Киър Стармър: Няма да се откажа от „Даунинг Стрийт“ 10! Ще се кандидатирам във всяка лидерска надпревара

Британският премиер Киър Стармър настоя, че ще се кандидатира във всяка надпревара за лидер на лейбъристите, ако такава бъде предизвикана, когато кметът на Манчестър Анди Бърнам се върне в парламента след победата му на частичните избори в Мейкърфийлд, предадоха Пи Ей Мидия/ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

Премиерът е подложен на натиск да предаде властта на Бърнам, който въпреки националните тенденции, успя да увеличи дела на гласовете за лейбъристите в Мейкърфийлд, където партията на Найджъл Фараж „Реформирай Обединеното кралство“ постигна значителен успех на местните избори миналия месец.

Стармър обаче настоя, че „няма да се откаже“ от „Даунинг Стрийт“ 10 и изглежда тласна лейбъристите към организиране на надпревара за лидерството, тъй като Бърнам настоя, че победата му представлява „момент на промяна“ за Великобритания.

„Ако има надпревара, тогава да, аз ще се кандидатирам“, заяви Стармър пред репортери по време на събитие в Северен Лондон. „Многократно съм казвал, че няма да се откажа от това“, допълни той.

Премиерът каза, че все още не е говорил лично с Бърнам след победата му, но добави, че ще го направи и че вече му е изпратил поздравително послание.

„Нека се сплотим като партия и движение“, призова Стармър своите съпартийци. „Едно нещо, което трябва да избегнем да направим, е да потопим партията ни и страната ни в хаос като се обърнем един срещу друг“, добави той.

Според Стармър победата на Бърнам е доказателство, че „инерцията се обръща срещу „Реформирай (Обединеното кралство)“ и те вече не могат да печелят частични избори“.

„Следваме път от 40 години, който просто не работи за хората и местата в тази част на света и сега е моментът за промяна“, заяви Бърнам по време на митинг на лейбъристите след победата му.

„Имаме възможност да обърнем инерцията, да накараме страната да почувства, че отново работи, да накараме хората да видят, че политиката може да доведе до положителна промяна, да накара хората отново да почувстват надежда“, каза още той.

„Смятам, че се нуждаем от това в страната точно сега – хората да почувстват надежда, че има нещо по-добро на хоризонта, за което да работят“, добави той.

Бърнам призова за реиндустриализация, реформи на правителството и слагане на край на „несправедливостта“ на системата за миграция, която според него хората често са му споменавали по време на предизборната кампания.