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В знак на протест! Найджъл Фараж напуска британския парламент

В знак на протест! Найджъл Фараж напуска британския парламент

7 Юли, 2026 18:15 1 271 9

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  • консервативна партия-
  • реформирай обединеното кралство

Фараж е изправен пред разследване от парламентарна комисия заради подарък в размер на 5 милиона британски лири от криптомилиардер в Тайланд

В знак на протест! Найджъл Фараж напуска британския парламент - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лидерът на британската партия "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараж заяви, че ще напусне депутатското си място в британския парламент, за да предизвика частични избори за него, на които ще се кандидатира отново, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фараж обяви намерението си в края на изявление в телевизионен ефир, в което се противопостави на намесата на пресата в семейния му живот, и каза, че хората от политическото статукво правят всичко възможно, за да възпрепятстват партията му.

"Тези частични избори ще бъдат народът срещу статуквото", каза популисткият лидер. "Ще се боря за победа. Ще се боря за продължаване на политическата революция, която "Реформирай Обединеното кралство" започна.

Фараж, чиито финанси са обект на щателна проверка през последните месеци, добави, че иска избирателите му да решат дали все още искат той да ги представлява в парламента. Другата му цел е да изчисти името си, отбелязва Ройтерс.

"Не съм направил нищо нередно. Не съм нарушил нито един закон. Не съм злоупотребил с държавни пари", отбеляза той.

Фараж е изправен пред разследване от парламентарна комисия заради подарък в размер на 5 милиона британски лири от криптомилиардер в Тайланд. Депутати от опозицията настояват за разследване и за дарение от Джордж Котрел, аристократ предприемач в сферата на залаганията с криптовалута, който излежа присъда за измами в САЩ.

За обявяването на новината от Фараж не бяха поканени независими журналисти, които да заснемат събитието или да зададат въпроси, отбелязва Асошиейтед прес.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 17 Отговор
    Разликата между Фараж и Костя е, че Костя няма никога да опусна субсидийката.

    Коментиран от #2

    18:21 07.07.2026

  • 2 Я пъ тоа

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ако некой криптомиЛионер от Москва даде на Коцката ПЕТ МИЛИОНА евра....що да не напусне

    Коментиран от #4

    18:28 07.07.2026

  • 3 пирамидов

    4 1 Отговор
    криптовалутите са обезпечени с виртуално злато!

    Коментиран от #7

    18:29 07.07.2026

  • 4 честен ционист

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Я пъ тоа":

    Ама ще остави Ганчо Цонев за първи заместник.

    18:30 07.07.2026

  • 5 Дребен

    8 7 Отговор
    Британски мошеник

    18:39 07.07.2026

  • 6 Цвете

    4 4 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН С " ЧИСТА СЪВЕСТ " ЩЕ СЕ БОРИ ЗА " СПРАВЕДЛИВОСТ "? 😉

    18:44 07.07.2026

  • 7 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "пирамидов":

    Я ми кажи , що е то виртуално злато. Щото за мен виртуално, означава нищо.

    Коментиран от #8

    18:46 07.07.2026

  • 8 не може да бъде

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Виртуално злато е такова като независим журналист - не съществува в природата !?

    18:54 07.07.2026

  • 9 Анонимен

    6 1 Отговор
    Хубав, лош - на фона на стармър всичко е по-добре на британците, даже и някои бежанци наричат сегашния режим абсолютна диктатура.

    19:18 07.07.2026

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