

Киър Стармър: Няма да се откажа от „Даунинг Стрийт“ 10! Ще се кандидатирам във всяка лидерска надпревара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър настоя, че ще се кандидатира във всяка надпревара за лидер на лейбъристите, ако такава бъде предизвикана, когато кметът на Манчестър Анди Бърнам се върне в парламента след победата му на частичните избори в Мейкърфийлд, предадоха Пи Ей Мидия/ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

Премиерът е подложен на натиск да предаде властта на Бърнам, който въпреки националните тенденции, успя да увеличи дела на гласовете за лейбъристите в Мейкърфийлд, където партията на Найджъл Фараж „Реформирай Обединеното кралство“ постигна значителен успех на местните избори миналия месец.

Стармър обаче настоя, че „няма да се откаже“ от „Даунинг Стрийт“ 10 и изглежда тласна лейбъристите към организиране на надпревара за лидерството, тъй като Бърнам настоя, че победата му представлява „момент на промяна“ за Великобритания.

„Ако има надпревара, тогава да, аз ще се кандидатирам“, заяви Стармър пред репортери по време на събитие в Северен Лондон. „Многократно съм казвал, че няма да се откажа от това“, допълни той.

Премиерът каза, че все още не е говорил лично с Бърнам след победата му, но добави, че ще го направи и че вече му е изпратил поздравително послание.

„Нека се сплотим като партия и движение“, призова Стармър своите съпартийци. „Едно нещо, което трябва да избегнем да направим, е да потопим партията ни и страната ни в хаос като се обърнем един срещу друг“, добави той.

Според Стармър победата на Бърнам е доказателство, че „инерцията се обръща срещу „Реформирай (Обединеното кралство)“ и те вече не могат да печелят частични избори“.

„Следваме път от 40 години, който просто не работи за хората и местата в тази част на света и сега е моментът за промяна“, заяви Бърнам по време на митинг на лейбъристите след победата му.

„Имаме възможност да обърнем инерцията, да накараме страната да почувства, че отново работи, да накараме хората да видят, че политиката може да доведе до положителна промяна, да накара хората отново да почувстват надежда“, каза още той.

„Смятам, че се нуждаем от това в страната точно сега – хората да почувстват надежда, че има нещо по-добро на хоризонта, за което да работят“, добави той.

Бърнам призова за реиндустриализация, реформи на правителството и слагане на край на „несправедливостта“ на системата за миграция, която според него хората често са му споменавали по време на предизборната кампания.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 Този потвърждава максимата че

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    15:40 19.06.2026

  • 3 Европеец

    15 1 Отговор
    Не му се пуска кокала на тоя, ама като го гледаш се отпадък от всякъде, без често и достойнство....

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  • 4 Читател

    14 0 Отговор
    Малоумник цените и в Англия станаха двоини

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  • 5 Типичен паразит

    12 0 Отговор
    Ей, такива са всичките "лидери" днес на Еуропата. Без гр сиво вещество, природно ограничени, но вманиачени, че нещо разбират и унищожават цели страни и народи. И се държат за големите заплати, които изобщо не заслужават. Да се махат. Не ги искаме!

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  • 6 ТОЗИ ПАЛЯЧО

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  • 7 Колко по-некадърен

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    15:46 19.06.2026

  • 9 пешо

    10 0 Отговор
    кокала не е за изпускане

    15:49 19.06.2026

  • 10 мазен мишок

    9 0 Отговор
    Кър Стар мър пръц настоя, че ще се кандидатира във всяка надпревара за лидер на Гейбудалиите

    15:51 19.06.2026

  • 11 А при случилось?

    3 5 Отговор
    САЩ предупреждават всички свои граждани да напуснат Москва.

    Коментиран от #14

    15:51 19.06.2026

  • 12 хвани единия

    9 0 Отговор
    Народа каза.. „Един дол дренки“ или „Който и да хванеш, все е същото..Най вече тези двамца либерали да говорят за „несправедливостта“ на системата за миграция" "Ти го плюеш в лицето, а той си мисли, че дъжд вали".

    15:51 19.06.2026

  • 13 Клети, нещастни копейки 🤪

    0 1 Отговор
    Едни се съревновават за избора на народа, а други направо си се назначават за царе

    15:55 19.06.2026

  • 14 Добри новини

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "А при случилось?":

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    Коментиран от #18

    15:56 19.06.2026

  • 15 ПРИЗОВАВАМ

    1 0 Отговор
    ако е те изберат //// ако не ////ПРАНГИТЕ И ЗАНДАНА РАДОСТ ЗА СТАРИТЕ ПСЕТА

    15:57 19.06.2026

  • 16 Теслатъ

    3 0 Отговор
    Сладко нещо е Власта, другарЕ, сладкоо..., който е вкусил веднъж от нея, не може да я забрави!!! -)))

    15:57 19.06.2026

  • 17 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Гладно куче! Много ясно, че ще гониш кокала! Дръж, мастия такава!

    15:58 19.06.2026

  • 18 абе льольо

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Добри новини":

    Копи пейст-та ти няма да спаси укрите на фронта. По-добре грабвай мешката, Манлихерата и отивай да освобождаваш Крим!

    16:06 19.06.2026

  • 19 Да се чете

    1 0 Отговор
    Стармър: "Ще смуча кокала при всяко едно положение, няма да го пусна! "

    16:10 19.06.2026

  • 20 ЧУДЕСНА НОВИНА

    0 0 Отговор
    Всчики трябва да подкрепим киър стармър за премиер на poдocмecителите! Колкото повече управлява този спонсор на ционизма и киевската хунта, то-бързо ще занули малобритания, толкова по-скоро ще има мир на Земята.

    16:22 19.06.2026

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