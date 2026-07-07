В знак на протест! Найджъл Фараж напуска британския парламент

Лидерът на британската партия "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараж заяви, че ще напусне депутатското си място в британския парламент, за да предизвика частични избори за него, на които ще се кандидатира отново, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фараж обяви намерението си в края на изявление в телевизионен ефир, в което се противопостави на намесата на пресата в семейния му живот, и каза, че хората от политическото статукво правят всичко възможно, за да възпрепятстват партията му.

"Тези частични избори ще бъдат народът срещу статуквото", каза популисткият лидер. "Ще се боря за победа. Ще се боря за продължаване на политическата революция, която "Реформирай Обединеното кралство" започна.

Фараж, чиито финанси са обект на щателна проверка през последните месеци, добави, че иска избирателите му да решат дали все още искат той да ги представлява в парламента. Другата му цел е да изчисти името си, отбелязва Ройтерс.

"Не съм направил нищо нередно. Не съм нарушил нито един закон. Не съм злоупотребил с държавни пари", отбеляза той.

Фараж е изправен пред разследване от парламентарна комисия заради подарък в размер на 5 милиона британски лири от криптомилиардер в Тайланд. Депутати от опозицията настояват за разследване и за дарение от Джордж Котрел, аристократ предприемач в сферата на залаганията с криптовалута, който излежа присъда за измами в САЩ.

За обявяването на новината от Фараж не бяха поканени независими журналисти, които да заснемат събитието или да зададат въпроси, отбелязва Асошиейтед прес.